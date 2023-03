Como ocurre cada día, es momento de conocer los horóscopos de Nana Calistar quien te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos hoy lunes 27 de marzo las mejores predicciones con humor, para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrás de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

El horóscopo de Nana Calistar para hoy LUNES 27 de marzo

Aries

Si piensas que tú has sido el culpable sobre ciertas pelas, y discusiones familiares, arréglalo y no esperes que los demás den ese primer paso que te corresponde darlo a ti. Controla tus sentimientos y tus emociones y aprende de malas experiencias. Si tienes una relación cuida la parte de demostrar más tus sentimientos pues a veces tu frialdad llega hacer dudar a tu pareja de tus sentimientos hacia él o ella. Vienen problemas sentimentales con tu pareja a causa de malos entendidos y situaciones que han quedado fuera de tus manos, aprende a soltar y no humillarte ni bajarte al piso por alguien así sea quien más quieres, recuerda que eres uno de los signos más fuertes y dejarte vences y humillar no es característico de tu signo.

Tauro

Te vas a enterar que tu ex anda hablando shingadera y media de ti, no te ap3ndejes y no caigas en esas preocupaciones, mejor dale vuelta a esa hoja y concéntrate en tu nuevo amor que está entrando a tu casilla. Problemas con el pasado, no hagas caso a chismes y más si tienen que ver con tu vida sentimental anterior, recuerda que seguir peleando o haciendo caso a p3ndejadas del pasado es seguir abriendo heridas. Ten mucho cuidado en hacer promesas que no vas a cumplir, recuerda que eres muy de que en momentos de alegría prometes y prometes y al final no cumples lo que dices. No temas a dar ese paso que siempre has pensado recuerdan que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas, esta semana es el momento ideal para mostrar tus sentimientos a las personas que más quieres, recibirás una sorpresa en estos días.

Géminis

Oportunidades de crecimiento personal, ten cuidado con lo que sale de tu boca ya que estos días andarás en modo lengua suelta y podrás herir a las personas que se encuentran a tu lado. Amores del pasado regresarán y comprobarás una vez más que has olvidado y dejado de amar a quien pensaste que amarás para toda la vida. Problemas o malos entendidos que tuviste con amistades comenzarán a resolverse, no apresures las cosas y ten más paciencia que poco a poco irán tomando forma, dale tiempo al tiempo. Déjate de tonterías, no andes rogando a quien no hace ni mauser por tenerte o estar contigo, y menos si esa persona ya tiene otra relación, a veces te atontas un friego y crees en todo lo que la persona amada te dice, cuando debes de ser más vivo o viva no lo eres, deja de ap3ndejarte y ponte las shingadas pilas.

Cáncer

No dejes que otras personas se metan en lo que no le importa, tu shingada vida es muy tu pex y tú sabrás de qué manera dirigirla de modo que si te equivocas aprenderás de esos errores. Dominante a morir, siempre queriendo controlar el mundo y todo lo que sucede a tu shingado alrededor, ten cuidado con esas cuestiones o puedes lograr que las personas de tu alrededor se cansen de tu actitud alzada al punto que terminen bufándote y diciéndote tus verdades en la cara. Aguas con vecinos y familiares te van a meter en chismes. No te dejes caer y sigue con la guardia puesta por vienen situaciones difíciles, pero sabrás salir victorioso o victoriosa como siempre logras hacerlo. Si una vez tuviste la oportunidad de ser feliz y no la aprovechaste aun estás a tiempo de enmendar esos errores, ponte las pilas y no dejes pasar nuevas oportunidades, eres de las personas que creen en el amor eterno, fiel, entregad@ y siempre luchando por estar mejor en la cuestión anímica y económica.

Leo

En el trabajo empezará aumentar el ritmo, viene una buena shinga, necesitas organizar bien tu tiempo para que no se te junte mucha chamba. Semana en que andarás modo sensible perdido o perdida en la nada, hay muchas dudas en tu vida, no sabes ya ni lo que sientes, los sentimientos empiezan a disminuir y tu nivel de bitch se ha fortalecido un shingo, te has dado cuenta que ya no te ilusionas tan rápido y que lo que antes te llenaba a la primera hoy te deja insatisfecho o insatisfecha, eso se debe a que has crecido en muchos aspectos, el corazón es algo que empezarás a controlar y tendrás el poder de elegir de quien enamorarte, tu corazón estará confundido en estos días y no sabrá qué decisión tomar.

Virgo

A veces le huevones chorros y ese el principal motivo por el cual no logres ni madres. Pon más atención a tus sueños y metas y solo así lograrás conseguir eso por lo que tanto has luchado. Pérdidas materiales en puerta, pon atención donde dejas tus cosas, no las descuides. No trates de cambiar tu manera de ser para complacer a otras personas, solo te expones a perder tu esencia que es lo que te define, al final las personas no agradecen y al final terminan ladrando tontería y media de ti. Chismes por parte de amigos de amistades en puerta, te tienen mucha envidia y quieren lograr distanciarte de tus amistades, no lo permitas, solo no hagas caso a sus comentarios eso logrará ponerlos de malas y arruinarle sus fregados planes.

Libra

Aguas con los celos y la inseguridad y más si tienes una relación pues de lejos de hacer sentir querida a tu pareja la haces sentir como infiel y solo logras fastidiarla y cansarla por tanta fregadera de reclamaciones que le haces. Cuida mucho tus actitudes pues estas alejando mucho a esas personas que te admiran y te quieren, no te desquites por las friegas que te da la vida con quien no tiene nada que ver con tus problemas. Haces bien en preocuparte por tu futuro y buscar estabilidad y protección, pero fíjate muy bien cuáles son tus exigencias con los demás pues eso mismo que exiges será lo que tendrás que regresar. Sé más desconfiado o desconfiada de tus vecinos pues te quieren fregar le tienen mucha envidia a tu familia, pon un espejo en la entrada de tu casa que refleje así afuera pa devolver cualquier trabajo de brujería o malas vibras que te quieran lanzar.

Escorpio

Soporta los cambios de humor de las demás personas pues cuando tu anda que ni Dios te aguanta nadie te anda fregando ni leyendo el precio. Viaje familiar en puerta. No pienses que la soledad es mala, al contrario, es quien te va a ayudar a encontrar tu verdadera esencia, procura no caer con cualquier p3ndejo o p3ndeja solo por el simple hecho de tener miedo a estar o quedarte solo o sola. Deja de culparte y martirizarte por errores del pasado, no eres culpable de lo que pasa o sucede, a veces por no encontrar otro u otra culpable sueles auto-dañarte por los errores de otras personas. Recuerda que las personas no cambian solo demuestran su verdadera cara, así que no te decepciones si ahora no te tratan como te trataron en un principio, mejor analiza qué hiciste mal o cuando comenzó el problema ahí encontrarás la respuesta a esta pregunta.

Sagitario

Aguas con ilusionarte de personas que aún no conoces, trata de no soltar el corazón tan pronto con personas que apenas y conoces por las redes sociales porque eres muy de que apenas te dicen algo bonito y ya andas en las nubes. Semana regia llena de cambios y nuevas oportunidades para ser feliz. Semana llena de situaciones muy perras que te han traído como calzón de mujer de la vida galante pa arriba y para abajo, debes entender que la vida estará llena de momentos buenos y malos y tu signo es muy bipolar a veces ni tu madre te entiende. No es momento de pensar en el pasado ni de volver a él y menos si es para volver a comer lo mismo, es momento de darle vuelta a la página y de buscar maneras para ser feliz y mejorar tus ingresos en todos los aspectos de tu vida.

Capricornio

Está por llegar una persona muy perra a la vida que será con quien pagues cosas del pasado, eso que dijiste que no querías será lo que tendrás, tienes que tener muy presente que en la casa del jabonero quien no cae resbala y eso que no queremos en nuestra casa será lo que terminemos teniendo, así que aprende a nunca decir nunca. A veces te atontas un chorro y no logras aprender de tus errores, eres muy de que te caes y te enamoras de la piedra, recuerda que mientras sigas en ese mismo camino jamás lograrás avanzar en tu vida, a la fregada lo que fue o te dañó, date una nueva oportunidad y no dudes en que logras tus metas y objetivos. Debes aprender a cuidarte mucho las espaldas porque hay personas que están hablando pestes de ti y de tu familia. No permitas que amores del pasado te llenen la cabeza de piedritas prometiéndote cosas que no van a cumplir, cierra esos ciclos y piensa en el ahora o de lo contrario no lograrás avanzar.

Acuario

Recuerda que la vida es corta, deja de desperdiciarla en perder el tiempo o haciendo cosas y p3ndejadas que no te llevan a ningún lado o no puede darte frutos. No compares relaciones, recuerda que todas las personas son distintas y si por la vida vas a andar comparando tus nuevos amores con amores del pasado lo único que vas a venir a lograr es que se cansen, te bufen y terminen mandándote a la fregada, aprende a conocer la esencia de cada nueva persona que llegue a tu vida y déjate de tonterías que lo pasado muerto está. Invierte tu tiempo en tu familia, amistades y en tus sueños, no metas las manos al fuego por quien no lo haría por ti, a veces te preocupas shingos por el bienestar de otras personas dejando de lado tu propio bienestar, no friegues necesitas hacer unas planas en las cueles escribas: “yo soy la persona más importante en mi vida y debo de ver primero por mí y después en los demás”.

Piscis

Si no tienes pareja, no te mortifiques que a finales de mes y principios de abril conocerás o llegará a tu vida una persona mediante una amistad que te empezará a crear sentimientos que pensabas que nunca más sentirías. No confíes tanto en quien ya te traicionó una vez y manda a la fregada a quien lejos de provocarte buenos sentimientos solo te hace sentir de la tostada, recuerda que esas personas no pueden seguir en tu vida amargándote tus bellos momentos. Déjate de tonterías y de lamentaciones pasadas, si las cosas no sucedieron como tu querías es porque la vida decidió fregarte pa enseñarte a madurar y ser fuerte pa futuras batallas que están por llegar a tu vida. Si tienes una relación, no seas ya tan celoso o celosa y no busques maneras pa’ estar picándole el buche a tu pioresnada, porque eres muy de que cuando la relación va viento en popa sacas tonterías del pasado o buscas pretextos para estar jodiendo y dañando a tu pareja al punto que después te la regresa y no te aguantas.