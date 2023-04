Es momento de descubrir lo que los astros te deparan en el horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, para que conozcas lo que el destino ha preparado para ti, con las predicciones para este DOMINGO 23 de ABRIL del 2023 para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Para este domingo Mhoni Vidente, la astróloga más famosa y respetada de México ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero para el portal Terra. Lee en esta nota para saber si las decisiones que estás tomando son las mejores, para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

El horóscopo de Mhoni Vidente para este DOMINGO 23 de ABRIL del 2023

Aries

Los astros se alinean a tu favor ya que se aproxima a tu vida un tiempo en el que pondrás sobre la mesa todas las oportunidades de crecimiento que existen para ti, pero debes tener un plan bajo la manga para no desaprovechar esta oportunidad. Y sobre el amor, es normal que cuando estás tratando de conquistar a alguien te dejes llevar por el entusiasmo, pero no dejes de lado las cosas que importan, como el romance.

Tauro

En cuanto a lo amoroso es necesario que seas tú mismo y que muestres toda la seguridad que hay en ti para que conquistes a esa persona que te interesa. Y en tu vida los astros predicen que se acerca uno de esos momentos en los que deberás estar a la defensiva de muchas de las personas que te rodean, por lo que debes mantenerte más firme que nunca para que esto no te afecte.

Gémins

Es importante que tengas en cuenta que si bien el trabajo es importante, no puede serlo todo en tu vida ya que muchas veces tomas la decisión de sacrificar tu tiempo libre para poder sacar adelante proyectos personales o profesionales. Por otro lado en el ámbito personal, debes tratar de dejar el orgullo atrás para que evites tener discusiones en tu trabajo.

Cáncer

Normalmente permites que los demás se lleven el crédito por lo que tu realizas en el trabajo sin embargo esto no es bueno para ti, y debes encarar este problema para solucionarlo. Sobre tu personalidad, siempre has estado acostumbrado a guardarte todo lo que pienas y sientes sin embargo, es momento de que dejes de hacer esto ya que se puede convertir en energía negativa. Trata de liberar esto de tu interior hablando.

Leo

Este fin de semana será la mejor ocasión para que dejes el celular a un lado y te concentres en pasarla bien, para que puedas recargar energías para que la semana que empieza estés al 100. En el amor en cambio llega un momento decisivo ya que ha llegado el tiempo de que asumas tu compromiso actual con mayor seriedad y entrega para que junto a tu pareja construyan algo duradero.

Virgo

A veces los demás menosprecian una característica de ti, que es la de salir adelante de cualquier problema, por lo que no importa lo que digan, siempre debes estar orgulloso de esta capacidad. Y si la angustia de repente de hace presente en tu vida, la mejor forma de enfrentar esta sensación es la de seguir adelante sin importar el obstáculo que al final del día tendrás tu recompensa.

Libra

Si lo que deseas es que la persona con la que estás saliendo y tú consoliden una relación, eres tú quien debe dar el primer paso y vencer sus miedos. En cuanto a la salud se aproxima un tiempo en el que pondrás más cuidado con lo que bebes y comes, ya que a veces lo que consumes puede dañar tu cuerpo haciendo que no te sientas al 100 cuando realizas tus actividades.

Escorpio

Los astros se están alineando para que te concentres más que nunca en tu trabajo y afrontar todos los retos que vengan, ya que podrás cumplir con todos tus objetivos. Por otro lado cuando se trata de tomar decisiones importantes solo debes hacer caso a lo que tu corazón y tu mente dictan, ya que tú y solo tú sabes qué es lo que te conviene.

Sagitario

Si en estos momentos has sentido malestares pero te has rehusado a ir al médico, lo mejor es que hagas caso a las señales que te manda tu cuerpo y que acudas a revisarte, para descartar cualquier mala noticia. Y si en días recientes has tenido algún mal entendido con tu pareja que los ha distanciado, no esperes más y da el primer paso para restablecer el diálogo.

Capricornio

Si en el pasado has cedido ante tus miedos sobre todo en temas del corazón, es momento de que te plantes y afrontes tus temores para no permitir que algo o alguien te arrebate la felicidad. Y ahora que estás más al pendiente que nunca de tu salud, será mejor que procures el bienestar de tus oídos, sobre todo si escuchas música a un alto volumen.

Acuario

Cuando se trata de una relación amorosa siempre debes dar lo mejor de ti y no dejar las cosas en manos de terceros, la persona que te atrae actualmente ha conectado contigo de manera muy profunda por lo cual deberás hacer todo lo que esté en tus manos para conquistarla. Evita tomar decisiones que resulten muy importantes para ti.

Piscis

Este domingo los astros pondrán a prueba tu paciencia, y es que tu pareja mantendrá contacto con una de sus parejas del pasado; las estrellas te recomiendan no intervenir ya que es un proceso en el que tu otra mitad cerrará este ciclo. Al estar en mercurio retrógrado debes ser muy consciente de las palabras que utilizas para comunicarte con las demás personas a tu alrededor ya que de no ser así podría llegar a lastimarlas.