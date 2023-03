Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este JUEVES 30 de marzo para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy JUEVES 30 de marzo

Aries

Un viaje se cancela y chismes sobre amistades que se alejaron llegarán a ti. Ten mucho cuidado en lo laboral pues hay una persona que no te ve con buenos ojos y podría ponerte trabas en tu trabajo. Si ya sufriste por amor no lo vuelvas hacer, recuerda que quien se enamora más de la cuenta en una relacione es quien terminará pagando los platos rotos y sufriendo más. Cuídate de una caída o accidente en casa o trabajo.

Tauro

Comprenderás que no te equivocaste en lo que pensaste sobre cierta persona, ya no te lamentes por tonterías pasadas que lo hecho hecho está, aprende a ver tu vida más positivamente y a demostrarte a ti y a quienes no han creído en ti hasta donde puedes llegar. Si bien es cierto que eres una persona con mucha fuerza de voluntad y decisiones algunas veces caes y tomas decisiones que no te benefician en nada, podrías ser víctima de tus propias palabras y caer en eso que juraste nunca caer.

Géminis

Podrías entrar en conflicto con una persona que es muy importante para ti debido a que no sabrán acepar varias diferencias, no temas a esas cuestiones y más si estás hecho o hecha de defectos, recuerda que la única manera de que una relación prospere es saber entender a tu pareja o tus amistades. Disfruta más de esos momentos en lugar de amargarte por quien no te merece o solo te causa dolores de cabeza.

Cáncer

Si tu relación ha estado algo confusa y seca, ponle más ganas, recuerda que también requiere mantenimiento, quita de ella lo que la desgaste y aprende a salir a nuevos lugares con tu pareja, la relación ha pasado a la costumbre y monotonía. Cuídate de una amistad del pasado pues está por regresar y no tiene buenas intenciones, buscará sacar información de ti, quiere mermarte la existencia. Te enterarás de que hubo una Party y no fuiste requerido o requerida.

Leo

Momento de grandes cambios que te conducirán por caminos bastante certeros en tu vida, pero para esto deberás de quitar a personas que en el pasado fueron muy importantes en tu vida. No te limites en ir por eso que mueve tu vida y tu mundo pues estás a muy poco tiempo de lograr consolidarlo. Es momento de poner los pies en la tierra su quieres hacer realidad tus sueños e ir por lo que quieres porque nada te va caer del cielo. Firmas y acuerdos se ven perfectos el día de hoy para que rindan frutos y las cosas e salgan como quieres y deseas.

Virgo

Virgo tiene una enorme inteligencia que, al lado de su capacidad de observación, lo dotan de una enorme intuición que en ocasiones va de la mano de una enorme empatía. Su encanto personal es otro de sus puntos fuertes, puesto que sabe hacer sentir cómodos a el resto. Hay una tendencia en la naturaleza de Virgo a sostenerse “virgen” en el plano cariñoso. Lo que desea decir que a Virgo le cuesta en ocasiones abrirse a las relaciones cariñosas.

Libra

Muy tranquilos y nobles y a veces también muy pendejos, ese es el motivo principal por el cual a veces abusan de ellos y hacen lo que quieren contigo, sueles ser muy entregado, pero poco fiel porque te encanta la putería, y solo cambiarías si realmente esa persona logra llenar tui corazón completamente. Te la vives en los sueños, eres muy idealistas, siempre ves más allá e imaginan cosas que la mayoría de las veces te suele salir cierta, te encanta salir a pasear con amistades y disfrutar de un bien vino, a pesar de la putería crees y sueñas en el amor eterno, y odias con todo tu ser la mentira y por ende de quien proviene, la falsedad y la traición no van contigo, muy creyente de seres divinos y misteriosos, tienes un sexto sentido tan desarrollado que las artes adivinatorias llaman mucho tu atención. Débiles en días grises pues te deprimes por el cambio en el clima y el dolor ajeno. Sin embargo tu signo puede llegar a ser muy vengativos e hijos de la chingada y no tentarse el corazón cuando se sienten acorralados o son traicionados, no suelen ser malos pero en ellos existe una parte muy negativa que al ser activada destruyen lo que se encuentre a su paso sin importar quien se ponga frente a ti.

Escorpio

Una caída o golpe en estos días podría ponerte de malas pues hasta al hospital podrías ir a dar. Ten mucho cuidado con cambios drásticos en tu carácter pues dañarás a personas que son muy queridas para ti. Amores importantes se aproximan y realizarán un viaje juntos. Cuídate las espaldas de compañeros de trabajo te tienen mucha envidia, recibirás una llamada o mensaje de texto que te pondrá feliz, amigo o amiga te buscará para contarte un chisme.

Sagitario

Llegarán personas a tu vida que te dejarán una gran enseñanza y de pronto y sin explicaciones se irán, no los detengas que sigan su mendigo camino que cumplieron con su ciclo. Posibilidad de aflojar la caricia con una amistad. Ya no descuides tu cuerpazo criminal, bájale a la tragazón, ves la tempestad y no te hincas, si bien es cierto que el físico no importa tampoco puedes hacerlo un lado y entrar en la absurda idea de quién te quiera te querrá como eres, si quieres acceder a algo bueno y decente debes de poner de tu parte pa estar de la misma forma, recuerda que como esté el sapo deberá de estar la pedrada. Es posible que sientas necesidad de buscar a una amistad para contarle tus problemas, necesitas desahogarte porque traes muchas cuestiones de tu pasado que no te han dejado seguir y te joden mucho la existencia.

Capricornio

Deja de creer en quien solo te da motivos para desconfiar, nunca en tu vida encontrarás más amor sincero que el que recibes de manera incondicional. Andas en un tono más recuperado, aprende a vivir de manera feliz, déjate de tonterías y depresiones que no te van a llevar a solucionar nada. Te pagarán una deuda que te deben o te llevará un dinerito extra. Días de reflexionar y poner en una balanza todo eso que has hecho y darte cuenta si realmente ha valido la pena.

Acuario

¡Aprende a controlar los celos con tu pareja o tus amigos, eso te hace ver como un inseguro y solo los haces crecer más y hacerte dependiente de ellos o ellas! Ya deja de creer en chismes ni te hagas ideas que ni existen porque tu mente se va y se va buscando o construyendo cosas muy lejos de la realidad, déjate de cosas y preocúpate ya de tu vida que la tienes más descuidada que México a su seguridad. ¡La vida es una, ya bájale dos rayitas a tus corajes y esos malentendidos y aquellos o aquellas que no quieran estar contigo mándalos a todo a la merga que no son necesarios en tu vida!

Piscis

Cuida mucho tu alimentación pues estará muy vulnerable a subir de peso en estos días, la vida te llenará de sorpresas increíbles, es posible que una persona a través de la distancia te haga sentir muy especial, aprende a valorar a quien siempre ha estado ahí cuando ya todos se han ido y también aprende a no ser tan tonto o tonta con quienes te juegan el dedo en la boca. Cuida más tu alimentación pues estarás expuesto a infecciones y subirás de 1 a 2 kilos en las próximas dos semanas. Un trámite tendrá que esperar, no es tiempo de hacer dichos movimientos.