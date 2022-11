Descubre lo que los astros te deparan este día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy MIÉRCOLES 23 de noviembre en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este miércoles, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy MIÉRCOLES 23 de noviembre de 2022

ARIES

Deberás dar vuelta a la hoja y dejar atrás algo que te causaba un conflicto interno. Tu pareja es una buena solución para los días en los que quieres hablar con alguien, trata de abrirte con ella pues, siempre quiere lo mejor para ti no por nada lo elegiste en tu camino de vida. Recuerda que tienes que aprender a soltar cuando las cosas y la gente ya te ha dado todo lo que podía dar.

TAURO

Las predicciones de la astróloga cubana dicen que no es momento de hacer reproches ni escenas a tu pareja pues, todo esto podría volverse contra ti y llevarte a conversaciones o lugares poco favorables para ti, no reclames nada que tú no estés dispuesto a dejar de hacer, predica con el ejemplo.

GÉMINIS

Trata de corregir los errores pequeños para que no se vuelvan grandes problemas, este miércoles 23 de noviembre los horóscopos dicen que tendrás un día con muchos desafíos, recuerda mantener la calma si te encuentras en situaciones de mucho estrés y de disfrutar al máximo las cosas que marchen bien, aprende a recibir y a sentir todas y cada una de tus emociones.

CÁNCER

Al llegar a esta época del año es inevitable no ponerse reflexivo y agradecer por todo lo que tenemos, recuerda que la vida son instantes que pueden durar para siempre en tu memoria si así lo deseas. Los horóscopos dicen que, es natural que a final de un ciclo se noten algunas vacas flacas, eres un signo del zodiaco muy profundo y con muchas aristas, por lo que se vale de vez en cuando no estar bien.

LEO

Tener presente que siempre que se pueda cambiar debes hacerlo, innovar es seguir con tu desarrollo, ese siempre ha sido tu camino, no lo pierdas de vista. Recuerda que no hay mal que por bien no venga, esta persona había cumplido un ciclo en tu vida y esta fue la forma que encontró el destino de mostrarte que no era para ti, trata de salir con tus amigos y no pensar tanto en estos problemas.

VIRGO

Pronto podrías recibir la visita de una persona del pasado que podría moverte el piso, ten cuidado y controla tus emociones, esto puede ser un momento para el olvido o una ocasión para cerrar un ciclo y dejar bien las cosas. No siempre es bueno contar nuestros planes pero, es difícil mantener un secreto, trata de platicar las cosas a grandes rasgos y sin detalles para qué nadie se meta en el camino.

LIBRA

Los horóscopos dicen que es una gran carga de trabajo y análisis para poner un negocio propio los fines de semana. Un dinero extra llegará a ti por cuestiones de lotería con los números 07 y 19, intenta comprarlo. Es tiempo de que más personas reconozcan aquello que saber hacer, y que sabes hacer muy bien, eres un signo del zodiaco al que le vienen bien los emprendimientos, trata de buscar un socio estable.

ESCORPIO

Este miércoles 23 de noviembre debes de poner mucha atención en lo que hagas, no rechaces la buena suerte y llenes tu mente con pensamientos negativos, te dice la carta de ‘El Mago’, según el Tarot. Te encuentras en tu mejor época del año por lo que estos días serán de abundancia y sorpresas agradables. Recuerda que tu signo sufre mucho en lo amoroso por su condición controladora, mejor relájate y disfruta de tu pareja.

SAGITARIO

Una persona vale por la capacidad de cumplir su palabra, si tienes un trato con alguien es mejor que lo cumplas a cabalidad pues, los horóscopos dicen que evitar o prolongar las cosas sólo hará que tengas complicaciones a futuro. Debes mentalizarte en terminar tus estudios, los momentos difíciles han sanado y comienza tu resurgir para encontrar tu mejor versión en los próximos días.

CAPRICORNIO

A partir de hoy deberás prepararte para jornadas de trabajo extenuantes que podrían extenderse más allá de tu horario laboral, por esta razón debes mantenerte alerta y no bajar la guardia, recuerda que el trabajo duro es inevitable y que al final del camino estará una jugosa recompensa.

ACUARIO

Eres un signo del zodiaco que siempre está lleno de ilusiones, pero de un tiempo para acá has estado con mucha ira y ataques de furia, será mejor aprender a controlarlos pues, podrían comprometer tu salud y en este momento no necesitas eso, las predicciones aconsejan que vistas de verde para atraer la abundancia y que uses zapatos nuevos para que puedas atraer el éxito.

PISCIS

Este miércoles 23 de noviembre comenzarás con tu plan para las vacaciones, tata de estar atento pues, recibes una invitación para salir de viaje, acéptalo, necesitas descansar. Cuida tu salud, tu punto débil son los nervios y el estrés. A los Aries solteros les vendrá un amor del signo Leo, Libra o Capricornio muy compatible.