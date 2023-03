Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este JUEVES 2 de marzo para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy JUEVES 2 de marzo

ARIES

Debes tener mucha precaución con infecciones y enfermedades respiratorias pues estarán a la orden del día. Ten cuidado con lo que sale de tu boca, no te metas tanto en chisme ni en problemas que no son tuyos ni te corresponden o podrías resultar muy dañado. Nuevos amores se aproximan y la posibilidad de emprender un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor.



No permitas que comentarios negativos te afecten, recuerda que si esas personas son culeis tú eres culeis y media. No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo tonto y después ya no encuentras la salida. En cuestión de amor tienes muchas posibilidades que mejore la relación con una persona con la que has tenido diferencias, puede ser tu pareja o una persona que te interesa mucho. El amor llega de tierras lejanas o red social.

TAURO

Si tienes una relación, discusiones por mal entendido y chisme podría ocasionar un disgusto, no descuides más a tu familia pues son los únicos que meterían las manos al fuego por ti. No cuentes tanto tus planes pues te envuelves en mucha gente envidiosa que podrá afectarte las ideas o salarte cada uno de tus planes. Recuerda que el karma tarde o temprano cobra factura. Tu tranquilidad la encontrarás el día que logres desacerté de todo eso que te afecta o te hace daño, ya no temas más al amor, estás listo o lista para volver a amar y encontrar la felicidad, ten en cuenta que la felicidad no la va a hacer la persona que se encuentre a tu lado sino tú mismo o misma pues así cuando éste o ésta se vaya no volverás a sufrir por una decepción amorosa.

GÉMINIS

Podrías entrar en conflicto con una persona que es muy importante para ti debido a que no sabrán acepar varias diferencias, no temas a esas cuestiones y más si estás hecho o hecha de defectos, recuerda que la única manera de que una relación prospere es saber entender a tu pareja o tus amistades. Disfruta más de esos momentos en lugar de amargarte por quien no te merece o solo te causa dolores de cabeza.



Cuida mucho tu alimentación pues estará muy vulnerable a subir de peso en estos días, la vida te llenará de sorpresas increíbles, es posible que una persona a través de la distancia te haga sentir muy especial, aprende a valorar a quien siempre ha estado ahí cuando ya todos se han ido y también aprende a no ser tan tonto o tonta con quienes te juegan el dedo en la boca. Cuida más tu alimentación pues estarás expuesto a infecciones y subirás de 1 a 2 kilos en las próximas dos semanas.

CÁNCER

Oportunidades de concretar relación o de conocer a una persona que moverá tu mundo, llévala tranquis no te ilusiones ni enamores tan rápido que puedes caer en las mismas equivocaciones; necesitas dejar que la relación madure el tiempo suficiente. Cambia tu manera de pensar y ve la forma de buscar mejores oportunidades de empleo pues estos días se visualiza para concretar algo mejor en el ambiente laboral.



Cambia tu manera de pensar y si ya tienes pareja cuida mucho la parte de la confianza pues por celos podrías cometer un grave error. Te viene dinero extra y oportunidad de pagar deudas que tenías pendientes. Vienen cambios muy importantes en tu vida pues por fin lograrás despertar de la pasividad e ingenuidad en que habías vivido. Sabrás identificar con facilidad tus amistades falsas, ya sabes lo que tienes qué hacer, bastante tienes con tus problemas para tener que lidiar con ellas.

LEO

Momento de grandes cambios que te conducirán por caminos bastante certeros en tu vida, pero para esto deberás de quitar a personas que en el pasado fueron muy importantes en tu vida. No te limites en ir por eso que mueve tu vida y tu mundo pues estás a muy poco tiempo de lograr consolidarlo. Es momento de poner los pies en la tierra su quieres hacer realidad tus sueños e ir por lo que quieres porque nada te va caer del cielo. Firmas y acuerdos se ven perfectos el día de hoy para que rindan frutos y las cosas e salgan como quieres y deseas.

Todo tu ser se sacude para que salgan a flote tus más prufundos deseos y verdades. Mercurio, retrógrado te despierta a realidades que cambiarán el rumbo de tu vida. Sabes exactamente ahora con quien puedes contar para realizar tus planes. Te sentirás muy motivado a estudiar y a superarte en la vida.

VIRGO

Virgo tiene una enorme inteligencia que, al lado de su capacidad de observación, lo dotan de una enorme intuición que en ocasiones va de la mano de una enorme empatía. Su encanto personal es otro de sus puntos fuertes, puesto que sabe hacer sentir cómodos a el resto. Hay una tendencia en la naturaleza de Virgo a sostenerse “virgen” en el plano cariñoso. Lo que desea decir que a Virgo le cuesta en ocasiones abrirse a las relaciones cariñosas.



No te aferres tanto a las cosas materiales. Aquello que realmente nos llena como seres humanos es el amor y la paz que llevamos en nuestro interior. Es tiempo de dar pero no en el aspecto material. Acepta los consejos que puedan darte en relación al manejo de tu dinero. No trates de impresionar demostrando cuanto tienes.

LIBRA

Comunícate con aquellos que hace tiempo no ves. Es tiempo de organizar algún evento social donde puedas compartir con los tuyos. Sigue adelante con tus planes de viajar aunque sea por poco tiempo. Nuevos estudios están en agenda para ti. Se impone que expandas tus conocimientos y progreses en la vida. Tu afirmación para el día de hoy: “Soy un ser infinitamente creativo”.

ESCORPIO

Cuida más tu alimentación pues podrías subir un poco de peso y ahorita no estas para eso. Mucho cuidado con dolores en espalda y estómago es momento que prestes atención a tu salud y no lo dejes para mañana. Que se te vaya quitando lo pendejo para que no te vuelvan a ver la cara de estúpido o estúpida esta semana, si ya te la hicieron dos veces no vuelvas a creer en esas personas que solo buscarán dañarte. Te llegará noticia de una persona importante. Familiares lejanos se pondrán en contacto con tu familia. Es posible que en estos días surja una bonita amistad con una persona que retorna de tu pasado.



No dudes de lo que puedes lograr y no esperes que crean en ti con que tu creas en ti mismo es suficiente; días de muchos cambios que te beneficiarán en muchas áreas. Un amor del signo de Leo, Cáncer o Escorpión podría ser lo que necesitas en tu vida para encontrar estabilidad y mucha paz. Aguas con cuestiones que tienen que ver con compras de productos electrónicos hay muchas posibilidades de que fallen. Es posible que en estos días te sientas algo decaído o decaída pues estarás recibiendo energías negativas de la chingada gente envidiosa que te quiere ver el chingado suelo.

SAGITARIO

Ten mucho cuidado con la manera en que te expresas de una amistad pues podrías cometer una indiscreción y lastimar a una persona que es muy importante para ti. No tengas miedo de ir por ese sueño que ha parecido imposible, estás en la mejor etapa de que se cumpla sin embargo van a ver personas de tu alrededor que te pondrán trabas y no te permitirán avanzar. Cuidado con un viaje que quieres realizar, no es momento de llevarlo a cabo. Un suceso inesperado tocará tu corazón. Te viene un cambio en el área de los negocios, mejorarás un chorro, pero debes no gastar en nada que no necesites.



Mucha atención a tus comentarios sobre otras personas pues podrías cometer equivocaciones que te meterán en un chorro de problemas. A la chingada gente que solo se la pasa criticando y viendo tus defectos no tienes necesidad de aguantar esas chingaderas, aprende a mandar a la chingada gente falsa doble cara. No tengas miedo arriesgarte y menos si sientes la necesidad de hacerlo, la vida es corta y no espera. Cuídate de dolores estomacales y fracturas. Cambios en tu trabajo o escuela a causa de nuevos reglamentos o personal, tu concéntrate en lo tuyo y lo demás que te valga madres. Un familiar se enfermará. Si tienes una relación es momento de dar el segundo paso, no temas a compromisos pues cualquier persona que quiera algo bien contigo querrá una relación donde el compromiso sea el primer base medular que sostenga tu relación. Hay posibilidades de un viaje o de salida de tu ciudad, se visualizan, fiestas, borracheras y convivios familiares, disfruta lo que tienes en estos momentos y deja las tristezas para otro día, pues no sabes si mañana estarás en condiciones de ser feliz.

CAPRICORNIO

No permitas que otras personas se sobre pasen contigo, necesitas no ser tan dejado o dejada o al final terminarán manipulándote a su imagen y semejanza. Puede que haya problemas familiares en estos días por malentendidos, aprende a solucionar esas cuestiones, recuerda que no puedes enojarte o molestarte con quienes son las únicas personas que pueden sacarte de esos apuros. Posibilidades de pérdidas materiales, una declaración de amor podría presentarse y viene de una amistad a quien le has dado caldo de calzón.



La vida te dará grandes oportunidades pues un proyecto que se había estancado y no había funcionado cobrará grandes frutos. Familiar que estaba lejos o distanciado regresa. Un embarazo en la familia se visualiza y el rompimiento de relación de amistad. Te vienen mejoras en los dineros y una verdad oculta que saldrá al descubierto en fechas muy próximas. No finjas sentimientos que no existen por personas a las que no le importas ni interesas. No descuides la parte de tu interior y tus sentimientos, te has hecho algo duro o dura a causa de traiciones de tu pasado. Eres bueno y noble sin embargo algunas ocasiones te dejas manipular e influenciar por otras personas.

ACUARIO

! Andas en seguridad esta semana, te manejas en culatzo criminal y en pierna perra! de que traes pegue no hay duda pero te das el taco y andas en busca de un o una modelo por eso sigues y seguirás solo o sola, deja de exigir tanto y confórmate con lo que caiga que al paso que vas te vas a quedar a vestir santos, mírate en un espejo y piensa a que puedes acceder! recuerda que como esté el sapo osease tú, es como va estar la pedrada, no exijas más!



Se viene un viaje muy perro donde te la pasarás de la mejor. Aguas con a quien le cuentas tus cosas y planes, recuerda que tienes mucha gente que te envidia. Si tienes una relación, habrá un ambiente tenso ya que otra persona está metiendo cizaña y malas energías pues quiere perjudicarlos como pareja. Tienes todo pa tener el cuerpazo perro que siempre has querido, pero te encantan las garnachas y la cheve por eso no consolidas nada, recuerda que subes mucho de peso.

PISCIS

Cuida mucho tu alimentación pues estará muy vulnerable a subir de peso en estos días, la vida te llenará de sorpresas increíbles, es posible que una persona a través de la distancia te haga sentir muy especial, aprende a valorar a quien siempre ha estado ahí cuando ya todos se han ido y también aprende a no ser tan tonto o tonta con quienes te juegan el dedo en la boca. Cuida más tu alimentación pues estarás expuesto a infecciones y subirás de 1 a 2 kilos en las próximas dos semanas. Un trámite tendrá que esperar, no es tiempo de hacer dichos movimientos.



Retorno de expareja, pero solo pa seguir jodiendo. Aguas con subidas de peso, no comas más de la cuenta y haz más deporte pues se te podría estar haciendo bolas el engrudo. No pierdas tu tiempo en quien no te valora ni te muestra cariño ni atención, has estado ocupado u ocupada en atender cuestiones que a la larga sabes que no te están dejando nada de provecho pero que sigues ahí aferrado con algo que no tiene solución ni futuro. Momento de darle vuelo a la hilacha y a la caricia, no te quedes con ganas de disfrutar tu soltería, si ya tienes una relación deja de buscar en otro lado lo que ya tienes en casa. Una persona de piel blanca se acercará a ti, pero podría meterte en problemas, no te confíes de las demás personas tan rápido aprende a conocerlas un poco más.