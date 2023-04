Como ocurre cada día, es momento de conocer los horóscopos de Nana Calistar quien te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos hoy DOMINGO 30 de abril las mejores predicciones con humor, para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrás de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

El horóscopo de hoy DOMINGO 30 de abril de Nana Calistar

Aries

No te compliques la existencia si algo no sale como esperas, lucha y ve por esa meta, grandes viajes se aproximan y con ellos mucha maduración y nuevos horizontes que te enseñarán a ser mejor persona y ser humano. Te llegará mensaje o llamada que te cambiará el día. No te dejes llevar por chismes de vecindad y menos si son de personas que no han hecho ni construido nada en sus vidas. Deja de huevonearle y estar esperando el milagro para que las cosas pasen, las cosas se darán con base en tu esfuerzo o dedicación. No es momento de mendigar amor ni atención ni cario por nadie, es momento de ponerte las pilas y de ir por eso que mueve tu vida y tu mundo. Te llegará noticia de una persona importante. Familiares lejanos se pondrán en contacto con tu familia. En el amor hay un escenario bueno, pero debes aprender a confiar de nuevo, si sigues tu vida con la bandera de desconfianza podrías nunca concretar algo estable. Ya no te lastimes por lo que ya fue, acéptalo y enfrenta lo que la vida pone a tu paso.

Tauro

En la cuestión de los amores vienen cambios muy importantes, pero no te adelantes a los hechos solo llévate tranquila. Ya no te dejes manipular por nadie y aprende a tomar tus propias decisiones. No te desesperes, el trabajo no vendrá a ti, necesitas moverte si quieres conseguir algo bueno, en el área de ventas te vendría excelente. Hay muchos cambios en tu estado de ánimo, días te sentirás el o la más feliz y otras no querrás saber de nadie. Cuida más tu alimentación pues podrías subir un poco de peso y ahorita no estas para eso. Ya no temas a buscar mejores oportunidades en tu trabajo pues vienen grandes oportunidades de crecimiento. Algunas veces careces de humildad y con justa razón, sabes lo que traes en el morral. Trata de no contar ni decir todo lo que sabes o podrías meterte en problemas que tienen que ver con chismes. Verdad familiar saldrá a la luz. Amistad o familiar se embaraza.

Géminis

Un viaje se comenzará a planear y con el vendrán grandes sorpresas, no te desanimes en tus sueños y metas que estás a poco de conseguirlo solo no te detengas a perder el tiempo con nadie, recuerda que ya no estás para segundas oportunidades. Eres bueno dando tu crítica de lo que sucede alrededor y eso algunas veces te puede traer problemas por tu sinceridad, evita caer en esas cuestiones que solo te llenan de enemigos. Es momento de confiar en tu capacidad de lograr tus cosas, ponte a trabajar y comienza a ver por tu futuro que poco a poco verás tus sueños hacerse realidad. Aprende a ser más sincero o sincera con tu pareja si quieres que la relación mejore, por más piadosas que sean. Ten cuidado con pérdidas materiales, te enteras de un chisme en la familia. Aprende a soltar y dejar ir, serás más fuerte de lo que te imaginas y la vida te va a recompensar cada uno de tus sacrificios que has vivido. No permitas que te manipule nadie, tienes el control de tu vida, la última palabra es tuya, estarás rodeado estos días de personas muy falsas las cuales podrían intervenir para meterte en algún problema.

Cáncer

Ya no caigas en provocaciones tontas que podrían fregarte la existencia. La vida te devolverá a manos llenas todo tu esfuerzo y dedicación y en este mes que inicia recibirás dos noticias muy especiales que te cargarán de energía y ganas de continuar tu vida. Es importante que cambies tu actitud ante la vida, se más positivo pues solo así lograrás atraer cosas buenas para tu vida. Recibirás un dinero extra que te ayudará mucho en el ámbito de lo económico. Te espera un encuentro amoroso con una persona especial, disfrútalo y que el mundo ruede, recuerda que no tienes por qué darle explicaciones a nadie. Cambia la manera de actuar con ciertas personas, no merecen tu lastima ni tu ayuda, pues entre más. Ten presente que regresar con exparejas es tragar lo que ya vomitaste. Hay varias de tus amistades que se la viven de amargados y critican todo y nada les parece. El amor es incierto y nada está escrito.

Leo

Ya no seas tan celoso o celosa y aprensiva sino crees en tu pareja o la persona con la que sales pues no vale la pena seguir ahí. La consolidación de un negocio que has traído en mente podría terminar de concretarse en próximas fechas. Es momento de renovarte, un cambio de look te vendría perfecto pues te ayudará a renovarte. Es momento que cambies tu modo de parecer y enfrentar la vida, has caído en muchos errores y te ha costado entender cada golpe. La vida te llenará de sorpresas y por fin conocerás el verdadero sentido del amor y la amistad. Te viene nuevo ciclo cargado de cambios en el área de tus sueños y planes a futuro, entenderás que muchos de ellos son solo simples fantasías. No te atontes ni dejes ir al amor de tu vida por alguien que posiblemente conocerás en próximos días, hay una persona que vive lejos de tu ciudad y te anda encendiendo el boiler si ya tienes un compromiso no te metas en camisa de once varas.

Virgo

Días de mucha reflexión en los cuales comenzarás a librarte de todo eso que te ha dañado en tu pasado. Aprende a decir que no y a no estar toda la vida para esas personas que sabes que no te aportan nada bueno ni te suman. Hay movimientos en la cuestión de los dineros que te van a beneficiar mucho solo date la oportunidad de ahorrar para unos gastos importantes que se aproximan. Cuida mucho tu carácter algunas veces eres demasiado bipolar y afectas todo tu entorno. En lo laboral discusiones a causa de nuevas tareas por realizar. Ten cuidado con la manera en que te expresas de tus seres queridos pues. Visitas inesperadas y una gran compra se aproxima. No te confundas en tus sentimientos pues una persona podría sacarte de tu zona de confort. Viene mucho trabajo y mortificaciones, estrés y responsabilidades tanto laborales como en lo que se refiere al ámbito familiar, vete preparando en el área económica porque se avecinan algunos gastos.

Libra

Cuida mucho las oportunidades que se te presentan pues podrías dejar ir una oportunidad que no volverá a regresar en el futuro. Aprende a no dejar ir a las personas que te han demostrado con hechos lo importante que eres para ellos. Algunas veces te atontas mucho pues no piensas y solo actúas. Que te valgan comentarios negativos de otras personas. Al final ten presente que es tu vida y tú la vives como quieres. No te creas de todo lo que escuchas pues ciertos comentarios van con la intención de lograr incomodarte. Amores del pasado podrían afectar tu presente, no vuelvas comer lo que ya vomitaste, ponte ya las pilas y no caigas en situaciones que en el futuro te podrías arrepentir. Sueños con señales divinas o mensajes ocultos sobre cierta persona que te anda incomodando. Extrañarás mucho a una persona que ya no está a tu lado, pero tendrás comunicación con esa persona.

Escorpio

Ten mucho cuidado con caídas pues podrías exponerte a una en estos días, posibilidades de mejorar ingresos en tu trabajo o se aproxima un buen negocio que te dejará buenas ganancias. Viene un evento especial en el cual brillarás mucho y despertarás el interés de una amistad hacia ti. Amor nuevo podría tocar tu puerta viene por medio de una red social, probabilidades que viva fuera de tu ciudad. Si la persona con la que estás ya no te mueve nada pues no pierdas el tiempo ahí y date la oportunidad de conocer otros mundos. No temas a enfrentar los restos que la vida te pone frente, algunas veces eres demasiado desconfiado o desconfiada de ti mismo y por tal razón no te animas a dar el siguiente paso. Un nuevo proyecto podría ayudarte mucho a aumentar tus ingresos, no temas a nuevos cambios y oportunidades que quizás ahí esté la clave que necesitas.

Sagitario

Si tienes pareja ten cuidado con amistades pues le andan echando los perros. Siempre que intentes cambiar algo en ti que sea porque así lo deseas tú y no porque alguien más te lo exige. Podrías enfrentar un problema con una amistad por malos entendidos, despójate de todas esas situaciones que te complican la existencia y comienza a buscar formas de ser feliz con quien te quiere a su lado, que mendiguen amor y cariño los que viven arrastras y de rodillas, date cuenta de que tu no naciste para eso. Amores a distancia fracasa. Cambia tu manera de pensar y si ya tienes pareja cuida mucho la parte de la confianza pues por celos podrías cometer un grave error. Podrías comenzar a desarrollar sentimientos por una persona que ya tiene una relación, ten cuidado no te metas en esos problemas que no son para ti. Es posible que recibas una noticia mala de una persona muy importante para ti. Ya dale vuelta a la hoja y comienza de ceros, quita de tu vida tanta porquería y tontería que no te deja avanzar y te detiene en el cumplimiento de tus sueños y metas.

Capricornio

Ten cuidado con problemas de salud sobre todo infecciones en garganta o riñones. En lo que respecta a la salud dolores musculares y algo de estrés por una situación que te trae con la cabeza loca. Estás en un ciclo muy bueno, pon mucha atención a las señales que recibirás en estos días pues serán indispensables para las elecciones que hagas en poco tiempo. Es posible que una amistad sufra una decepción amorosa en estos días, aprende a mostrarle tu apoyo pues podría entrar en un ciclo muy depresivo. Si sientes necesidad de regresar a tu pasado hazlo, pero no te atontes, que sea solo para visualizar todo lo que ya has avanzado. En estos días descubrirás la verdad oculta sobre cierta persona, te va a sacar mucho de onda, pero aprenderás el tipo de distancia que deberás de guardar con dicha persona. Una fiesta o evento se aproxima, te vas a enterar que te han reemplazado.

Acuario

Es momento que le trabajes al ejercicio o hagas algo por cuidarte y verte mejor, recuerda que para todo hay tiempo y si tu no pones de tu parte será imposible que lo logres. Estarás algo decepcionado de varias personas que te rodean, algunas veces sueles defender mucho tus pensamientos y te vale maíz si estás o no en lo cierto y eso suele causar conflictos. Pon atención a tus sueños pues muchas respuestas las encentrarás justo ahí. Si tienes ya pareja cambia la manera de actuar con él o ella, te has vuelto algo frío. Empezarás a planear algún viaje. Ya no te flageles tanto, no eres culpable de todas tus caídas, recuerda que te has enredado con mucha gente tonta que solo ha buscado fregarte y utilizarte. No te exijas más de lo que puedes cumplir, ponte metas a corto plazo para que no te decepciones del cumplimiento de estas al ser tan ambiciosas.

Piscis

La necesidad de crecer económicamente y como persona podría ponerte de malas al no ver claro el asunto, recuerda que quien no habla Dios no lo oye así que comienza a exigir lo que mereces y a luchar por una vida cómoda. Un familiar podría sufrir una recaída en estos días. Vienen días de cambios en los cuales el pasado podría volver a tocar tu puerta, debes de ser muy inteligente para no caer nuevamente en eso porque al final vas a salir perdiendo. Cambia más la cuestión de sentimentalismo y sé más perro o perra pues solo así no entrarás en su juego y no les será fácil manipularte y hacer de ti un títere. Cuida mucho tu alimentación pues dietas no confiables podrían bajar tus defensas. Sabrás identificar con facilidad tus amistades falsas, ya sabes lo que tienes que hacer, a la fregada que bastante tienes con tus problemas para tener que lidiar con ellas.