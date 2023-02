Como ocurre cada día, es momento de conocer los horóscopos de Nana Calistar quien te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos hoy lunes 27 de febrero las mejores predicciones con humor, para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrás de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

El horóscopo de Nana Calistar para hoy LUNES 27 de febrero

Aries

Cuidado con tu suerte este día pues no será del todo buena, las cosas podrían no salirte como quieres y esperas. No te ahogues en vasos de agua y aprende a expresar y decir lo que sientes sin tener que cuidarte de lo que piensen los demás sobre ti. Disfruta más de esos momentos en lugar de amargarte por quien no te merece o solo te causa dolores de cabeza. Si tienes una relación andarán con los calores bien desatadas y a todo lo que da. Cuida más las cuestiones de pagos o podrías quedar mal con un deudor al punto que ya no te fíe o quedes al descubierto bien feo. Expareja andará molestando y dándote lata en estos días por cuestiones del pasado que ya no deberían de importar ni significar nada.

Tauro

Cuidado con un familiar que ha estado ladrando mucho sobre ti y tu familia cercana. Ex amor te ha pensado mucho y podría ponerse en contacto contigo en próximas fechas nomas pa incomodarte la existencia, sino sabes cerrar esos ciclos del pasado no lograrás nada nuevo. Comenzarás un proceso muy fuerte en el cual quitarás a muchas personas de tu vida al darte cuenta de que ya no te aportan nada para estar bien y ser feliz. Empezarás un ciclo donde verás más por ti y comenzarás a despojarte de toda esa basura que no te deja seguir ni continuar. Cuida mucho tu alimentación pues estará muy vulnerable a subir de peso en estos días, la vida te llenará de sorpresas increíbles, es posible que una persona a través de la distancia te haga sentir muy especial, aprende a valorar a quien siempre ha estado ahí cuando ya todos se han ido y también aprende a no ser tan tonto o tonta con quienes te juegan el dedo en la boca.

Géminis

Cuidado con golpes y caídas que estarán a la orden del día. Amores de una noche en próximas fechas y podrías terminar enredándote con vecinos o vecinas inclusive amistades. Vienen cambios muy importantes en tu vida que debes enfrentar, si quieres ver nuevos resultados en lo que haces debes cambiar por completo la rutina, es importante que dejes el pasado atrás y comiences a materializar lo que quieres y deseas para estar bien en todos los sentidos. Te enteras de rompimiento sentimental y de embarazo de amistad. No te preocupes por lo que no tienes y disfruta lo que te rodea, hay una persona de piel aperlada la cual está sintiendo cierto interés por ti más sin embargo ciertas actitudes negativas tuyas han hecho que esta persona se aleje un poco.

Cáncer

Muchos días de cambios y reflexión, busca la manera de encontrar solución a esos problemas que en cierta medida te han estancado, ten cuidado con tus planes y proyectos, sueles contarlos antes de tiempo y eso en cierto grado hace que se te cancelen por envidias de quienes te rodean. Necesitar ponerte sueños y metas que te permitan seguir luchando en esta tierra, hay días en que te cuesta trabajo levantarte de tu cama; tienes que hacerlo si realmente quieres concretar cosas en tu vida. Podrías necesitar a una persona que físicamente ya no pertenece a este mundo; no te preocupes está bien y te está protegiendo desde donde está. Cuidado porque inicias una racha en la cual comenzarás a pagar los platos rotos, es momento de pagar factura con karmas de tu pasado.

Leo

Debes saber manejar la energía a tu favor si quieres salir adelante en lo que quieres y te propones sino alguien más lo va a hacer por ti y para ti. Algunas veces te dejas llevar por cuestiones muy tontas y reaccionas mal, no te tomes las cosas tan apecho, aprende a mandar a la chin#gada a quienes solo te hacen sentir mal y te buscan por interés. Si tienes pareja prepárate que te vienen situaciones algo incomodas que te pondrán de muy mal humor. Amistad se compromete en estos días; es posible que sufras de celos por una persona que no es nada tuyo, ten cuidado pues son los primeros indicios de que sientes algo en tu corazón. Muchos cambios se aproximan sobre todo en tu madurez, sabrás entender el porqué de muchas cosas. Cuidado con amores del pasado que seguirán shingado. Si tienes pareja y no te hace sentir como quieres ponle las cartas sobre la mesa antes que termines odiando a quien no lo merece.

Virgo

En lo que respecta a cuestiones de amores tu corazón está más que listo para iniciar una relación, ponte las pilas y date la oportunidad de ser feliz, algunas veces te da muchísimo miedo el intentar algo y no poder consolidarlo. Si tienes pareja podrían surgir ciertos problemas debido a una persona del pasado, pon todo en su sitio y no sigas acumulando más problemas. Cuida más tu alimentación pues estarás expuesto a infecciones y subirás de peso en las próximas dos semanas. Un trámite tendrá que esperar, no es tiempo de hacer dichos movimientos o no te resultará como quieres y has esperado. Es probable que sientas necesidad de buscar a quien ya se ha ido, fíjate bien lo que haces pues podrías cometer grandes errores. Podrías sentir culpa de errores pasados, cierra círculos, sanas heridas y vuelve a iniciar.

Libra

Una amistad te buscará nomas pa llevarte chismes de otras personas. Cuida mucho las cuestiones que tienen que ver con enojos y discusiones pues podrías dañar a personas que son realmente importantes entre ellas familiares o amistades, a veces te cargas un humor muy perro que hasta te asustas de ti mismo o misma. Cuidado con una traición por parte de un familiar lejano o chismes que andarán diciendo sobre ti. Embarazo en amistad cercana y viaje que comienza a planearse y de la pasarás a todas margaras. Si ya tienes una relación no bajes la guardia y busca maneras de complacer a tu pareja en todos los aspectos, algunas veces te la pasas pensando y atendiendo otras cosas sin importancia al punto de descuidar a tu pareja.

Escorpio

Podrías entrar en conflicto con una persona que es muy importante para ti debido a que no sabrán acepar varias diferencias, no temas a esas cuestiones y más si estás hecho o hecha de defectos, recuerda que la única manera de que una relación prospere es saber entender a tu pareja o tus amistades; no pretendas cambiar por nadie, si les gusta bien y sino mándalos a chin#gar a su madre. Si tienes una relación, date la oportunidad de consentir más a tu pareja y perdonar esos errores que siempre traes al presente y causan conflicto entre los dos. Cuidado con un viaje pues no podría salir como quieres y esperas. Te enteras de reunión de amistades en la cual no fuiste solicitado. Mejoras en el trabajo, ve pensando en un negocio, pues sería buena opción para mejorar tus ingresos.

Sagitario

Cuida más tu cuerpazo criminal que te andas cargando, recuerda que eres muy de que te encanta la caricia, bájale a la tragazón para que agarres mejor forma y des el ancho cuando quieras tallar peluca con la persona que te mueve la hormona. Cómete lo que quieras sin dar explicación que no tienes por qué hacerlo. Podrías entrar en una situación algo compleja con tu yo interno, hay problemas del pasado que no te perdonas y últimamente sueles culparte de errores que no son tuyos. Viene una noticia del área laboral que te va a beneficiar mucho. Cuidado con cambios bruscos en tu salud pues podrías estar presentando ciertas molestias en estomago o espalda. Podrías verte en vuelto en chismes por parte de familiares, tu disfruta tu vida y se feliz haciendo lo que te gusta, recuerda que a la gente nunca la tendrás contenta así que no te afecten comentarios negativos.

Capricornio

Si tienes ya una relación no cometas los mismos errores del pasado, aprende a valorar lo que tienes a tu lado y se más maduro o madura a la hora de tomar decisiones, hay muchos celos y desconfianza que podrían afectar la relación. El amor te ha de sonreír el día que aprendas a quererte, amarte y vivir en soledad, no veas al amor como una necesidad sino como una elección. No es momento de tomar venganza por tu propia mano, es momento de dejarle todo a la vida y a Dios para que se encarguen de poner a cada persona en su sitio y en su lugar. Deja de cometer errores en el terreno laboral y haz cada día mejor tu trabajo pues será la única manera en que logres tus metas y tus objetivos. Noticia que tiene que ver con dineros está por llegar. Familiar necesitará atenciones por cuestiones de salud que no se ha atendido.

Acuario

Siempre que quieras iniciar un negocio visualiza que te irá de la mejor manera pues solo de esa manera lograrás atraer cosas positivas, si vives pensando en lo negativo lo atraerás hacia ti. Nuevos amores se visualizan, una amistad muy cercana te dará una gran sorpresa. Aprende a convivir más con tu familia, no descuides ese círculo tan importante, recuerda que al final ellos son los que siempre estarán ahí apoyándote en todo. Empieza a buscar soluciones a tus problemas, no confundas tu camino y tus necesidades, la vida te pondrá una prueba muy grande para que valores lo que tienes a tu alrededor, hay momentos en que te desanimas muchísimo porque algo no resulta como lo planeas sin embargo ten en cuenta que las cosas pasan por algo.

Piscis

Expareja se dará cuenta de que perdió demasiado al dejarte ir, no te buscará por su orgullo, pero si te andará vigilando en tus movimientos sobre todo por fase y por medio de algunas amistades. Cuida mucho tus negocios o proyectos pues un error podría tumbar lo que te ha costado construir en años. No dejes que el pasado se interponga en tus sueños y metas, ve por algo seguro que mueva tu mundo y tu vida. Vienen días muy buenos en el área económica pues recibirás dinero o te pagarán una deuda que tenías pendiente. Amores de una noche aparecen y con ellos oportunidades de crear nuevos sentimientos para ti. No comentes nada de tus planes, podrían no cuajar bien debido a malas energías de personas que te rodean y que no quieren verte mejor que ellos.