Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este JUEVES 16 de febrero para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy JUEVES 16 de febrero

ARIES

No permitas que nadie afecte tu círculo y cada sueño que tienes, estas en la mejor etapa de lograr cuanto te propongas. Amistad del pasado retorna y te pedirá disculpas, sin embargo, sabrás que ya no hay espacio en tu vida para él o ella. Cuida la parte de tus sentimientos no los expongas tanto pues podrías sufrir como ya antes lo hiciste. Se cancela una fiesta o salida.



Momentos de tristeza e incertidumbre podrían aparecer este fin de semana, no te deprimas por lo que no fue, levanta tu mirada y disfruta las oportunidades que la vida te ofrece. Tus sueños son tuyos no de tu familia ni del vecino o vecina, cree en ti y ve tras ellos o de lo contrario al final no lograrás nada. Si tienes pareja no caigas en la rutina de siempre, a veces la relación se torna aburrida pues dejan de ser lo que era cuando comenzaron. Días llenos de paz y felicidad se aproximan y la posibilidad de un viaje que has estado posponiendo.

TAURO

Pon en claro tus sentimientos, aprende a no ser tan entregado o entregada ni querer más de la cuenta o solo te vas a arriesgar a que te frieguen y al final ser quien más sufre. Deja que la vida te asombre y te llene de sorpresas entras en un ciclo lleno de armonía. Diez días después del cumpleaños de una amistad comenzarás una etapa con muchos cambios sobre todo en maduración. Momento de incertidumbre por una noticia que has esperado desde hace tiempo, date la oportunidad de ser paciente que las cosas han de llegar en su tiempo.

GÉMINIS

Persona piel blanca se interpondrá en tus planes. Estarás en un tono que ni tu madre te aguante, algunas veces caes en mediocridades y cuestiones muy tontas y te amargas de la nada. Vienen días en los que tomarás muchas decisiones sobre tu futuro, no actúes de mala forma con quien de verdad te valora y hace todo por ti, el amor llegará mediante una amistad o red social. No comentes tus proyectos hay mucha envidia suelta.



Cuida mucho tu alimentación pues estará muy vulnerable a subir de peso en estos días, la vida te llenará de sorpresas increíbles, es posible que una persona a través de la distancia te haga sentir muy especial, aprende a valorar a quien siempre ha estado ahí cuando ya todos se han ido y también aprende a no ser tan tonto o tonta con quienes te juegan el dedo en la boca. Cuida más tu alimentación pues estarás expuesto a infecciones y subirás de 1 a 2 kilos en las próximas dos semanas.

CÁNCER

Realizarás algún trámite el cual tendrás dudas de que salga como esperas. Persona piel blanca se interpondrá en tus planes. Estarás en un tono que ni tu madre te aguante, algunas veces caes en mediocridades y cuestiones muy tontas y te amargas de la nada. Vienen días en los que tomarás muchas decisiones sobre tu futuro, no actúes de mala forma con quien de verdad te valora y hace todo por ti, el amor llegará mediante una amistad o red social. No comentes tus proyectos hay mucha envidia suelta.



Es probable que en este mes te llegue un cambio en lo laboral el cual te va a beneficiar mucho económicamente. No permitas que otras personas se interpongan en tus planes y deseos, recuerda que la vida es corta, aprende a disfrutar los bellos momentos y no quedarte con ganas de nada. No permitas que otras personas te hagan sentir menos de lo que vales, no te equivoques en elegir a tus amistades o amores pues ya bastante la has regado en tu pasado.

LEO

Los Leo creen que el mundo solo gira alrededor de ellos, y cuando no reciben respeto, atención, elogios, aplausos y adulación de los demás, su autoestima sufre, su lado más oscuro emerge, y se transforman en una persona que nadie quiere que esté presente, ni en público ni en privado. Bien cabrones y cabronas, se ha de hacer lo que les de su chingada gana, muy desconfiados y desconfiadas, donde ellos estén siempre querrán ser el centro de atención, no aceptan criticas y son de carácter muy fuerte, vengativos a más no poder y suelen cobrársela por triple, en el amor son muy pinche entregados y fieles, aunque hay sus excepciones les encanta la comodidad y vivir bien y viajar mucho.



Todo tu ser se sacude para que salgan a flote tus más prufundos deseos y verdades. Mercurio, retrógrado te despierta a realidades que cambiarán el rumbo de tu vida. Sabes exactamente ahora con quien puedes contar para realizar tus planes. Te sentirás muy motivado a estudiar y a superarte en la vida.

VIRGO

Virgo tiene una enorme inteligencia que, al lado de su capacidad de observación, lo dotan de una enorme intuición que en ocasiones va de la mano de una enorme empatía. Su encanto personal es otro de sus puntos fuertes, puesto que sabe hacer sentir cómodos a el resto. Hay una tendencia en la naturaleza de Virgo a sostenerse “virgen” en el plano cariñoso. Lo que desea decir que a Virgo le cuesta en ocasiones abrirse a las relaciones cariñosas.



No te aferres tanto a las cosas materiales. Aquello que realmente nos llena como seres humanos es el amor y la paz que llevamos en nuestro interior. Es tiempo de dar pero no en el aspecto material. Acepta los consejos que puedan darte en relación al manejo de tu dinero. No trates de impresionar demostrando cuanto tienes.

LIBRA

Amantes de la belleza, probablemente se dejen llevar completamente por ella y hagan aun lado cualidades que de verdad importan. Parecen estar bastante preocupados por su apariencia. Hay muchas ocasiones en las que esto les haga ignorar lo bonito de las cualidades de la personalidad en lugar de lo superficial. Bien pinche perfeccionistas, les gusta hacer las cosas para no tener que bufar a quien las hace mal, son muy amigables y les encanta salir a pasear con amistades, odian las injusticias, suelen ser muy perros y duros para juzgar a las personas y muy maniáticos y locos al investigar a las personas, suelen odiar a la soledad al punto de exponerse andar con cualquier hijo e hija de la chingada con tal de no sentirse solos, les gusta verse bien y llamar la atención. Siempre y cuando no sobre pasen su raya no tendrás problema con un libra sin embargo como enemigos no piensan a la hora de fregar. Es común que un Libra te ponga de los nervios ante su indecisión. Siempre quieren saber todo antes de elegir la opción que más le convenga. Cuando se les pregunta por algo que no habían pensado previamente, pueden llegar a ser de lo más inseguro.

ESCORPIO

Visita sorpresa de familiares se aproxima, recoge la casa para que no los agarren en curva con el mugrero. Viene un encuentro perro con alguien muy importante para ti que te pondrá de muy buen humor, ten presente y en cuenta que las situaciones difíciles que se te presentan siempre dejarán un buen aprendizaje solo es cuestión que aprendas de ellas. Un familiar sufrirá engaño o será víctima de una decepción amorosa. Ten cuidado con amores del pasado, podrían regresar en estos días y mover sentimientos que creías muertos. Días en los cuales comenzarás a ver la vida de manera distinta y más positivos que nunca.



Vienen días de alegría y convivencia familiar inclusive una oportunidad de realizar un viaje. No descuides tu físico pues muchas veces subes pronto de peso y lo haces inconscientemente. No cabe duda de que ya no tan fácil te ven la cara de estúpido o estúpida y eso se debe a que has madurado y te has dado cuenta del poder que puedes tener para conseguir lo que te de tu perra gana. Es momento de que veas más por tu futuro y mandes a la mierda a esas personas que solo te causan dolores de cabeza y conflictos existenciales. Ponte perra y nunca inperra si quieres conseguir lo que deseas, bájale a tu nivel de putería o podrías enfrentar graves problemas hasta de infecciones en la paparrucha.

SAGITARIO

Te vienen posibilidades de viaje o de iniciar un negocio de ventas. Si tienes pareja los celos estarán a la orden del día. Vienen cambios en tu trabajo, nuevos puestos, oportunidades de crecimiento e incluso oportunidad de viajar. Es probable que recibas una noticia muy especial de cierta persona que te va a alegrar mucho. Ya no busques en otro lado lo que tienes a tu alrededor, date la oportunidad de conocer a quien te rodea pues no te has dado cuenta de que ahí está lo que has buscado desde hace mucho tiempo en personas equivocadas.



La tontes que te caracterizaba quedará en el pasado pues tendrás la actitud y el carácter que se necesita pa mandar a freír espárragos a toda esa gente que quiere verte destruido o destruida. Ten cuidado con amores de un rato, no te convienen pues eres muy de enamorarte rápido. Una amistad anda de lengua suelta sino le pones un alto te vas a meter en grabes problemas. Trata de guardar un poco de dinero pues vendrá la oportunidad de una inversión a finales del mes que entra.

CAPRICORNIO

Un amor a distancia podría ayudarte a confiar más en ti, pero vas a cansarte y fastidiarte pues eres muy de necesitar a una pareja de tiempo completo. A veces te atontas mucho y le andas llorando a gente que solo te perjudica o te hace miserable tu vida, quizás en el amor no te ha ido del todo bien pero no es que todas las personas que conoces sean iguales lo que sucede es que te encanta lidiar con gente tonta y mediocre.



Un viaje comenzará a concretarse en fechas próximas. Recibirás noticias de ex amor, ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca, podrías cometer grandes errores y regresar a lo mismo. Ten cuidado con pagos y deudas o podrías meterte en problemas.

ACUARIO

Cuida tus nervios y los problemas de estrés pues te van a traer problemas a futuro. Insomnio podría venir a causa de una presión que traes desde hace semanas y que no has podido resolver. Momento de quitar tanta pendejez que has venido cargando este tiempo, momento de creer en ti y confiar e ir por eso que te hace feliz y mueve tu mundo. Amores de una noche se presentan, pero también embarazos no deseados así que toma tus precauciones. Ten cuidado con golpes y caídas que estarán a la orden del día. Vienen movimientos astrológicos que podrían ponerte muy de malas, aprende a decir que no, no puedes estar para todo el mundo siempre. Cuidado con caídas que estarán a la orden del día.

PISCIS

Tendrás la oportunidad de corregir un error que cometiste hace tiempo, pues la persona a quien dañaste aparecerá en próximas fechas, no dejes círculos abiertos y si fallaste pide disculpas y que cada quien siga con su vida, recuerda que el karma es canijo y cuando menos lo esperes te ha de alcanzar. Amores nuevos llegarán y te han de encontrar cuando menos lo esperes. Si tienes pareja es momento de ver hacia dónde va la relación, se han perdido en la rutina y la costumbre, habrá desconfianza debido a una persona que aparecerá en próximos días o ya ha llegado a sus vidas.



Mercurio hace su movimiento retrógrado hoy en tu casa de la transformación, bienes legales, herencias. No te lances a ciegas a firmar contratos ni aceptes tratos o arreglos legales que no estén claros para ti. Asesórate bien en todo lo que envuelva la firma de documentos. Escarba profundo hasta encontrar la verdad.