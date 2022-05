El Eclipse de Sol en Tauro de abril 2022 ha dejado energía espacial a tu signo del zodiaco, conoce el Horóscopo hoy domingo 1 de mayo del 2022. Aquí te enlistamos las predicciones de amor, dinero y trabajo para que estés preparado antes las noticias o hechos que podrían pasar este día.

El calendario lunar y el resto de los astros guían tu forma de relacionarte con los demás y te muestran el mejor camino a seguir.

Recuerda también revisar tu horóscopo semanal y tu carta astral para saber si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y en tu vida en general.

Horóscopo de Aries del 1 de mayo

Intentar algo nuevo te llevará a descubrir una nueva faceta de ti mismo que te sorprenderá y te agradará. No dejes que el pasado dicte tu futuro.

Horóscopo de Tauro del 1 de mayo

Los momentos complicados llegan para ayudarte a reflexionar, si en este instante te sientes perdido y con poca energía permítete analizar las elecciones que te llevaron a este punto y cómo volver a evitarlo.

Horóscopo de Géminis del 1 de mayo

No le cierres la puerta a nuevas amistades, conocer a personas diferentes podrá permitirte conocer nuevas perspectivas acerca de lo que siempre has pensado como correcto.

Horóscopo de Cáncer del 1 de mayo

Una complicada elección podría poner en riesgo la vida que has mantenido hasta ahora; pero los cambios no tienen porque ser malos, que las cosas sean diferentes puede ayudarte a mejorar.

Horóscopo de Leo del 1 de mayo

En el ámbito laboral deberás aprender a decir que no y lidiar con las consecuencias de ello. Comienza a expresarte sin temor.

Horóscopo de Virgo del 1 de mayo

La buena comunicación terminará conflictos que te han perseguido por mucho tiempo y te negabas a reconocer.

Horóscopo de Libra del 1 de mayo

Pedir perdón por tus errores te acercará más a alguien a quien amas, aunque sea un golpe para tu orgullo, discúlpate cuando sea necesario.

Horóscopo de Escorpio del 1 de mayo

La energía que te rodea es perfecta para comenzar un nuevo proyecto de vida, toma decisiones que pueden comenzar a cambiar tu día a día.

Horóscopo de Sagitario del 1 de mayo

Muchas veces las cosas no salen como las planeas, pero eso no tiene por qué impedirte disfrutar de los días especiales.

Horóscopo de Capricornio del 1 de mayo

Un nuevo compañero te ayudará con un proyecto complicado y esto podría iniciar un gran equipo laboral; sin embargo, debes tener mucho cuidado con lo que dices en voz alta.

Horóscopo de Acuario del 1 de mayo

El amor está en el aire, este día será perfecto para que comiences a planear entregar tu corazón nuevamente.

Horóscopo de Piscis del 1 de mayo

Algo te ha mantenido en tensión y tal vez crees que no puedes con ello. Probablemente, esto es porque no has calculado bien el tiempo y el esfuerzo que requiere, pero si solicitas ayuda a alguien en quien confíes las cosas mejorarán.