Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este JUEVES 13 de abril para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy JUEVES 13 de abril

Aries

Deja de meterte dónde no te importa, algunas veces caes en situaciones muy tontas por tratar de resolver la vida de los demás y te olvidas de resolver la tuya, trata de ir por tus cosas y preocuparte por lo tuyo, no tiene caso gastar energías en algo que no te dejará nada más que un sinfín de problemas. Mucho cuidado con infecciones en garganta y dolores en el oído se van a hacer presentes a finales de esta semana. Si ya tienes una relación los pleitos por desacuerdos económicos y familiares se harán presentes.

Tauro

Días de mucha reflexión en los que tendrás que liderar con tus sentimientos y con tu pasado, recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no pierdas tu camino ni tu ruta por nadie. Es momento de darte tu lugar y no rebajarte por nadie. Inicias al 100 este fin de semana llena de cambios y nuevos ciclos muy perros que te dejarán grandes cosas en tu vida. Cierra todo lo que esté pendiente. Aprende a decir que no y no darle el sí a todo el mundo solo por quedar bien. Ten en cuenta que lo que obtengas de hoy en adelante será por tu esfuerzo. Manda bien lejos a quien está y no está en tu vida, que las cosas que te prometen las demuestren con hechos y no solo con palabras.

Géminis

Asume tus errores y no culpes a los demás de las tonterías que cometes, es posible que un amor del pasado aparezca y reviva sentimientos en ti que pensabas que ya no existían. Amistades nuevas se visualizan en tu terreno y la posibilidad de encariñarte o sentir necesidad de una de ellas en especial.



Ten mucho cuidado con comentarios que recibirás por parte de una persona cercana, que no te afecte lo que escuchas, recuerda que las personas cuando no logran superarse o ser mejor que tu suelen aventar el veneno para hacerte sentir de lo peors, la envidia es canija y nunca duerme. Realizarás algún trámite el cual tendrás dudas de que salga como esperas.

Cáncer

Si tu relación ha estado algo confusa y seca, ponle más ganas, recuerda que también requiere mantenimiento, quita de ella lo que la desgaste y aprende a salir a nuevos lugares con tu pareja, la relación ha pasado a la costumbre y monotonía. Cuídate de una amistad del pasado pues está por regresar y no tiene buenas intenciones, buscará sacar información de ti, quiere mermarte la existencia. Te enterarás de que hubo una Party y no fuiste requerido o requerida.

Leo

Los Leo creen que el mundo solo gira alrededor de ellos, y cuando no reciben respeto, atención, elogios, aplausos y adulación de los demás, su autoestima sufre, su lado más oscuro emerge, y se transforman en una persona que nadie quiere que esté presente, ni en público ni en privado. Bien cabrones y cabronas, se ha de hacer lo que les de su chingada gana, muy desconfiados y desconfiadas, donde ellos estén siempre querrán ser el centro de atención, no aceptan criticas y son de carácter muy fuerte, vengativos a más no poder y suelen cobrársela por triple, en el amor son muy pinche entregados y fieles, aunque hay sus excepciones les encanta la comodidad y vivir bien y viajar mucho.

Virgo

Virgo tiene una enorme inteligencia que, al lado de su capacidad de observación, lo dotan de una enorme intuición que en ocasiones va de la mano de una enorme empatía. Su encanto personal es otro de sus puntos fuertes, puesto que sabe hacer sentir cómodos a el resto. Hay una tendencia en la naturaleza de Virgo a sostenerse “virgen” en el plano cariñoso. Lo que desea decir que a Virgo le cuesta en ocasiones abrirse a las relaciones cariñosas.



No te aferres tanto a las cosas materiales. Aquello que realmente nos llena como seres humanos es el amor y la paz que llevamos en nuestro interior. Es tiempo de dar pero no en el aspecto material. Acepta los consejos que puedan darte en relación al manejo de tu dinero. No trates de impresionar demostrando cuanto tienes.

Libra

Amantes de la belleza, probablemente se dejen llevar completamente por ella y hagan aun lado cualidades que de verdad importan. Parecen estar bastante preocupados por su apariencia. Hay muchas ocasiones en las que esto les haga ignorar lo bonito de las cualidades de la personalidad en lugar de lo superficial. Bien pinche perfeccionistas, les gusta hacer las cosas para no tener que bufar a quien las hace mal, son muy amigables y les encanta salir a pasear con amistades, odian las injusticias, suelen ser muy perros y duros para juzgar a las personas y muy maniáticos y locos al investigar a las personas, suelen odiar a la soledad al punto de exponerse andar con cualquier hijo e hija de la chingada con tal de no sentirse solos, les gusta verse bien y llamar la atención. Siempre y cuando no sobre pasen su raya no tendrás problema con un libra sin embargo como enemigos no piensan a la hora de fregar. Es común que un Libra te ponga de los nervios ante su indecisión. Siempre quieren saber todo antes de elegir la opción que más le convenga. Cuando se les pregunta por algo que no habían pensado previamente, pueden llegar a ser de lo más inseguro.

Escorpio

Ten cuidado con borracheras pues podrías aflojarle a alguien que apenas y conoces y hay probabilidades de embarazo. Un dolor en el estómago y piernas podría dañarte el día. Recuerda que el amor no se acaba solo cambia de cama así que si estás pasando por un momento complicado el amor volverá aparecer cuando menos lo imaginas. Ponte las pilas que necesitas cambiar la rutina de tu día a día antes que empieces hartarte y estresarte.

Sagitario

Si ya te engaño dos veces lo volverá hacer muchas más, recuerda que las terceras oportunidades son un riesgo en donde puedes salir más dañado o dañada que la primera vez. Es posible que tu pareja en caso de tener requiera mayor tiempo a tu lado, recuerda que si le descuidas mucho podrías cometer un grave error. Familiar hablará mal de ti y podría poner en duda tu reputación y honorabilidad.

Capricornio

Aguas con amistad de piel blanca se la ha pasado cargando chismes de un lugar a otro. No tengas miedo de ir por lo que quieres, algunas veces te desespera mucho el no lograr nada rápidamente, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, cuando menos acuerdes eso por lo que has luchado se logrará concretar. Un amor a distancia seguirá ahí presente mostrándote cariño, amor y fidelidad. Si tienes una relación se visualizan celos.

Acuario

Una amistad se alejará de tu círculo de amistades, no te sientas mal y deja ir a quien no quiere quedarse ni seguir en tu vida. En el amor no se ve un terreno muy bueno pues tu carácter es cada día más duro y eso en cierta medida aleja un poco a las personas. Te viene grandes acontecimientos a tu vida, entre ellos la entrada de dineros por parte de deudas o prestamos que hiciste en tu pasado. Es posible que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, no caigas en las mismas tonterías de antes, no te permitas regresar a lo mismo. No tienes por qué dar explicaciones a nadie, aprende a ser feliz con lo que tienes y eres ya no permitir que nadie se sobrepase contigo y aprende a respetar tus ideales.

Piscis

Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Podrías entrar en una situación algo compleja con tu yo interno, hay problemas del pasado que no te perdonas y últimamente sueles culparte de errores que no son tuyos. Aprende a convivir más con tu familia, no descuides ese círculo tan importante, recuerda que al final ellos son los que siempre estarán ahí apoyándote en todo. Manda bien lejos el pasado, si te equivocaste o hiciste daño ya lo pagaste, enfoca tu fuerza, vida y energía en mejorar para ti y ser una mejor persona.