Aries

No permitas que nadie afecte tu círculo y cada sueño que tienes, estas en la mejor etapa de lograr cuanto te propongas. Amistad del pasado retorna y te pedirá disculpas, sin embargo, sabrás que ya no hay espacio en tu vida para él o ella. Cuida la parte de tus sentimientos no los expongas tanto pues podrías sufrir como ya antes lo hiciste. Se cancela una fiesta o salida.



Persona de piel blanca retorna de tu pasado, no trae nada nuevo. La fuerza de voluntad que te cargas no compite con la de nadie, tienes el poder de lograr lo que te propongas sin embargo has sufrido tanto en tu pasado que algunas veces sientes que ya no puedes continuar. Recuerda que nada es para siempre así que aprovecha a la gente que tienes contigo en estos momentos pues quizás el día de mañana ya sea tarde para eso. Nuevos amores llegarán y una nueva posibilidad de empleo. Viene un panorama bastante bueno para ti pues el amor regresa a tu puerta y será más fuerte que nunca solo tienes que cuidar tu carácter que no ayuda en nada. Caída o golpe en próximos días.

No dejes que nadie se envuelva en tus asuntos íntimos o privados. Esa persona que insiste en aconsejarte sin tú pedírselo, lo que busca es confundirte aún más. Toda relación que supera los momentos difíciles se fortalece. Sigue los dictados de tu corazón, aprende a escuchar esa voz que te guía por el camino correcto. Tu afirmación para el día de hoy: “Dios a través de mis corazón me guía y me orienta”. Números de suerte: 48, 5, 20.

Tauro

No permitas que deseos pesimistas o errores del pasado te sigan mermando la vida, no seas tan débil para permitir que tonterías sin sentido te quiten el sueño, aprende a soltar y dejar ir y centrar tu mirada en tus metas y sueños. Es momento de que dejes el pasado atrás y si te caes te levantes con más fuerza que nunca, la vida es bella y deberás aprender a disfrutarla con sus altas y bajas.



Chismes de vecinos se aproximan, ten cuidado. Se aproxima separación amorosa de una amistad, te pedirán el consejo. Amores se irán y otros vendrán si alguien no llegó contigo a tu presente ni a tu futuro su motivo tendría, la vida nunca se equivoca y las personas que siguen a tu lado son las verdaderamente importantes. Un familiar se va de viaje y te traerá un pequeño obsequio. Una traición de una amistad o familia está por llegar, te va a hacer sentir mal y te decepcionarás por completo.

Mercurio, ahora retrógrado, en tu casa que rige la salud y los empleos. Aprovecha para hacerte un buen examen físico. Ponte al día en todo lo que esté relacionado con tu salud tanto física como mental. Organízate para que puedas aliviar la tensión que pueda ocasionarte tu trabajo. Termina lo que has dejado pendiente. Números de suerte: 1, 10, 7.

Géminis

Eres de buen corazón, pero también es cierto que quien te daña te las paga y con doble factura, no es momento de ensuciarte las manos, la mejor venganza ha de ser la indiferencia y olvido, deja que la vida se encargue de cobrar factura. Tu buen y noble corazón te van hacer ayudar a una persona que te necesitará en estos días, recuerda que esas acciones se te gratificarán en el futuro.



Ten mucho cuidado con comentarios que recibirás por parte de una persona cercana, que no te afecte lo que escuchas, recuerda que las personas cuando no logran superarse o ser mejor que tu suelen aventar el veneno para hacerte sentir de lo peors, la envidia es canija y nunca duerme. Realizarás algún trámite el cual tendrás dudas de que salga como esperas.



Un trámite tendrá que esperar, no es tiempo de hacer dichos movimientos. Expareja se dará cuenta de que perdió demasiado al dejarte ir, no te buscará por su orgullo, pero si te andará vigilando en tus movimientos. No comentes nada de tus planes, podrían no cuajar bien debido a malas energías de personas que te rodean.



Te llenas de creatividad y tus deseos de decorar o mejorar tu ambiente se enfatizan. Harás maravillas con tu dinero ya que te la ingeniarás para comprar mucho y gastar poco. Consigues lo que deseas con mayor facilidad ya que estarás mucho más sociable que de costumbre. Lograrás realizar tus sueños si eres positivo. Tu afirmación para el día de hoy: “Yo soy un ser saludable y feliz”. Números de suerte: 4, 32, 15.

Cáncer

Ya no tengas miedo a lo que la vida te está ofreciendo date la oportunidad de disfrutar lo que llega a ti. Posibilidad de reencuentro amores del pasado y de que un trámite se dé a tu favor. Sueles mal gastarte y conformarte algunas ocasiones, recuerda que tu signo es muy ambicioso y le gusta la vida cara, así que no seas conformista y exige lo que en realidad mereces. Dificultades para el sueño aparecerán y pensarás muchas tonterías que ya no tienen remedio antes de dormir, preocúpate más por lo que tienes que hacer que por lo que ya tiene solución.



El recurso económico será siempre importante para ti, pero necesitas cuidarlo mucho más antes que en el futuro sufras las consecuencias, es posible que te lleguen chismes que andan diciendo de ti, no permitas que ya esos comentarios te afecten. Si la persona con la que estás ya no te mueve nada pues no pierdas el tiempo ahí y date la oportunidad de conocer otros mundos. Tu fregado carácter no te ayuda en nada pues en unos días puedes ser el ser más bueno y noble que existe, pero en otro la cageteas bien gacho pues ni tú te aguantas. Si tienes pareja ten cuidado con amistades pues le andan echando los perros.

León

Los Leo creen que el mundo solo gira alrededor de ellos, y cuando no reciben respeto, atención, elogios, aplausos y adulación de los demás, su autoestima sufre, su lado más oscuro emerge, y se transforman en una persona que nadie quiere que esté presente, ni en público ni en privado. Bien cabrones y cabronas, se ha de hacer lo que les de su chingada gana, muy desconfiados y desconfiadas, donde ellos estén siempre querrán ser el centro de atención, no aceptan criticas y son de carácter muy fuerte, vengativos a más no poder y suelen cobrársela por triple, en el amor son muy pinche entregados y fieles, aunque hay sus excepciones les encanta la comodidad y vivir bien y viajar mucho.



Tu cielo se despeja y vuelves a ver la luz en tu mundo sentimental. El romance dice presente y si no tienes pareja no pierdas la fe que esta muy pronto llegará. Gastos imprevistos serán la voz de alerta para que economices o aprendas a manejar mejor tu dinero. Nada de excesos por el momento, maténte en control. Tu afirmación para el día de hoy: “Cada día me siento más seguro, estable y feliz”.



Virgo

Virgo tiene una enorme inteligencia que, al lado de su capacidad de observación, lo dotan de una enorme intuición que en ocasiones va de la mano de una enorme empatía. Su encanto personal es otro de sus puntos fuertes, puesto que sabe hacer sentir cómodos a el resto. Hay una tendencia en la naturaleza de Virgo a sostenerse “virgen” en el plano cariñoso. Lo que desea decir que a Virgo le cuesta en ocasiones abrirse a las relaciones cariñosas.



No te aferres tanto a las cosas materiales. Aquello que realmente nos llena como seres humanos es el amor y la paz que llevamos en nuestro interior. Es tiempo de dar pero no en el aspecto material. Acepta los consejos que puedan darte en relación al manejo de tu dinero. No trates de impresionar demostrando cuanto tienes.

Estarás bien confundido en estos días al no saber qué elegir, hay una persona del pasado que regresó y tiene todas las intenciones de algo serio contigo a pesar que se muestra un poco temeroso o temerosa de ser lastimad@. Pon en claro tus sentimientos y no dejes pasar ninguna oportunidad o te quedarás a vestir santos. Ya no seas tan desconfiado y abre tu corazón a nuevas oportunidades. Tienes muchos proyectos entre ellos cuestiones que tiene que ver con nueva casa o negocio, estas en una etapa en que los sueños se materializan solo no te dejes caer ni te detengas. Inicias ciclo muy perro, posibilidades de crecimiento laboral y visitas inesperadas, momento de preocuparte por tu forma de vestir y ver por tu cuerpo, estas subiendo de peso y te va ser complicado bajar. Se más light en tu vida y date la oportunidad de dar rienda suelta a tus sueños y deseos.

Libra

Muy testarudos y tercos, siempre defenderán sus ideas a más no poder, suelen cobrar caro las traiciones sin embargo a veces caen en el punto de perdonar y dar segundas oportunidades, su mejor arma es la indiferencia y el olvido. No les gusta sentirse aprensivos ni controlados por nadie, aman la libertad. En tu lado oscuro, Tauro, eres terco en su máxima expresión, arbitrario y cuando quieres conseguir algo, no te frenas, y te llevas por delante a quien haga falta. Odias los cambios bruscos. Te gusta la vida que llevas y no la vas a cambiar, porque, para ti, Tauro, siempre es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer.

Comunícate con aquellos que hace tiempo no ves. Es tiempo de organizar algún evento social donde puedas compartir con los tuyos. Sigue adelante con tus planes de viajar aunque sea por poco tiempo. Nuevos estudios están en agenda para ti. Se impone que expandas tus conocimientos y progreses en la vida. Tu afirmación para el día de hoy: “Soy un ser infinitamente creativo”.

Escorpio

Es posible que sientas necesidad de recuperar una amistad que perdiste hace tiempo, si está en tus manos solucionar y arreglar ese problema adelante sino manda todo a la ñonga y ya no te detengas por nadie ni te sientas mal que no valdrá la pena. Viene mucho trabajo y mortificaciones, estrés y responsabilidades tanto laborales como en lo que se refiere al ámbito familiar, vete preparando en el área económica porque se avecinan algunos gastos. Si te mandaron a la fregada o en su defecto fuiste tú quien cortó una relación hoy es el día de iniciar de cero, empieza de nuevo y manda todo eso que te preocupa a la mierda. Ya no caigas en provocaciones que podrían fregarte la existencia.



Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges, no pierdas el piso ni tu camino por sueños falsos los cuales sabes que no pueden ser. No temas a oportunidades nuevas, algunas veces caes en cuestiones bien pendejas, se te da mucho eso de tropezar con la misma piedra y no entender de los chingazos. Te llega dinerito extra, controla tu carácter algunas veces explotas demasiado pronto. Necesitas desarrollar tu paciencia pues es uno de tus defectos más marcados.

No creas todo lo que te cuenten y déjate guiar por tu intuición, por lo que te dicta tu corazón. Recibirás hoy inspiración Divina para tomar decisiones que has estado aplazando por largo tiempo. Labora con mucho cuidado, fíjate bien quien está a tu lado. No confies en todo lo que luce hermoso.

Sagitario

Una amistad comenzará a desarrollar sentimientos carnales por ti, sino te interesa y no tienes buenas intenciones con él o ella no des motivos para que piense que le importas o podrías llegar a lastimar a esa persona. Tus inseguridades comenzarán a pasar, empezarás a entrar en un ciclo más estable en el cual el orgullo bajará de nivel. Un amor de tierras lejanas regresa y la relación será más sólida que nunca. Cuidado con tu lengua pues la traerás demasiado suelta y hasta a tu propia familia podrías hacer sentir mal. Un viaje está por llegar y será con amistades. Probablemente sientas necesidad de mandar todo a la ñonga, te desespera mucho el no poder concretar planes por los que te ha sudado un friego la frente, recuerda que la constancia será la clave para que logres dichos planes.



Siempre que requieras una opinión o consejo que sea de tu familia pues muchas de tus amistades podrían darte un consejo equivocado solo para lograr que no avances o te quedes estancado. Es importante que tomes en cuenta cada una de las caídas por las que has pasado, sueles encariñarte con la piedra y eres muy de estar ahí donde no te quieren y tratan mal. No creas en palabras sino en hechos de las personas. Ten cuidado con un familiar, podría meterte en problemas que tienen que ver con cuestiones de los dineros. En el trabajo viene estrés, y te darás cuenta del amor que te tienen muchas personas que te rodean. Te viene un dinero extra, no gastes en cuestiones que no necesitas. Ya no tengas miedo de ir tras lo que buscas, recuerda que tu signo se distingue por ir siempre por más. Viene una separación muy perra por parte de una de tus amistades. Una persona importante para ti se decepcionará mucho por ciertas actitudes y comentarios que harás o ya hiciste en estos días.



Tus planes se atrasan o se estancan pero todo en esta vida tiene su razón de ser por lo que te recomiendo relajarte y tomarlo todo con infinita calma. Aprovecha para revisar nuevamente aquello que tanta importancia tiene en tu vida. No te lances a ciegas en nada. Busca asesoramiento de parte de profesionales.

Capricornio

Días en los cuales aprenderás el verdadero valor de la familia, no pierdas tu tiempo y aprovecha lo más que puedas a tus seres queridos, mañana podrías arrepentirte. Trata de escribirle menos a quien te contesta poco, no busques a quien no hace nada pa encontrarte y bájale a los chescos y las harinas pues podrías presentar problemas de inflamación estomacal y aumento de lonjas. Persona de piel blanca te meterá en apuros.



No naciste pa ser plato de segunda mesa así que no caigas en esas cuestiones. Es posible que te lleguen chismes de la vida de ex pareja o ex amor te darás cuenta como la vida y el karma han puesto a esa persona en su lugar. Tienes el poder para lograr lo que deseas, pero algunas veces caes en cuestiones muy absurdas.

Enfrentas ahora problemas con figuras de autoridad lo que te llevará a superarte para demostrar a todos que cuando se quiere, se puede. Dedica más tiempo a desarrollar tus dotes artísticas. No desperdicies tus talentos. Cumple con las metas que te has trazado en la vida. Continúa esforzándote y triunfarás.

Acuario

¡Aprende a controlar los celos con tu pareja o tus amigos, eso te hace ver como un inseguro y solo los haces crecer más y hacerte dependiente de ellos o ellas! Ya deja de creer en chismes ni te hagas ideas que ni existen porque tu mente se va y se va buscando o construyendo cosas muy lejos de la realidad, déjate de cosas y preocúpate ya de tu vida que la tienes más descuidada que México a su seguridad. ¡La vida es una, ya bájale dos rayitas a tus corajes y esos malentendidos y aquellos o aquellas que no quieran estar contigo mándalos a todo a la merga que no son necesarios en tu vida!



Los errores que cometas en estos días los pagarás muy caro en un futuro próximo, ponte las pilas y no creas más en palabras solo en hechos. Una amistad andará muy pegada a ti y no es por buena onda, busca sacar algo de provecho, no te atontes y abre bien los ojos. Cirugía de una persona cerca está próxima. Si tienes pareja algunas veces se harta de tu carácter y cambios bipolares que te andas cargando, tienes que aprender a nivelar tu azúcar y bajarle a ese carácter de mierda que te cargas.

Si piensas viajar, asegúrate tú mismo que todo esté en orden antes de partir. No delegues tus responsabilidades en nadie. Mercurio, el planeta de la comunicación, entra en movimiento retrógrado y te pone sobre aviso para que te cuides y no te tomes riesgos innecesarios. Revisa cuidadosamente todo documento legal.

Piscis

Te viene un viaje y posibilidad de caricia con una amistad. Llegarán personas a tu vida en fechas próximas que te cambiarán tus caminos y rumbos. Un familiar caerá en cama, pero al paso de unos días mejorará mucho. Cierra círculos con amistades que se dicen amigo o amigas y al final sabes bien que solo están contigo cuando estás bien y cuando andas mal no asoman por nada la geta. No confundas quién eres y hacia dónde te diriges, te llegarán chismes de personas sin qué hacer acerca de tu familia, ni los tomes en cuanta que eso les cala más que responderles.



Mercurio hace su movimiento retrógrado hoy en tu casa de la transformación, bienes legales, herencias. No te lances a ciegas a firmar contratos ni aceptes tratos o arreglos legales que no estén claros para ti. Asesórate bien en todo lo que envuelva la firma de documentos. Escarba profundo hasta encontrar la verdad.