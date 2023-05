Como ocurre cada día, es momento de conocer los horóscopos de Nana Calistar quien te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos hoy DOMINGO 7 de mayo las mejores predicciones con humor, para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrás de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

El horóscopo de hoy DOMINGO 7 de mayo de Nana Calistar

Aries

Cambios de humor repentinos y noticias de persona del extranjero. Es probable que en próximas fechas recibas una noticia bastante buena que te va re-animar y hacer sentir muy bien. Aprende a buscar a quien te busca y mandar muy lejos a quien no hace nada por estar contigo. Se avecinan mejoras económicas y posibilidades de cambio de residencia, varios viajes llegan y oportunidad de conocer persona de tu mismo signo, te dejarán un buen sabor de boca. Es probable que te enteres de un chisme el cual te pondrá de muy mal humor, ni te preocupes, recuerda que lo importante es que hablen de ti, ya sea bien o mal pero que hablen. Necesitas desarrollar tu paciencia pues es uno de tus defectos más marcados.

Tauro

Deja de andar de arrastrado o arrastrada por alguien que ni te fuma ni te masca, la vida es tan simple y te la complicas demasiado. Pon más atención a tus metas y tus proyectos pues te has olvidado por completo de ellos. Recuerda que solo tienes una vida para ser feliz sino empiezas ahora jamás lo lograrás. Nuevos amores se avecinan y con ellos una traición por parte de persona de piel blanca. Descansa más, no te desveles tanto pues eso está afectando tu salud. Si tienes pareja ya no es momento de estar pelando por lo mismo, ya supera esa situación y abre las puertas a nuevas aventuras y relaciones. Deja de meterte dónde no te llaman, algunas veces caes en situaciones muy tontas por tratar de resolver la vida de los demás, trata de ir por tus cosas y preocuparte por lo tuyo, no tiene caso gastar energías en algo que no te dejará nada más que un sinfín de problemas.

Géminis

Te vienen oportunidades de mejoras laborales y mucha unión en la familia, ya no te quejes si algo no sale como quieres, la vida te pondrá las cosas en los tiempos adecuados. Deja de pensar que no puedes hacer algo, tienes el talento, la fuerza y las ganas para lograr lo que deseas, no te limites, recuerda que si alguien no pudo no significa que tú tampoco lo lograrás. Nuevos amores se avecinan y la llegada de una amistad con la que habías tenido problemas. Probabilidad de que una persona que has conocido por Facebook o red social comience a sentir gran atracción por ti a pesar de no conocerte o haberte visto pocas veces. Si tu pareja comienza a desconfiar de tu fidelidad es momento que le pongas las cartas sobre la mesa. Nuevos amores se aproximan y cambios en tu estado de ánimo, te notarás más positivo.

Cáncer

Las oportunidades tienen fecha de vencimiento así que aprovecha cada oportunidad que se te presente. Si tu pareja se ha mantenido un tanto distante de ti posiblemente se deba a tus cambios repentinos de humor y a tu manera de querer tener siempre el control. Es posible que te cambien de fecha una cita, no te molestes, será cuando tenga que ser, los tiempos de Dios son perfectos. Tu carácter fuerte podría asustar a quienes te rodean, se te da mucho decir las cosas como son y eso no les parece a muchas personas y podría traerte muchos problemas. La vida te llenará de oportunidades en muchos ámbitos sin embargo por atender otras cuestiones podrías dejar ir una oportunidad muy buena en lo que respecta al amor. La vida te dará una gran sorpresa en próximas fechas y vendrá acompañada de una proposición indecorosa de una amistad, si te gusta atáscate y que te valga, no estás para dar explicaciones ni darte golpes de pecho cuando bien sabes que te la has comido hasta entera.

Ten cuidado con una persona de piel blanca que se encuentra en tu área de trabajo, te querrá llenar el buche de piedras al punto de que explotes por la manera en que se comportará contigo. Cambios se aproximan con la llegada de una persona de tierras lejanas y la posibilidad de iniciar una relación a distancia, si ya sabes que no es lo tuyo pa que te haces menso o mensa. Si tienes posibilidad de cambiar de imagen hazlo pues te traerá contigo nuevas oportunidades en el amor, y en el área de los dineros, recuerda que todo cambio es importante pues traerá nuevos resultados. Nuevos amores se aproximan y la posibilidad de emprender un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Cuídate de una caída o accidente laboral. Entras en una etapa de cambios y maduración.

Te esperan cambios en los dineros y una mejora en tu estado de ánimo en caso de estar deprimido. Sueles hacerte ideas en tu cabeza y pensar cosas que no son y no han pasado, no vale la pena llegar a esos extremos, sino confías en la fidelidad del ser amado no vale la pena seguir ahí desgastándote. Tu familia te dará una sorpresa. Invitación a salir con amistades en puerta. Ten cuidado con poner en pedestales a simples mortales pues podrías llevarte grandes sorpresas. Cuida lo que saldrá de tu boca pues andarás de lengua suelta y dirás cosas de las que te arrepentirás el día de mañana. Tu capacidad para descubrir las mentiras te harán descubrir la verdadera cara de cierta persona que se ha disfrazado de ángel para lastimarte la existencia. Si tienes una relación no te compliques con celos absurdos, aprende a vivir en armonía y busca momentos para convivir más y complementarse.

Momento de iniciar un ciclo en el cual abrirás bien tus ojos y te darás cuenta de las verdaderas intenciones de una amistad que ha andado muy pegada contigo. Te viene una fiesta o evento importante que te ayudará mucho a distraerte y conocer nuevas amistades, necesitas tener más confianza en ti y ser más seguro con lo que eres o tienes, has tenido oportunidades en el amor y las has dejado ir por atender cuestiones que no te dejan nada de provecho. Ex pareja o ex amor regresa pero ya no te quitará el sueño, será asunto olvidado. Nuevos amores se aproximan y la posibilidad de emprender un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Cuídate de alimentos como harina y picantes, se avecinan problemas de gastritis y colitis. Momento de pensar bien hacia dónde te diriges y cómo lograrás tus metas y sueños, no pongas las manos al fuego por nadie pues podrías terminar quemándote, te esperan momentos muy gratos con una persona que llegará a tu vida en próximas fechas.

Si tienes cierta desconfianza de una persona que te ronda has caso a esa percepción, tu sexto sentido te avisará con quien sí, con quien jamás y con quien posiblemente. Es momento de hacer cambios en tu casa, tienes que sacar todo eso que no te sirve pues solo está absorbiendo tus energías, deshazte de objetos rotos, pegados y dañados pues suelen robar energía. No descuides a tu familia pues podrías estar atendiendo a personas que al final solo te dejarán problemas y dolores de cabeza. Cuida la parte de tus sentimientos no los expongas tanto pues podrías sufrir como ya antes lo hiciste. Se ve un embarazo por parte de amistad o familiar. Mantén tu orgullo tranquilo pues dejarlo salir a flote podría hacerte perder personas que son muy importantes para ti, vienen cambios en el área de los dineros pues se visualiza una mejora. Se cancela una fiesta o salida.

Si tienes cierta desconfianza de una persona que te ronda has caso a esa percepción, tu sexto sentido te avisará con quien sí, con quien jamás y con quien posiblemente. Las mejores lecciones que llegarán a tu vida serán las más dolorosas pues con ellas no les será fácil volver a jugarte el dedo en la boca. No descuides a tu familia pues podrías estar atendiendo a personas que al final solo te dejarán problemas y dolores de cabeza. No permitas que nadie afecte tu círculo y cada sueño que tienes, estas en la mejor etapa de lograr cuanto te propongas. Recibirás noticas del extranjero. Es momento de hacer cambios en tu casa, tienes que sacar todo eso que no te sirve pues solo está absorbiendo tus energías, deshazte de objetos rotos, pegados y dañados pues suelen robar energía.

Capricornio

Posibilidad de un reencuentro con viejo amor, ni te sientas mal, la vida está por cobrarle la factura y no la pasará nada bien. Te espera la llegada de amistad de fueras e iniciarás una nueva aventura, se concretarán negocios, trabajo y amor. No tardes en darle el sí a quien se lo merece. Tienes una posibilidad de mejorar en tus ingresos aprovéchala y no la dejes ir. La llegada de nuevas personas a tu vida se visualiza, grandes cambios pues muchas de ellas nos eran de tu agrado y a otras más les caerás algo pesado, no eres muy de muchas amistades, tienes pocas pero las que tienes valen oro. Cuida cuestiones que tienen que ver con pies y estómago. Es posible que sientas atracción por una amistad de un amigo o amiga y quieras buscar la manera de conocerle. Una amistad se va de tu vida pero entenderás que será lo mejor. Es momento que te dejes de tonterías y te pongas las pilas para lograr tus metas.

Acuario

Ten mucho cuidado los comentarios que haces delante de tu pareja en caso de tener pues podrías cometer una indiscreción que te va costar una buena discusión. Viene una persona de piel clara que te va mover mucho el tapete sin embargo al principio la convivencia será algo complicada debido a la diferencia en sus caracteres y gustos, deja que el tiempo defina si vale o no la pena, no te has ideas tontas en la cabeza que hasta el momento desconoces. Familiar caerá en cama pero saldrá adelante en unos días. Compra de aparato electrónico. Te llama una persona importante para ti. Recuerda que no hay mal que por bien no vega y si la vida o una persona te afectaron en el pasado algo debiste de haber aprendido de esa situación, Next y sigue tu camino, recuerda lo que eres y vales.

Piscis

Ten cuidado con gastos innecesarios, podrías planear un viaje y al final cancelarse. La llegada de una nueva amistad cambiará muchos de tus planes a futuro. Una persona de tu mismo signo tiene mucho interés en ti y ha apostado todo por ti, sin embargo has estado demasiado ocupado en quien solo te da dolores de cabeza y te hace sufrir, entiende que eso no es vida, quien de verdad te merezca te buscará y estará a tu lado sin condiciones ni horarios. Una amistad nueva se aproxima, la llegada de un mejor empleo y un cambio en tu físico en próximas fechas. Aprende a corregir errores del pasado con cuestiones positivas, aprende a que quien te conozca se lleve el mejor concepto de ti, no vivas en contra de todo, mejor aprende a ser agradable a las demás personas. Si tienes miedo a cometer los mismos errores o salir lastimado jamás lograrás concretar nada, atrévete y recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas.