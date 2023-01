Es momento de descubrir lo que los astros te deparan en el horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, para que conozcas lo que el destino ha preparado para ti, con las predicciones para este DOMINGO 22 de ENERO del 2023 para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Para este domingo Mhoni Vidente, la astróloga más famosa y respetada de México ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero para el portal Terra. Lee en esta nota para saber si las decisiones que estás tomando son las mejores, para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente para este DOMINGO 29 de ENERO del 2023

Aries

Este fin de semana pero sobre todo estos días, estarás lleno de una fuerza espiritual muy elevada y podrás vencer todos los retos que se te presenten. Será tanta esta buena energía que podrás resolver cualquier tema legal que enfrentes a tu favor, pero aprovecha esta oportunidad para poner en orden tus documentos como por ejemplo el pasaporte y la visa, o cualquier documento que tengas pendiente. Tus números de la suerte este día serán el 07 y el 31.

Tauro

Si este fin de semana no te han buscado para un viaje lo más probable es que este día lo harán, así que prepárate para pasártelo increíble; en lo económico tienes unos pagos pendientes y este día por fin podrás saldarlos, lo que te dejará más tranquilo de lo que estabas. Y si te invitan a una fiesta prepárate, por que en ella podrías encontrar el amor con un signo que será muy compatible contigo. Y no olvides que tus números de la suerte son 05 y 17.

Géminis

Este día podría llegarte un dinero extra gracias a tus números de la suerte que son el 09 y 18, por lo que tendrás una muy buena actitud este domingo que además, será tu día con mayor suerte. En el aspecto amoroso trata de no pelear con tu pareja ya que no llegarán a una solución, por lo que quizá sea mejor idea que ambos se tomen un tiempo y en tu caso, podrías empezar a preguntarte si esta es la relación que deseas.

Cáncer

Los astros se alinean para que a aprtir de este momento puedas progresar en todo lo que necesites en tu vida incluso si lo que deseas es poner un negocio y emprender. Si te encuentras estudiando es probable que te llegue una beca para estudios superiores en otro país, lo que significaría un cambio importante en tu vida; y si vas a jugar la lotería no olvides que tus números de la suerte son el 13 y el 40.

Leo

Los astros se alinean para que este día o en los próximos te inviten a salir de viaje el que deberás de aprovechar para poder relajarte y dejar atrás el estrés. Además podrás gozar de la tranquilidad que tanto has deseado para que puedas progresar en tu trabajo, y si te decides a jugar la lotería tus números de la suerte son el 03 y el 29. Y recuerda, si en estos días se te presenta algún problema no te obsesiones con él, ya que lo mejor siempre será buscar una solución inteligente.

Virgo

Si tienes algún proyecto en puerta o si quieres simplemente pasarla bien aprovecha ya que este domingo será tu día con la mayor suerte; y si quieres seguir con esta buena racha tus números de la suerte serán el 21 y el 39 los cuales podrían ayudarte a ganar un dinero extra. Y en cuanto a tu pareja y amigos, debes mantenerte en alerta ya que podrían mentirte por razones que solo ellos saben, por lo que no creas al 100% en lo que dicen para que puedas evitar una traición.

Libra

Es muy probable que estés pensando en buscar a un amor del pasado que ya se fue, pero del que todavía no has podido desprenderte; no te deprimas pensando en esa persona que no te valora y mejor mmira a tu alrededor para que veas que estás rodeado de gente que en verdad te quiere. Y si necesitas una razón para hacerlo, pues presta atención que en estos días llegará a tu vida una persona del signo Aries y Géminis que será muy compatible contigo. Tus números de la suerte son el 31 y el 50.

Escorpio

Prepárate por que este fin de semana conocerás a una persona que podría convertirse en un nuevo amor para ti, así que no tengas miedo y déjate llevar por lo que sientes. Y las buenas noticias no paran de llegar ya que en estos días alguien te hará una propuesta para que te vayas a vivir a otro estado de México por cuestiones laborales, por lo que debes pensar muy bien en esta decisión sobre todo si necesitas cambiar de aires.

Sagitario

Este día es muy probable que te llegue un regalo sorpresa que te envía un nuevo amor, así que disfruta este detalle; y si estás en proceso de titulación, este día o los próximos podrás realizar este trámite ya que los astros estarán de tu lado. Pon atención si te invitan a fiestas ya que tu asistencia a estas podría ayudarte a escalar de forma profesional. Tu día de la suerte será este domingo y tus números de la suerte son el 02 y el 66.

Capricornio

El amor que tanto habías esperado por fin llegará a tu vida por lo que estarás de un humor excelente ya que tener pareja es casi como tu estado ideal, por que eres un signo que es muy dependiente de su pareja, lo que hace que tengas relaciones estables. Tu día de la suerte será este domingo y tus números de la suerte son el 07 y el 33; y los astros se alinean para que puedas planear con lujo de detalle tus vacaciones de semana santa.

Acuario

Vienen días cargados de buenas energías ya que tu cumpleaños está cerca y gracias a esto tendrás la mejor actitud, lo que te favorecerá en tu crecimiento profesional. En estos días recibirás un regalo que te hará muy feliz y las oportunidades laborales llegarána tu vida, aunque no todo es miel sobre hojuelas ya que deberás cuidarte de dolores de espalda y cuello, y no estaría de más que seas más discreto o discreta con tu vida personal.

Piscis

Es importantísimo que no te involucres con nadie de tu trabajo aunque sea solo en el plano sexual ya que esto sería muy malo para tu salud mental y además, te haría sentir incómodo en el lugar en el que trabajas. Por otro lado se acerca un viaje que deberás realizar por motivos de trabajo sin embargo, lo disfrutarás mucho. Tus números de la suerte con el 18 y el 70, y si en estos días te toca mudarte de casa, hazlo ya que en estos momentos un cambio en tu vida será positivo.