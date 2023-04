Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este JUEVES 27 de abril para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy JUEVES 27 de abril

ARIES

Ten cuidado con una ola de declaraciones y chismes que está por llegar, tu solo escucha y guarda la información. Hay cambios en tus actitudes y mucha maduración, recuerda que después de la tormenta viene la calma, si has pasado por situaciones difíciles y has enfrentado desdicha, mentiras, desamor e incluso inestabilidad laboral piensa que has hecho para salir de esos baches, quien esté contigo lo hará sin poner peros, el trabajo no vendrá a ti por arte de magia necesitarás poner de tu parte e ir a buscarlo. Envidia de un familiar se hará presente.

TAURO

Pon en claro tus sentimientos, aprende a no ser tan entregado o entregada ni querer más de la cuenta o solo te vas a arriesgar a que te frieguen y al final ser quien más sufre. Deja que la vida te asombre y te llene de sorpresas, entras en un ciclo lleno de armonía. Diez días después del cumpleaños de una amistad comenzarás una etapa con muchos cambios sobre todo en maduración. Momento de incertidumbre por una noticia que has esperado desde hace tiempo, date la oportunidad de ser paciente que las cosas han de llegar en su tiempo.

GÉMINIS

Podrías entrar en conflicto con una persona que es muy importante para ti debido a que no sabrán acepar varias diferencias, no temas a esas cuestiones y más si estás hecho o hecha de defectos, recuerda que la única manera de que una relación prospere es saber entender a tu pareja o tus amistades. Disfruta más de esos momentos en lugar de amargarte por quien no te merece o solo te causa dolores de cabeza.



Ten mucho cuidado con comentarios que recibirás por parte de una persona cercana, que no te afecte lo que escuchas, recuerda que las personas cuando no logran superarse o ser mejor que tu suelen aventar el veneno para hacerte sentir de lo peors, la envidia es canija y nunca duerme. Realizarás algún trámite el cual tendrás dudas de que salga como esperas.

CÁNCER

Ya no tengas miedo a lo que la vida te está ofreciendo, date la oportunidad de disfrutar lo que llega a ti. Posibilidad de reencuentro, amores del pasado y de que un trámite se dé a tu favor. Sueles malgastarte y conformarte algunas ocasiones, recuerda que tu signo es muy ambicioso y le gusta la vida cara, así que no seas conformista y exige lo que en realidad mereces. Dificultades para el sueño aparecerán y pensarás muchas tonterías que ya no tienen remedio antes de dormir, preocúpate más por lo que tienes que hacer que por lo que ya tiene solución.

LEO

Tienen un problema con la limpieza pues no toleran a la gente cochina y puerca. Son muy tiranos y siempre hay que decirles que sí a lo que digan o puedes meterte en serios problemas. Muy sentidos y jamás se quedarán callados. Un Leo puede ser materialista, pensar solo en sus deseos y necesidades, y estar totalmente despreocupado por los demás. Incluso pueden llegar a mentir o manipular a otros para obtener lo que desean. Leo quiere ser el mejor, el más brillante y el más bello, y cuando alguien lo conquista de alguna manera, puede volverse celoso y competitivo. Un Leo celoso y competitivo no dudará en usar la astucia, las mentiras y los engaños para desacreditar a cualquiera que vea como un rival.

VIRGO

Vienen momentos en los cuales andarás algo pensativo o pensativa por ciertos problemas que traes en tu mente, debes de pensar bien antes de tomar cualquier decisión que te podría afectar en un futuro a corto plazo. Un familiar se va de viaje y te traerá un pequeño obsequio. Cambia tus pensamientos tontos, en las noches te deprimes mucho y has pensado en qué vas a hacer cuando esas personas que son importantes en tu vida se vayan, disfruta cada momento que vives con tus seres queridos y muéstrale tus sentimientos para que en un futuro no te arrepientas de lo que nunca dijiste.

LIBRA

Los Libra creen que el mundo solo gira alrededor de ellos, y cuando no reciben respeto, atención, elogios, aplausos y adulación de los demás, su autoestima sufre, su lado más oscuro emerge, y se transforman en una persona que nadie quiere que esté presente, ni en público ni en privado. Bien cabrones y cabronas, se ha de hacer lo que les dé su chingada gana, muy desconfiados y desconfiadas, donde ellos estén siempre querrán ser el centro de atención, no aceptan críticas y son de carácter muy fuerte, vengativos a más no poder y suelen cobrársela por triple, en el amor son muy pinches entregados y fieles, aunque hay sus excepciones les encanta la comodidad y vivir bien y viajar mucho.

ESCORPIO

Cierra ciclos que ya dolieron demasiado y enfoca tu vida y energía en eso que mueve tu mundo, pero sobre todo tu espacio. Si no tienes un trabajo estable, busca mejores oportunidades, eso sí, no sueltes el hueso hasta no tener asegurado el otro. Es probable que salgan ciertos chismes al aire y estos te afecten demasiado porque vendrán de personas que son muy importantes para ti.

SAGITARIO

Posibilidades de un viaje que comenzarás a visualizar en estas fechas. Eres bueno o buena pa decir lo que sientes y expresar de tu ronco pecho lo que te agrada y no te agrada de los demás, aprende a autoevaluarte para que tengas una percepción de ti, busca la manera de cambiar esas cosas que no te parecen, no para complacer a otras personas, sino para mejorar en aspectos débiles de ti. Cuida mucho tus piernas y pecho, podrías enfermarte de una infección en estos días. Grandes cambios se avecinan a tu vida, entre ellos un compromiso o formalidad de algo, si tienes pareja podrían dar un paso muy importante, o le aflojas o te comprometes.

CAPRICORNIO

Aléjate de relaciones prohibidas que sabes, no te dejan nada de provecho, solo sufrimiento al saber que nunca tendrás el primer sitio en la vida de esa persona. Es probable que recibas señales mediante un sueño sobre ciertos acontecimientos que están por pasar en tu vida. Le andan coqueteando a tu peor es nada y a él o ella no le molesta al contrario les sigue el juego. Compras en estos días.

ACUARIO

Semana regia llena de aventuras, no hables mal de tus amigos o amigas, sean lo que sean es muy su pum, primero arregla tu vida y mírate tus defectos antes de ir a vociferar en contra de las demás personas. Si pasaste por un robo o pérdida material hace poco, te vendrá un dinero extra con el cual podrás recuperar los objetos perdidos, debes de tener más cuidado y no confiar en quienes te rodean.

PISCIS

Quita de tu camino y vida todas esas personas, situaciones y falsos sueños que no te permiten seguir de pie ni avanzar, necesitas más amor propio, necesitas pensar más en ti antes que en los demás, al final las personas no agradecen y por más que les ayudes nunca harán lo mismo por ti. Hay días en los cuales no le encuentras sentido a tu vida, respira un poco y deja que la energía corra poco a poco. Amor de una noche y un viaje que te va a hacer enfocar nuevamente tus caminos sin perder el tiempo.