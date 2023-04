Es momento de descubrir lo que los astros te deparan en el horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, para que conozcas lo que el destino ha preparado para ti, con las predicciones para este DOMINGO 2 de ABRIL del 2023 para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Para este domingo Mhoni Vidente, la astróloga más famosa y respetada de México ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero para el portal Terra. Lee en esta nota para saber si las decisiones que estás tomando son las mejores, para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente para este DOMINGO 2 de ABRIL del 2023

Aries

En días recientes has estado sufriendo de ciertos dolores corporales los cuales se deben a que no has estado descansando como se debe. Y en cuanto al amor es importante que estés al pendiente de los términos y acuerdos en los que hayas quedado con tu pareja por que este día se presentarán ciertos desacuerdos. Ten en cuenta que este tipo de temas no se pueden evitar en una relación así que ábrete al diálogo.

Tauro

Salir de tu zona de confort te ayudará mucho estos días ya que el vivir nuevas experiencias es algo muy necesario sobre todo si puedes hacerlo en compañía de personas que tienes en tu vida y que has estado dejando de lado. Además este es un buen momento para que retomes la actividad física en tu rutina diaria, lo que te permitirá tener un cuerpo más activo y rendirás más.

Géminis

Dejar olvidado el teléfono este día será tu tarea para que puedas mantener alejados al estrés y la ansiedad para que así, puedas recargar pilas para la semana que viene. Este día también es importante que te concentres en tu salud emocional ya que tu cuerpo te ha estado mandando señales urgentes para que atiendas este tema, así que dale la importancia que merece.

Cáncer

Es momento de que cuides mucho tus gastos ya que en estos días de aproximará el momento en el que necesitarás dinero. También debes tener mucha paciencia ya que en este momento tu pareja y tú están teniendo un conflicto que les está haciendo olvidar que una relación es de dos y por lo tanto, ambas partes deben ser parte de la solución, por lo que si tu pareja no hace el primer acercamiento te tocará hacerlo a ti.

Leo

Esta semana que está por iniciar cunmplir tus objetivos será tu principal prioridad, así que pon manos a la obra. En cuanto a tus emociones, trata de no ocultarlas ya que esto podría generarte un conflicto sobre lo que deseas expresar a las demás personas. Es importante que atiendas esto o de lo contrario tú mismo podrías empezar a generar energías negativas.

Virgo

En estos días los astros se alinearán para que por fin puedas hacer un uso más acertivo de la comunicación, ya que no solo tendrás una forma de hablar más fluida sino que esta terminará por convencer a quienes te rodean. Así que aprovecha este momento para hablar con tu pareja y decirle todo lo que habís estado guardando en tu interior.

Libra

La imagen que proyectas al mundo es muy importante pues es el vivo reflejo de lo que ocurre en tu interior, así que esfuérzate por ser una persona llena de optimismo y luz para que el mundo te aprecie por quien eres. Y sobre tu lado amoroso, debes recordar que en las relaciones de pareja cada persona debe hacerse cargo de su crecimiento personal, ya que uno solo está ahí para impulsar a la pareja.

Escorpio

La salud es nuestro bien más valioso por lo que si tu cuerpo te está mandando señales de que no todo está bien lo mejor es que le hagas caso para que puedas verte y sentirte bien. Este día te llegará una invitación para que puedas ver a tus amigos y seres queridos y que juntos, pasen un día inolvidable. Así que aprovecha esta oportunidad para conectarte con estas personas a las que hace tiempo no ves.

Sagitario

En una relación de pareja si hay algo importante es el entendimiento, así que esfuérzate por entender mejor a tu pareja ya que de esta forma terminarás de conocerla mejor y podrán fortalecer lo que han construido. Y si en estos días ves que tu cuerpo te está mandando señales de que no todo está bien, hazle caso y trata de mejorar la alimentación que llevas para que tu salud esté al 100.

Capricornio

El estrés es algo inevitable en esta vida pero para eso se crearon los fines de semana, para que los disfrutes y puedas dejar atrás el ajetreo de la vida diaria. Otro aspecto importante es tu mente ya que esta es muy poderosa por lo que debes ocuparla ocn pensamientos positivos para que estos sean tus mejores aliados y te permitan contar con salud y bienestar.

Acuario

Es momento de que tu relación recupere el romance que le caracteriza por lo que hoy puede ser un buen día para que te apliques en este aspecto. Esto es muy importante sobre todo para derrotar tu apatía, la cual en días recientes ha ido fortaleciéndose, por lo que debes tratar de alejarla ya que ella puede llevarte a la rutina en cuanto a tu relación, lo que puede ser perjudicial para ambos.

Piscis

Hay veces en que tiendes a tener un poco de exceso de seguridad y esto te puede hacer pasar una mala jugada con las personas que se encuentran a tu alrededor. Este fin de semana trata de entrar un equilibrio ya que lo único que puede traer el desequilibrio a la vida es problemas que con el paso de los días resultará complejo de resolver.