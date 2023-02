Como ocurre cada día, es momento de conocer los horóscopos de Nana Calistar quien te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos hoy lunes 20 de febrero las mejores predicciones con humor, para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrás de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

El horóscopo de Nana Calistar para hoy LUNES 20 de febrero

Aries

Problemas de salud que comenzarás a resolverse poco a poco, debes cuidarte mucho de infecciones y cuestiones que tienen que ver con tus órganos genitales. Ya no te compliques la existencia, depura de tu alrededor esas personas que no te aportan nada más que dolores de cabeza y te hacen sentir mal. Momento de poner las cartas en la mesa, no pierdas tu tiempo con quien no quiere estar a tu lado, algunas ocasiones te atontas mucho y caes en situaciones bien tontas, pero por tu mendiga necedad.

Tauro

Un embarazo en amistad te pondrá feliz y la llegada de un dinero extra en próximas fechas. Cambios o arreglo de documentación, es posible que inicies dieta o entres algún programa de ejercicio, haces bien pues te vendrá super a tu figura, así como a reducir el estrés. Ten cuidado con lo que comentas delante de las otras personas, son muy envidiosas y podrían cebarte tus planes. Un negocio va viento en popa y resultará mejor de lo que crees y has imaginado. Cambios de humor y proyecto en puerta se visualiza. Ten mucho cuidado a quien le dedicas tu tiempo, podrías estar perdiéndolo con alguien con quien no llevarás un buen futuro o con quien no concretarás nada.

Géminis

Cambia tus pensamientos tontos, en las noches te deprimes mucho y has pensado en qué vas a hacer cuando esas personas que son importantes en tu vida se vayan, disfruta cada momento que vives con tus seres queridos y muéstrale tus sentimientos para que en un futuro no te arrepientas de lo que nunca dijiste. Amores se irán y otros vendrán si alguien no llegó contigo a tu presente ni a tu futuro su motivo tendría, la vida nunca se equivoca y las personas que siguen a tu lado son las verdaderamente importantes. Un familiar se va de viaje y te traerá un pequeño obsequio.

Cáncer

Tiempo de cerrar ciclos y despojarte de amarguras, karmas y situaciones tontas que no te permiten avanzar. Problemas con familiares a causa de malentendidos y envidias. Oportunidades de iniciar un negocio familiar. No cambies tu esencia ni forma de ser al menos que a ti no te guste, sino les parece como eres que se vayan por la puerta de la shingada. Un ex amor se pondrá en contacto contigo, ya sabes lo que tienes qué hacer. Ten presente que la vida es una, disfruta lo que tienes y manda bien lejos todo eso que te hace daño o afecta. Te vas a enterar de noticia sobre un familiar, te darás cuenta de que no es de fiar y que no merece tenerte en su vida.

Leo

Cuídate de enfermedades respiratorias pues estarán a la orden del día. No temas a cambiar aspectos que te benefician si lo haces que sea por ti y para ti y no porque te lo pide alguien más. Muchas de las cuestiones que te suceden se deben a tus errores del pasado, podrías cometer una indiscreción con una persona que es muy importante para ti. Un amor del pasado podría regresar a tu vida, pero solo porque necesita de tu ayuda, cierra esa puerta y no permitas que siga mermando tu existencia, no estás pa comer recalentado por más rico que sepa. Momento de que se te quite lo pe#ndeja porque te han manipulado demasiado y lo sigues permitiendo.

Virgo

Un vecino anda ladrando de tu reputación y pasado. Ponte perra en cuestión de pagos y dineros para que no vayas a salir canjeada. Vienen cambios importantes en los cual madurarás mucho y mandarás bien lejos a todas esas personas que te han traicionado a tus espaldas, entre esas personas irá una amistad muy querida. Vienen días de muchas situaciones que te quitarán el sueño, debes aprender a confiar en tu capacidad de lograr todo lo que quieres y te has propuesto. Es importante que ya te dejes de tanta tontería, pon ya los pies en la tierra y deja de vivir en las mendigas nubes o no lograrás consolidar nada.

Libra

Cuidado con golpes o caídas que van a estar a la orden del día, no te limites en cuestiones que tienen que ver con tus deseos y ganas de salir adelante, no es momento de dar explicaciones absurdas a quienes no te las están pidiendo. Pon atención a tu vida antes de querer resolverle la vida a todo mundo, te enfocas mucho en cuestiones que no deberían de ser de tu importancia al punto de descuidar las cosas que en realidad deberían de ser tu centro de atención

Escorpio

Ten mucho cuidado con lo que esperas de las personas que te rodean pues te llevarás una sorpresa al decepcionarte de más de uno. Recuerda que tus amistades se cuentan con los dedos de una sola mano. Si ya tienes una relación es importante que platiques sobre tus planes a futuro con tu pareja, puede que haya problemas pues quizás esa persona no te tiene en sus planes. Trata de llevar una vida más plena y feliz y disfrutar todo lo que llegue a tu vida así sean triunfos o fracasos pues de todo obtendrás algo bueno. Se aproxima separación amorosa de una amistad, te pedirán el consejo.

Sagitario

No descuides a tus amistades, algunas veces te metes mucho en tus cosas y cuando quieres convivir con ellas ya no se puede. Eres de buen corazón y se preocupa por tu familia, pero sueles cometer errores al querer cambiar tu forma de ser para poder encajar con algunas personas que no pertenecen a tu clase. Recibirás un mje o noticia de una persona muy importante para ti. Si ya tienes quien te de la caricia bájale dos rayas a tu calentura y deja de darles caldo por las redes sociales a otras personas o te meterás en un problemón con tu pareja.

Capricornio

Si ya tienes quien te gratine el mollete no compliques la relación algunas veces eres muy exigente al punto de poner hasta el gorro a tu pareja por cuestiones sin importancia. Momento de que visualices hacia el futuro y comiences a trabajar en todos esos sueños que mueven tu vida, no dejes que las personas se metan en tus decisiones. Pon atención a tus sueños pues te van a mostrar una situación que está por ocurrir en tu vida y te dirán la decisión que tendrás que tomar. Ponte las pilas en cuestiones del corazón, no seas tan negativo o negativa, estás tan decepcionado de esos sentimientos que cuando alguien te empieza a mostrar atención o cariño sueles asustarte y salir corriendo o ponerte a la defensiva.

Acuario

Duerma más y cuida más tu salud pues podrías enfermarte en estos días. Un proyecto comenzará a consolidarse en próximas fechas, te va a encantar. Arreglas documentos, posibilidad de que te lleguen las tristezas al finalizar el día, ya no te agüites, vida una y muy corta, vívela al máximo sin dar explicaciones. Noticia inesperada laboral. Si una relación está destinada a mantenerse oculta aléjate y no seas tan tonto o tonta que solo te quieren pa ultrajar la caricia y cuando menos lo esperes te van a mandar bien lejos. Ten cuidado con tus sentimientos pues podrías cometer grandes errores por entregarte de más a quien no se esfuerza por ti.

Piscis

Ten mucho cuidado con cambios de conducta los cuales afectaran a tu familia y a tu pareja en caso de tener. Es momento de que pongas un alto a personas que buscarán dañarte con cometarios p3ndejos que harán que quedes en mal con quienes te rodean. Subirás de peso, ponte ya las pilas y deja de tirar flojera, inicias dieta con todas las ganas la próxima semana, pero al poco tiempo te cansas y la dejas. Viaje en puerta y la llegada de nuevas amistades, trata de ser más paciente y de no enojarte por cualquier error de los demás. No seas tan controlador o controladora con tu pareja en caso de tener, aprende a darle su lugar y respetar su libertad.