Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este JUEVES 16 de marzo para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy JUEVES 16 de marzo

ARIES

Cuidado con cambios, podrías perderte en el camino y dejar de ser lo que eres y tanto trabajo te ha costado. No permitas que otras personas jueguen con tus sentimientos o te hagan menos, recuerda de dónde vienes y quién eres, pero sobre todo recuerda lo que vales. La vida te llenará de oportunidades en muchos ámbitos sin embargo por atender otras cuestiones podrías dejar ir una oportunidad muy buena en lo que respecta al amor; reniegas del amor pues consideras que lo más importante en estos momentos es tu cuestión laboral, económica y familiar, recuerda que quizás mañana sea tarde para el amor, aprovecha las oportunidades que llegan.



Cada que algo pase por tu cabeza visualízalo muchas veces pues así sueles atraerlo hacia ti. Cuida mucho la parte sentimental, te has vuelto algo frío o fría con las personas que quieres, tienes miedo a que te engañen y traicionen, aprende a ver la vida más colorida y que no te afecte lo que sucede a tu alrededor. Al miércoles personas que te sacan de tu circulo de estabilidad, necesitas poner tu vida en orden para lograr encontrar esa paz que necesitas y que tus proyectos comiencen a fluir de la mejor manera.

TAURO

Si tienes un amor a distancia poco a poco el tiempo comenzará a pagar esa llama que pudiera existir entre ustedes, se requiere interés de ambas partes para que esa relación logre prosperar. Una rutina de ejercicios y mejor alimentación podrían ser la clave perfecta para sentirte mejor anímicamente. Hay posibilidades de reencontrarte con una expareja te darás cuenta como la vida lo ha afectado. Vienen días en los que desearás que el pasado retorne, no vivas en lo mismo pues hay nuevos caminos y horizontes para ti, en lo laboral y en lo sentimental.

GÉMINIS

Un nuevo proyecto podría ayudarte mucho a aumentar tus ingresos, no temas a nuevos cambios y oportunidades que quizás ahí esté la clave que necesitas. Podrías comenzar a desarrollar sentimientos por una persona que ya tiene una relación, ten cuidado no te metas en esas cosas que no son para ti. Extrañarás mucho a una persona que ya no está a tu lado. No te creas de todo lo que escuchas pues ciertos comentarios van con la intención de lograr incomodarte y hacerte perder el piso.



Ten mucho cuidado con comentarios que recibirás por parte de una persona cercana, que no te afecte lo que escuchas, recuerda que las personas cuando no logran superarse o ser mejor que tu suelen aventar el veneno para hacerte sentir de lo peors, la envidia es canija y nunca duerme. Realizarás algún trámite el cual tendrás dudas de que salga como esperas.

CÁNCER

Quita los rencores de tu vida y enfócate en lograr las metas que te pusiste para este año, estas en una etapa muy buena en la cual podrías cumplir lo que te propongas; recuerda que tu principal problema es dejar las cosas para mañana. Sentirás deseos de regresar el tiempo y vivir momentos que te hicieron feliz, dale vuelta a la página no vivas ya de eso, tienes todo para ser feliz. Aprende a vivir en soledad y a disfrutar los momentos propios. Ten mucho cuidado con comentarios que recibirás por parte de una persona cercana, que no te afecte lo que escuchas, recuerda que las personas cuando no logran superarse o ser mejor que tu suelen aventar el veneno para hacerte sentir de lo peors, la envidia es canija y nunca duerme.



Te llegarán rumores muy fuertes de traiciones, infidelidades y habladurías sobre tu persona. Ten presente que lo bueno cuesta trabajo, pero no se desecha a la primera, lo fácil se tira en cualquier momento, así que ya tú sabes en qué papel estas. No es tu culpa que las cosas no siempre salgan como planeas, recuerda que hay muchos factores que determinan el curso de las cosas. Muchos de tus problemas radican en tu falta de confianza y en invertir mucho tiempo en cosas que no te dejarán nada, pon los pies en la tierra y enfócate en lo que de verdad te llevará a la felicidad.

LEO

Tienen un problema con la limpieza pues no toleran a la gente cochina y puerca. Son muy tiranos y siempre hay que decirles que sí a lo que digan o puedes meterte en serios problemas. Muy sentidos y jamás se quedarán callados. Un Leo puede ser materialista, pensar solo en sus deseos y necesidades, y estar totalmente despreocupado por los demás. Incluso pueden llegar a mentir o manipular a otros para obtener lo que desean. Leo quiere ser el mejor, el más brillante y el más bello, y cuando alguien lo conquista de alguna manera, puede volverse celoso y competitivo. Un Leo celoso y competitivo no dudará en usar la astucia, las mentiras y los engaños para desacreditar a cualquiera que vea como un rival.

VIRGO

Siempre se echan en cara el pasado y por eso a veces no avanzan ni madres, suelen tener problemas con la soledad pues odian estar solos pero cuando la dominan no querrán dejarla por nadie, son muy amigables y aman un chingos pues son entregados, se reprochan mucho las cosas aunque ellos no hayan sido culpables, les cuesta trabajo volver a confiar en quienes los o las traicionan y no suelen ser vengativos pero cuando les llenan el buche truenan sin piedad en contra del enemigo. Son generosos pero defienden a como sea a las personas amadas, no suelen meter las manos al fuego por nadie solo por quien de verdad vale la pena, defienden la verdad a morir. Muy calientes en la cama y siempre deseosos de sexo.

LIBRA

ESCORPIO

Vienen días de mucha reflexión y un cambio bastante bueno que te dejará grandes oportunidades de crecimiento en diversas áreas sobre todo en el área de los negocios. Podrías sentirte algo solo o sola al ver que ciertas personas se han alejado de tu vida, eso no debe de quitarte el sueño, al contrario, ponerte más perra para, piensa que necesitas para estar bien y ser feliz y ahí deberás de poner tu mayor empeño. Deja de dar consejos y mejor concéntrate en tu vida que está muy desalineada por tus malas decisiones. Hay posibilidades de un nuevo amor, sin embargo, no se ve algo estable.

SAGITARIO

Un familiar sufrirá un accidente, cuídate de dolores en espalda y piernas pues estarán a la orden del día. Retorna amor del pasado y podría meterte en graves problemas. Cambios y nuevas perspectivas en tu vida, comenzarás a ver un nuevo escenario muy perro que te llega en los próximos días, comprenderás el por qué no funcionó con unas personas y darás por terminados muchos de esos ciclos.



Una persona de tu pasado retorna en próximas fechas o tendrás noticias de él o ella, que ya no te quite el sueño, aprende a disfrutar más lo que estás viviendo. Vienen oportunidades de fajes con nuevas personas sin embargo deberás de darte a respetar más o de lo contrario nadie te va a tomar en cuenta, no te quemes que no es momento para hacerlo. Vienen momentos grises sobre todo a la hora de ir a dormir, recordarás muchas cuestiones de tu pasado que en su momento te dañaron e hicieron la persona que ahora eres.

CAPRICORNIO

No descuides tanto al ser amado o te meterás en una bronca muy perra, pues este o esta te exigirá más atención. Si tienes ya una relación ten cuidado con escándalos o celos hacia tu pareja, no necesitas que te diga cada 10 minutos cuanto te quiere, recuerda que las palabras se las lleva el viento, lo que importa son los hechos.



Ten mucho cuidado con accidentes o caídas. No permitas que personas de tu pasado retornen a tu presente porque será volver a comer la misma mierda, cierra ciclos y date la oportunidad de comenzar a ver más por ti antes que las demás personas. No es momento de descuidar tus cosas sino de poner todo el empeño que se necesita para sacarlas a flote. Quita de tu vida personas tóxicas que no te conducen a ningún lugar y que solo te causan conflictos y problemas o de lo contrario terminarás envuelto o envuelta en situaciones incomodas.

ACUARIO

Se viene un viaje muy perro donde te la pasarás de la mejor. Aguas con a quien le cuentas tus cosas y planes, recuerda que tienes mucha gente que te envidia. Si tienes una relación, habrá un ambiente tenso ya que otra persona está metiendo cizaña y malas energías pues quiere perjudicarlos como pareja. Tienes todo pa tener el cuerpazo perro que siempre has querido, pero te encantan las garnachas y la cheve por eso no consolidas nada, recuerda que subes mucho de peso.

Si piensas viajar, asegúrate tú mismo que todo esté en orden antes de partir. No delegues tus responsabilidades en nadie. Mercurio, el planeta de la comunicación, entra en movimiento retrógrado y te pone sobre aviso para que te cuides y no te tomes riesgos innecesarios. Revisa cuidadosamente todo documento legal.

PISCIS

Amor de una noche y una noticia te pondrá muy de buenas. No te deprimas por lo que no tienes y aprovecha eso que te rodea y realmente te hace feliz. Días de mucha reflexión y un viaje se va a comenzar a planear. Manda a la miércoles a quien solo te saca de tus casillas y te causa conflicto. Cambia tu rutina o de lo contrario llegará el momento en que te canses y fastidies de lo que estás viviendo.



Mercurio hace su movimiento retrógrado hoy en tu casa de la transformación, bienes legales, herencias. No te lances a ciegas a firmar contratos ni aceptes tratos o arreglos legales que no estén claros para ti. Asesórate bien en todo lo que envuelva la firma de documentos. Escarba profundo hasta encontrar la verdad.