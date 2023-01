¿Estás listo para conocer hoy tu horóscopo de acuerdo a Mhoni Vidente? Descubre lo que los astros te deparan para el día con las predicciones para este SÁBADO 28 de ENERO de 2023 para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Esta día para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México ya ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente para este SÁBADO 28 de ENERO del 2023

Aries

Es importante que este día empieces a ser una persona más empática con quienes te rodean pero sobre todo, con tu pareja ya que últimamente el ambiente ha estado un poco tenso y su relación no ha sido tan agradable como antes. Así que aprovecha este sábado para hacer un ejercicio de reflexión que te permita saber en dónde le has estado fallando a tu otra mitad.

Tauro

Los cambios que deseas tener en tu estado físico, especialmente en tu salud no se pueden dar de la noche a la mañana por lo que deberás tener paciencia e ir trabajando en ellos, para que los beneficios sean a largo plazo y te permitan tener una mejor calidad de vida. Aprovecha el fin de semana ya que los astros pondrán frente a ti oportunidades para que salgas de tu área de confort.

Géminis

¿En verdad deseas tener el éxito en lo que haces? Si es así, debes tener en cuenta que este solo se alcanza al invertir mucho esfuerzo e incluso, al realizar grandes sacrificios, así que si quieres tener ese éxito y las ganancias que de él se pueden generar, es importante que tengas esto en cuenta; en el amor cada día es un aprendizaje junto a la pareja, por lo que el ensayo y error serán parte importante de un compromiso.

Cáncer

Está claro que deseas ver en tu cuerpo los resultados de la buena alimentación y el ejercicio que has estado llevando a cabo sin embargo, recuerda que para que puedas ver estos resultados es importante que no pierdas la disciplina y la constancia ya que solo con ellas, podrás por fin sentirte y lucir como deseas. Y no aplaces esos trámites que tienes pendientes para luego no pasar malas experiencias.

Leo

Si últimamente tu relación se ha ido enfriando un poco debido a que has dejado de ser esa persona romántica que enamoró a su pareja, quizá sea tiempo de que tengas un detalle con ella ya que los astros marcan que si lo haces, le sorprenderás y harás vibrar todo su ser, así que no dejes escapar esta oportunidad de rescatar tu compromiso.

Virgo

Este sábado podría taerte un poco de tristeza ya que recordarás a las personas que en su momento estuvieron muy cerca de ti pero que por cuestiones de la vida has debido soltar. Para que no te dejes abatir por esta sensación recuerda todo y a todos los que tienes ahora a tu alrededor y no pierdas la oportunidad de agradecer al universo por ellos.

Libra

En el amor es importante que tu pareja y tú puedan darse un respiro de lo cotidiano y que realicen alguna actividad juntos que les permita divertirse, disfrutarse y pasar una velada romántica para que puedan reavivar la llama de su amor. No tiene que ser algo caro o muy elaborado ya que lo más importante será la compañía que se hagan el uno al otro.

Escorpio

Si bien es cierto que la familia siempre estará ahí para apoyanos esto no siempre aplica en la vida real y prueba de eso es que tienes un pariente que todo lo que quiere es aprovechar la menor oportunidad para sacarte de tus casillas y hacer que tus familiares vean un aspecto poco conocido de ti. Por ello es importante que hoy más que nunca mantengas una postura firme ante tus seres queridos.

Sagitario

Si la relación que tienes no va por buen camino y sientes que poco a poco todo lo que han construido juntos se ha ido perdiendo, no dejes pasar más tiempo y pon manos a la obra para solucionar esto. ¿Cómo?, pues debes sentarte con tu media naranja a platicar largo y tendido sobre los malos entendidos que han surgido entre ambos y que los tienen pasando por un mal momento. Verás que haciendo esto podrán reavivar su relación.

Capricornio

Si hay dos cosas que siempre te han caracterizado han sido el entusiasmo y el amor propio, elementos que siempre te han ayudado a llegar lejos y a superar todas las pruebas que la vida te ha puesto, así que no importa lo difícil que se puedan poner las cosas, jamás pierdas estos valores tuyos. Por otro lado recuerda que en tu vida siempre debe haber personas que sumen y no que resten; y si en tu caso tienes personas que te resten, lo mejor es que las dejes salir de tu vida.

Acuario

El miedo ante el que diran desaparecerá de tu vida por lo que debes estar listo para a cualquier situación sin temor a los resultados. Esto se debe a que siempre has tenido un gran potencial que por inseguridad has estado ocultando, pero eso se acabó por que ahora es cuando te das cuenta de que eres capaz de cumplir con todos los restos que se te aparezcan.

Piscis

Si bien los fines de semana son para descansar y relajarse, algo que te convendría sería el tomar un curso que te ayude a pulir tus habilidades laborales, por ejemplo uno que te ayude a ser un mejor líder. Esto te puede abrir un nuevo panorama y te ayudaría a saber el gran potencial que posees para dirigir cualquier proyecto que te pongan enfrente.