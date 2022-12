¿Estás listo para conocer hoy tu horóscopo de acuerdo a Mhoni Vidente? Descubre lo que los astros te deparan para el día con las predicciones para este SÁBADO 24 de DICIEMBRE de 2022 para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Esta día para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México ya ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente para este SÁBADO 31 de DICIEMBRE del 2022

Aries

La buena fortuna te acompañará este sábado ya que tus relaciones personales seguirán siendo inmejorables y para muestra, un botón: tus amigos más cercanos te ayudarán a acercarte a alguien que es tu interés romántico desde hace tiempo, así que aprovecha el momento. También deberás aprovechar la buena racha en lo laboral desarrollando tu creatividad al máximo ya que esta será muy bien valorada y podría provocar que te ofrezcan una nueva oportunidad de trabajo, que te beneficiará mucho en lo económico.

Tauro

Es momento de que estés más pendiente que nunca ya que una persona intentará acercarse a ti pero cuidado, ya que solo buscará hacerte daño por lo que deberás mantenerla lo más lejos posible de ti y de todo lo que te importa. También es tiempo de tener especial cuidado pero con tu salud, no es que venga algo grave para ti sin embargo, debes estar al pendiente de esos hábitos que no la traen nada bueno a tu cuerpo.

Géminis

Mhoni Vidente te tiene un mensaje importante para este sábado: no se puede tener todo en la vida y la muestra más grande es que en términos de dinero te irá muy bien al punto de que si un amigo tuyo necesita dinero podrás prestárselo, lo cual se te retribuirá más adelante. Sin embargo en cuanto a la salud no estás en tu mejor momento por lo que te deberás cuidar más que nunca, sobre todo del estrés.

Cáncer

Mucho cuidado con los temas del corazón ya que en este momento te encuentras en medio de una relación en la que estás muy feliz por estar con esa persona sin embargo, esta gente solo quiere abusar de ti y de tu buen corazón por lo que está preparando el campo para darte una puñalada por la espalda. Lo m´qas recomendable según los astros es que salgas pronto de esa relación, para evitar que te causen un daño mayor, sobre todo en Año Nuevo.

Leo

Este 31 de diciembre llegará cargado de bnendiciones para ti de acuerdo a lo que vaticina Mhoni Vidente ya que el Sol estará en tu Casa del cuerpo lo que te traerá una buena noticia: un padecimiento mental y físico dejará de ser una molestia para ti, por lo que el bienestar que estás por vivir te hará sentir que prácticamente estarás renaciendo. Eso sí, cuidado en el amor ya que no hacer cosas en pareja es un desperdicio de esfuerzo, por lo que debes incluir más a tu pareja en tus actividades.

Virgo

Mucha atención en el aspecto amoroso este sábado Virgo ya que se asoman en el horizonte una serie de peleas y malos entendidos por lo que es más importante que nunca que mejores la comunicación que tienes con tu pareja, ya que si das por sentado las cosas, estarás poniendo en riesgo lo que ambos han construido. Así que a pponer en práctica la comunicación asertiva para que no hayan problemas de gravedad en tu relación.

Libra

Es un buen momento en lo económico por lo que debes asumir dos tareas: primero que nada tienes que aprovechar esta buena racha en el dinero para que puedas popr fin sanear tus finanzas y quitarte de preocupaciones. Y tu segunda tarea será el autocontrol, ya que normalmente te dejas llevar por lo que ves y lo compras sin pensar. Lo mejor será que controles este aspecto para que tus finanzas no lo resientan.

Escorpio

Si te preocupa el no haber encontrado el amor hasta el momento quizá sea tiempo de que le quites la prioridad a este deseo ya que el amor llega solo, por lo que es mejor que disfrutes de la compañía de tus amigos con quienes debes aprovechar la oportunidad de salir y pasarla bien. Incluso los astros se podrían alinear para que en los próximos días puedas iniciar una muy buena relación, así que paciencia.

Sagitario

Si eres soltero o soltera en estos días podrías tener una cita especial con alguien; ya si se desarrolla algo a futuro o no, eso quedará bajo la responsabilidad de ambos. En cambio si tienes pareja, deberás ser más sincero que nunca con tu pareja ya que se presentará una situación que podría ser mal interpretada por tu pareja, lo que podría detonar una pelea fuerte. Así que mientras más transparente sea, mejor.

Capricornio

Laboralmente los astros te protegerán en estos días ya que podrías tener un momento de tensión con tus compañeros de trabajo pero que no trascenderá, así que no pierdas la calma. Además si te animas a emprender por tu cuenta en estas fechas, verás el retorno de tu inversión en muy poco tiempo, así que tú sabes si te lanzas a la aventura o no. Por último, serán días muy agradables para que los disfrutes con tu pareja o tus seres queridos.

Acuario

De acuerdo con los vaticinios de Mhoni Vidente en estos días te ocurrirán cosas en tu estado de ánimo que te harán crecer y evolucionar como nunca y brillarás por tu magnetismo, al cual le sacarás partido como jamás lo habías hecho, así que aprovecha este momento en el que los astros te bendicen. Eso sí, no hagas caso a los rumores infundados que corren por tu trabajo, ya que jamás traen nada bueno.

Piscis

Mucho trabajo te dará el aspecto de las relaciones personales ya que si deseas mejorar tu economía deberás cultivas mejor tus relaciones sobre todo, con quienes estén en tu ámbito laboral. Por otro lado es mejor que dejes de darle falsas esperanzas a esa persona que te busca por que está interesada en ti, y por la que no tienes ningún sentimiento, así que es momento de poner las cosas claras con esta persona, para no causarle un daño emocional.