Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este JUEVES 9 de febrero para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy JUEVES 9 de febrero

ARIES

Es importante que mentalices bien el tipo de persona que quieres en tu vida pues tu fuerza y energía logrará atraerla, deja de creer en palabrerías sin importancia, concrétate en los hechos. Tu familia será siempre tu talón de Aquiles aprende a ver más por ellos y aprovechar todo este tiempo pues quizás el día de mañana te arrepientas de eso. Si ya tienes una relación o pareja es probable que entren en un ciclo muy perro en el cual habrá cierta inestabilidad y problemas los cuales podrían ocasionar una separación definitiva.

TAURO

Si tienes un amor a distancia, poco a poco el tiempo comenzará a pagar esa llama que pudiera existir entre ustedes, se requiere interés de ambas partes para que esa relación logre prosperar. Una rutina de ejercicios y mejor alimentación podrían ser la clave perfecta para sentirte mejor anímicamente. Hay posibilidades de reencontrarte con una expareja te darás cuenta como la vida lo ha afectado. Vienen días en los que desearás que el pasado retorne, no vivas en lo mismo pues hay nuevos caminos y horizontes para ti, en lo laboral y en lo sentimental.

GÉMINIS

Podrías entrar en conflicto con una persona que es muy importante para ti debido a que no sabrán acepar varias diferencias, no temas a esas cuestiones y más si estás hecho o hecha de defectos, recuerda que la única manera de que una relación prospere es saber entender a tu pareja o tus amistades. Disfruta más de esos momentos en lugar de amargarte por quien no te merece o solo te causa dolores de cabeza.

CÁNCER

Posibilidades de realizar un viaje en próximas fechas. Si tienes pareja hay muchas posibilidades de que ciertas cuestiones del pasado afecten su relación. Lo que sucede en tu presente es consecuencia de tus actos del pasado, recuerda que el karma no duerme y por ende en cualquier momento podrías pagar deudas que dejaste pendientes del pasado. Ponte las pilas en el área sentimental, tienes posibilidades de ser feliz pues traes pegue, pero eres muy exigente con quienes pretenden algo contigo, si no aprendes a ver más allá del empaque jamás lograras encontrar alguien que de verdad te quiera y valore por lo que eres y no por lo que tienes o muestras por fuera.

LEO

Te llegan chismes en los cuales tu familia o tu persona se verá afectada. Amores a distancia no son los tuyos entonces antes de aceptar piénsalo dos veces. Es importante que ya te dejes de tanta tontería, pon ya los pies en la tierra y deja de vivir en las mendigas nubes o no lograrás consolidar nada. Te vienen grandes cambios en el área sentimental pues comenzarás a desarrollar amor por una amistad o persona que ha llegado a tu vida en las últimas semanas. Ten mucho cuidado por donde te mueves pues hay cuestiones de perdidas de dinero u objetos inclusive asaltos, ponte trucha y ten mucho cuidado los lugares que recorres.

VIRGO

Momentos de incertidumbre se presentarán pues traerás en tu mente muchos recuerdos de personas que significaron mucho en tu vida. No dejes que la tristeza invadas tu vida pues estás en una etapa algo complicada que no te permitirá avanzar en ningún sentido. Vienen días de grandes cambios en los cuales el amor podría florecer en caso de tener una relación y haber enfrentado ciertos problemas. No dejes que las opiniones de las demás personas te tumben o hagan sentir mal, aprende a que te valga madre lo que piensen o digan e ir luchando por tus sueños y metas sin tener que dar explicaciones a los demás. Cuidado con un amor del pasado que podría aparecer e incomodar tu vida y tu existencia.

LIBRA

Los Libra suelen agobiarse y sufrir por causa del pasado. Les cuesta mucho superar dolencias de años atrás y quedan detenidos en ciertas situaciones y procesos traumáticos o, sencillamente, en experiencias que particularmente entienden como negativas. Siempre al servicio de los demás, al punto de descuidar su chingada vida, muy nobles y caritativos, les encanta salir con amistades y disfrutar la convivencia, muy sentimentales y siempre, muy hogareños, se escudan en una concha para no ser dañados por esas cuestiones les cuesta confiar en las personas y enamorarse, tienen miedo a sufrir.

ESCORPIO

Amor con amor se paga y olvido con olvido, quita de tu vida y mente a esas personas que no hacen nada por estar a tu lado, no tienes necesidad de dar más de la cuenta por quien solo te ofrece migajas. Ten cuidado con tus planes eres muy de contar lo que vas a hacer y tienes mucha envidia a tu alrededor que podría afectarte, por eso muchas de las cosas no te salen como esperas. Es momento que veas la vida de otra forma, que quites de tu camino todas esas cuestiones que no te dejan avanza y que comiences a sembrar y cosechar lo que por derecho te corresponde. Cambios muy buenos, pero debes buscar un balance en tu vida que te ayude a estar mejor en todos esos aspectos en los que has estado estancado de muchas maneras.

SAGITARIO

La tentación podría hacerte caer en un error del cual podrías lamentarlo pues si tienes pareja podrías dañarla y hacerla sentir muy mal. Vienen grandes cambios en tu vida pues comenzarás a madurar mucho, date la oportunidad de tomar tus propias decisiones sin que nadie intervenga en ellas, es necesario que pongas un alto a esas personas que se han aprovechado de ti. Oportunidad de mejorar en aspectos del área sentimental, pero tienes que ser muy inteligente para no cometer los mismos errores. Vienen días en los cuales deberás de creer y confiar más en ti pues nadie lo va a hacer por ti.

CAPRICORNIO

Hay posibilidades de reencuentro con expareja, pero no te preocupes pues solo comprobarás que tus heridas han cicatrizado. Aguas con la manera en que tratas a una amistad pues podría interpretar mal tu amabilidad y comenzar a sentir un sentimiento muy cañón por ti, deja las cosas en claro desde el principio para no lastimarlo o lastimarla. Perdidas de objetos se visualizan en tu escenario. No descuides a tu familia a veces inviertes en personas tontas que no lo merecen. Momento de iniciar la dieta para que te pongas bien perra, ya no esperes un año más, es momento de actuar desde ahora.

ACUARIO

Días llenos de bendiciones te esperan, no confundas tus metas y planes ni los cambies por seguir a quien quizás en tu futuro ya no esté contigo. Sentirás necesidad de cambiar algo de tu vida que nomás no te deja más que dolores de cabeza. Es probable que un día de estos te lleguen noticias de persona que es importante para ti y no te va a gustar lo que vas a escuchar. Ten cuidado con la manera de tratar a las personas que siempre han estado ahí contigo pues algunas veces eres demasiado dura o duro con ellos y cuando menos acuerdes podrías perderlos. Ya no temas a cambios en tu vida, ve por lo que quieres y no te quedes con ganas de comerte al mundo. Problemas en la familia se avecinan, pero sabrán arreglar dichas situaciones. Si tienes pareja se vienen momentos muy buenos, mejorará mucho la relación.

PISCIS

Eres de los signos con la lengua más suelta, podrías meterte en problemas por decir o comentar cosas de más, a quien le moleste tu manera directa y cruda de decir lo que sientes que le busque, no viniste a dar gustos. En el momento en que te lo propongas lograrás materializar cada uno de tus sueños, estás envuelto en envidias por parte de muchas de las personas que te rodean y eso en cierto grado no te deja avanzar, bárrete con una veladora reversible y enciéndela para regresar todas esas cosas que te hacen, no aceptes pulseras de regalo y si los haces lávalas con agua de mar para quitar salaciones y trabajos malos.