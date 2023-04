Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este JUEVES 20 de abril para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy JUEVES 20 de abril

Aries

Es probable que te lleguen noticias de expareja que te pudieran poner de malas, pero al final del día entenderás que cada quien está donde quiere y debe de estar. Si no estás de acuerdo con algo de tu trabajo o familia no te quedes callado o callada y exprésalo, recuerda que si no hablas jamás serás escuchado o escuchada. Siempre de pie y constante en tus metas y sueños, eso es lo que te ha hecho un ser único y especial, sin embargo, tienes un problema con tu pasado que no te deja avanzar ni seguir, aprende a soltarlo y darte cuenta de que ya fue y ya nada bueno sacarás de ahí más que dolor y amargura. Mantén tu orgullo tranquilo pues dejarlo salir a flote podría hacerte perder personas que son muy importantes para ti, vienen cambios en el área de los dineros pues se visualiza una mejora laboral y cambios en cuestión de horarios y de puestos.

Tauro

Ya no temas a lo que viene, la vida te pagará lo que te quedó a deber en el pasado, te has hecho de corazón muy duro y te has convertido en alguien muy fuerte que ya no cree tan fácil en las personas, se requirió que te mintieran, traicionarán y tiraran al suelo para que pudieras convertirte en lo que eres hoy, no guardes rencor agradece pues gracias a esos golpes lograste salir a flote y convertirte en una persona más segura. En estos días te llegarán grandes noticias que cambiarán la forma de pensar que tenías sobre cierta persona. Es momento de despedirte de todas esas personas que solo te han causado estrés y problemas en tu vida.

Géminis

Persona piel blanca se interpondrá en tus planes. Estarás en un tono que ni tu madre te aguante, algunas veces caes en mediocridades y cuestiones muy tontas y te amargas de la nada. Vienen días en los que tomarás muchas decisiones sobre tu futuro, no actúes de mala forma con quien de verdad te valora y hace todo por ti, el amor llegará mediante una amistad o red social. No comentes tus proyectos hay mucha envidia suelta.



Oportunidad de mejora laboral y cambios en cuestiones de trámites o solicitudes que estarás realizando. Muchos problemas en el área familiar por chismes y malos entendidos. Deja de quejarte de lo que no tienes y ponte a jalar para conseguirlo. La mediocridad es para los débiles así que tú sabes en dónde estás.

Cáncer

Si tienes pareja planeen un viaje juntos, eso ayudará un mucho a mejorar la relación. Aprende a amar tus sueños y metas y poner todo tu empeño en cumplirlas, no permitas que otras personas te afecten mediante comentarios negativos que se te resbale lo que piensen, recuerda que si no te dan para el gasto no tienen por qué dar su opinión. Te vienen grandes cambios en el amor pues comenzarás a desarrollar sentimientos por personas que te rodean entre ellas una persona de piel morena clara. Un viaje se aproxima y tendrás razón de un familiar que tienes tiempo de no ver.

Leo

Te llegan chismes en los cuales tu familia o tu persona se verá afectada. Amores a distancia no son los tuyos entonces antes de aceptar piénsalo dos veces. Es importante que ya te dejes de tanta tontería, pon ya los pies en la tierra y deja de vivir en las mendigas nubes o no lograrás consolidar nada. Te vienen grandes cambios en el área sentimental pues comenzarás a desarrollar amor por una amistad o persona que ha llegado a tu vida en las últimas semanas. Ten mucho cuidado por donde te mueves pues hay cuestiones de perdidas de dinero u objetos inclusive asaltos, ponte trucha y ten mucho cuidado los lugares que recorres.

Virgo

Vienen momentos en los cuales andarás algo pensativo o pensativa por ciertos problemas que traes en tu mente, debes de pensar bien antes de tomar cualquier decisión que te podría afectar en un futuro a corto plazo. Un familiar se va de viaje y te traerá un pequeño obsequio. Cambia tus pensamientos tontos, en las noches te deprimes mucho y has pensado en qué vas a hacer cuando esas personas que son importantes en tu vida se vayan, disfruta cada momento que vives con tus seres queridos y muéstrale tus sentimientos para que en un futuro no te arrepientas de lo que nunca dijiste.

Libra

Eres una persona muy desconfiada y eso se debe a ciertas trabas por las que has pasado desde hace años. Eres muy entregado, crees en el amor a primera vista, siempre tienen proyectos y no te gusta estar estancados, siempre buscarás ir por más para vivir cómodamente, sueles tener muchas personas que te admiran y a la vez te envidian, siempre consigues lo que quieres y cumples promesas, te encanta el sexo y algunas veces caes en tentación a causa de esto, la pornografía nunca falta en tu signo. Eres más bueno que el pan, estás lleno de virtudes y de buenos pensamientos, todo lo que les cause problemas lo rechazas, sin embargo, siempre existirá el libra contrario, quien cobra cada factura a sus enemigos con intereses, suelen atacar el orgullo de las personas. No hay duda de que el lado oscuro de Libra puede ser muy peligroso. Tiene la incapacidad para empatizar con las emociones de los demás y eso combinado con cerebro e inteligencia es una receta para la crueldad. Eres un signo muy fuerte y capaz de lograr lo que te propones, sin embargo, existe mucha maldad contra tus enemigos, aunque no sabes actuar a la brevedad, sino que esperar el momento oportuno para chingar y cobrar facturas que dejaron pendientes tus enemigos. Sabes controlar y manipular a quienes te rodean y usas estrategias poco comunes para lograr tus objetivos, te es complicado creer en el amor porque sabes que las personas solo buscan sacar un interés o cierto provecho de ti.

Escorpio

Si no tienes una relación ten presente que el amor se construye y surge de personas que admiras, una persona que te trata normal jamás logrará ocupar tu corazón así que ponte perra al elegir a alguien. Necesitas que arregle tus méndigos problemas con terceras personas, pero no te pases de lanza pues podrías dañar a quien te importa. No temas a cambios que se pudieran presentar en estos días, ten cuidado a quien le cuentas tus secretos pues podrías estar expuesto o expuesta a que te inventen chismes.

Sagitario

No te detengas en nada, que ya nada te afecte ni te haga daño, tienes el poder en ti y lograrás cuanto te propongas si sabes utilizar tu tiempo y energía. Es posible que sientas impotencia por no poder consolidar algo que tenías en mente, pero con el paso de los días todo resultará favorablemente. Ya no darás entrada a nadie a tu vida, ahora quien lo haga será porque se lo ganará, mientras no. Algunas veces eres muy infiel inclusive contigo pues no sabes ni lo que quieres en tu vida y por eso vienen las equivocaciones. Es momento de poner las cosas en claro, nada en esta vida es eterno, recuerda que todos somos reemplazables, no te hagas de ilusiones falsas, no vivas de esas cuestiones que sabes no te están dejando nada bueno solo dolores de cabeza.

Capricornio

Siempre que sueñes y visualices algo se te cumplirá en la medida que centres tu energía en ello, recuerda que este mundo no se hizo para cobardes, arriésgate. Recuerda que el trabajo no lo es todo en la vida, ten presente que debes aprovechar el tiempo con tus seres queridos y mostrarles el cariño y amor que les tienes porque algunas veces actúas de manera bien seca. Una salida con una amistad se aproxima. Cambios lunares te van a traer los calores muy fuertes.

Acuario

Si tienes pareja los celos y desconfianza aparecerán debido a ciertos actos de tu pareja que dejarán ver que no ha sido sincero o sincera en toda la extensión de la palabra. Es probable que enfrentes una situación algo compleja en próximas fechas, la vida te pondrá en tu camino muchos obstáculos en los cuales mostrarás de qué estas hecho o hecha en realidad, bájale de crema a tus tacos y no trates de aparentar algo que no eres. Cuida más tu alimentación pues podría estarse haciendo bolas el engrudo. Se cancela salida con amistades. No te desanimes si una situación no sale como planeas ten en cuenta que las cosas se van a dar en el tiempo que se debe y sea mejor para ti.

Piscis

Es probable que sientas necesidad de buscar a quien ya se ha ido, fíjate bien lo que haces pues podrías cometer grandes errores. Podrías sentir culpa de errores pasados, cierra círculos, sanas heridas y vuelve a iniciar. El amor te ha de sonreír el día que aprendas a quererte, amarte y vivir en soledad, no veas al amor como una necesidad sino como una elección. Si tienes pareja podrían surgir ciertos problemas debido a una persona del pasado.



Amor de una noche y una noticia te pondrá muy de buenas. No te deprimas por lo que no tienes y aprovecha eso que te rodea y realmente te hace feliz. Días de mucha reflexión y un viaje se va a comenzar a planear. Manda a la miércoles a quien solo te saca de tus casillas y te causa conflicto. Cambia tu rutina o de lo contrario llegará el momento en que te canses y fastidies de lo que estás viviendo.