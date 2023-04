Como ocurre cada día, es momento de conocer los horóscopos de Nana Calistar quien te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos hoy domingo 16 de abril las mejores predicciones con humor, para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrás de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

El horóscopo de hoy DOMINGO 16 de abril de Nana Calistar

Aries

Algunas preocupaciones relacionadas con la salud te han tenido en estrés, sin embargo, todo va regresando a la normalidad y únicamente tienes que cuidarte con responsabilidad. Si todo esto ya ha pasado puedes estar en tranquilidad, ya que toda ira mejor, si aún no te ocurre debes estar prevenido, ya que podrías pasar un día duro en esta semana. Los que están en un trabajo ya de tiempo sienten la necesidad de un cambio, sentir que su trabajo es valorado y que toman en cuenta la opinión, esta semana no se ve mayor problema en relaciones laborales. Es posible que te estén considerando para una mayor responsabilidad, sin embargo, no se ve un incremento económico muy notable, quizás te ofrezcan mejores condiciones, pero no será lo que tú estás buscando. Los que tienen pareja de tiempo notaran que hay un poco de distancia y el entendimiento será poco turbio, incluso puede haber discusiones y malos entendidos. La relación va bien, pero están en un momento donde ambos buscan cambios y entran en una etapa donde todo parece cotidiano, necesitan renovar los lazos entre ustedes. Si estás soltero o soltera no te metas con esa persona que solo quiere verte cuando le da la gana, si tú quieres vivir el momento y estás de acuerdo adelante, pero si lo que buscas es amor, esta persona no te conviene.

Tauro

Últimamente, no te enfocas adecuadamente, pierdes mucho tiempo en cosas que no tan productivas, sobre todo estás dejando de actuar en lo que verdaderamente quieres lograr, es tiempo de buscar alternativas que ayuden a conseguir tus metas. Lo que hagas para tu trabajo te estará trayendo muchos beneficios, sin embargo, no te sientes del todo bien en ese empleo. Puede haber opción para otro puesto por una recomendación, pero no sabes si lo tomaras, ya que no estás cómodo con ese trabajo. Los que tienen un negocio recuerda que el esfuerzo al final de cuentas tendrá recompensa y todas esas horas de esfuerzo valdrán la pena, ahorita que todo va lento, simplemente avanza sin detenerte. No te puedes quejar de lo que la vida te da, sean cosas buenas o sean cosas malas, todo te deja una experiencia de vida. En el amor a veces tenemos que pasar de largo y tratar de olvidar. Otras veces tendremos que hacerle frente a nuestros problemas y poner en claro las cosas con la otra persona, sin embargo, esta ocasión es mejor esperar unos días a que todo se calme. En este momento no te metas en polémicas ni en chismes, tampoco en discusiones con personas tontas que no saben lo que quieren.

Géminis

Se vislumbra la solución de conflictos que surgieron en días pasados, las cosas comienzan a mejorar y de alguna manera todo se acomoda, pronto tendrás lo que tanto anhelas. Controla el mal humor, las demás personas no tienen la culpa de lo que sientes. Pese a los momentos difíciles, siempre viene la solución, no te preocupes tanto, encontrarás una solución a lo que te aflige. Respecto al trabajo puede ser que no encuentres lo que estás buscando, si tienes poco tiempo en un empleo, esas preocupaciones que sientes son porque apenas estás agarrando el ritmo de trabajo, sin embargo, con disciplina conseguirás cumplir con todos los objetivos que te has impuesto tu jefe. No dejes que las demás personas influyan en tu temperamento, si te ven alterado tendrán poder sobre todas tus actividades. Ten mucho cuidado con las distracciones porque puedes olvidar algo valioso en el trasporte público. El día de hoy posiblemente tengas en tus manos algo que esperabas, pero dudabas te llegaría. Dale gracias a la vida por todas las bendiciones que pone en tu camino y procura agradecer ayudando a alguien más. La economía comenzará a fluir de mejor manera para ti, es momento de organizar el dinero y apartar los gastos que ya tenías planeados.

Cáncer

Te tomaste el tiempo necesario para reordenar tus ideas, sin embargo, es momento de volver a la carga y seguir con los planes que tienes.Si quieres salir del atolladero, lo mejor es que te dediques a cumplir con tus tareas diarias y no seguir postergando tus obligaciones laborales. Sigues cerrando ciclos, pero también sigues creando nuevos motivos para seguir adelante, sean compromisos o ilusiones, todo te sirve para tener metas en la vida. Esto es muy importante para ti porque necesitas motivación extra para conseguir lo que quieres y enfocarte en tus compromisos. Debes agradecer a tu pareja que siempre te apoya en todo lo que haces y confía que podrás sacar todo adelante. Incluso podría estar planeando mejorar o renovar algunas cosas en el hogar, lo que servirá para unirse y tener objetivos en común. La salud es un aspecto que te preocupa, pero si recién visitaste al doctor, sigue al pie de la letra las indicaciones que te dio. Los padecimientos que podrían estar afectando son debido a malos hábitos, por lo que tendrás que disminuir el consumo de grasas, harinas y café. Respecto a la economía deberás ir con cuidado para cada compromiso que te echas, no gastes más de lo necesario y administra bien lo que tienes en la bolsa.

Leo

Estás dedicando tu energía en hacer cosas que no son productivas, quizás te estás limitando porque entraste en un estado de conformismo personal. El problema de esto es que estás perdiendo las ambiciones y no estás trabajando por lograr lo que hace tiempo te propusiste. No te la pases perdiendo el tiempo sin hacer nada al respecto, aprovecha desde temprano cada minuto de tu día, evita las actitudes de postergar. A lo largo del día encontrarás personas que quieren discutir o pelear por tonterías, muestra educación y evítate problemas gratis. Aprovecha estos próximos días para estar en familia y disfrutar de su compañía, valóralos ahora que los tienes y no cuando se hayan ido. Valora el apoyo que recibes de todas las personas a tu alrededor, no eches en saco roto los consejos de los mayores, sobre todo de los que más te quieren. Últimamente, estás dejando muchas cosas pendientes y esto hace que tu cabeza quiera reventar, trata de resolver una cosa a la vez, porque si piensas en todo junto se te hará muy difícil de resolver. Referente a tu salud, pon atención a las señales que envía tu cuerpo, atiende las dolencias y soluciona con una visita al médico.

Virgo

No debes preocuparte tanto, el estrés es el origen de malestares comunes como el dolor de cabeza. Intenta atraer el equilibrio pensando de manera positiva. El problema es que es por tu manera de ser, pero antes de pedir perdón perdónate tú. En este momento la prioridad es encontrar un nuevo trabajo y tener un ingreso que sea seguro. Otra cosa que te interesa es tu propio estado de salud, ya que los dolores de cabeza y las jaquecas pueden estar presentes desde hace unos días. Quizás no encuentres el trabajo que buscas el día de hoy, deberás esperar unos días más hasta que encuentres una oportunidad que sea lo que realmente quieres. Si tienes empleo, especialmente este día, evita meterte en discusiones o peleas con personas que no saben lo que quieren. No caigas en provocaciones y no explotes ante las críticas, ya que lo lamentarías en el futuro. Sigue trabajando como hasta ahora lo estás haciendo bien, recuerda que si los perros ladran es porque vamos andando. Si recién comenzaste en un trabajo, tu jefe estará muy pendiente de ti, por lo que deberás cumplir con todas tus responsabilidades y esto te dará grandes puntos para ir subiendo en tu empleo actual.

Libra

Quizás no lo sientas o no te des cuenta, pero hay muchas personas que te acompañan y te fortalecen. Tienes que sacar la fuerza de tu interior y no importa el mal momento que estés pasando, tendrás el carácter para superarlo. El miedo es tu mayor enemigo, pero debes enfrentarlo con valentía y buscar las respuestas que necesitas. Busca la luz en tus creencias y agradece por todo lo que tienes y también por lo que no tienes. No es momento de estar decaído, tienes que traer el amor a tu vida y solo eso te fortalecerá. No dejes que tu ánimo dependa de la actitud de las demás personas, aunque no lo demuestres por dentro te sientas mal y luego estás a la defensiva. Necesitas encaminar tu energía de otra manera, aprende a manejar las situaciones con cierta madures y no dejes que los comentarios negativos te afecten. Últimamente, te preocupa tu salud, no te atormentes pensando en fatalidades, busca tener una actitud más positiva hacia la vida misma. Para los que han tenido molestias es hora de ir al doctor, quizás represente un gasto, pero es para tu propia salud. Si estás soltero y soltera no te ilusiones mucho con esa persona, quizá son sea lo que tú piensas en realidad, ten por seguro que al final terminaras desistiendo porque te decepcionara.

Escorpio

Pasas por una época complicada, donde hay muchos aspectos negativos y lo que más te preocupa es el dinero, sin embargo, debes mantener la calma y que no te dominen las emociones. Cuidado que no se te pase la mano con las compras y gastos que no son necesarios. En estos momentos alguien dentro de tu círculo familiar necesita de tu apoyo. Intenta ser un poco paciente y ayudar a sobrepasar el problema como familia. Ten mucho cuidado en la manera que dices las cosas, no toda la gente tiene el mismo sentido del humor que tú y pueden malinterpretar tus palabras. No es momento para vivir en el pasado, sabemos que el pasado está ligado con tu presente y también con tu futuro. Intenta disfrutar más de tu lado atrevido, vive más el presente y disfruta de tu personalidad creativa. En el tema laboral tienes que aprender a descansar. Eres una persona que le gusta cumplir con todo lo que se le pide, pero por momentos debes de aprender a relajarte y aliviar el estrés. Esto también te llevará a tomar mejores decisiones. En el tema de la salud estás lleno de energía y con más ganas que nunca para una nueva convivencia contigo mismo.

Sagitario

Hay muchas cosas que no caminan como tú quisieras, sin embargo, es el rumbo que deben seguir y en pocos días se acomodaran. Últimamente, lo has pasado mal y sientes que la obscuridad que atrapo en una parte de tu vida, sin embargo, todo da un giro inesperado, ahora la luz regresa a tu vida. Están algunas situaciones que no se han podido resolver a tu favor y parece que no encuentras la manera para solucionarlo, la segunda opción es pedir ayuda, aunque no lo quieras. Tampoco te pongas límites y aparta los miedos de tu visión, es momento de actuar y dejar de lado las preocupaciones. En cuestión de negocios vas a tener mucho trabajo para recuperar algo que estaba en ruinas, quizás renovar algún proyecto que en lo futuro te va a dar muchas ganancias. Si tienes que hacer una inversión para mejorar algo de tu negocio, no tengas miedo, hazlo con cuidado y no lo veas como un gasto, seguro que ese dinero va a regresar multiplicado.

Capricornio

Recuperas algo que creías perdido y eso te hace muy feliz. Es tiempo de hacer lo que el corazón te indica, has caso de tus presentimientos y aprovecha esa intuición para hacer cambios favorables. Hay una influencia astral que no te favorece del todo, así que lleva precaución y ve con pies de plomo. El lugar donde trabajas también está sufriendo un acomodo y hay la posibilidad de que te acomoden en otro nuevo lugar. También hay posibilidades de que te llamen de otro empleo y estarás pensando si es conveniente cambiar de trabajo en este momento. Si llevas poco en un nuevo trabajo hay personas que ya podrías conocer de tiempo atrás y puedes apoyarte en ellos. También cuídate mucho de las personas que ya conocías y que sabes que son de doble cara, estas personas están dispuestas a hablar mal de ti sin pensarlo. En lo laboral, si estabas buscando un nuevo trabajo, está muy cerca de concretarse la opción que tanto te interesa. Si aún no consigues lo que buscas, quizás es porque necesitas demostrar con papeles tus conocimientos, para eso lo mejor es tomar cursos y capacitaciones en las cuales puedas certificarte.

Acuario

Prueba con hacer una lista detallada de actividades, con la finalidad de que no se te pierda el rumbo que quieres y cumplas objetivos. Puede que estos días el estrés sea predominante, las circunstancias no te permiten descansar tu cabeza ni un poco y esto te provoca mucho cansancio. Toma en cuenta que es un esfuerzo que vale la pena y que pronto, todo este cúmulo de trabajo terminará y podrás relajarte. No te desveles demasiado o vas a batallar para mantenerte despierto. No dejes de trabajar y recuerda que el flojo trabaja dos veces, por lo cual no quieres quedarte con el trabajo atorado. En el tema económico puede que en estos momentos tengas escasez de dinero, esto se debe a que en días pasados gastaste demasiado y ahora estás pagando los platos rotos. Tienes que organizarte e intentar ahorrar incluso en los servicios más esenciales del hogar. Si estás en busca de empleo, puede que se te atraviesen varias piedras en el camino, ya que la temporada no da para mucho y tendrás que buscar algo diferente.

Piscis

Nada es para siempre, ni lo bueno, pero tampoco lo malo. Todo es un ciclo y debemos aprender a vivir con la idea de adaptarnos al cambio. El día de hoy comenzará desde muy temprano, sin pensarlo se van a ir resolviendo las cosas que te estaban bloqueando, sin embargo, necesitas ponerte en acción para lograr tus objetivos. La actitud positiva cuenta mucho para disfrutar de un gran día, sigue sin importar los problemas que se presenten, no es momento de flaquear, todo lo que surja se solucionara. Aprovecha las buenas relaciones sociales para que te den el chisme completo, y puedas ponerte en situación de ventaja. Si estás teniendo diferencias con una persona no te dejes opacar y tampoco creas que esa persona lo sabe todo, muchas veces esas personas saben menos que uno y se creen demasiado. Hoy es un día difícil para ti, ya que estar perdiendo algo que significa mucho y que es demasiado importante. En cuestión de dinero estás enfocando muchas de tus energías a tratar de ganar dinero, solo recuerda que no es lo único importante. Es el tiempo ideal para acercarte a esas personas con las que te distanciaste, ahora debes compartir y hacer todo lo que tienes pendiente por realizar.