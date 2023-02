Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este JUEVES 23 de febrero para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy JUEVES 23 de febrero

ARIES

en cuidado con guardar rencores con personas del pasado, si te hicieron algún daño aprende a perdonarlos, pero ponte firme para no volver a caer ni confiar en ellos, tienes el poder de mandar al carajo todo eso que te lastima o te hace daño. Es probable que te enteres de un chisme el cual te pondrá de muy mal humor, ni te preocupes, recuerda que lo importante es que hablen de ti, ya sea bien o mal pero que hablen.



Salida a fiesta o con amistades, no tomes mucho pues podrías aflojar a la persona equivocada. Chismes y envidias son el pan de cada día, recuerda que a la gente le afecta mucho ver que vas avanzando; carga contigo una medalla de San Benito, te ayudara a no recibir esas energías negativas. La llegada de nuevos amores se aproxima y un cambio en tu economía que te va a dejar grandes ganancias. No te dejes llevar por celos absurdos, si tienes pareja y no crees en ella no vale la pena seguir ahí. Ten cuidado con dolores en espalda bajo y piernas, cuida mucho tus riñones, necesitas tomar más agua y menos productos procesados. Sueños premonitorios se aproximan.

TAURO

Ponte las pilas y se más culeis no permitas que sigan amolándote la existencia, aprende a no dejarte mangonear ni humillar por nadie pues permitirlo una vez es caer en eso definitivamente. Las llegadas de nuevas personas a tu vida te enseñarán que camino es el más correcto para ti. Dolores de espalda y caídas podrían presentarse, anda con cuidado y haz las cosas a su tiempo. Vas andar modo “no me dejo de nadie” eres de carácter fuerte y siempre impones en el lugar donde llegas, ten cuidado con la manera en que tratas a las personas que te rodean pues podrías dañar con tu manera de ser a quien te ama o te aprecia mucho. Vas a conocer a una persona gracias a una amistad o mediante una red social, te va a llamar mucho la atención y hay posibilidades de que en corto plazo pueda surgir algo bueno de eso.

GÉMINIS

Asume tus errores y no culpes a los demás de las tonterías que cometes, es posible que un amor del pasado aparezca y reviva sentimientos en ti que pensabas que ya no existían. Amistades nuevas se visualizan en tu terreno y la posibilidad de encariñarte o sentir necesidad de una de ellas en especial.



Oportunidad de mejora laboral y cambios en cuestiones de trámites o solicitudes que estarás realizando. Muchos problemas en el área familiar por chismes y malos entendidos. Deja de quejarte de lo que no tienes y ponte a jalar para conseguirlo. La mediocridad es para los débiles así que tu sabes en dónde estás.

CÁNCER

Probabilidad de mejorar tus ingresos, se visualiza la llegada de una personita a tu vida, podría ser un embarazo de alguien cercano o cerna a ti. Estarás viviendo entre dos hogares más que nada osease que tu corazón podría desarrollar sentimientos por dos personas y no saber ya i lo que sientes ni lo que buscas o necesitas en tu vida. Expareja seguirá dándote lata, necesitas ya cerrar ese ciclo para poder atraer personas buenas que de verdad te quieran y valoren y no solo te busquen para obtener algo a cambio. Te viene un viaje y compras con amistad. Cambios de casa o limpieza, te vas a encontrar objetos que creías perdidos.

LEO

Los Leo creen que el mundo solo gira alrededor de ellos, y cuando no reciben respeto, atención, elogios, aplausos y adulación de los demás, su autoestima sufre, su lado más oscuro emerge, y se transforman en una persona que nadie quiere que esté presente, ni en público ni en privado. Bien cabrones y cabronas, se ha de hacer lo que les de su chingada gana, muy desconfiados y desconfiadas, donde ellos estén siempre querrán ser el centro de atención, no aceptan criticas y son de carácter muy fuerte, vengativos a más no poder y suelen cobrársela por triple, en el amor son muy pinche entregados y fieles, aunque hay sus excepciones les encanta la comodidad y vivir bien y viajar mucho.

VIRGO

Vienen momentos en los cuales andarás algo pensativo o pensativa por ciertos problemas que traes en tu mente, debes de pensar bien antes de tomar cualquier decisión que te podría afectar en un futuro a corto plazo. Un familiar se va de viaje y te traerá un pequeño obsequio. Cambia tus pensamientos tontos, en las noches te deprimes mucho y has pensado en qué vas a hacer cuando esas personas que son importantes en tu vida se vayan, disfruta cada momento que vives con tus seres queridos y muéstrale tus sentimientos para que en un futuro no te arrepientas de lo que nunca dijiste.



No te aferres tanto a las cosas materiales. Aquello que realmente nos llena como seres humanos es el amor y la paz que llevamos en nuestro interior. Es tiempo de dar pero no en el aspecto material. Acepta los consejos que puedan darte en relación al manejo de tu dinero. No trates de impresionar demostrando cuanto tienes.

LIBRA

Siempre se echan en cara el pasado y por eso a veces no avanzan ni madres, suelen tener problemas con la soledad pues odian estar solos pero cuando la dominan no querrán dejarla por nadie, son muy amigables y aman un chingos pues son entregados, se reprochan mucho las cosas aunque ellos no hayan sido culpables, les cuesta trabajo volver a confiar en quienes los o las traicionan y no suelen ser vengativos pero cuando les llenan el buche truenan sin piedad en contra del enemigo. Son generosos pero defienden a como sea a las personas amadas, no suelen meter las manos al fuego por nadie solo por quien de verdad vale la pena, defienden la verdad a morir. Muy calientes en la cama y siempre deseosos de sexo.

ESCORPIO

Un viejo amor te va a hacer recordar momentos en que fuiste muy feliz en tu pasado sin embargo no estás en condiciones de regresar a lo mismo. Viaje en puerta y dinero extra que gastarás con amistades o un amor. Si tienes pareja y esta te trata como cualquier otra persona ten cuidado pues el amor podría estar terminando, necesitas sentirte especial con quien amas. Ya no pienses tanto en el futuro que nadie sabe si estarás en él vive cada día como si fuera el último y disfruta todo lo que la vida pone a tu paso. Si tienes pareja los celos y le inseguridad podrían dañar demasiado la relación, últimamente se guardan muchos secretos los cuales tarde o temprano saldrán a la luz y ocasionarán un problema.

SAGITARIO

Cambios de humor repentinos, infección en anginas o dolor de cuerpo en estos días. Recuerda que eres de subir mucho de peso sino te cuidas, ponte las pilas en la dieta. Cuida mucho la cuestión que tenga que ver con amistades, secretos, chismes y esas cuestione pues podrías meterte en problemas debido a que una persona de piel blanca andará vociferando de ti. No te dejes embaucar por personas que solo podrían arrastrarte a los vicios o meterte en problemas que serán bien complicados de salir. No tienes por qué defender a tu pareja ni espantarle a nadie, si tu pareja en realidad te ama y valora no te faltará. Persona de piel blanca se interpondrá en tus planes y te podría ocasionar problemas. No dejes que comentarios tontos de otras personas te pongan de malas, que se te resbalen y no los tomes tan apecho.

CAPRICORNIO

Aguas con amistad de piel blanca se la ha pasado cargando chismes de un lugar a otro. No tengas miedo de ir por lo que quieres, algunas veces te desespera mucho el no lograr nada rápidamente, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, cuando menos acuerdes eso por lo que has luchado se logrará concretar. Un amor a distancia seguirá ahí presente mostrándote cariño, amor y fidelidad. Si tienes una relación se visualizan celos.



Encuéntrale sentido a tu vida, te has deprimido mucho por cuestiones que no deberían de ser importantes para ti. Te viene días en los cuales andarás de mucha reflexión. No te dejes caer, no vivas de rodillas y no te culpes por errores que no te pertenecen ni son tuyos, el día que aprendas a valorar lo que tienes y lo que siempre ha estado ahí a tu lado, ese día conocerás la verdadera felicidad. Valora lo que tienes en casa y aléjate de situaciones que te causen estrés.

ACUARIO

Si tienes pareja no siempre trates de ganar las discusiones no siempre tienes la razón, así que si quieres prevenir problemas futuros acepta también tus errores. Dolores en el cuello y hombros por tu cansancio se empezarán a quitar conforme termines tus pendientes, deja el feis y la novela y ponte a terminar tus apuros sino quieres meterte en problemas en tu jale o en tu familia.



Momento de extrañar a familiares o a personas que vives lejos, una persona que fue muy querida para ti y ya no está físicamente contigo llenará tus momentos tristes de paz cada que la recuerdes. Si tienes pareja aguas con guardarte cosas que te afectan de él o ella, podría convertirse en una bomba de tiempo que tarde o temprano lamentarás. Amistad necesitará mucho de tu apoyo. Amistad del pasado te pedirá disculpas o intentará acercarse a ti. Date cuenta de que todo en esta vida tiene fecha de caducidad, no dejes pasar oportunidades o el día de mañana será tarde para aprovecharlas. En tu trabajo te sentirás muy bendecido sin embargo una mala cara de compañero o compañera podría incomodar tu día. No recurras a la venganza, recuerda que te sueles cobrar muy caro las traiciones, déjale esas cuestiones al tiempo y al karma que de este mundo no se irán sin antes pagar el daño que te pudieron haber causado en el pasado.

PISCIS

Días de mucha reflexión en tu vida pues antes de dormir pensarás muchas cosas sobre el futuro. Mejoras y suerte en juegos de azar. Te llegan nuevas oportunidades en el amor. No sigas perdiendo ti tiempo ni guardes rencores tontos, la vida te va llenar de nuevas sorpresas y oportunidades siempre y cuando tú se lo permitas. Cambios importantes esta semana, sentirás algo dentro de ti con ganas de salir, aprende a ser más expresivo y mostrar tus sentimientos, el daño que te hicieron anteriormente ya pasó, así que deja ya eso en el pasado y checa bien la oportunidad que tienes a tu alrededor pues ahí podría estar la clave de tu felicidad.