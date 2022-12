Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy JUEVES 22 de DICIEMBREen todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este jueves, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

ARIES

Para este jueves 22 de diciembre estaremos en presencia de un día poderoso en el que un portal energético se abrirá para que puedas ingresar y tomar lo mejor de esta temporada. Recuerda que es una época de amor y paz, ya vendrán nuevas oportunidades para que puedas poner las cosas claras.

TAURO

Eres un signo del zodiaco que siempre consigue lo que se propone, ya sea en el amor o en el juego, eres afortunado, siempre sueles tener buenas parejas y cosas positivas en tu vida, por ello debes de agradecer, ya que las personas que se quedan contigo son porque realmente valen la pena.

GÉMINIS

Según los horóscopos de hoy te viene una oportunidad laborar muy importante, podría significar un avance en tu vida. Así que no dejes de ser perseverante que el éxito se aproxima y estará a tu alcance, usa una prenda color verde para que puedas atraer la abundancia a tu vida.

CÁNCER

Estás en una encrucijada, no sabes cuál de la decisión que debes tomar es la correcta, trata de serenarte y compartir tiempo con tus seres queridos, La Paz mental que esto te genera te podría ayudar a conocer más a fondo lo que realmente quieres para tu vida y que la suerte este contigo este jueves 22 de diciembre.

VIRGO

De acuerdo con las predicciones para este signo del zodiaco, es importante que prestes atención a las señales de tu cuerpo, los ojos son tu punto débil y si no cuidas de ellos podrías ponerte en riesgo. La salud es lo más importante que tenemos y sin ella no podemos lograr ninguno de nuestros sueños.

LEO

Trata de comer de mejor manera, las enfermedades del corazón están a la orden del día, el ritmo de vida ajetreado es parte culpable de que nuestro rendimiento vaya a la baja, es importante que desde tu trinchera hagas un esfuerzo para mejorar tu alimentación

LIBRA

Este jueves 22 de diciembre deberás dejar de lado la nostalgia que te inunda en estas fechas, deja que todo pase y disfruta, el estar vivo es un buen motivo para sonreír y agradecer a la vida lo que tenemos, recuerda que a veces no conseguir lo que quieres es un enorme golpe de suerte.

ESCORPIO

Nada que valga la pena en la vida viene de forma fácil, a veces requiere de mucho esfuerzo y dedicación conseguir las metas que nos planteamos en la vida, por ello si las cosas no salen como quieres a la primera vez es importante que sigas insistiendo hasta que aprendas una valiosa lección o consigas el objetivo, no hay de otra.

SAGITARIO

Te recomienda que este jueves 22 de diciembre convivas con tus padres y tus familiares, es momento de compartir momentos con ellos y más ahora que tienes un poco de tiempo a raíz de las fiestas. Trata de jugar con tu mascota, pues esto siempre te anima y te recarga de energía.

CAPRICORNIO

Eres un signo del zodiaco de lo más trabajador, puedes convertir un 0 en 100 con mucha facilidad, esta bendición te lleva a dedicar más tiempo del que verdaderamente requieren las actividades económicas, por lo que ahora mereces un descanso y ponerte a disfrutar de lo que has conseguido.

ACUARIO

Tendrás un día con mucho trabajo, es normal, pues se acerca el cierre de año y necesitas tener las cuentas claras para poder terminar con tus deberes, de esta manera podrás avanzar en la vida y conseguir aquellas metas que te planteaste.

PISCIS

Recuerda que hasta el último segundo tiene 60 segundos, no trates de entender la vida mejor, busca aprovechar al máximo cada momento para que no te quedes con las ganas de nada, siempre has tomado buenas decisiones y en el amor no será la excepción, confía en tu corazón.