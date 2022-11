Descubre lo que los astros te deparan para este día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy MIÉRCOLES 30 de noviembre en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este miércoles, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

ARIES

Volver conectar con la naturaleza es primordial para recobrar energías, por lo que tendrás que tocar el pasto o la tierra con las plantas de tus pies para que la energía de nuestro planeta llegue a ti y renueve los sueños e ilusiones para cerrar el año con todo, eres uno de los signos del zodiaco más innovadores y nunca tienes miedo al qué dirán, este rasgo siempre te distingue y podría ser fundamental para tu próxima misión.

TAURO

Es momento de cerrar ciclos, el penúltimo mes del año termina este miércoles 30 de noviembre y es hora de decir adiós a muchas cosas que no son ni fueron para ti. Si no eres capaz de soltar tu pasado no tendrás las manos libres para recibir tu futuro, el tiempo no vuelve, lo que pasó ya está hecho y es momento de poner tu mente en otra cosa, vuelve al ejercicio y aléjate de los vicios.

GÉMINIS

Han sido días de muchas dudas, a veces parece que no avanzas pero, crecer toma tiempo este miércoles 30 de noviembre las inclemencias del clima podrían poner a prueba tus defensas, podría ser una pequeña gripa pero, ten cuidado y si te sientas mal puedes visitar al médico. Debes tener una mayor confianza en ti mismo para que las cosas te salgan mejor.

CÁNCER

Deberás renovar tu energía para pasar los exámenes, trata de conseguir un baño de flores, esto te ayudará a mejorar tu estado de ánimo y que todos esos enojos sin razón dejen de estar presentes en tu vida pues, podrían hacerte daño a la larga. No gastes por gastar, no estás en época de vacas gordas y ahora es cuando hay que trabajar al doble para conseguir mantener tu estilo de vida que tanto te gusta.

LEO

Según las predicciones de este miércoles 30 de noviembre trata de mantener la calma y recuerda que no hay mal que por bien no venga, esta persona había cumplido un ciclo en tu vida y esta fue la forma que encontró el destino de mostrarte que no era para ti, trata de salir con tus amigos y no pensar tanto en estos problemas que confunden mucho a tu signo del zodiaco.

VIRGO

Uno de los momentos determinantes de tu vida se aproxima, trata de estar listo y preparado para que las cosas salgan como deben, todo depende de ti y de la determinación que le pongas a cada uno de tus actos. Se vienen las fiestas de fin de año por las que habrá un pequeño festejo al que serás invitado, trata de usar zapatos nuevos para que pises el éxito ya que podrías conocer a una persona que resulte determinante para ti y tu vida.

LIBRA

Te sentirás lleno de energía, es un buen momento para comenzar con el ejercicio para que gofres perder esos kilitos de más antes de que el último mes del año comience y debas comprar algunas cosas para asistir a los eventos sociales que se aproximan pues, eres un signo del zodiaco que siempre busca verse bien.

ESCORPIO

Hoy es ideal para que comiences a disfrutar de tu cuerpo es el primer paso para un equilibrio saludable. Deberás tener cuidado en el amor pues, tienes que arreglar ese problema entre los dos no con vanas promesas, sino con compromisos reales, que puedas y desees cumplir, pues de otra manera se encontrarán de nuevo en el punto de partida.

SAGITARIO

Este miércoles es momento de que te pongas a prueba sal de tus ambientes nocivos que solo te quitan el tiempo y no te dejan avanzar en la vida abandona tu zona de confort. El trabajo y las obligaciones cotidianas son, sin la menor duda, ineludibles, pero no pueden ser pretexto para restar dedicación al amor. Organiza mejor tu tiempo.

CAPRICORNIO

Deja de pedir comida, al menos por hoy, y cocina para la persona que amas, pues el ingrediente secreto que se pone en todo platillo que preparamos es el amor, más allá de lo que puedas gastar en una cena, el acto de hacer algo por alguien que quieres mucho te dejará el alma libre. El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, dice que la soberbia nunca es buena y no debes echar en cara las cosas que hagas.

ACUARIO

Será un día con mucho trabajo trata de comenzar temprano para que tengas tiempo de terminarlo cuando te sea requerido. Cuida tu salud, tu punto débil son los nervios y el estrés que te provoca la vida diaria. Para los Acuario solteros les vendrá un amor de los signos del zodiaco Leo, Libra o Capricornio muy compatible.

PISCIS

Para este cierre de mes comenzarán a llegar las ofertas de trabajo por las que tanto esperaste, recuerda que siempre debes de mantenerte presentable, el éxito está en tus manos pero no debes de desperdiciar el tiempo ni recaer en engaños de viejos amores que no tienen nada nuevo que aportar a tu vida ni a tus proyectos a futuro.