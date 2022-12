¿Estás listo para conocer tu horóscopo de acuerdo a Mhoni Vidente? Descubre lo que los astros te deparan para el día con las predicciones para este SÁBADO 10 de DICIEMBRE de 2022 para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Esta día para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México ya ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente para este SÁBADO 10 de DICIEMBRE del 2022

Aries

Es momento de que aproveches el día y te escapes junto a tu pareja ya que tus obligaciones diarias les han mantenido separados. Además esta salida les servirá para fortalecer su vínculo y y también para dejar de lado todos aquellos conflictos que han tenido entre ustedes y que han ido enrareciendo el ambiente en su relación. Así que tomen este día como una oportunidad de salir al aire libre para desconectarse del estrés del día a día.

Tauro

¿Recuerdas esa idea que has tenido en la cabeza todos estos meses y que incluso pensaste que jamás se haría realidad? Pues el destino te tiene una sorpresa ya que este proyecto se materializará y te beneficiará a futuro, por lo que debes poner todo tu empeño en esto que has estado planeando ya que significa la oportunidad de crecimiento a nivel personal y laboral que tanto anhelabas. Así que te llegó el momento de poner manos a la obra.

Géminis

A todas esas actividades que habías dejado en espera les llegó su momento por que este sábado despertarás con mucha energía y optimismo, que te dirigirán a realizar todo aquello que habías dejado pendiente. Así que se va de tu vida esa falta de energía y apatía que no te permitía hacer todo lo que debías. Eso sí, es importante que notes que esto solo es posible si gozas de un buen estado de salud, el cual puedes fortalecer siguiendo un estilo de vida más saludable que no solo te hará sentir mejor, sino que provocará que te veas mejor.

Cáncer

Este día saldrán a relucir esas habilidades y cualidades tuyas que reflejan que te gusta informarte de lo que acontece en el mundo y en la sociedad, y podrás sacar provecho de esto en tu trabajo, para que puedas proponer nuevas ideas a tu equipo; pero si te toca descansar, lo mejor es que aproveches este sábado para darte ese tiempo que entre semana no puedes, para que puedas descansar como mereces o meditar si crees que es necesario.

Leo

Es momento de que te llenes de energía y vibras positivas y lo mejor para esto es que aproveches la oportunidad de convivir con tus amigos, con quienes hace tiempo no te ves. Toma esta oportunidad para pponerte al día y para saber cómo están ellos, así como para platicarles qué es lo que ha sido de tu vida. De esta forma podrás recargar energías para afrontar los retos que la vida te mande.

Virgo

Debes concentrarte en el presente, en el aquí y el ahora ya que situaciones que viviste en el pasado te arrastran a sentir un sentimiento de culpa que te atormenta y que hace que la energía que te llena sea negativa. Lo que ocurrió en el pasado debe quedarse ahí y no debe ser un peso en tu vida, así que enfócate en lo que vives actualmente y del pasado, solo quédate con los aprendizajes.

Libra

El estilo de vida saludable que empezaste a llevar hace un tiempo y que abandonaste te está empezando a pasar factura, ya que recientemente empezaste a sentir malestares estomacales que te han preocupado. Enfócate en recuperar ese estilo de vida que llevabas ya que tu cuerpo es el bien más importante que posees, por lo que si no lo cuidas tú, nadie más lo hará. Si retomas ese estilo de vida saludable, sentirás los beneficios al poco tiempo.

Escorpio

Es importante que analices la actitud que has tomado de un tiempo para acá ya que no ha sido la más adecuada para atender las situaciones que te rodean. De hecho esta actitud te traerá problemas con tus amigos, familia y por supuesto, con tu pareja por lo que debes tomar un respiro y tratar de llevarte las cosas con calma. No está mál que seas un signo pasional, pero debes saber a dónde dirigir esa pasión.

Sagitario

El pensamiento positivo es un arma poderosa para un signo como tú, ya que eres de los pocos miembros del zodiaco que le pone mucho esfuerzo, compromiso y empeño a las cosas que realizas, por lo que debes confiar mucho más en ti y en tu trabajo. Verás que el pensar positivo te ayudará a salir adelante en las situaciones de tu vida.

Capricornio

Es muy importante que prestes especial atención a las cosas que le dices a tu pareja ya que algunas de ellas podrían ser tomadas como una forma de ataque. Así que debes matizar lo que sale de tu boca con mucho cuidado para no hacer algo que pueda dañar tu relación. Otro punto al que le debes poner mucho cuidado es a ser más puntual en cuanto a tomar decisiones sobre los planes o salidas en pareja, ya que esa parte indecisa tuya te puede jugar en contra.

Acuario

Eres un signo que gusta de confiar en quienes están a su alrededor pero es importante que pongas atención en quienes confías ya que hay gente que te quiere ver caer y que te dará "consejos" que te lleven a ese destino. Así que mantén los ojos y oídos muy abiertos, y pon en duda todo lo que se te dice para que puedas identificar cuándo alguien genuinamente se preocupa por ti y cuando simplemente te quieren hacer fracasar.

Piscis

Este día los astros señalan que srecibirás una llamada de una amistad que es muy importante para ti, así que presta especial atención a lo que él o ella tenga para decir, por que esto será algo tracendental para esta persona. Es probable que esa llamada cambie la perspectiva con la que pensabas abordar este día, pero no dejes pasar la oportunidad de escuchar lo que te dirán.