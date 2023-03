Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este JUEVES 9 de marzo para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy JUEVES 9 de marzo

ARIES

Debes tener mucha precaución con infecciones y enfermedades respiratorias pues estarán a la orden del día. Ten cuidado con lo que sale de tu boca, no te metas tanto en chisme ni en problemas que no son tuyos ni te corresponden o podrías resultar muy dañado. Nuevos amores se aproximan y la posibilidad de emprender un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor.



Te vas a enterar de una noticia muy perra que podría hacerte sentir mal e inclusive decepcionarte de muchas personas. Noticias o llamada que te harán tu día. Es importante que pongas en una balanza tu trabajo tu pareja o amistades pues has descuidado mucho esa parte y podrías ocasionar que se alejen o reclamen por no dedicarles el tiempo adecuado. Organiza tus tiempos para evitar esos problemas tontos. Muchas veces te dejas caer o vencer fácilmente, no temas a enfrentar obstáculos y demostrarle al mundo de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar.

TAURO

Si tienes un amor a distancia poco a poco el tiempo comenzará a pagar esa llama que pudiera existir entre ustedes, se requiere interés de ambas partes para que esa relación logre prosperar. Una rutina de ejercicios y mejor alimentación podrían ser la clave perfecta para sentirte mejor anímicamente. Hay posibilidades de reencontrarte con una expareja te darás cuenta como la vida lo ha afectado. Vienen días en los que desearás que el pasado retorne, no vivas en lo mismo pues hay nuevos caminos y horizontes para ti, en lo laboral y en lo sentimental.



Si ya tienes pareja bájales a tus calenturas y dedícate solo a ella, el taco de ojo no es infidelidad, pero así se comienza con ella. Cambios de humor y proyecto en puerta se visualiza. Un amor del pasado podría regresar a tu vida, pero solo porque necesita de tu ayuda, cierra esa puerta y no permitas que siga mermando tu existencia, no estás pa comer recalentado por más rico que sepa. No te permitas caer en vicios que pueden afectar tu cuerpo o meterte en problemas con amistades que valen la pena en tu vida. Déjate de ridiculeces y tantas tonterías, recuerda que con la vara que midas serás medido. Cuídate mucho de enfermedades respiratorias y malestares gástricos, estas comiendo muchos irritantes y cosas que te inflaman, bájale a las harinas, refrescos y picantes pues solo te están fregando tu cuerpazo criminal.

GÉMINIS

Podrías entrar en conflicto con una persona que es muy importante para ti debido a que no sabrán acepar varias diferencias, no temas a esas cuestiones y más si estás hecho o hecha de defectos, recuerda que la única manera de que una relación prospere es saber entender a tu pareja o tus amistades. Disfruta más de esos momentos en lugar de amargarte por quien no te merece o solo te causa dolores de cabeza.



Cuida mucho tu alimentación pues estará muy vulnerable a subir de peso en estos días, la vida te llenará de sorpresas increíbles, es posible que una persona a través de la distancia te haga sentir muy especial, aprende a valorar a quien siempre ha estado ahí cuando ya todos se han ido y también aprende a no ser tan tonto o tonta con quienes te juegan el dedo en la boca. Cuida más tu alimentación pues estarás expuesto a infecciones y subirás de 1 a 2 kilos en las próximas dos semanas.

CÁNCER

Cuida mucho tu parte sentimental, si tienes pareja no des más de la cuenta porque al final será quien más sufrirá. Persona de piel blanca aparecerá en tu vida y te dejará sorprendido o sorprendida. Te preocupas mucho por el futuro y aún no sabes si estarás en él. Posibilidad de desarrollar sentimientos de amor hacia una amistad, si sientes que eso no va a funcionar no la ilusión recuerda que eres propenso o propensa a que el karma te saque un susto.



Empezarás a planear algún viaje. La necesidad de crecer económicamente y como persona podría ponerte de malas al no ver claro el asunto, recuerda que quien no habla Dios no lo oye así que comienza a exigir lo que mereces y a luchar por una vida cómoda. Activa tu escudo y no vayas por la vida enamorándote de cualquier hijo e hija de la tiznada, debes ser más consiente que el amor no es juego y que si desde el inicio no muestra interés e importancia por ti estas en el lugar equivocado. Pon atención a tus sueños pues muchas respuestas las encontrarás justo ahí. Si tienes ya pareja cambia la manera de actuar con él o ella, te has vuelto algo frío. Empezarás a planear algún viaje. Es posible que una amistad sufra una decepción amorosa en estos días, aprende a mostrarle tu apoyo pues podría entrar en un ciclo muy depresivo.

LEO

Momento de grandes cambios que te conducirán por caminos bastante certeros en tu vida, pero para esto deberás de quitar a personas que en el pasado fueron muy importantes en tu vida. No te limites en ir por eso que mueve tu vida y tu mundo pues estás a muy poco tiempo de lograr consolidarlo. Es momento de poner los pies en la tierra su quieres hacer realidad tus sueños e ir por lo que quieres porque nada te va caer del cielo. Firmas y acuerdos se ven perfectos el día de hoy para que rindan frutos y las cosas e salgan como quieres y deseas.



Tu cielo se despeja y vuelves a ver la luz en tu mundo sentimental. El romance dice presente y si no tienes pareja no pierdas la fe que esta muy pronto llegará. Gastos imprevistos serán la voz de alerta para que economices o aprendas a manejar mejor tu dinero. Nada de excesos por el momento, maténte en control. Tu afirmación para el día de hoy: “Cada día me siento más seguro, estable y feliz”.

VIRGO

Siempre se echan en cara el pasado y por eso a veces no avanzan ni madres, suelen tener problemas con la soledad pues odian estar solos pero cuando la dominan no querrán dejarla por nadie, son muy amigables y aman un chingos pues son entregados, se reprochan mucho las cosas aunque ellos no hayan sido culpables, les cuesta trabajo volver a confiar en quienes los o las traicionan y no suelen ser vengativos pero cuando les llenan el buche truenan sin piedad en contra del enemigo. Son generosos pero defienden a como sea a las personas amadas, no suelen meter las manos al fuego por nadie solo por quien de verdad vale la pena, defienden la verdad a morir. Muy calientes en la cama y siempre deseosos de sexo.



No te aferres tanto a las cosas materiales. Aquello que realmente nos llena como seres humanos es el amor y la paz que llevamos en nuestro interior. Es tiempo de dar pero no en el aspecto material. Acepta los consejos que puedan darte en relación al manejo de tu dinero. No trates de impresionar demostrando cuanto tienes.

LIBRA

La compleja personalidad de este signo puede hacer que sientan amor y odio simultáneamente y que también les sea complicado distinguir entre más de una emoción. Esto puede dejarlos confundidos sobre sus verdaderos intereses y sentimientos. Son conocidos por ser capaces de superar los “malos tragos” del pasado y continuar con una nueva vida, renovándose. Donde muchos se deprimirían ellos pasan adelante sin muchas complicaciones. Les encanta el chingado chisme y andar en la punta, bien pinche bipolares, cambian de humor en cuestión de minutos como amigos dan todo como enemigos chingan sin compasión, tienen mucho sentido del humor.

Mercurio, el planeta que rige la comunicación se torna retrógrado en tu signo, Libra, sacando hacia afuera esa parte de tu personalidad que muy pocos conocen. Hablarás y exigirás ahora solo la verdad. Te proyectarás muy seguro de ti mismo pero a la misma vez muchos serán los que te acusen de arrogante y dominante.

ESCORPIO

Ten cuidado con cambios muy drásticos en tu vida pues podrían impactar mucho en tu círculo de amistades, algunas veces te alzas demasiado y te tomas atribuciones que no te corresponden, la vida te pondrá una prueba muy grande en la cual entenderás muchas cosas y entenderás el camino que has recorrido. Ya no esperes nada de nadie y date la oportunidad de reencontrarte con tu interior y dejarte llevar por lo que tu corazón siente y expresa. Es momento de renovarte, un cambio de look te vendría perfecto pues te ayudará a sentirte más seguro. Ten cuidado con una amistad la cual buscará la manera de chingarte de algún modo y hacerte sentir culpable de algo que no hiciste o cometiste.



No te desanimes y aprende a valorarte mucho, es momento que le inviertas a tu imagen y a tu forma de ser, pues la persona que se enamoré de ti lo hará primero de tú físico y segundo de tu interior y sentimientos. Una amistad estará chingue y chingue robándote tu atención. En los dineros se ve una leve mejoría, no gastes en cosas que no necesitas y aprende a ser más ahorrativo.Nuevos amores se aproximan y la posibilidad de emprender un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Tu carácter fuerte podría asustar a quienes te rodean, se te da mucho decir las cosas como son y eso no les parece a muchas personas y podría traerte muchos problemas.

SAGITARIO

Se comienza a planear un viaje y hay posibilidades que sea fuera del País o en lugar de playa. Sueños premonitorios con ex parejas o con una situación que te ha venido mortificando desde hace tiempo. Posibilidades de reencuentro con familia que tienes tiempo de no ver, te darás cuenta lo importante que son y lo que de verdad significan para ti. Haz eso que nunca hiciste en tu pasado y que te valga mauser lo que la gente piense o diga, la vida es corta y el tiempo no está para perderse en personas o situaciones absurdas.



Es necesario que creas en quién eres y hacia dónde vas pues solo así consolidarás cuanto te propongas, quieras y desees. Que mendigue amor quien no se quiera y quien no se valore, eso no debe de ser tu caso así que aprende a ser más bitch en ese aspecto. No gastes energía en quien no te merece y solo te llena de obstáculos tu vida y tu estado de ánimo. No descuides tu cuerpazo criminal, estas en una etapa que engordarás el doble, ponte las pilas y cuida más tu alimentación o después se te va a dificultar mucho el lograr perder peso.

CAPRICORNIO

Un amor de lejos podría comenzar a decidirse por ti, ha tenido dudas sobre qué decisión tomar, pero conforme pasa el tiempo empieza a sentir sentimientos muy fuertes por ti. Recuerda que todo en esta vida tiene un ciclo y una fecha de vencimiento, sino aprovechas al momento las oportunidades al final te quedarás como el perro de las dos tortas. Ten cuidado con accidentes pues podría presentarse uno en estos días.



Tu tenacidad y esfuerzo por conquistar a esa persona que te mueve el tapete podría surgir efecto en próximas fechas, cambios en cuestión de tu estado de ánimo andarás mejor al recibir una noticia que te alegrará el día. No te dejes manipular por personas que solo buscan fregarte y al final no tomes decisiones a la ligera, aprende analizar bien las cosas antes de dar el sí o el no.

ACUARIO

Si tienes pareja los celos y desconfianza aparecerán debido a ciertos actos de tu pareja que dejarán ver que no ha sido sincero o sincera en toda la extensión de la palabra. Es probable que enfrentes una situación algo compleja en próximas fechas, la vida te pondrá en tu camino muchos obstáculos en los cuales mostrarás de qué estas hecho o hecha en realidad, bájale de crema a tus tacos y no trates de aparentar algo que no eres. Cuida más tu alimentación pues podría estarse haciendo bolas el engrudo. Se cancela salida con amistades. No te desanimes si una situación no sale como planeas ten en cuenta que las cosas se van a dar en el tiempo que se debe y sea mejor para ti.



Se vienen chismes dentro de la familia que te pondrán de mal humor. vienen días muy perros en los cuales se revelará las intenciones que tiene sobre ti una persona que te ha andado pretendiendo. Movimientos en los dineros se aproximan, podrías salir premiado en una rifa o llegarte un dinero que te debían. Una amistad tuya te contará un secreto que te dejará algo sorprendido o sorprendida, no temas a cambios en el área de los negocios o dineros pues dichos cambios te beneficiarán mucho.

PISCIS

No confíes en quien en días te habla y en otro te voltea la cara. Si ya antes pasaste grandes obstáculos los que aparezcan de hoy en adelante serán pan comido. Cuídate de cambios de humor y de gastar dinero que no tienes o podrías meterte en graves problemas. Mucha atención a tus comentarios sobre otras personas pues podrías cometer equivocaciones que te meterán en problemas. Perdona fallas, pero no vuelvas a confiar, se alguien de segundas oportunidades, pero no de terceras porque si lo haces será bajo tu propio riesgo. Déjate de tonterías y atiende tu vida, te la has pasado metiendo la cuchara onde no te llaman y descuidas lo que en realidad importa.



Tienes ahora la fuerza que necesitas para llevar a cabo lo que quieras. Mejoras a nivel de trabajo y economías, no te podrás quejar. Disfrutas de estos momentos de bienestar económico pero a la vez haz previsiones para el futuro. Ten mucho cuidado con lo que comes no sea que engordes más de la cuenta. Tu afirmación para el día de hoy: “Todo lo que me sucede es parte del plan Divino de Dios”.

Ahora ya estás informado con los horóscopos de Nana Calistar por lo que este 9 de marzo ya sabes que te depararán los astros en los terrenos del amor, la salud, el dinero y en el trabajo. Te esperamos mañana para que cheques tu horóscopo del día.