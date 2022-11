Descubre lo que los astros te deparan para este día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy JUEVES 24 de NOVIEMBRE en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este jueves, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy JUEVES 24 de NOVIEMBRE de 2022

ARIES

De acuerdo con el horóscopo de este jueves 24 de noviembre antes de juzgar a una persona debes de mirar dentro de ti, si lo que vas a decir no mejora el silencio, será mejor que no lo digas. Ese dolor de cabeza persistente es todo el estrés acumulado, trata de soltarlo para que no genere molestias de mayor importancia más adelante en tu vida, este jueves usa mucho perfume para que cortes la mala vibra en tu lugar de trabajo o la escuela.

TAURO

Estarás por recibir una propuesta económicamente atractiva y afín a lo que quieres de la vida, trata de ser profesional en todo momento y que las ideas cuadren, ahora todo depende de ti. Si quieres acrecentar tu riqueza debes distribuir tus ingresos en inversiones para tener un buen futuro. Ten presente que el arte de hacer dinero estriba, sobre todo, en la oportunidad.

GÉMINIS

Recuerda siempre lo que es mejor para tu corazón y no para tu bolsillo. Has estado algo distante de tu pareja, trata de recolectar este jueves 24 de noviembre con ella pues, los horóscopos te auguran una gran velada romántica, recuerda que siempre es el lugar y no la persona, lo que hace especiales las ocasiones en la vida.

CÁNCER

Hoy trata de mantenerte en calma con la comida en estas fechas, vienen momentos importantes y debes lucir mejor que nunca, está bien darse antojitos pero, no hay que hacerlo tan seguido por que si no se volverán en tu contra y en lugar de ser un premio, se volverán un lastre.

LEO

El rey de la selva es el león, animal que caracteriza este signo del zodiaco, tu liderazgo será necesario este jueves 24 de noviembre pues, según los horóscopos llegará a ti la fortuna de poder liderar un proyecto, dale amor y cuídalo como el hijo que será de ahora en adelante en tu vida. Deberás concentrarte más que nunca pues, no hay una fuerza que aquella que tiene un sentido y una meta bien definida.

VIRGO

Es momento de ser realistas, no llegarás a ningún lado si no respetas la dieta, tu mente no deja de pensar en ese atuendo que quieres usar en la fiesta de la oficina pero, sino te ayudas y hacer ejercicio, ese sueño no se podrá cumplir. Los horóscopos también te recuerdan que toda la felicidad debe estar en el camino y no en la meta.

LIBRA

Tanto ir y venir puede traerte un poco de fatiga, date un momento este día y descansa la mente, ve a un lugar feliz como un recuerdo o sal a caminar al parque, todos necesitamos una pausa. Mhoni Vidente dice que no tomes tu energía a la ligera. Eres una de las personas más divertidas de los signos del zodiaco, trata de sacarle provecho a eso en tu vida diaria, un giro de atención a clientes o ventas te vendría muy bien.

ESCORPIO

De acuerdo con las predicciones de este jueves 24 de noviembre, es momento de dar gracias por todo lo bueno y lo malo que pasó en tu vida, terminó tu mejor época del año y estás en un nuevo nivel de tu vida en el que te necesitas comprometido contigo mismo al cien por ciento.

SAGITARIO

Comenzó tu mejor época del año, viajes, regalos, optimismo, todo eso llegará a tu vida desde hoy y hasta que termine tu fase astral, eres un signo del zodiaco arriesgado que no tiene miedo de experimentar todo lo que contiene el mundo, con lo bueno y lo malo, esta época no será diferente, por lo que deberás estar listo para todos los planes que puedas creer y crear, momento de divertirse.

CAPRICORNIO

De acuerdo con los horóscopos de este jueves 24 de noviembre este es un buen día para dejar de angustiarse por las injusticias del mundo, por aquellas que no puedes resolver. Hoy no enciendas el teléfono, no te conecte a tus redes, no leas noticias. Eres una persona sensible y preocupada, pero tu corazón agitado merece, por lo menos, un descanso.

ACUARIO

Puedes tener un día complejo en cuanto a decisiones económicas, trata de cuidar tu dinero y no gastarlo en cosas que no necesitas. La vida tiene momentos en los que suele ser difícil encontrar el camino, si te encuentras en esta situación hoy martes, trata de salir a caminar a un bosque o a un lugar donde haya mucha vegetación para que te cargues de energía.

PISCIS

Este jueves 24 de noviembre trata de pasar tiempo con tu familia, ellos son las personas más importantes y que siempre han visto por ti, debes de ser agradecido en todo momento, recuerda que los tuyos de buenas o de malas, siempre serán parte importante de ti.