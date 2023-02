Como ocurre cada día, es momento de conocer los horóscopos de Nana Calistar quien te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos hoy domingo 12 de FEBRERO las mejores predicciones con humor, para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrás de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy DOMINGO 12 de febrero

Aries

Algunas veces te deprimes mucho y te cuelgas al no ver tus sueños materializados, los problemas no son ellos sino tu falta de carácter para llevarlos a cabo. Vienen días de mucha reflexión en los cuales entenderás por qué razón muchas cosas no te han salido como tu espera. Ten cuidado con cambios inesperados en cuestión de los dineros, no gastes dinero en cuestiones que no necesitas.

Tauro

Recibirás un dinero extra que te ayudará mucho en el ámbito de lo económico. Dos personas andarán tras tus huesos, pon mucha atención pues una de ellas solo quiere tu cuerpazo criminal y no busca nada serio. Ten cuidado con pérdidas materiales, te enteras de un chisme en la familia. Deja de huevonearle y estar esperando el milagro para que las cosas pasen, las cosas se darán con base en tu esfuerzo o dedicación.

Géminis

Fin de semana increíble llena de sorpresas, podrías encamarte con una amistad, toma tus precauciones. El amor es incierto y nada está escrito. Aprende a ser más sincero o sincera con tu pareja si quieres que la relación mejore, por más piadosas que sean las mentiras a la larga friegan mucho la relación. Cuídate de cambios en tus estados de ánimo pues podrías andar demasiado deprimido al punto de alejar a muchas personas que son importantes para ti. Un viaje o salida con amistad en estas fechas.

Cáncer

En el amor hay un escenario bueno, pero debes aprender a confiar de nuevo, si sigues tu vida desconfiando de todo mundo podrías nunca concretar algo estable. Podrías sentirte algo solo o sola al ver que ciertas personas se han alejado de tu vida, eso no debe de quitarte el sueño, piensa que necesitas para estar bien y ser feliz y ahí deberás de poner tu mayor empeño. Viaje en puerta, cuida tu economía para que no te afecte en próximos días.

Leo

Te vas a enterar de rompimientos amorosos y de amistades falsas que se alejan, te buscará un familiar, perdidas de objetos y si tienes pareja vienen celos y enfrentamientos. No te dejen caer por comentarios negativos de personas envidiosas, recuerda que tu actitud y seguridad ante la vida suele despertar muchas envidias. Es importante que cambies tu actitud ante la vida, se más positivo pues solo así lograrás atraer cosas buenas para tu vida.

Virgo

Trata de descansar más pues podría haber dolores de cabeza. Ten presente que regresar con exparejas es tragar lo que ya vomitaste así que no te comas lo mismo chulis. Un negocio te va a salir al 100, pero trata de hacerlo por tu cuenta sin meter a otras personas. Oportunidad de viaje con familia o amistades. Trata de comunicarte más con tu pareja en caso de tener pues será la clave para solucionar cualquier problema.

Libra

Cuidado con caídas o golpes pues estarán a la orden del día. Viene una noticia en el área de los dineros y la oportunidad de cambio de casa o vehículo. Te espera un encuentro amoroso con una persona especial, disfrútalo y que el mundo ruede, recuerda que no tienes por qué darle explicaciones a nadie. Hay una amistad la cual te dejará grandes ganancias, checa algo que tenga que ver con un negocio.

Escorpio

Un familiar se enfermará, pero no será nada de gravedad. No te atontes tanto o después no andes llorando, ya deja de pensar tanto en esa persona de tu pasado, ya fue, a la fregada y quien sigue. Es momento que cambies tu modo de parecer y enfrentar la vida, has caído en muchos errores y te ha costado entender cada golpe. La vida te llenará de sorpresas y por fin conocerás el verdadero sentido del amor y la amistad.

Sagitario

Divorcio o separación dentro de la familia, un embarazo no deseado en puerta y cambios de humor repentino que terminarán en enfrentamientos familiares. Cuida más tu alimentación pues podrías subir un poco de peso y ahorita no estas para eso. Hay posibilidades de un nuevo amor, sin embargo, no se ve algo estable. Amores de una noche y salida con amistades en próximos días. Ya no caigas en provocaciones que podrían fregarte la existencia.

Capricornio

Visitas inesperadas y una gran compra se aproxima. Ya no temas a buscar mejores oportunidades en tu trabajo pues vienen grandes oportunidades de crecimiento. Vienen movimientos muy perros a tu vida en los cuales conocerás muchas personas y renovarás amistades. Es posible que te enfrentes a una situación que te va a dejar un gran aprendizaje solo que debes de aprender del golpe y no caer en las mismas tonterías. No te permitas caer ni fracasar por nadie y ve tras tus sueños y metas.

Acuario

Aprende a cerrar ciclos que no te permiten avanzar, es momento que veas la vida de otra manera y busques solucionar todo eso que te ha detenido en tus proyectos, metas y sueños. Ten cuidado con cambios muy drásticos en tu vida pues podrían impactar mucho en tu círculo de amistades, algunas veces te alzas demasiado y te tomas atribuciones que no te corresponden, la vida te pondrá una prueba muy grande en la cual entenderás muchas cosas y entenderás el camino que has recorrido.

Piscis

Cuida tu carácter y la manera de ver la vida pues con tu negatividad podrías alejar la buena suerte. Recibirás una grata sorpresa por parte de una amistad, oportunidad de solucionar problemas sentimentales, depresiones e insomnios con nombre y apellido, no descuides tu salud. Ya no esperes nada de nadie y date la oportunidad de reencontrarte con tu interior y dejarte llevar por lo que tu corazón siente y expresa. Amores del pasado retornan y te pedirán una segunda oportunidad.