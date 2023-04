Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este JUEVES 6 de abril para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy JUEVES 6 de abril

ARIES

Necesitas desarrollar tu paciencia pues es uno de tus defectos más marcados y que más alejan a las personas. Trata de disfrutar más tu tiempo de descanso, piensa hacia dónde vas y qué estás haciendo para conseguirlo. En este mes, si tienes pareja, su amor se pondrá a prueba con una tercera persona en discordia y con los tiempos, estarán tan ocupados que se comenzarán a ver menos en la semana o habrá ciertas cuestiones de pareja que les incomodará uno de otro.

TAURO

En la medida en que trabajes en esos sueños y metas que has tenido desde siempre será en la medida en que tus sueños y metas comiencen a materializarse. Pon mucha atención a tus sueños pues te mostrarán cosas que sucederán en un corto plazo. Amistad se despide de tu vida mediante una mentira o traición. Estrés en el trabajo, dolores estomacales e irritación puede surgir.

GÉMINIS

En caso de tener pareja pon atención a sus comportamientos, si notas algo raro en su actitud a poner las cartas sobre la mesa que probablemente haya ciertas cuestiones o situaciones que te ha estado ocultando. Te viene un viaje y posibilidad de emprender un negocio de compra o venta. Noche de pasión y oportunidad de bajar 2 o 3 kilos de peso.



Ten mucho cuidado con comentarios que recibirás por parte de una persona cercana, que no te afecte lo que escuchas, recuerda que las personas cuando no logran superarse o ser mejor que tú suelen aventar el veneno para hacerte sentir de lo peors, la envidia es canija y nunca duerme. Realizarás algún trámite el cual tendrás dudas de que salga como esperas.

CÁNCER

Tus sueños te revelarán grandes cosas y situaciones, no te compliques tanto la vida y vive cada hora que tienes, sueles atender cuestiones que no te dejan nada y dar tu tiempo a quien no te da ni un segundo de atención. Tendrás el hocico bien suelto en estos días y podrías soltar el veneno y decir lo que sientes sin importar las consecuencias, por una parte, está bien pues no te andas con hipocresías, pero ten presente que hay personas que se ofenden mucho por esas cuestiones. Cuídate de caídas y golpes. Si tienes pareja, ten cuidado con buscar motivos o pretextos para estar peleando, no tienes necesidad de hacerlo, enfócate en pasarla bien padre y divertirte a lo grande.

LEO

Los Leo creen que el mundo solo gira alrededor de ellos, y cuando no reciben respeto, atención, elogios, aplausos y adulación de los demás, su autoestima sufre, su lado más oscuro emerge, y se transforman en una persona que nadie quiere que esté presente, ni en público ni en privado. Bien cabrones y cabronas, se ha de hacer lo que les dé su chingada gana, muy desconfiados y desconfiadas, donde ellos estén siempre querrán ser el centro de atención, no aceptan críticas y son de carácter muy fuerte, vengativos a más no poder y suelen cobrársela por triple, en el amor son muy pinche entregados y fieles, aunque hay sus excepciones les encanta la comodidad y vivir bien y viajar mucho.

VIRGO

Vienen momentos en los cuales andarás algo pensativo o pensativa por ciertos problemas que traes en tu mente, debes de pensar bien antes de tomar cualquier decisión que te podría afectar en un futuro a corto plazo. Un familiar se va de viaje y te traerá un pequeño obsequio. Cambia tus pensamientos tontos, en las noches te deprimes mucho y has pensado en qué vas a hacer cuando esas personas que son importantes en tu vida se vayan, disfruta cada momento que vives con tus seres queridos y muéstrale tus sentimientos para que en un futuro no te arrepientas de lo que nunca dijiste.

LIBRA

Les gustan las cosas simples y no son nada complicados cuando logras ganarte su corazón, sin embargo, cuando un libra sale de su zona de confort se transforman en el mismo demonio y toda esa bondad y buenos deseos desaparecen en cuestiones de segundos, suelen llenarse de ideas muy negativas y oscuras salientes del infierno, son vengativos y suelen herir con palabras a quien quiere chingarlos. Cáncer puede llegar a ser tan cambiante en cuanto a los estados de ánimo que logre confundirse con la bipolaridad. Sabemos del carácter sensible y emocional de los signos de agua, pero la influencia de la Luna es tan fuerte en este caso que marcará notables contradicciones sin un motivo aparente, fluctuaciones hacia los extremos que se reiteran.

ESCORPIO

Si quieres dejar atrás las depresiones y sentirte mucho mejor comienza por liberarte de todas esas personas que te causan conflicto o problemas, no permitas que nadie altere tu paz y trabaja en mejorar en cualquier aspecto negativo. Es importante que cambies tu actitud ante la vida, se más positivo pues solo así lograrás atraer cosas buenas para tu vida. Vienen movimientos muy perros a tu vida en los cuales conocerás muchas personas y renovarás amistades. La vida te llenará de sorpresas y por fin conocerás el verdadero sentido del amor y la amistad. Amores de una noche y persona del pasado retorna, no trae nada nuevo y bueno que ofrecerte, solo buscará saciar sus ganas y después te volverá a mandar a la mierda como ya en el pasado lo hizo.

SAGITARIO

Es probable que noticias del extranjero o de otra ciudad te lleguen relacionadas con familia o cuestiones laborales. No temas a cambios en cuestiones laborales pues podrían beneficiarte en mucho en tu economía, sin embargo, ten presente que no debes de soltar la chuleta hasta no tener asegurada la otra. Ya es tiempo de un nuevo comienzo de hacer las cosas por ti y empeñarte en lograr la felicidad, siempre que quieras mejorar en tu vida deberás de dejar y soltar todo ese pasado que no te deja seguir, hay cuestiones de tristeza que siguen viviendo en ti y que cuando regresan a tu vida te debilitan y desaniman.

CAPRICORNIO

ACUARIO

No descuides la parte de tu físico pues estás en una etapa en que subirás muy fácil de peso, necesitas moverte antes que se te haga bolas el engrudo. Hay una persona de tu mismo sexo que tiene mucho interés en ti, sin embargo, tiene miedo a tu rechazo. Se planea un viaje y vienen reencuentros familiares. Traes muchos proyectos y metas en puerta que solamente se lograrán materializar si pones de tu parte, un familiar te ayudará con negocio que quieres poner. Chismes en puerta por parte de familiares. ti.

PISCIS

Una amistad nueva entrará a tu círculo, te dará mucha alegría y será tu cómplice en muchas cuestiones de las que solo tú eres capaz de hacer, aprende a valorar a quien está a tu lado siempre sin pedirte nada a cambio, aprende a expresar más tus sentimientos y decir lo que sientes, algunas veces caes en situaciones muy tontas pues te cuesta expresar lo que siente tu corazón. Cuida mucho las cuestiones que tienen que ver con enojos y discusiones pues podrías dañar a personas que son realmente importantes, entre ellas familiares o amistades, a veces te cargas un humor muy perro que hasta te asustas de ti mismo o misma.