Tal como ocurre todos los días, es momento de conocer los horóscopos de Nana Calistar quien te revelará lo que los astros quieren decirte, por lo que te traemos hoy LUNES 13 de FEBRERO las mejores predicciones con humor, para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrás de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy LUNES 13 de FEBRERO

Aries

Amistad del pasado te reencuentra en la calle o en una fiesta. No tengas miedo a enfrentarte a cambios en el área sentimental, deshazte de todas esas personas que solo te causen conflicto y no te dejen avanzar. Días en los cuales debes enfocarte e tu autoestima y no permitir que nadie te dañe o te haga sentir menos. No te compliques la existencia por errores del pasado, el amor te va a sorprender de muchas maneras, días grises de los cuales tendrás que aprender muchísimo, no dejes que nadie afecte tu entorno y te haga sentir una basura.

Tauro

Posibilidad de encamarte en estos días con persona que conoces hace poco. Una amistad del pasado te pedirá perdón por ciertos errores cometidos. Ten cuidado con amistad de un amigo no te ve con buenos ojos y te tiene mucha envidia. Hay un amor del pasado que retorna y podría ponerte y dejarte muy pensativa. Vienen días muy buenos en lo que resta de este mes no te achicopales y ponle todas las ganas y los ánimos para salir a flote de cualquier situación por la que pudieras pasar.

Géminis

En tu salud mejorarás muchísimo, pero tienes que poner más empeño en cuidarte y llevar un estilo de vida mucho más saludable. Vienen amores muy importantes y también firma de documentos o papeles, hay trámites que vas a realizar en próximos días. Vienen días en los cuales esta semana estarás muy pensativo recodando a personas del pasado que fueron muy importantes para ti. Una noticia del área comercial va a aparecer y también comenzarás a buscar maneras de acercarte a una persona que ya era parte de tu pasado.

Cáncer

Es momento de creer en ti, de confiar y de amarte con todas las fuerzas y de mostrarte a ti y al mundo quién eres, de qué estás hecho y hacia dónde vas en esta vida. Viene un viaje y quizás una persona ande hablando de ti, será un vecino o vecina. Cambio en tu carácter será un poco más fuerte y de pocos amigos. Date la oportunidad de luchas por tus sueños y metas y no dar explicaciones a las demás personas de quién eres y lo que quieres lograr en tu vida.

Leo

Vienen días de mucha reflexión en los cuales tendrás que tomar decisiones muy importantes. Un nuevo amor tocará tu puerta y este llegará por medio de una amistad, pon mucha atención pues traerá consigo buenos momentos. Amate un poco más de lo normal y eso te hará a valorarte más como persona y ser humano. Vienen días en los cuales andarás muy pensativo y querrás regresar al pasado para evitar cometer ciertos errores que cometiste, no pasa nada, tómalo como experiencias para quién eres ahora.

Virgo

Ya no te sigas engañando a ti mismo, aprende a ver la vida como es y no hacerte ideas vanas. No temas a cambios en el área de los negocios, te va a ir muy bien, solo date la oportunidad de realizar nuevas inversiones. Ten cuidado con viajes inesperados que podrían darse en cualquier momento. Hay una persona que tiene interés en ti, es de piel clara, podrías conocer sus intenciones hacia ti cuando menos lo esperes.

Libra

Viene un evento social o fiesta en la que serás el centro de atención. Sacúdete la rutina y el desamor y ve tras cada sueño y meta que eso es lo que te mantendrá de pie más fuerte que nunca. Hay momentos de la vida en que quisieras un cambio total sin embargo teda miedo enfrentarlo al no saber si las cosas resultarán para tu beneficio. Momentos increíbles se aproximan, tanto golpe te ha enseñado a valorar la vida y lo que tienes.

Escorpio

A la fregada amores baratos de una hora, no tienes necesidad de eso. Cambios en tu estado de ánimo, mejorarás en lo económico y comenzarás a planear un viaje. Siempre firme en tus convicciones, la mayoría de las veces cumples con tus propósitos y siempre buscarás la manera de verte bien, te preocupas mucho por tu cuerpazo criminal sin embargo estas en una época en que vas a subir un poco de peso.

Sagitario

Iniciarás una relación dentro de poco, pero durará nada debido a que los celos y los caracteres tan fuerte que poseen ambos no lograrán mantener de pie la relación, ni pex, tu disfruta lo que tenga que durar y no te compliques. Las traiciones más dolorosas llegarán de seres queridos. Vienen días de muchos cambios en los cuales debes poner atención a ciertos sucesos que sucederán y que podrían marcarte para este año. Tu buen corazón no se equivocará al tomar esa decisión que ha esperado tanto. Recuerda el precio que vales y no te bajes de ese nivel por nadie.

Capricornio

Recuerda la manera en que has luchado para llegar donde estas, no permitas que ningún wey o vieja te bajen de donde te encuentras, podrían llegar propuestas de mejoras en tu trabajo sin embargo no te apresures y escucha bien antes de aceptar cualquier cosa. No permitas que te quiten tu puesto, viene una pareja o persona que te hará ver tu suerte. Ten mucho cuidado con permitir que te manipulen personas de tu familia que buscarán hacerlo de muchas maneras para obtener algo de ti.

Acuario

Relación sentimental en camino. Ponte las pilas y cuida tu alimentación para que no te veas afectado recuerda que se te complica mucho bajar los kilos. Tu pasado siempre será tu cruz, sino estas dispuesto a superarlo, prepara tu camino para vivir en la miércoles. Deja de preocuparte por lo que ya fue. Recuerda de qué estas hecho y lo que eres en esta vida, ponte perra y ve por tus objetivos pues los verás convertirse en realidad más pronto de lo que esperas. En la medida que des recibirás.

Piscis

Una noticia que tiene que ver con los dineros te alegrará mucho el día. Cambia tu forma de ver la vida y busca la manera de ser más positivo en cada una de las cosas que haces. Enfócate en ese negocio o trabajo que quieres emprender porque una vez que inicies tu ciclo de cumpleaños todo podría cambiar para tu beneficio. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento, si no te quiso en el pasado, no les des una oportunidad hoy, que sienta el karma para que aprenda de sus errores.