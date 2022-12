¿Estás listo para conocer tu horóscopo de acuerdo a Mhoni Vidente? Descubre lo que los astros te deparan para el día con las predicciones para este SÁBADO 24 de DICIEMBRE de 2022 para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Esta día para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México ya ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente para este SÁBADO 24 de DICIEMBRE del 2022

Aries

Deberás estar pendiente este día ya que podría presentarse alguna situación en la que tengas un roce con una persona con la que convives a diario; lo mejor es que seas cuidadoso con tus palabras y que ante cualquier situación tu primera reacción sea mantener la calma. Y es que es común que las personas se pongan muy emocionales en esta fecha, pero tú no te dejes llevar por tus emociones, para no tener ningún conflicto.

Tauro

Si bien es importante darle prioridad a las responsabilidades y al trabajo, es igual de importante el darte tiempo a ti mismo, sobre todo cuando se trata de convivir con tus seres queridos, ya sean tus amigos, tu familia o tu pareja. Es importante que no descuides estas relaciones ya que estas son las que pueden brindarte apoyo cuando pases por momentos difíciles. Hay que darle su justa importancia a cada cosa.

Géminis

La única persona que puede marcar el destino de tu vida eres tú y es importante que medites sobre esto ya que has tenido en fechas recientes una actitud en tu trabajo que no ha sido la mejor, por lo que este sábado podrías aprovechar algo de tu tiempo libre para tratar de solucionar algunos contratiempos que has tenido en el trabajo. Recuerda que el único dueño de tu destino eres tú y de ti depende el lograr lo que te propones o no.

Cáncer

Así como hay días en los que debes ponerte a ti mismo como prioridad, hay días en los que otras personas deben de serlo para ti y este sábado se te presentará una situación en la que una amistad te llamará o te mandará un mensaje, al que le deberás prestar atención. Es importante que le pongas toda tu atención a este amigo o amiga ya que así como ellos te han apoyado en momentos complicados, tú también debes devolver este tipo de atenciones.

Leo

Este sábado los astros se han alineado para que desde que te despiertes te sientas lleno de energía y optimismo, lo que te permitirá tener un día muy especial y tu única responsabilidad, será el contagiar esta energía a quienes te rodean para que entre todos, pasen una jornada increíble. Esta misma racha de energía positiva la podrás aprovechar también para que en tu relación haya una mayor y mejor conexión, que les permitirá que esta Navidad sea inolvidable para ambos.

Virgo

Si bien esta fecha es una en la que todos comemos un poco más de lo normal tú deberás de prestar mucha atenció a los alimentos y bebidas que consumirás ya que si abusas de esto, podrías sufrir de algún tipo de malestar estomacal o incluso una indigestión, lo que podría arruinar tu fin de semana. Así que lo ideal es que en la semana que inicia empieces a alimentarte mejor y hagas ejercicio, para que puedas compensar los excesos del fin de semana.

Libra

¡Excelentes noticias para Libra! Y es que para ti esta semana dará inicio una muy buena racha en lo profesional y en lo económico, que te permitirá salir adelante de de algunos baches que habías estado enfrentando en las últimas semanas y que te estaban restando calidad de vida. Así que aprovecha esta racha para terminar este año y empezar el que viene con la mejor actitud.

Escorpio

Es momento de hacerse responsable del gran peso que tienen tus palabras las cuales, en algunas ocasiones has usado como armas para lastimar a algunas personas, sin importar si lo merecían o no. Aquí lo importante es que te reconcilies con esa gente a la cual has lastimado y que es muy importante en tu vida. También es importante que pienses en cambiar un poco de actitud y agregar algo de optimismo a tu vida, lo que te hará ver aquello que tanto anhelas no es imposible como lo habías pensado.

Sagitario

Este día será importante para tu vida en pareja ya que tu otra mitad te dará noticias que te tomarán desprevenido y eso quizá provoque alguna sensación extraña y confusa en ti, sin embargo debes tomar en cuenta que esto que te dicen es algo bueno para tu relación, ya que será algo que les permitirá avanzar juntos y le brindará un mayor crecimiento a su compromiso.

Capricornio

Si tienes la oportunidad de salir del ajetreo de la ciudad o de lo que vives de forma cotidiana, aprovéchala y date un tiempo para reflexionar sobre lo que te ha tocado vivir, sobre todo en tiempos recientes en el trabajo. No importa si lo que se da es una salida con los amigos o con la familia, el chiste es que aproveches este tiempo para reflexionar y hasta tener un momento de introspección, que te ayudará a ver mejor lo que ocurre en tu vida.

Acuario

Aprovecha este día para rodearte de de gente positiva ya que descubrirás que una persona de tu círculo te ha mentido sobre sus intenciones contigo ya que lo único que quiere es hacerte un daño irreparable, ya que es una persona muy falsa. Así que aprovecha a tus verdaderos amigos y acude a ellos, para tratar de apartarte de este tipo de gente que todo lo que desean es hacer el mal a quienes les rodean.

Piscis

Si hay un día de todo el año para pasarlo en casa conviviendo con tu familia ese día es este 24 de diciembre, fecha en la que podrías tener una cena familiar que te servirá para fortalecer ciertos lazos que se habían visto perjudicados por situaciones familiares complicadas. Así que aprovecha la buena vibra que te mandan los astros para arreglar esos asuntos pendientes en tu círculo familia.