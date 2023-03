Como ocurre cada día, es momento de conocer los horóscopos de Nana Calistar quien te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos hoy lunes 20 de marzo las mejores predicciones con humor, para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrás de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

El horóscopo de Nana Calistar para hoy LUNES 20 de marzo

Aries

Fuerza y valor es lo que te hace falta para mandar a la fregada esa persona que lejos de hacerte un bien solo te deprime y te hace sentir mal, no naciste pa vivir de rodillas sino para ser feliz con quien de verdad quiera estar a tu lado. Hay una persona dentro de tu familia que podría meterte en problemas por chismes y malentendidos que andarán hablando. En caso de tener pareja, un viaje resultaría bastante bueno para recuperar lo que se ha perdido en su relación, dudas mucho en unas ocasiones del amor que te tiene tu pareja y esas dudas lejos de fortalecer la relación la shinga y va creando una bomba de tiempo. Haz a un lado las diferencias que han surgido con amistades pues es el mejor momento para resolver cualquier rencilla que pudiera existir. Atiende más a tu familia y no la descuides tanto pues una enfermedad se visualiza en próximas fechas.

Tauro

Entre más temas a volver a enamorarte menos posibilidades tendrás de conocer a la persona correcta para ti, el amor es bien simple, pero tú te lo complicas demasiado, ten presente que cada persona que pase a tu vida te dejará un aprendizaje, algunas se irán y te costará un shingo aceptarlo, pero en la medida que el tiempo cure tus heridas sabrás lo bueno que te dejó y lo que aprendiste. Es momento de aprender de tus errores para no volver a cometerlos. No te dejes llevar por chismes por parte de amistades las cuales podrían afectar demasiado y deprimirte por cuestiones que ni al caso. Tienes gran capacidad para lograr lo que te propones y se le hechas shingazos al gym y dieta podrías recuperar el cuerpazo criminal que te caracteriza, eres una de las personas de los signos que no nació para rogar, ni para que te escojan, ponte las pilas y no mendigues atención, ni cariño ni amor por alguien que no lo merece.

Géminis

Vienen momentos de cambios en tu vida que debes aprovechar para mejorar tu economía. No permitas que amistades te metan en problemas que no te corresponden. Un amor de tierras lejanas entrará a tu casilla y te hará muy feliz, comenzarás a sentir ese amor que hace tiempo no sentías. A veces eres muy noble y eso ocasiona que muchas personas abusen de eso llegando al punto de jugar con tus sentimientos. Cuídate mucho de lo que piensas pues podrías dudar de la fidelidad de la persona amada, no hagas caso a comentarios mal intencionados ni caigas en los juegos de otras personas, recuerda que hay que ver para creer, así que no permitas que te mal influencian otras personas. Debes de tener cuidado con amores del pasado que podrían retornar y confundirte sentimental. Te has caído un chorro de veces, pero eres bien perris para salir a flote y continuar, sin duda alguna tu p3ndejez cada día queda en el pasado.

Cáncer

Una situación que sucederá en estos días te hará entender lo wey que fuiste. Ten cuidado con la manera en que ves la vida, ten presente que todo lo puedes lograr siempre y cuando te esfuerces y trabajes en eso. Un viaje se comenzará a planear a playa y será con amistades, familia o pareja solo cuida tu economía para que no se vea afectada. Busca la manera de arreglar problemas que quedaron pendientes en tu pasado para que no te dañen más tu presente, si te quedaste con cosas que no pudiste decir en su momento a esa persona escríbelas y quema esa carta. No te dejes intimidar por personas que buscarán dañarte con chismes fuera de lugar. En estos días hay muchas posibilidades de reencuentro con amistades que tenías shingos de no ver, recordarán momentos muy perros.

Leo

No te deprimas por tu físico y trabaja para mejorarlo porque le huevoneas mucho y buscas maneras de justificar tu pereza. Se viene un embarazo en la familia, si tienes pareja deberás de cuidar mucho la relación porque podría haber una tercera persona la cual se involucre y ocasione problemas o infidelidades. Bájale a tu mal humor y no andes peleando con miembros de tu familia y menos por fregaderas y cuestiones de malos entendidos, lo único que vas a lograr es que te dejen de apoyar. No te dejes caer, porque eres muy de tirarte pa que te levanten y te consuelen, defiende tus opiniones y puntos de vista, no dejes que te mangoneen, que nadie decida por ti, debes de tener bien presente que es mejor quedar como un o una hija de la fregada a que te vean con cara de mosca muerta o p3ndejo.

Virgo

Aguas con las visitas en casa estarás envuelto en malas energías porque hay envidias de por medio, cuídate del orgullo, puede destruir una amistad de hace mucho tiempo. Vienen días en los cuales el amor florecerá en tu vida en caso de no tener una relación, no hagas caso a lo que llegue a tus oídos y menos si tus ojos no lo ven. Cuídate de enemigos disfrazados de amigos porque cuando menos te lo esperes te darán una puñalada en la espalda. Un evento social o reunión se aproxima, te la pasaras super bien. Debes aprender a no confiar en quien solo te busca cuando te necesita, envíalos a shingar a su madre por paquetería no vale la pena perder su tiempo con alguien que no te valora. Ya deja de seguir tropezando con las misma inches piedras, y deja de seguir con tu rutina que te está mermando tu vida y la de tu pareja en caso de tenerla, suelta eso que te hace daño, no le eches más limón a la herida y deja de martirizarte y pensar en autochingarte.

Libra

No temas a nuevas oportunidades en el área de proyectos pues ahí podría estar la clave para tener mejores ingresos. Grandes movimientos en el terreno de acuerdos, documentos, etc. Eres de buenos sentimientos y noble, te enamoras bien fácil pues no buscas la gran cosa en tus parejas, solo necesitas un poco de cariño y atención para sentirte querid@ o amad@. Valórate más y aprende a no dar todo pues puedes quedarte sin nada al punto de sufrir engaños y traiciones a futuro. Pon en claro lo que quieres y hacia dónde te diriges, no pierdas más tu tiempo, es hora de recargar las pilas y lograr tus metas. Manda a la fregada todo eso que te estresa y te quita el sueño o de lo contrario jamás saldrás de esos pensamientos pesimistas que te están dañando.

Escorpio

Inicia la semana con la mejor actitud, que lo que resta de este mes de marzo sea para cambiar todo eso que no te gusta y parece de tu vida, toma la iniciativa y ponte a trabajar en el cumplimiento de tus sueños y metas. Si tienes relación y sientes incomodidad o ya de plano no te sientes a gusto y el amor se ha terminado, en próximas fechas empezarás a sentir atracción por otra persona que conociste lo cual te va a hacer cambiar los planes que tenías con tu actual pareja, no lastimes a las personas y desde un principio deja en claro hacia dónde te diriges y qué es lo que quieres de cada uno de ellos/ellas. Si una vez fuiste engañado o engañada no tengas miedo de volver amar pues la vida en poco tiempo te pondrá personas maravillosas a tu lado.

Sagitario

No permitas que chismes de lavadero o de vecindad te afecten, deja que las personas ladren lo que quieran y digan lo que se les antoja no te dan para el gasto así que no te tiene que preocupar, a veces las personas envidian mucho tu energía. No sigas confiando en personas que solo te han dado dolores de cabeza y se la han pasado dañando la existencia. Pérdidas de objetos en puerta, una situación se aproxima la cual te va a hacer ver la vida distinta, eres muy de que necesitas que la vida te parta la madre para que reacciones y aprendas a valorar lo que de verdad importa, no temas a los cambios y nuevas oportunidades, ten presente que si ya una vez sufriste has aprendido a cómo salir de esas situaciones y no volverán afectar de igual forma.

Capricornio

Hay una persona de tu familia que podría presentar problemas de salud en cualquier momento. No des pie a errores y equivocaciones de otras personas si te fallan no permitas que vuelvan a entrar en tu vida. Cuida mucho tu ansiedad pues estarás comiendo un chorro al punto que aumentarás de peso. Si tienes un amor es momento ideal de dar el siguiente paso, no pierdas más tiempo, la vida se encargará de mejorar cualquier problema que pudiera existir en estos momentos. A veces muestras una cara feliz ante el mundo, cualquiera que te vea pensará que tu vida está llena de éxito, felicidad y amor más, sin embargo, solo tú sabes lo que dentro de ti sucede, hay muchas tristezas en tu corazón que no te han dejado avanzar y salir adelante, guardas rencores muy añejos que te han oscurecido el corazón, no sigas ahí, aprende a perdonar y olvidar pues la vida se te va de las manos poco a poco.

Acuario

Es momento de aprender del ahora y de ayer, no vuelvas a cometer las mismas equivocaciones, hay amores del pasado que regresan y te meterán en problemas, si abres la puerta podrías cometer un error. No vuelvas a confiar en nadie y si lo haces que sea porque te han dado motivos y hechos para hacerlo. permitas que nadie te dañe y vea en el suelo, ponte las pilas y cambia de actitud pesimista que si te lo propones puedes lograr muchas cosas. Te viene un dinerito extra que te ayudará mucho en una deuda que te ha quitado el sueño en las últimas semanas. En el terreno del amor hay movimientos en los cuales si tienes pareja las inseguridades y celos se dejarán ver, muchas posibilidades de iniciar romance con amistad, ten cuidado y pon tus sentimientos en claro, no es lo mismo el cariño y el amor

Piscis

En la medida que avancen los días habrá momentos en que te sentirás de la fregada pues extrañarás a una persona que ya no está a tu lado pero que sin embargo aún te recuerda. Te enteras de embarazo dentro de la familia y un viaje podría plantearse para semana santa. A la tostada amores baratos, no estás para perder tu tiempo con quien no es capaz de entregarse al cien. Aprende a recibir las oportunidades que te brinda la vida, no estás para dejar ir nada pues quizás jamás regreses. Poco a poco comenzarás a encontrar esa tranquilidad que tanto te ha hecho falta, te has esforzado mucho por lograr tus sueños y tus metas están por consolidarse, es momento de mandar a la fregada todo eso que te ha hecho sentir mal o no te ha dejado avanzar, a veces caes en cuestiones bien bipolares y eso a la larga te afecta mucho pues tomas decisiones en los momentos inadecuados.