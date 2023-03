Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este JUEVES 23 de marzo para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy JUEVES 23 de marzo

ARIES

Un viaje se cancela y chismes sobre amistades que se alejaron llegarán a ti. Ten mucho cuidado en lo laboral pues hay una persona que no te ve con buenos ojos y podría ponerte trabas en tu trabajo. Si ya sufriste por amor no lo vuelvas hacer, recuerda que quien se enamora más de la cuenta en una relacione es quien terminará pagando los platos rotos y sufriendo más. Cuídate de una caída o accidente en casa o trabajo.



Un embarazo en la familia o persona cerca de ti se dejará ver en próximas fechas. Deja todos esos momentos de amargura a un lado y comienza a buscar tu propia felicidad, recuerda que es solo tu responsabilidad de nadie más, vienen momentos muy buenos para ti, quienes se fueron sin motivo regresarán y te pedirán disculpas. En el amor se ve un terreno incierto, quizás necesites estar un tiempo más solo o sola para saber qué es lo que necesitas en tu vida.

TAURO

Te llegan noticias de ex amistad, si estás listo o lista para perdonar errores hazlo, así te sentirás mucho mejor en tu interior. Si tienes pareja momento de poner las cartas sobre la mesa y saber hacia dónde se dirige la relación ya han perdido mucho el tiempo. Trata de mentalizar lo que quieres y ve tras ellos. Vienen días en que nos sabrás qué camino seguir y te molestarás contigo mismo. Next no es tiempo de lamentaciones, la vida te pondrá en charola de plata lo que es para ti. Nunca te dejes manipular por tu familia al final tu tendrás la última decisión.



Ten cuidado con lo que comentas delante de las otras personas, son muy envidiosas y podrían cebarte tus planes. Es posible que el amor no llegue en este tiempo, no te sientas mal y no pienses que no naciste para amar, debes aprender a vivir en soledad, pero también a disfrutar tu soltería, dale vuelo a la hilacha y disfruta cada momento que la vida te ofrece, no tengas miedo a la caricia ni a la aventura pues ten presente que vida solo tienes una, disfrútala. Aprende a quitar de tu vida a esas personas que solo te traen dolores de cabeza y te causan estrés.

GÉMINIS

Persona piel blanca se interpondrá en tus planes. Estarás en un tono que ni tu madre te aguante, algunas veces caes en mediocridades y cuestiones muy tontas y te amargas de la nada. Vienen días en los que tomarás muchas decisiones sobre tu futuro, no actúes de mala forma con quien de verdad te valora y hace todo por ti, el amor llegará mediante una amistad o red social. No comentes tus proyectos hay mucha envidia suelta.



El tiempo será tu mejor aliado para sanar heridas que no han logrado cicatrizar del todo, personas que llegaron a tu vida y te dejaron una enseñanza quedarán marcadas en tu alma. Muchas posibilidades de que se cancele un proyecto que estaba por llegar debido a malos entendidos.

CÁNCER

Posibilidades de realizar un viaje en próximas fechas. Si tienes pareja hay muchas posibilidades de que ciertas cuestiones del pasado afecten su relación. Lo que sucede en tu presente es consecuencia de tus actos del pasado, recuerda que el karma no duerme y por ende en cualquier momento podrías pagar deudas que dejaste pendientes del pasado. Ponte las pilas en el área sentimental, tienes posibilidades de ser feliz pues traes pegue, pero eres muy exigente con quienes pretenden algo contigo, sino aprendes a ver más allá del empaque jamás lograras encontrar alguien que de verdad te quiera y valore por lo que eres y no por lo que tienes o muestras por fuera.



Deja de mendigar atención con quien no debes, tu corazón cada día se hace más duro y con justa razón, ya no crees en promesas. Ya no te flageles tanto, no eres culpable de todas tus caídas, recuerda que te has enredado con mucha gente tonta que solo ha buscado utilizarte. Estarás algo decepcionado de varias personas que te rodean, algunas veces sueles defender mucho tus pensamientos y te vale si estás o no en lo cierto y eso suele causar conflictos. Hay movimientos en lo familiar que te pondrán un poco tenso. Cuida mucho la manera de interpretar lo que ves y las palabras que llegan a ti podrías tomarte las cosas muy apecho.

LEO

Te llegan chismes en los cuales tu familia o tu persona se verá afectada. Amores a distancia no son los tuyos entonces antes de aceptar piénsalo dos veces. Es importante que ya te dejes de tanta tontería, pon ya los pies en la tierra y deja de vivir en las mendigas nubes o no lograrás consolidar nada. Te vienen grandes cambios en el área sentimental pues comenzarás a desarrollar amor por una amistad o persona que ha llegado a tu vida en las últimas semanas. Ten mucho cuidado por donde te mueves pues hay cuestiones de perdidas de dinero u objetos inclusive asaltos, ponte trucha y ten mucho cuidado los lugares que recorres.



Todo tu ser se sacude para que salgan a flote tus más prufundos deseos y verdades. Mercurio, retrógrado te despierta a realidades que cambiarán el rumbo de tu vida. Sabes exactamente ahora con quien puedes contar para realizar tus planes. Te sentirás muy motivado a estudiar y a superarte en la vida.

VIRGO

Virgo tiene una enorme inteligencia que, al lado de su capacidad de observación, lo dotan de una enorme intuición que en ocasiones va de la mano de una enorme empatía. Su encanto personal es otro de sus puntos fuertes, puesto que sabe hacer sentir cómodos a el resto. Hay una tendencia en la naturaleza de Virgo a sostenerse “virgen” en el plano cariñoso. Lo que desea decir que a Virgo le cuesta en ocasiones abrirse a las relaciones cariñosas.



No pongas resistencia a lo que no sale como tú lo habías planificado. Todo en esta vida tiene una razón de ser y tal parece que por ahora lo más que te conviene es esperar. Quién menos tú te imaginas te defenderá, luchará por algo que tú deseas. Dedícale hoy más tiempo a tu familia, a las cosas del hogar. Tu afirmación en el día de hoy: “Yo soy una expresión de amor”.

LIBRA

Tienen un problema con la limpieza pues no toleran a la gente cochina y puerca. Son muy tiranos y siempre hay que decirles que sí a lo que digan o puedes meterte en serios problemas. Muy sentidos y jamás se quedarán callados. Un Leo puede ser materialista, pensar solo en sus deseos y necesidades, y estar totalmente despreocupado por los demás. Incluso pueden llegar a mentir o manipular a otros para obtener lo que desean. Leo quiere ser el mejor, el más brillante y el más bello, y cuando alguien lo conquista de alguna manera, puede volverse celoso y competitivo. Un Leo celoso y competitivo no dudará en usar la astucia, las mentiras y los engaños para desacreditar a cualquiera que vea como un rival.

ESCORPIO

Ten cuidado con borracheras pues podrías aflojarle a alguien que apenas y conoces y hay probabilidades de embarazo. Un dolor en el estómago y piernas podría dañarte el día. Recuerda que el amor no se acaba solo cambia de cama así que si estas pasando por un momento complicado el amor volverá aparecer cuando menos lo imaginas. Ponte las pilas que necesitas cambiar la rutina de tu día a día antes que empieces hartarte y estresarte.



Podrías sentir muchas ganas de buscar a quien te dañó, no te rebajes, el recalentado puede hacerte daño. No temas a cambios, recuerda que para que las cosas cambien y obtener mejores resultados es necesario actuar de manera distinta. Si estas soltero o soltera hay posibilidades de encuentro pasional con una amistad, no te enamores, solo disfruta, ten presente que la caricia siempre será parte fundamental en tu vida, pues eres muy de vivir arriba o abajo del guayabo. Tienes un carácter muy fuerte el cual te va a ayudar demasiado a lograr muchas de tus metas y de tus objetivos. Se te va a cuajar el engrudo bien gacho, cuida más tu alimentación y come más verduras y frutas pues podrías tener tus defensas bajas.

SAGITARIO

No caigas en provocaciones ni fregaderas que te pongan de mal humor o te hagan perder tu conciencia, siempre que quieras algo podrás lograrlo sin ningún problema siempre y cuando le pongas las ganas y el empeño que se requiere. Traición en puerta por parte de pareja en caso de tener o de una amistad cercana. Vienen días en los cuales deberás de tomar decisiones muy importantes que repercutirán en tu futuro. Amistad sufre accidente. Ten cuidado con una persona que andará muy pegada a ti, no tiene buenas intenciones, solo quiere sacar información. Cuida mucho la cuestión de la alimentación pues estarás expuesto o expuesta a subir de peso en estas semanas. Si tienes una relación viene una discusión por malos entendidos y problemas del pasado, busca la manera de hablar las cosas de frente y no guardarte nada. No cambies tu manera de ser o pensar para agradar a las personas, quien te acepté te aceptará como eres. No te precipites a tomar decisiones, toma las cosas con calma y analiza qué es lo que más te conviene a ti y no a las demás personas. si tienes una relación se visualizan cambios en a rutina de su día a día y distanciamiento a causa de trabajo o familia.

CAPRICORNIO

Te enteras de rompimiento de relación por parte de una amistad. Un familiar requiere tu ayuda y te lo hará saber en próximas fechas. Trata de actuar mejor con esa gente que te brinda su amistad y está ahí siempre. En la cuestión de la salud podrían presentarse infecciones o dolores maculares, recuerda que engordas muy rápido no descuides tu salud ni alimentación. No es necesario que trates de fingir lo que es más que evidente, quizás podrías ser parte de una manipulación pues muchas de tus amistades logran hacerte tomar actitudes que no son tuyas, al final tu toma esas posturas para adaptarte a ellos.

ACUARIO

Es importante que pongas un alto a esas personas que no hacen ni dejan hacer, quita de tu puerta a quien solo está ahí y no entra a tu vida, pero bien que te destantea y estorba y no deja entrar a nadie más. Tu carácter no te ayuda en nada, muchas veces a las personas les cuesta trabajo lidiar con alguien que no tiene pelos en la boca. Algunas veces tu sentido de humor ha cambiado mucho, te has vuelto algo frío o fría y comienzas a desconfiar de todo mundo, eso se debe a ciertas situaciones que viviste en tu pasado.

PISCIS

Vienen días de mucha reflexión, los ingresos económicos podrían aumentar considerablemente, en el amor ciertas dudas en caso de tener pareja sin embargo sabrás afrontarlas y salir a flote de la mejor manera. Vienen días muy buenos para tu vida a pesar del dolor que pudieras estar pasando, tu decides como vives y como llevas las cosas, date la oportunidad de creer en tu capacidad de levantarte del suelo y conseguir lo que te propongas. No te permitas fracasar por nadie y deja de mendigar cariño y atención por personas que no darían nada por ti.



Si sigues tirándote al piso y dejándote humillar y pisotear por quien quieres jamás lograrás consolidar tu felicidad, el amor no trata de eso sino de respeto entre ambos y de cariño y amor incondicional. Ya no temas a cambios, todo cambio será bueno pues traerá consigo nuevas oportunidades. Siempre que busques encontrarás, pero si no hablas no serás escuchado o escuchada. Un viaje se ve en fechas próximas y la posibilidad de encamarte con persona que conocerás en lo que resta del mes. Amistades desaparecen y nuevos amigos entrarán en tu vida cargándola de buenas energías. Tu carácter no te ayuda en nada así que bájale unas rayitas para no cometer indiscreciones.