Día a día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este JUEVES 26 de enero para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy JUEVES 26 de enero

26/enero/2023 Horóscopo de hoy Capricornio: Por fin estás saliendo de una situación difícil y tu futuro se ve prometedor. Has demostrado ser capaz de superar la adversidad y estás recibiendo el reconocimiento de los demás. Sin embargo, cuando se trata de tomar decisiones importantes, como volver a un empleo anterior, es importante tomarse el tiempo necesario para reflexionar y elegir lo que realmente te conviene a largo plazo. Para aquellos en relaciones, es probable que encuentren un equilibrio y comprensión mutua para lograr sus metas en conjunto. Incluso podrían tener proyectos en común, como remodelar su hogar. Para aquellos que están solteros, podría haber una nueva relación en el horizonte, pero es importante tener en cuenta que esa persona podría tener un pasado y responsabilidades que debes considerar antes de continuar. En cuanto a las relaciones personales, es importante dejar atrás los conflictos y alejarse de las personas negativas. Si has cometido errores, acepta tu culpa y aprende a pedir perdón. No tengas miedo de lo que los demás piensen de ti, sigue adelante y confía en tu propio brillo. En lo que respecta a la economía, es probable que surjan algunos gastos inesperados, pero recuerda que tú pones los planes y confía en que las cosas se encargarán de sí mismas. Si tienes un negocio propio, es posible que hayas pasado por una dificultad recientemente, pero parece que las cosas están mejorando.

26/enero/2023 Horóscopo de hoy Escorpio: Es importante que tomes acción para solucionar los problemas que te rodean. En lugar de simplemente dejarlos suceder, debes asumir la responsabilidad y enfrentarlos de manera proactiva. El trabajo puede ser una fuente de preocupación, pero si te esfuerzas y trabajas duro, puedes superar los desafíos y lograr tus metas. Es importante cuidar tu salud, especialmente en momentos de estrés, trata de relajarte y evita el exceso de trabajo. Tu futuro económico se ve prometedor, con nuevos proyectos y posibilidades de aumentar tus ganancias. En el amor, debes trabajar para mejorar tu relación y recuperar la confianza y la conexión con tu pareja. Si eres soltero, debes ser paciente y darle la oportunidad a la persona para aclarar cualquier situación que te cause desconfianza. También abordar las preocupaciones y problemas con tus hijos. Es esencial mantener una comunicación abierta y honesta con ellos, para poder ayudarles a manejar sus propias preocupaciones y problemas. Escucharles con atención y brindarles apoyo emocional y guía les ayudará a desarrollar la confianza en sí mismos y a tomar decisiones saludables. Es importante también enseñarles a ser independientes y a resolver problemas por sí mismos, pero siempre estar disponible para ayudarles cuando lo necesiten. A medida que tus hijos crecen y enfrentan nuevos desafíos, será importante seguir siendo una fuente de apoyo constante para ellos.

26/enero/2023 Horóscopo de hoy Cáncer: Enfrentas una lucha interna mientras tratas de alcanzar tus objetivos. Aunque las decisiones son difíciles, próximamente sucederá algo que te beneficiará, pero evita ser defensivo y permite que otros te ayuden. Sin embargo, no te desanimes, es importante recordar que siempre hay un camino hacia adelante. Aprovecha esta oportunidad para evaluar tus metas y prioridades, y enfocarte en lo que es realmente importante para ti. En el trabajo, estás lidiando con la crisis económica y debes evitar endeudarte más. Te invitarán a un evento social, pero administra tus gastos. Tu relación con tu familia se ha deteriorado, acércate a tu madre y trata de fortalecerla. En el amor, la comunicación con tu pareja mejorará y se esperan noches calientes en cama. Si estás soltero, alguien del pasado intentará volver, pero no es conveniente regresar. Si estás conociendo a alguien, reflexiona si vale la pena seguir antes de tomar una decisión apresurada. Si tienes una relación a distancia, puedes sentir que tu pareja se aleja y no te preste atención, esto es porque pasará tiempo con su familia. En general, es importante recordar que enfrentar desafíos es parte de la vida, pero también es importante tener en cuenta que siempre hay una solución. No te rindas y sigue adelante, con confianza y perseverancia, podrás superar cualquier obstáculo que se te presente.

26/enero/2023 Horóscopo de hoy Géminis: Estás pasando por una etapa donde te concentras demasiado en tu trabajo y en tus objetivos personales, por lo tanto, las relaciones de pareja pasan a segundo plano. Incluso pudieras haber terminado una relación formal para buscar tu libertad y seguir con tus planes en solitario. Si no rompiste y por el momento tienes una relación, estarás algo intermitente y la otra persona no comprenderá por qué te acercas y luego te alejas. Tu manera de querer y tu forma de amar es algo difícil que no entiendan las demás personas. Incluso pueden verte como una persona rara, sin embargo, ves las cosas de diferente manera y entiendes que el amor es un complemento en tu vida. Esto no quiere decir que dejes el amor en segundo plano, simplemente entiendes que a todo hay que darle su debida importancia en el momento adecuado. Los que están solteros o solteras seguirán interesados en alguien que siguen por redes sociales, sin embargo, quizás no se materialice el amor con esa persona y te llevas más bien buscarlo en la vida real. Se va a solucionar un problema que parecía que no tenía solución, dale tiempo al tiempo para todo quede en su lugar. Trata de aprovechar el tiempo, no te distraigas y controla a tu mente, adelanta todo lo que puedas porque andarás a las prisas. Estos días tendrá una influencia astral que te favorece en las cuestiones del amor, y no será poco, ya que tendrás varias personas tirándote el calzón. En la cuestión económica es posible que estés metido en nuevos negocios y conociendo personas que te enseñe nuevas estrategias para mejorar sus posibilidades de venta o de compra. Es importante que no hagas movimientos de dinero en estos días debes esperar por lo menos hasta la próxima semana que los astros se coordinen para que controles las transacciones económicas. Tienes que organizar muy bien los gastos, ya que próximamente tendrás que hacer un pago que tienes pendiente de un préstamo. Trata de dormir bien, que sean suficientes horas y sobre todo en un mismo horario, de otro modo él descaste físico, te pasara factura.

26/enero/2023 Horóscopo de hoy Aries: En el trabajo debes tener en cuenta todas las posibilidades, cualquier descuido puede ocasionarte problemas o incluso generarte grandes pérdidas de dinero. No te preocupes, estarás en el camino correcto, sin embargo, ten en cuenta que eres tú quien a veces te pones los propios límites. Las piedras en el zapato siempre van a estar en tu camino y hay personas que te quieren ver mal, quieren afectarte emocionalmente y su felicidad depende de hacerte daño. Lamentablemente, este tipo de personas las vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida y lo único que podemos hacer es mandarles bendiciones. Nadie te regala nada, lo que hayas logrado es fruto de tu trabajo y del esfuerzo que has hecho por años, aprende a valorar eso y no dejes que las personas negativas te detengan. Se aproxima algo bueno para ti, es algo que tiene que ver con la familia y los seres amados. Pon toda tu energía positiva para que las cosas que te sucedan en encaminadas al beneficio de todos los que te rodean. En cuestión de dinero, posiblemente necesites de un dinero que no tienes contemplado para pagar una deuda o invertir en algún negocio. En el amor estarás en mucha comunión con tu pareja actual, compartirán buenos momentos y también intensidad en la cama. Los solteros y solteras no deben apresurarse en esa relación pasajera, si las cosas no funcionaron piensa que lo mejor viene más delante. En el aspecto de la salud necesitas aliviar las preocupaciones, ya que esto es lo que más te puede afectar en todos los aspectos. Tampoco estás descansando bien, te estás desvelando mucho y esto te va a traer con la energía muy baja.

26/enero/2023 horóscopo de hoy Acuario: Estás aprovechando tu intuición para salir de los problemas que se han presentado, en estos momentos tu mente y cuerpo piden calma, por lo tanto, necesitas relajarte. Tiene que mantener la tranquilidad a lo largo de este día, que nada te saque de equilibrio y mantén el control de tus actividades. Te sientes atrapado o atrapada en tus decisiones, medita un poco y así sabrás cuál es la más adecuada. Es una muy buena opción hacer algunos cambios o mejoras en el hogar, ahora te sientes en las condiciones adecuadas para mejorar tu entorno y quieres hacer cambios y movimientos en el hogar. En tu trabajo te sentirás con mucha energía positiva y serás de lo más productivo, por lo mismo las actividades extra vendrán sobrando, ya que todo lo manejaras de la mejor forma. En el tema de la salud, no dejes que los problemas se conviertan en una frustración, debes ampliar los puntos de vista y aceptar la opinión de lo demás. Cuida tu alimentación y genera un poco de actividad, tienes que obligarte a cumplir con tu rutina de ejercicio. Especialmente cuídate de los cambios de clima y no asistir a lugares demasiado conglomerados, podrías sufrir de enfermedades virales sin no tomas las precauciones. En el tema amoroso, vienen cambios que no serán del todo favorables y quizás tengas que ver de nuevo a tu antigua ex pareja. Se pondrá a prueba el amor a distancia y el tiempo será el mayor enemigo, esto te servirá para valorar la relación. Si estás soltero o soltera, el amor no aparece como tú lo quisieras, pero experiencias cercanas te permitirán conocer lo que realmente buscas. Te estás cansando de que la otra persona tenga actitudes indecisas y no tome las riendas de su vida.

26/enero/2023 Horóscopo de hoy Sagitario: Es importante tomar en cuenta que si has experimentado un distanciamiento con tu pareja, es mejor seguir adelante en lugar de buscar una reconciliación. Si la relación ha llegado a su fin, es posible que sea mejor comenzar una nueva relación con alguien más o incluso tomar un tiempo para estar soltero o soltera. En cuanto a tu salud, es fundamental que te cuides y sigas cualquier tratamiento que estés recibiendo. Especialmente debes prestar atención a los dolores de cabeza y cuello, ya que pueden ser causados por el estrés y la tensión nerviosa. Bebe suficiente agua y trata de hacer ejercicio regularmente para mejorar en este aspecto. A veces puede ser difícil recibir comprensión de otras personas, pero es importante confiar en tus decisiones siempre y cuando se basen en un razonamiento lógico y evitar actuar impulsivamente. Las personas a tu alrededor valoran tu colaboración y experiencia, por lo que debes tener un buen plan y liderazgo para dirigirlos. A pesar de que la economía puede estar avanzando lentamente, confía en que se acerca una nueva etapa de prosperidad y que tus planes seguirán adelante. Las relaciones sociales y familiares también pueden estar mejorando, pero es importante eliminar las ideas erróneas que puedas tener sobre la realidad. Organiza tu tiempo adecuadamente y asegúrate de dedicar tiempo suficiente a tu familia, ya que pasar demasiado tiempo trabajando puede llevar a descuidar a tus seres queridos. En general, es importante poner los pies sobre la tierra y ordenar tu vida por prioridades. Puede ser útil hacer pequeños cambios para mejorar en áreas específicas y trabajar de manera positiva hacia tus metas.

26/enero/2023 Horóscopo de hoy Libra: Reflexiona interiormente sobre lo que haces mal. No basta con sonreír para solucionar las cosas, debemos ser conscientes de lo que hacemos y evitar los impulsos negativos. Día de emociones encontradas, unas bonitas y otras tristes, recuerda que la vida sigue y debes vivir el momento, deja los errores para aprender y los triunfos para disfrutarlos. Nueva etapa de abundancia está llegando a tu vida, en este momento no tienes que preocuparte de cosas materiales, sin embargo, debes tener mucha paciencia, es un tránsito retrógrado para tu signo y te seguirá afectando por algunos días en el plano personal. Entre broma y broma la verdad se asoma, esas indirectas te van como anillo al dedo, piensa que harás al respecto para solucionarlo. Hay un asunto que no se ha podido resolver, a veces te desanimas y crees que ya no se solucionó, sin embargo, no pierdas las esperanzas, todo se va a componer en próximos días. El amor te tiene de cabeza, ya que no encuentras eso que tú quieres, muchas personas están mueren por estar a tu lado, sin embargo, no son lo que buscas. Extrañas mucho a alguien del pasado, eso te hace sentir melancolía y a veces tristeza, sécate las lágrimas y dale para delante. Para los que tienen pareja, a veces es como si no la tuvieran, cada uno con sus actividades y no se ponen de acuerdo, por lo que a veces te sientes en soledad. Procura cuidarte, ya que estos días estarás más sensible de lo común, puedes tener padecimientos con hernias, la espalda e incluso infecciones en la piel. Cuídate de los cambios de clima y sobre todo de los cambios de temperatura muy bruscos. Respecto a la familia, si en días pasados tuviste alguna diferencia con alguien, no debes sentirte mal, solamente espera el tiempo para que piense las cosas y después habrá oportunidad de hablar.

26/enero/2023 Horóscopo de hoy Virgo: Para salir de los problemas presentes, debes confiar en tu intuición. En este momento, es esencial que mantengas la calma y te relajes. Asegúrate de no dejarte afectar por situaciones que te sacan de equilibrio y mantén el control en tus actividades. Si te sientes atrapado en tus decisiones, toma un momento para meditar y encontrar la opción más adecuada. Es un buen momento para hacer cambios y mejoras en tu hogar, ya que te encuentras en las condiciones perfectas para mejorar tu entorno. En tu trabajo, te sentirás lleno de energía positiva y serás muy productivo, por lo que podrás manejar todas tus tareas de manera eficiente. En cuanto a la salud, es importante que no permitas que los problemas te frustren. Debes ampliar tus puntos de vista y aceptar la opinión de los demás. Asegúrate de cuidar tu alimentación y realizar actividad física regularmente. Ten cuidado con los cambios de clima y evita lugares demasiado concurridos para prevenir enfermedades virales. En el amor, pueden presentarse cambios desfavorables y es posible que tengas que volver a ver a una ex pareja. El amor a distancia y el tiempo serán desafíos importantes, pero esto te ayudará a valorar la relación. Si estás soltero, el amor no aparecerá como lo deseas, pero las experiencias cercanas te permitirán conocer lo que realmente buscas. Te estás cansando de las actitudes indecisas de la otra persona y deseas que tome las riendas de su vida.

26/enero/2023 Horóscopo de hoy Leo: Este día toma las riendas de tu destino para comenzar de nuevo. Aunque puedas equivocarte, es importante mantener la cabeza fría y evitar tomar decisiones apresuradas. En cuanto al amor, puede haber problemas de pareja por diferencia de opiniones, es fundamental trabajar en la confianza y evitar caer en la tentación de tomar decisiones precipitadas. Aunque la situación puede ser difícil, debes tratar de perdonar y seguir adelante. Si eres soltero, es importante liberarte de personas tóxicas y cerrar ciclos que no te aportan nada positivo. Esto marcará un nuevo comienzo en tu vida, en donde buscas solo cosas buenas. Sientes la necesidad de renovarte y mejorar en todos los aspectos, especialmente en el económico, donde debes ser más cuidadoso con tu dinero y evitar sobreestimar tus posibilidades. Sigues con la preocupación relacionada con la salud de alguien más o quizás de tu mascota, sin embargo, debes de enfocarte en dar lo mejor de ti para ayudar. Además, debes cuidar tu salud física y mental, ya que el estrés puede debilitar tu cuerpo y aumentar el riesgo de enfermedades. Si tienes problemas relacionados con la artritis de las manos, debes buscar atención médica. En cuanto a la alimentación, es importante evitar alimentos y bebidas fríos y siempre checar las fechas de caducidad de los enlatados. Por último, si has comenzado una actividad deportiva, debes seguir practicándola y enfocarte en lo que realmente te importa.

26/enero/2023 Horóscopo de hoy Tauro: Estás pasando por una etapa difícil donde muchas cosas no dependen de ti. Es momento de renovar tu energía y dejar atrás todas las malas vibras que te siguen. Recurre a la fuerza superior en la que creas y abre tu mente a los cambios que necesitas hacer. Tienes que aprender a controlar el mal genio y no contagiar de mal humor a todos los que te rodean. Trata de controlar tus emociones con la cabeza fría. Evita provocar sentimientos de venganza, si has estafado a alguien con mentiras, tienes que responder ante tus responsabilidades. Estos días estarás con mucha renuencia respecto a lo que ves a tu alrededor, por lo que podrías cometer una indiscreción de criticar a alguien. Evita que las ideas no fundamentadas sobrepasen tu razonamiento, muchas veces lo que pensamos no es realmente lo correcto, hay que diferenciar la realidad. El día de hoy todos los problemas que surjan pueden ser bien librados gracias a tu inteligencia y la experiencia que tienes, sin embargo, trata de analizar todas las posibilidades para que algo insignificante no se convierta en un problema. Si estás buscando empleo hay grandes expectativas sobre una empresa que se interesa por contratarte, es el momento oportuno para afianzarte de cara a lo que resta del año. Los que tienen un empleo estable estarán viviendo un día sin muchas complicaciones, sin embargo, no descuides todas tus actividades y cumple con cada una de ellas sin falta. No dejes nada a la suerte, ya que tus superiores están al pendiente de ti.

26/enero/2023 Horóscopo de hoy Piscis: Si lo analizas, debes agradecer por lo malo que ha sucedido, porque gracias a eso, eres una persona fuerte y con carácter. Sigues muy sensible y tus sentimientos están a flor de piel. Quizás esperas la noche para llorar en silencio y lamentarte en soledad. Sigues sufriendo por cosas del pasado y si no te sobrepones, puedes volver a enfermar a causa de eso. Para otros el amor será el motivo de sufrimiento, no puedes superar una relación que término hace tiempo y aun conservas falsas esperanzas. Quieres creer que esa persona va a regresar para estar contigo, lamentablemente en redes sociales viste que está feliz con otra persona. Duele saber que te vieron la cara, por eso no puedes perdonar que tu expareja vio los problemas económicos y prefirió huir. Así que ni siquiera pienses en segundas oportunidades, no puedes ser la segunda opción y necesitas buscar algo nuevo. Lo mejor es que lleves un amuleto de protección con el que sientas seguridad. Por el momento preocúpate por conseguir empleo y en esta semana te darán una respuesta de un lugar donde buscas trabajo. Quizás tomaste la iniciativa para poner tu propio negocio o trabajar por cuenta propia. El comienzo será difícil, pero con el tiempo podrás ganar tu propio dinero. Además, esta nueva actividad te mantendrá con la mente ocupada, ya que son postres o venta de productos por catálogos. Respecto a la familia, sigues teniendo desacuerdos y desconfías de personas que antes eran tus confidentes, sin embargo, tienes que ver el otro lado de la moneda, entender que tu familia quiere lo mejor para ti y ser paciente con ellos. Termina la etapa de búsqueda espiritual y comienza el tiempo de tomar decisiones. Si quieres abundancia debes pedirla al universo, pero no cargues con lastres, aléjate de personas negativas y pesimistas.