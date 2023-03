Como ocurre cada día, es momento de conocer los horóscopos de Nana Calistar quien te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos hoy domingo 19 de marzo las mejores predicciones con humor, para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrás de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

El horóscopo de hoy DOMINGO 19 de marzo de Nana Calistar

Aries

Amor con amor se paga y si tienes pareja deberás de atenderla a la brevedad pues tendrás competencia. Cuidado con amores de una noche los cuales estarán presentes y podrías terminar enredándote con alguno de ellos. En la medida que des recibirás, aprende a ser más inche soltado o soltada, sino estas dispuesto o dispuesta a sacrificar tu tiempo, esfuerzo y dinero en una persona no vale la pena que te eches la soga al cuello por alguien de quien aún dudas de su credibilidad, amor e interés por ti. Deja de esperar a que los demás actúen para actuar tú, recuerda que el mundo no te va a esperar a que se te pase la huevonada, no permitas que esas metas y sueños que te has propuesto se los lleve la shingada, no te sigas ap3ndejando más y échale shingazos para lograr de una buena vez tus metas.

Tauro

Vienen chismes de familiares, que te valga m4dres lo que digan y comenten, recuerda que tu puta vida tú la haces como se te de tu gana porque es tuya y nadie tiene derecho a meterse al menos que sea quien te da pa’ el shingado gasto. Se aproxima una p3da o reunión muy bitch en la cual te la pasarás de lo más genial. Ese plan que tienes para obtener un poco más de ingreso va a salir muy bien pero necesitas saber con quién emprender ese negocio o de lo contrario te pueden robar. En las noches andas muy pensativo o pensativa, no te mortifiques por cuestiones que no te corresponden, manda a la shingada esos problemas o problemas que no son tuyos y aprende a ver por ti, te sacrificas mucho por personas que no lo valoran y al final son unos hijos de la shingada porque ni las gracias te dan, ten presente que la reciprocidad es dar y recibir, así que si no obtienes ni madres de esa persona no vale la pena seguir en la misma m3rda.

Géminis

Cierre de ciclos, terminan relaciones de noviazgo o amistad, madurarás a más no poder, te vas enterar de verdades que te dolerán en la shingada alma, buscarás consuelos en personas equivocadas y te volverán a shingar, el pasado regresará a fregarte, te confundirán pero al final después de tanta shinga aprenderás que el amor no terminará sino solamente cambiará de estación o aparador, no permitas que te arruinen los días en que te levantas feliz, mejor aléjate de personas pesimistas e inoportunas que solo buscan darte en la madre. Recuerda que la vida es bella y fácil no la hagas difícil que no lo es, si una vez fuiste engañado o engañada y traicionada no tengas miedo a volver amar pues las p3ndejadas del pasado te han hecho un ser humano más fuerte.

Cáncer

No caigas en esa situación y pon más atención en cada paso que des, recuerda que nadie está exento de regarla, pero hacerlo constantemente y error tras error solo deja a la vista tu debilidad y falta de madurez para aprender de los golpes que te da la vida. Has sufrido un shingo y prueba de ello es tu escudo protector contra las demás personas, te has vuelto algo desconfiado o desconfiada, ya no te enamoras tan pronto como lo hacías años atrás y eso se debe a la shinga que has llevado. Ve a las personas como son, sin maquillaje y caretas solo así entenderás y sabrás si tienen o no buenas intenciones contigo. No veas solo lo malo que te ha pasado ve las cosas buenas y aprende también de ellas. Si tienes pareja cuídala un shingo que vienen pleitos por malos entendidos y falta de tiempo.

Leo

Viene un viaje en puerta y posibilidad de encamarte con una amistad. No debes de guardar rencores pasados y cuidar más tu orgullo pues algunas veces eso te ha alejado de las personas y te ha hecho sufrir, si bien es cierto que tienes un carácter muy fuerte y cambiante también es verdad que cuando amas lo entregas todo y sin medida, busca la manera de reconciliarte con la gente que alguna vez heriste pues de lo contrario estas destinado o destinada a no avanzar. Ten mucho cuidado en el ambiente en que te desenvuelves pues te meterán en problemas unas amistades que no sirven ni pa incomodar a su madre, te tienen un chorro de envidia y las malas vibras que te lanzan hacen que en días te sientas cansado y con dolores musculares, trata de no lidiar tanto con esas personas o de lo contrario te van a perjudicar con comentarios p3ndejos y energías negativas.

Virgo

Busca la manera de saber si esto tiene futuro sino a la fregada y continuar tu vida con alguien que realmente te quiera valorar y no solo te busque para pasarla bien por ratos. Ármate de valor y dile todo lo que sientes a esa persona, lo que vaya a ser será, esto te servirá mucho ya para quitarte la espina, lo que tenga que ser será, recuerda que tu tiempo es lo más importante, no lo pierdas con alguien que no lo valora o que días te dice que sí y otros ni te habla. La depresión es muy perra, a veces te deprimes mucho por las noches pues sientes que te falta algo en tu vida a pesar de que pudieras tener pareja, si es así, necesitas reencontrarte y empezar a ver por ti, tu felicidad está en ti y no en otra persona.

Libra

Te desesperarás en algunos momentos pues las metas que te habías propuesto no las has cumplido en tiempo y forma, recuerda que estás a tiempo solo no le flojees tanto o de lo contrario no te quejes. Ten cuidado con esas dudas pues lejos de ser beneficioso para ti pueden hacerte perder a quien amas y te interesa. En caso de tener una relación se vienen tiempos difíciles pues comenzará una ola de problemas a causa de terceras personas, ten mucho cuidado las contestaciones que hagas y lo que digas pues podrás herir a quien amas sin pensarlo y sin quererlo, cuando te enojas eres muy de que se te afloja de más el gaznate y sueles shingar sin pensarlo ni meditarlo. No te hagas preguntas p3ndejas ni pienses cosas que no son sobre el ser que te interesa y ocupa tu alma y tu corazón, está bien desconfiar de todo mundo y es normal en ti pues las shingas que has llevado te ha llevado a desconfiar hasta de tu propia sombra.

Escorpio

Ten presente que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, no desaproveches esa oportunidad que la vida te brinda, quizás la persona que está por llegar o a llegado a tu vida no sea lo que has buscado o esperado pero a diferencia de amores pasados esta es más sincera y está sintiendo mucho cariño hacia tu persona. Tu carácter fuerte y duro algunas veces te hace cometer errores muy grabes que dentro de ti no quisieras cometer, te encanta soltar veneno y decir las cosas al chile y como son, no te andas con cuentos y te gusta hablar de frente y a la geta sin importar las consecuencias, el problema aquí es que hay personas que suelen ofenderse con tu manera tan pesada de ser, no te preocupes quien te quiera y conozca te aceptará como eres, no trates de cambiar para complacer a nadie así exista mucho amor de por medio.

Sagitario

Cuídate de trabajos de brujería y salaciones pues estarán a la orden del día por parte de exparejas o de vecinos y vecinas. No permitas que comentarios de amistades te hagan dudar de tus planes y metas, recuerda que las personas son muy envidiosas y con tal de hacerte perder el rumbo son capaces de confundirte haciéndote andar caminos que no eran los planeados por ti. Eres rete menso y mensa porque permites que jueguen el dedo en tu boca cada que les dé la gana, necesitas ponerte de una buena vez las pilas y agarrar fuerza de voluntad para mandar a la fregada a esas personas que solo buscan fregarte y dañarte llevándote al pasado y a las mismas situaciones que ya anteriormente viviste.

Capricornio

Relaciones prohibidas no es lo tuyo así que no te enredes ni te metas en esos problemas o de lo contrario te expones a sufrir un engaño muy fuerte en un futuro. Lejos de encontrarte puedes llegar a perder tu rumbo si sigues tomando en cuenta todos los comentarios de la gente, pon en una balanza tu vida y ve por aquello que tenga más peso e importancia para ti, no esperes que la gente se mueva o haga las cosas, es tu deber ser feliz y buscar los medios para lograrlo. Una amistad empezará a verte con ojos de amor, tú sabrás identificarla inmediatamente si bien es cierto que no es lo que buscas la verdad es que se ha ilusionado con tu trato y manera de ser con él o ella. Andarás muy sensual y ganoso o ganosa estos días no te quedes con las ganas y busca quien te baje las calores, si eres soltero o soltera tendrás un gran catalogo pa’ escoger y si tienes una relación busquen nuevos lugares donde tener la relación sexual eso hará más ardiente y fortalecerá la relación. Si no te interesa deja en claro las cosas desde un principio y no cometas el error de dañarlo o dañarla. Probabilidades de un viaje y diversión.

Acuario

Aguas con amistades de facebook muchas no son de fiar y te pueden meter en chismes públicamente. Vecinos o vecinas han estado bufándote a tus espaldas, no des pie a sus malos comentarios y mejor centra tu energía en tus cosas. Si tienes pareja es momento ideal de cambiar la rutina e innovar en el sexo, el camasutra puede significar el arma perfecta para hacer tu relación más intensa y duradera. No temas a los cambios y las nuevas aventuras pues estás por entrar en una etapa muy perra en la cual el amor por fin entrará en tu casilla, no exijas más de lo que puedes ofrecer y llévatela toda tranquila, recuerda que será un proceso, no apresures las cosas o de lo contrario puede que no salgan y terminen de la manera en que lo deseas.

Piscis

Cuida mucho tu alimentación para no volver a subir de peso. Una amistad te busca para contarte un secreto y pedirte tu ayuda. Eres muy sensible y te afectan muchas cosas, necesitas ser más maduro y ver a las personas como son, no pongas virtudes donde no las hay y no trates como Dios a quien te trata como un objeto, empieza por devolver lo que recibes. El amor no se manifiesta porque sigues viviendo en el pasado, cierra círculos y empieza ver a tu alrededor que existen varias personas que esperan su oportunidad. El terreno de la caricia se ve genial, dale vuelo a la hilacha que se vino al mundo a gozar y no a martirizarse por quien ya se fue y no quiso continuar. No hagas tantos planes para el futuro y mejor disfruta el día que vives, recuerda que nadie tiene asegurado estar el día de mañana.