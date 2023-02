¿Estás listo para conocer hoy tu horóscopo de acuerdo a Mhoni Vidente? Descubre lo que los astros te deparan para el día con las predicciones para este SÁBADO 18 de FEBRERO de 2023 para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Esta día para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México ya ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente para este SÁBADO 18 de FEBRERO del 2023

Aries

Ten mucho cuidado de las personas que están a tu alrededor sobre todo en el trabajo ya que algunos de tus compañeros podrían estar tratando de conspirar en tu contra para tratar de afectarte, así que pon mucha atención en quienes te rodean. Este sábado trata de estar mucho más cerca de tu pareja que nunca ya que ella enfrentará una situación complicada por lo que tu acompañamiento le será de mucha ayuda.

Tauro

Deberás de luchar contra la rutina y el aburrimiento ya que estos dos factores pueden afectar gravemente a tu relación de pareja, así que pon manos a la obra para que esa llama del amor que había entre ustedes vuelva a encenderse. Por otro lado en los últimos días has descuidado tu cuerpo y tu salud, por lo que es momento de que retomes esos hábitos sanos que siempre se reflejan en tu apariencia.

Géminis

En cuanto la trabajo en estos días te llegará una oferta laboral la cual debes meditar muy bien antes de dar una respuesta. En lo amoroso debes recordar que una relación se trabaja poco a poco y que lo que siembres en ella lo cosecharás mañana, por lo que no debes impacientarte si ves que las cosas todavía no son como esperabas.

Cáncer

Es momento de que te enfoques en las cosas que valen la pena en tu vida, por ejemplo si te toca compartir tu dormitorio con tu pareja, trata de que la convivencia con ella sea la prioridad; y si tienes la oportunidad trata de alejarte de las redes sociales y del teléfono celular para que puedas alcanzar un nuevo nivel de tranquilidad y paz mental.

Leo

La fortuna y la abundancia están en tu camino pero debes estar muy al pendiente de las señales que los astros te mandan para que no dejes pasar esas oportunidades que te cambiarán la vida. Eso sí, ten en cuenta que así como el dinero viene también se va, ya que has estado haciendo gastos muy fuertes que pueden afectar otros planes que tienes, así que trata de organizar tu dinero de una mejor manera.

Virgo

Cuando se trata de las cosas del corazón normalmente tienes a ser muy duro contigo pero esto no tiene que ser así, ya que tienes todo el derecho de sentir emociones como todo mundo. Y sobre tu salud, debes reconocer que no eres un experto en este campo así que si tienes dudas sobre tu estado físico no lo pienses más y acude con un profesional para que tu cuerpo no sufra las consecuencias.

Libra

Si estás en una relación es importante que recuerdes que siempre debe haber límites entre la pareja ya que de lo contrario ambos podrían sofocarse al pasar tanto tiempo juntos. Y mucho cuidado con el dinero ya que recibirás una señal de los astros acerca de un préstamo que estás pensando hacer, y es que las estrellas señalan que resentirás el peso de la deuda por lo que este crédito podría ser una muy mala idea.

Escorpio

Es importante que te valores mucho para que puedas ver que a tu alrededor tienes a personas que no te suman nada. Pero para que puedas tener esta visión clara es esencial que trabajes en el bienestar de tu salud emocional ya que esta forma parte importante de tu ser. Por ello no debes malgastar tu tiempo en otras actividades que no te dejen nada, para que te centres en tu bienestar.

Sagitario

A tu alrededor existen personas que sienten que lo saben todo, por lo que si te llegas a meter en una conversación con una de ellas tú dale por su lado para que no te hagan perder el tiempo. Y en cuanto a la salud es importante que estés al pendiente de todo lo que toquen tus manos en estos días ya que tu tacto podría sufrir una lesión.

Capricornio

Pedir disculpas es algo muy importante que todos debemos hacer alguna vez en la vida, sobre todo cuando ya nos tocó tener el aprendizaje sobre los errores que hemos cometido, así que no le temas a esto y quítate ese peso de encima. Y para cuidar esa energía positiva que vienes cargando lo mejor es que te protejas con unos cuarzos ya que hay muchas malas vibras a tu alrededor.

Acuario

Debes dejar de ver al amor como algo que te asuste y más como un aprendizaje por lo que si tu temor es darlo todo no te preocupes, tendrás una relación con un amor correspondido. Y en cuanto a tu crecimiento personal es momento de que enfrentes nuevos desafíos en los que deberás ser más disciplinado y poner más compromiso, ya que de ahora en adelante debes verte como una persona más madura con la capacidad de hacer cosas que resulten complejas.

Piscis

En los negocios o lo laboral habrán situaciones que te hagan sentir inquieto, pero no hay nada de qué preocuparse pues todo está bajo cimientos fuertes. Este sábado será un día de agradecer al universo lo que te ha dado, sobre todo en el ámbito del amor ya que las cosas con tu pareja han tomado un buen camino y se debe a la predisposición de cada uno para mejorar en todos los aspectos de su relación.