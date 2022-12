Es momento de descubrir lo que los astros te deparan en el horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, para que conozcas lo que el destino ha preparado para ti, con las predicciones para este DOMINGO 11 de DICIEMBRE del 2022 para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Para este domingo Mhoni Vidente, la astróloga más famosa y respetada de México ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero para el portal Terra. Lee en esta nota para saber si las decisiones que estás tomando son las mejores, para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente para este DOMINGO 11 de DICIEMBRE del 2022

Aries

Es momento de aprovechar la buena racha que han tenido tu pareja y tú para que puedan pasar un día inolvidable haciendo algo que les guste a los dos. O si prefieres, puedes prepararle una sorpresa, que no tiene que ser muy cara, lo que importará es la intención, así que puedes imprivisar una cena a la luz de la luna con una comida sencuilla, o un día de campo on unos sandwiches, que les harán contruir nuevas y muy agradables memorias.

Tauro

Este día deberás trabajar en un aspecto que siempre te ha costado trabajo pero que es importante dominar para poder alcanzar todos los objetivos que quieres en la vida: la paciencia. Sobre todo, si en los últimos días sientes que te has esforzado como nunca, y no puedes ver el fruto de tu trabajo. Verás que si eres paciente, las cosas caerán por su propio peso.

Géminis

Estamos en la época de Marte Retrógrado y esto significa dos cosas: por un lado la energía positiva inunda tu vida; por otro lado, tus emociones están muy a flor de piel y dejarlas salir a la menor provocación puede no ser una buena idea. Trata de tomarte las cosas con calma y piensa antes de actuar para que evites pasar un mal momento al discutir con tu familia y amigos.

Cáncer

Es importante que te repitas una frase este domingo para que puedas asimilarla en tu interior: los días de descanso no son para trabajar, por lo que debes aprovechar este día para desconectarte de todo y de todos, sobre todo de esas actividades que siempre están demandando toda tu atención. Y no está de más una visita al médico para que puedas elevar tus defensas ya que en estos días están bajas y podrías enfermarte.

Leo

Es momento de que analices la actitud que tienes actualmente ante la vida ya que te encuentras lidiando con sentimientos de frustración. Enfócate en tener una actitud más positiva, para que puedas sentirte de otra forma no solo contigo, sino con quienes te rodean. Y si logras esto prepárate, ya que se verá reflejado en tu relación actual, lo que podría originar que tu pareja te ída que lleven su compromiso a otro nivel.

Virgo

Lo bueno de que tengas tiempo libre es que puedes aprovecharlo haciendo alguno de tus pasatiempos favoritos pero, ¿sabes de qué forma podrías sacarle más provecho a esto? Busca algún amigo para compartir tus aficiones ya que al hacerlo, podrás tener un gran aprendizaje de él o ella, lo que te dejará un profundo crecimiento personal.

Libra

Es muy probable que no estés pasando por tu mejor momento en el ámbito amoroso pero, ¿sabes qué? Tus amigos te quieren mucho y quieren ayudarte a superar este difícil momento, por lo que es importante que no te aisles de ellos y al contrario, les permitas acercarse para que tu proceso de sanación no lo realices sin compañía. Bien dice el refrán que "El amigo leal más que en el bien, te acompaña en el mal". Así que déjate consentir.

Escorpio

Si hay dos emociones que a todo mundo le restan, pero sobre todo a ti, son el enojo y el enfado, ya que debido a lo pasional que es tu signo, estas sensaciones se magnifican en ti haciéndote perder de vista todo lo bello que tienes a tu alrededor. Trata de dejar de lado estas emociones y enfócate en lo que la vida te regala día con día. Sobre todo en lo que realmente vale la pena: en tu famlia, amigos y en tu desarrollo profesional. Verás que al hacer esto, te sentirás mejor.

Sagitario

En el amor te llevarás una gran y muy grata sorpresa ya que tu pareja, quien nunca te había hecho una demostración de ciertas actitudes, hará algo por ti que te hará sentir valorado y apreciado. Trata de estar a la par y procura tener con él o ella detalles que le hagan sentir que ambos invierten el mismo esfuerzo en la relación, lo que les ayudará a cimentarla de forma adecuada.

Capricornio

Este día dedícalo a la persona más importante de tu vida: a ti mismo ya que te cuesta mucho trabajo desconectarte de tus obligaciones. Necesitas relajarte un poco y tratar de dejar de lado, aunque sea un momento, todas aquellas preocupaciones que vienes arrastrando desde hace un par de días. Recuerda que aunque seas alguien muy comprometido con tus obligaciones, también mereces descansar.

Acuario

Este día la energía positiva llenará a tu ser ya que tendrás mucha vitalidad, la cual estará presente todo el día y que te permitirá no solo estar de buen humor, sino contagiar a todos a tu alrededor con esa energía tan positiva que te puede caracterizar. Trata de mantener ese buen ánimo ya que no solo te va muy bien, sino que le hace mucho bien a tu interior.

Piscis

Estás de suerte ya que los astros se han alineado a tu favor y este día dará inicio una buena racha en la que el éxito profesional tocará a tu puerta. Y este éxito vendrá en la forma de varios proyectos que te permitirán tener un cambio importante en tu vida, y te abrirán paso a nivel profesional, lo que te permitirá que tengas un crecimiento que te hará llegar a los objetivos que hace mucho persigues.