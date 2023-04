Como ocurre cada día, es momento de conocer los horóscopos de Nana Calistar quien te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos hoy lunes 24 de abril las mejores predicciones con humor, para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrás de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

El horóscopo de Nana Calistar para hoy LUNES 24 de abril

Aries

Si ya sufriste por amor no lo vuelvas hacer, recuerda que quien se enamora más de la cuenta en una relacione s quien terminará pagando los platos rotos y sufriendo más. Ya no finjas sentimientos donde no los hay, sino sientes nada por la persona con la que estas o sales no sigas ahí, no hay necesidad de quedar bien por nadie, tu prioridad siembre deberá de ser tu y nadie más. Que se cuide una amistad de que le estén haciendo de chivo los tamales. Se viene una reunión con familia o amistad se la pasarán de lo mejor, aprende a disfrutar esos momentos en familia. Te invitarán a salir en próximos días amistades y al final van a cancelar y no se va a hacer nada, recuerda que son muy de esas. Aprende a controlar tus sentimientos y no poner toda la carne al asador a la primera por nadie. Cuidado con salaciones por mala energía de persona que te rodean y que no te quieren ver mejor que ellos. Cuidado con llevar una vida tan aprisa ten calma y agradece a la vida lo que te brinda porque bien o mal eres un ser bendecido en todos los aspectos.

Tauro

Hay que ser agradecido en la vida para que las cosas comiencen a marchar de la mejor manera y para que la vida no te cobre facturas. No temas a los nuevos cambios que están por llegar a tu vida, es momento que te pongas las pilas y dejas la huevonería para otro momento, hay sueños y metas que prometiste cumplir este año y no lo has hecho, a veces te deprimes por no tener o conseguir lo que quieres, pero recuerda que es tu responsabilidad el cumplimiento de tus sueños. La cancelación de un viaje podría surgir en cualquier momento sino te aplicas. Es necesario que comiences a desarrollar amor propio para que te des cuenta de que no necesitas de nadie para estar bien y para ser feliz. Perdida de dinero o de un ser querido. A la fregada la gente que solo se la pasa criticando y viendo tus defectos no tienes necesidad de aguantar esas tonterías, aprende a mandar a la tostada a gente falsa doble cara. Momento de comenzar a ver más por tu bienestar antes de querer resolverle la vida a las demás personas, no te dejes llevar por chismes de personas que no han construido nada en sus vidas.

Géminis

Se aproxima un evento en el cual brillarás, te encanta llamar la atención y tener las miradas de la gente encima. Cuidado con enfermedades infecciosas las cuales estarán a la orden del día y podrías ir a parar al hospital por problemas gastrointestinales o infecciones por comida. Cuídate mucho de dolores en espalda y riñones, bájale a los chescos, café y sal pues te están fregando mucho los riñones y reteniendo líquidos, después no te quejes si subes de peso. Si tienes una relación vienen celos y manipulación por parte de tu pareja que podrían ocasionar problemas y desconfianza. Debes de tener más desconfianza con las personas que llegan a tu vida porque sueles darles entrada y al final aparecen las traiciones. Tu paciencia será la clave para no caer en provocaciones y bufadas de otras personas, no vale la pena estar peleando solo para seguirle el juego a quien no tiene en qué gastar su tiempo.

Cáncer

Se viene un embarazo dentro de la familia que traerá muchas bendiciones y mucha paz. El retorno de una ex amistad está cerca la cual regresará a pedirte ayuda o algún consejo ya tú sabes si le das entrada a tu vida. No naciste para rogar ni mendigar atención, ni cariño ni amor pues cuentas con todas las características y virtudes necesarias para ser buscado o buscada y atendido y no para vivir de rodillas por quien no te valora. Es momento de cambiar tu carácter, de ser más positivo ante lo que pasa en tu vida porque con esa negatividad sueles atraer cuestiones malas. Siempre luchando contra todo, te han dado en la madre, te han dañado y hecho de tu vida un papalote sin embargo sigues de pie, es de admirarse la determinación que tienes para salir de los problemas en que caes, no te mortifiques si esa persona no llegó contigo hasta hoy y si no decidió seguir a tu lado en su camino, aprende a soltar y valorarte como ser humano. Comenzarás a arreglar documentos en la próxima semana, ponte las pilas para que todo salga como deseas y no vengan atrasos.

Leo

Si habías tenido problemas con tu pareja viene una mejora, hay que poner las cosas en claro para no seguir cargando con problemas del pasado. No seas tan tonto y aprende a valorarte más sino nadie lo hará por ti, algunas veces caes gordo porque te escurre el cebo de la paciencia y la estupidez. Se vienen gastos que no esperabas al realizar unas compras de último momento. Te sentirás tenso o tensa y melancólico al finalizar los días pues muchas de tus metas y sueños no han logrado realizarse. Puede que en estos días andes en un tono algo sensible al recordar a personas que físicamente ya no están a tu lado. Se viene un cambio de casa o vehículo o comenzará a planearse en cualquier momento. No dudes más del amor de la persona que está a tu lado o estás complicando la relación al punto que tu pareja se canse de tantas dudas y decida ponerle fin a esa relación y mandarte a la tostada.

Virgo

Vienen cambios bastante buenos en los cuales tu carácter va a mejorar mucho ya que andabas en un tono algo complicado que nadie te aguantaba. Necesitas innovar y ponerte de una buena vez las pilas, vete a un hotel o hagan cosas que hacían cuando se conocieron para hacer más intensa la relación y darle un giro de muy perro, el sexo sin medida podría mejorar la relación. Viene un cambio en cuestión laboral que te va a traer ciertas mejoras. Cuídate un chorro de la monotonía si tienes una relación pues entrarás en una etapa muy perra en la cual tu relación podría verse afectada debido al cansancio de rutina y a las mañas que ambos se andan cargando. Al final del día puedes sentirte algo agotado o agotada y eso se deberá a la mala energía que has venido cargando desde hace ya algun tiempo. A veces te quejas de la vida que llevas, pero no haces ni madres para cambiar eso, sueles ser una persona muy intensa y de carácter muy fuerte al punto de que no te dejas dañar por nadie, esas actitudes te han ayudado a llegar donde estas, no permitas que nadie te cambie tu forma de ser pues es la esencia que te definirá siempre.

Libra

Si una vez jugaste con fuego y te quemaste no lo vuelvas hacer, ten presente que los errores son para aprender y no caer en lo mismo. Es momento de confiar en ti y en tu capacidad que tienes para hacer dinero, ponte las pilas en esos negocios que tienes en mente o pide lo que sabes que por derecho te corresponde. Se aproxima la llegada de una persona a tu vida quien ya estuvo hace tiempo, hay muchas posibilidades de que esta vez sea para quedarse. Mucha oportunidad de realizar un viaje que desde hace mucho has estado planeando, pero no se había podido llevar a cabo. Ten mucho cuidado con amores del pasado que podrían aparecer en cualquier momento y podrían venir a incomodar tu vida. Si te atontas te van a joder bien y bonito. Quien se va se olvida, no te desaparezcas tanto de esa persona que quieres o te importa o poco a poco dejará de pensarte, eres muy orgulloso u orgullosa y ese ha sido el problema en tu vida, tu orgullo te ha llevado a cometer errores muy graves los cuales hoy en día te arrepientes. Vas andar algo pensativo al recordar a una expareja que aun te sigue moviendo el asunto.

Escorpio

Date la oportunidad de perdonarte cada uno de tus errores que cometiste en el pasado, de perdonarte y agradecer a la vida y al mundo lo que pasaste porque gracias a eso eres quién eres ahora. En la medida en que aflojes podrás ir probando de todo y convencerte sobre qué decisión tomar, la vida se hizo pa gozar y disfrutar de ella, déjate de tonterías y disfruta lo que tienes, que te valga madre las opiniones de otras personas pues al final de cuentas ellos no te dan pa el gasto ni pa tus gustos. Una amistad va a salir con su domingo 7 ósea embarazada en próximos días. No es momento de cambiar quién eres, si la persona con la que estas saliendo no le agradas o no le gustas es muy su problema deja que se haga garras con eso. Déjate de chismes y no te metas en más problemas, si tus amistades quieren seguir de lengua suelta es muy su problema, tu no caigas en esas provocaciones o de lo contrario podrías meterte en un problemón del cual te será difícil salir pues te traerán en puros chismes.

Sagitario

Vienen cambios muy perros en lo personal pues comenzarás a cambiar drásticamente, te volverás algo más insensible y de poca fé y no es para menos pues te han afectado la existencia, no desquites tus temores y corajes con tu familia o amigos pues podrías cometer un error y perder personas queridas para ti por el carácter en que te andarás manejando. Vienen muchos cambios que te van a beneficiar sobre todo en lo económico. Si no tienes pareja pues vete depilando la cotorra porque en cualquier momento llegará alguien para echar pata. Muchas veces te llegan todas las tristezas del mundo al terminar tu día, ten en cuenta que nadie es indispensable y todos somos reemplazables, no te aferres a quien no te quiere o no hace nada por estar bien contigo, aprende a soltar y dejar ir y no depender ni de tu sombra pues en el momento que menos los esperes también podrían abandonarte. Recuerda que quien se deja jamás va triunfars, lo de hoy es ser bien perris pa no ser afectado.

Capricornio

Es momento de comenzar a pensar un poco más en ti antes de querer resolverle la vida a las demás personas, cuidado con amores del pasado y con andar ladrando de personas que ni la deben ni la temen. Se visualiza enfermedad y recuperación por parte de familiar en tu escenario. No permitas que cambios de última hora en el trabajo te afecten, dale vuelta a la página y si no te tratan como mereces next. Necesitas ponerte las pilas y someterte a un régimen alimenticio adecuado pues vienen problemas de anemia, sobre peso y hasta problemas gástricos. Amores del pasado sanarán después de tantos dimes y diretes, no esperes más de esas personas que te dañaron la vida, necesitas pensar más en ti y darte cuenta de que solo te necesitas a ti para estar bien y ser feliz. Si tienes una relación un viaje o fin de semana juntos podría ser la clave para superar alguna rencilla que pudo haber existido por celos, incomprensión y malentendidos. No descuides tu salud por el trabajo, recuerda que para todo hay tiempo.

Acuario

Es momento de tomar el toro por los cuernos y de comenzar a hacerte responsable de tus acciones, si quieres avanzar en la vida deberás de enfocarte en tus sueños y metas y construir ese negocio que quieres y que por cuestión de tiempo y dinero solo se ha quedado en planes. Si no les parece que se rasquen. Un amor del pasado regresa a tu casilla para demostrarte que ha cambiado, recuerda que la última decisión es tuya y si tanto trabajo te ha costado dejar eso atrás no vale la pena volver abrir viejas heridas. Manda al chorizo lo que te incomode y haz algo por ti, sino te cuidas engordarás mucho. No temas a críticas que lleguen a tus oídos ten presente que si la gente habla es porque quiere ser como tú, debes aprender a que se te resbale todo y no tomarte tan apecho lo que las demás personas dicen sobre ti. Hay posibilidades de un viaje o de salida de tu ciudad, se visualizan, fiestas, borracheras y convivios familiares, disfruta lo que tienes en estos momentos y deja las tristezas para otro día, pues no sabes si mañana estarás en condiciones de ser feliz.

Piscis

Vienen momento de muchos cambios de comenzar a ver la vida de manera distinta, de preocuparte por lo que vale la pena y hacer a un lado a personas que no te aportan nada y que solo te causan dolores de cabeza. Eres un corazón de pollo y eso es algo que no puedes evitar, te preocupas por todo mundo, pero no haces nada por estar bien tú, ya no sigas martirizándote por gente que no te valora, ármate de actitud y pon todo de tu parte para lograr estabilidad y felicidad en tu vida sin necesidad de tener un bulto a tu lado. No te dejes llevar por chismes de vecindad ni por la envidia de personas que no han hecho nada de su vida, pero se la pasan causándote ciertos conflictos. A la tostada gente negativa que quiera sacarte de tu circulo de armonía, llegarán personas a tu vida que solo buscarán fregarte o hacerte sentir mal, necesitas aprender a diferenciar personas bueno y gente doble cara pues podrían traicionarte al punto de volver a sufrir como lo hiciste antes.