Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este JUEVES 2 de febrero para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy JUEVES 2 de febrero

ARIES

Te invitarán a salir en próximos días amistades y al final van a cancelar y no se va a hacer nada, recuerda que son muy de esas. Hay movimientos en tus estados de ánimo y perros y frecuentes, hay días en que te levantas con ganas de ya no seguir tus días, te hacen falta deseos y sueños para poder tener motivos suficientes para seguir creciendo y encontrar la felicidad.



Días en los que reflexionarás mucho sobre ciertos acontecimientos que han pasado en tu vida. Tu buen corazón algunas veces te hace cometer errores, te hace falta malicia y que se te quite la cara de tonto o tonta solo así no les será fácil jugarte el dedo en la boca. No te dejes menospreciar por nadie, ten el valor de quitar de tu vida a quien te causa problemas o conflictos. Muchos cambios, una persona de tu familia se aleja. Es probable que en próximas fechas recibas la noticia de una separación en la relación de una amistad.

TAURO

No juzgues a tus amistades al final ellos o ellas saben por qué lo hicieron, así las cosas, ya la vida se encargará de pasarles la factura. Si tienes una relación ten cuidado con celos o con pedir más de lo que ofreces, a veces cansas a tu pareja con tanta palabrería y desconfianza al punto que ha llegado a pensar en mandarte bien lejos. Si tienes una relación es momento de consolidarla al paso siguiente ya han caído en la monotonía y en la rutina. Se aproxima un viaje o se planea para próximas fechas.

GÉMINIS

Asume tus errores y no culpes a los demás de las tonterías que cometes, es posible que un amor del pasado aparezca y reviva sentimientos en ti que pensabas que ya no existían. Amistades nuevas se visualizan en tu terreno y la posibilidad de encariñarte o sentir necesidad de una de ellas en especial.



El tiempo será tu mejor aliado para sanar heridas que no han logrado cicatrizar del todo, personas que llegaron a tu vida y te dejaron una enseñanza quedarán marcadas en tu alma. Muchas posibilidades de que se cancele un proyecto que estaba por llegar debido a malos entendidos.

CÁNCER

No caigas en cuestiones pasadas que solo te han puesto de malas y mermado la existencia. Días en los cuales te caerá el 20 sobre ciertas personas y te darás cuenta de su verdadero rostro, no te achicopales ya la vida se encargará de ponerlas en su lugar. Ten cuidado con cuestiones que tienen que ver con nuevos proyectos con otras personas, podrían traicionarte pues se visualizan pérdidas económicas. Viene una separación o pérdida de una persona de tu vida.

LEO

Momento de grandes cambios que te conducirán por caminos bastante certeros en tu vida, pero para esto deberás de quitar a personas que en el pasado fueron muy importantes en tu vida. No te limites en ir por eso que mueve tu vida y tu mundo pues estás a muy poco tiempo de lograr consolidarlo. Es momento de poner los pies en la tierra su quieres hacer realidad tus sueños e ir por lo que quieres porque nada te va caer del cielo. Firmas y acuerdos se ven perfectos el día de hoy para que rindan frutos y las cosas e salgan como quieres y deseas.

VIRGO

Siempre se echan en cara el pasado y por eso a veces no avanzan ni madres, suelen tener problemas con la soledad pues odian estar solos pero cuando la dominan no querrán dejarla por nadie, son muy amigables y aman un chingos pues son entregados, se reprochan mucho las cosas aunque ellos no hayan sido culpables, les cuesta trabajo volver a confiar en quienes los o las traicionan y no suelen ser vengativos pero cuando les llenan el buche truenan sin piedad en contra del enemigo. Son generosos pero defienden a como sea a las personas amadas, no suelen meter las manos al fuego por nadie solo por quien de verdad vale la pena, defienden la verdad a morir. Muy calientes en la cama y siempre deseosos de sexo.

LIBRA

La compleja personalidad de este signo puede hacer que sientan amor y odio simultáneamente y que también les sea complicado distinguir entre más de una emoción. Esto puede dejarlos confundidos sobre sus verdaderos intereses y sentimientos. Son conocidos por ser capaces de superar los “malos tragos” del pasado y continuar con una nueva vida, renovándose. Donde muchos se deprimirían ellos pasan adelante sin muchas complicaciones. Les encanta el chingado chisme y andar en la punta, bien pinche bipolares, cambian de humor en cuestión de minutos como amigos dan todo como enemigos chingan sin compasión, tienen mucho sentido del humor.

ESCORPIO

Es posible que sientas necesidad de recuperar una amistad que perdiste hace tiempo, si está en tus manos solucionar y arreglar ese problema adelante sino manda todo a la ñonga y ya no te detengas por nadie ni te sientas mal que no valdrá la pena. Viene mucho trabajo y mortificaciones, estrés y responsabilidades tanto laborales como en lo que se refiere al ámbito familiar, vete preparando en el área económica porque se avecinan algunos gastos. Si te mandaron a la fregada o en su defecto fuiste tú quien cortó una relación hoy es el día de iniciar de cero, empieza de nuevo y manda todo eso que te preocupa a la mierda. Ya no caigas en provocaciones que podrían fregarte la existencia.

SAGITARIO

Amistad te busca para pedirte consejo. Te llegará una persona a tu vida, inclusive podría ser un poco mayor, te hará ver el mundo de manera distinta y tendrás las mejores noches de pasión que antes no habías tenido, es probable que sientas necesidad de buscar a quien ya se fue pues te encanta la mala vida y vivir en el engaño y la mentira, deja de juzgarte, el peor juez que tienes eres tú pues sueles ser demasiado duro o dura contigo y eso no debería de ser así, si tú no te amas, te quieres y te valoras y te cuidas nadie lo va hacer por ti. Cuida tus espaldas pues te rodean personas a quienes consideras amigos o amigas y se la han pasado despotricando en tu contra con otras personas. Ten mucho cuidado con un amor del signo de leo o de virgo el cual entrará en tu casilla y te traerá demasiados problemas.

CAPRICORNIO

Un amor del pasado podría ponerte triste pues estarás pensando lo que fue y pudo haber sido, ya no te mortifiques por esas cuestiones, a cerrar ciclos y comenzar de nuevo que la vida no espera. Posibilidades de salir el fin de semana y pasarla de lujo con amistades se planeará desde ahora. Trata de no guardar nada en el buche porque a la larga te va a afectar y te vas a tragar el veneno, se más sincero o sincera y trata de enfrentar a las personas y decirle lo que sientes en su geta. Ten cuidado a quien le confías tus secretos pues podrían cometer una indiscreción y salir perjudicado y quemado con la raza. Tus errores del pasado podrían afectar cuestiones que estás viviendo hoy en día.

ACUARIO

Esos asuntos que te traían con el Jesús en la boca pasaran a segundo término y entenderás que solo fueron exageraciones y tonterías tuyas. Termina relación de amistad por andar de más con otra persona. Amores del pasado siempre presentes, pero ya no te dañarán como anteriormente lo hacían, estas en una etapa de fortaleza en la cual se te resbalan los malos comentarios. Podría nacer una buena amistad.

PISCIS

Nueva vida inicia, cambio en la mayoría de los aspectos. Terminan relaciones, llegan nuevas personas a tu vida. Vienen días llenos de bendiciones y muchas sorpresas por noticias que recibirás por parte de tu familia. En caso de tener pareja pon atención a sus comportamientos, si notas algo raro en su actitud a poner las cartas sobre la mesa que probablemente haya ciertas cuestiones o situaciones que te ha estado ocultando. Te viene un viaje y posibilidad de emprender un negocio de compra o venta. Noche de pasión y oportunidad de bajar 2 o 3 kilos de peso.