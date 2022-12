Descubre lo que los astros te deparan para este día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy JUEVES 8 de diciembre en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este miércoles, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

ARIES

Hoy debes considerar que no solo se trata de ganar más, también debes ver al empleo que deseas como una oportunidad para crecer y para perfeccionarte en lo que sabes hacer. No tomes nada personal, recuerda que las personas viven en un mundo diferente al tuyo y no por ello van a querer atentar en tu contra, suelta eso y descansa.

TAURO

El rencor es un lastre que termina por desfondar a la nave, si no te deshaces de él a tiempo, si aún extrañas a un viejo amor pronto podrías tener grandes noticias sobre lo que ha sido de su vida y te caerán como del cielo. La esperanza, pese a lo que te digan, es buena, y hacen bien en mantenerla.

GÉMINIS

Las estrellas este día no se equivocan y saben que pasas por momentos de apremio debido a tareas que se te acumularon y no has podido sacar adelante. Es hora de compartir beneficios y compromiso. Tu espalda no puede con la carga que tú mismo que te has impuesto, por más entusiasmo que hayas puesto y pongas en la tarea.

CÁNCER

Cómo te ven te tratan, siempre ten esto presente opta por una vestimenta más formal este día pues tu imagen dice más que mil palabras acerca de ti. Este es un buen día para que revises la manera en que te presentas ante el mundo, y evalúes si es la más efectiva de todas.

LEO

Es un buen momento para invertir y acrecentar tu patrimonio, no pienses demasiado las cosas y arriésgate. No siempre puedes con todo y esto también está bien. Nadie puede ni debe decirte lo que debes sentir ni lo que te despiertan ciertas situaciones. Tus emociones son tuyas y de nadie más, solo recuerda no afectar a nadie mientras lo haces.

VIRGO

Sientes que el agua te llega al cuello. Tu pareja tiende un cerco a tu alrededor debido a una indiscreción que cometiste, y que le ha hecho creer que has roto las reglas de la relación. Debes actuar con calma, y demostrar que lo que imagina es infundado.

LIBRA

El amor es de dos, siempre debe ser un refugio y no una guerra, evita que tu familia se meta en discusiones de pareja pues, podrías abrumar al ser amado. Te has despertado con un deseo enorme de enmendar ese error que cometiste y no sabes por dónde debes empezar, ahora sabes cuál será el camino a recorrer para este día.

ESCORPIO

Es momento de visitar al médico para descartar todos los males que seguramente has pensando en estos últimos días. Tienes que centrarte y descartar lo que sucede de lo que te imaginas que sucede. Todos somos dados a la hipocondría, según qué casos, pero es importante no dejarse llevar por la imaginación.

SAGITARIO

Es de sabios reconocer cuando nos equivocamos, eres un signo del zodiaco de fuego y no te gusta saber que estás en lo incorrecto, Duele que nos hagan ver nuestros errores, pero es de sabios saber reconocer nuestros errores. Modifica el rumbo sabiendo usar esa valiosa guía. Trata de vestirte de verde o de rojo para celebrar tu cumpleaños lleno de abundancia y con mucha salud.

CAPRICORNIO

Es mejor enfrentar un problema que ocultarlo. Sobre todo, cuando se trata de dinero y de trabajo, pequeños deslices crecen cuando se les deja debajo de la alfombra, y lo hacen en la forma de pérdidas y obstáculos. Trata de salir a correr en las mañanas para que puedas recibir los primeros rayos del sol y te cargues de energía positiva para el resto del día y la semana.

ACUARIO

Cuando aumentamos de nivel en la vida también aumentan nuestras responsabilidades, eres un signo del zodiaco que sabe liderar y que tendrá la oportunidad de demostrar toda su capacidad. Tu equipo es un conjunto de talentos que necesita de una mejor guía. Esa que solo tú puedes brindar. Es hora de ejercer ese poder, pues nadie más dentro de tu equipo va a asumir esa responsabilidad

PISCIS

Tu equipo de trabajo depende de ti, no veas esto como un halago, por el contrario, estas en una zona donde no te permiten crecer, busca nuevas alternativas que te ayuden a tener un patrimonio más grande, a fin de cuentas eres un signo de agua y la estabilidad es lo que más persigues en la vida.