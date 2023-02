Es momento de descubrir lo que los astros te deparan en el horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, para que conozcas lo que el destino ha preparado para ti, con las predicciones para este DOMINGO 12 de FEBRERO del 2023 para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Para este domingo Mhoni Vidente, la astróloga más famosa y respetada de México ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero para el portal Terra. Lee en esta nota para saber si las decisiones que estás tomando son las mejores, para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente para este DOMINGO 12 de FEBRERO del 2023

Aries

Este domingo podría ser muy importante para ti ya que analizarás los pros y contras de tu actual relación, lo que te permitirá saber en dónde estás parado. Y ahora que estás reflexionando sobre lo que ocurre en tu vida, aprovecha para ponerte como meta el tratar de no ser tan impulsivo y de abordar los problemas que se generen en tu vida de forma más reflexiva, con la cabeza fría y con inteligencia.

Tauro

Los astros te previenen ya que esta semana alguien se acercará a ti a pedirte un préstamo sin embargo, deberás decir que no por el bienestar de tus finanzas las cuales, se encuentran un poco afectadas por una situación que te tomó por sorpresa. Y si bien esta circunstancia hizo que tus deudas sobrepasaran tus posibilidades, con calma y prudencia podrás salir de este bache económico.

Géminis

Esfuérzate por mantener tu mente tranquila en este día para que lo puedas disfrutar de forma relajada y feliz, pero sobre todo por que te tocará enfrentar una situación en la que tu pareja se acercará a ti para que le aclares unos chismes que le han dicho sobre ti, por lo que lo mejor es que desmientas todo lo que le han dicho con la verdad, para que su relación no se vea afectada.

Cáncer

Es importante que cuides lo que consumes ya que si ingieres bebidas alcohólicas o si comes muy pesado tu cuerpo lo puede resentir. Otro aspecto que debes de cuidar es el de recordar los aprendizajes que que te ha dado la vida con sus duras lecciones, ya que algunos fantasmas del pasado se harán presentes y podrían sacudir un poco tu estabilidad mental. Pero lo que ya ocurrió no tiene por qué volver a repetirse.

Leo

En el lado amoroso una persona está tratando de entrar a tu vida con la que podrías tener algo estable, siempre y cuando no te decidas a cerrar las puertas de tu corazón. También deberás poner atención ya que este día un familiar se te puede acercar a pedirte ayuda con un tema del cual eres experto o al menos conoces, por lo que es importante que le ayudes ya que no sabes si en el futuro podrías necesitar que este pariente te apoye con algo.

Virgo

Mucho cuidado este día ya que los astros vaticinan que un familiar tuyo podría traicionarte y echarte la culpa acerca de una situación muy grave, así que mucha atención a tu alrededor. Y sobre este tema, a veces hay ocasiones en las que las personas te achacan la responsabilidad por cosas que no están en tus manos, así que mentalízate con que tú no puedes tener el control sobre todas las cosas.

Libra

Si hay algo que nunca debes olvidar es que no estás solo ya que a tu alrededor hay mucho amor, el de tu familia, tus amigos y si la tienes, el de tu pareja así que el amor siempre está presente en tu vida. Y si hay una noticia que estabas esperando desde hace mucho tiempo hoy se te confirmará, lo que hará que este domingo estés todo el día de buen humor.

Escorpio

Debes procurar más tu salud mental y si lo sientes necesario, acude con un profesional ya que últimamente sientes que que no puedes con todo y que estás pasando por un momento difícil. Sin embargo no debes olvidar que ante esta situación puedes acudir con tus amigos, quienes siempre estarán ahí para ti tanto en las buenas como en las malas.

Sagitario

Una de tus mayores virtudes es que puedes escuchar mejor a las personas que los demás, por lo que debes aprovechar esta capacidad para tener una mejor comunicación con tu pareja, ya que ambos deben tratar de contarse las cosas de manera abierta, para poder crecer juntos tanto como pareja como de manera individual, para que de esta forma uno sea el complemento del otro.

Capricornio

En este día trata de buscar una salida a la naturaleza para que puedas relajarte ya que necesitas cuidar de tu cuerpo y si está en tus manos, trata de buscar un tratamiento o una salida a un spa, o incluso un masaje ya que necesitas dedicarte tiempo para que ya no resientas el exceso de trabajo, el cual se puede ver reflejado en tu rostro.

Acuario

Un dinero extra llegará a tu vida de sorpresa en estos días por lo que es importante que no lo malgastes, sino que lo aproveches de la mejor manera. Y este día trata de estar un poco más atento ya que los astros te han estado mandando señales que has estado dejando pasar, pero que te llevarán a cosas buenas. Un ejemplo de ello es el amor ya que si abres bien los ojos, algo podría surgir en estos días.

Piscis

Expresar gratitud hacia las demás personas es uno de los mejores gestos que puedes tener, así que no seas tímido con esto. Los fines de semana siempre son buenos para tener un proceso de introspección para darse cuenta de algunas cosas importantes que están pasando en la vida y que no te has dado cuenta que te están beneficiando mucho. Así que aprovecha este día para reflexionar un poco sobre este tema.