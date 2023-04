Como ocurre cada día, es momento de conocer los horóscopos de Nana Calistar quien te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos hoy lunes 3 de abril las mejores predicciones con humor, para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrás de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

El horóscopo de Nana Calistar para hoy LUNES 3 de abril

Aries

No esperes que el mundo se hinque a tus pies y menos cuando no has trabajado o hecho lo suficiente para obtenerlo. Momento de la empoderarte y de llenarte de esa magia que te hace falta para ir por tus sueños y metas. No es momento de ir por la vida exigiendo algo que no estás dispuesto o dispuesta a dar, debes aprender a que lo que ofreces en gran medida será lo mismo que recibas, cuidado con una persona dentro de la familia que podría llenarlos de conflictos y situaciones malas, debes aprender a alejarte de quien te cause dolor de cabeza o malestar con su energía. Es momento de que te levantes de la cama y vas por cada meta o sueño que tienes en tu vida, momento de que corrijas todo eso que te ha traigo problemas y estrés y que no te ha permitido estar bien y ser feliz, debes depurarte de todo lo negativo qué hay y darte cuenta que solo tienes esta vida para lograr cada meta y cada sueño que tienes.

Tauro

Cambia tu forma de ser y perspectiva ante la vida, necesitas ser más positivo en todo lo que te rodea para que puedas ver el cambio que quieres, deseas o necesitas. Hay una amistad que te tiene mucha envidia y que buscará la manera de shingarte de mil maneras sino te pones listo o lista lo logrará. No te compares con nadie pues nadie es igual a ti, debes de darte el taco y considerarte un ser único y que nadie te quite tu paz y tu tranquilidad. Debes aprender a deslindarte de todo eso que no te deja nada y que solo te causa estrés y problemas. Deja que el mundo ruede y tome su curso tu trata de preocuparte por tus cosas y por sacar los problemas que suceden en tu familia. No te desanimes en tus sueños y metas pero sé más perra que bonita para que no te vuelvan a ver la cara de estupida. Mucha suerte en juegos de azar pero sé muy precavida, tendrás sueños premonitorios muy importantes que te van indicar situaciones que están por suceder.

Géminis

Momento de la empoderarte y de llenarte de esa magia que te hace falta para ir por tus sueños y metas. No es momento de ir por la vida exigiendo algo que no estás dispuesto o dispuesta a dar, debes aprender a que lo que ofreces en gran medida será lo mismo que recibas, cuidado con una persona dentro de la familia que podría llenarlos de conflictos y situaciones malas, debes aprender a alejarte de quien te cause dolor de cabeza o malestar con su energía. Cuidado con un amor del pasado que regresa y con el muchos problemas vuelven aparecer, no es necesario buscar culpables en cuestiones que sabes que tú has cometido y que son errores que no has logrado corregir, es necesario hacerte responsable de cada una de tus acciones. Es momento de que te levantes de la cama y vas por cada meta o sueño que tienes en tu vida, momento de que corrijas todo eso que te ha traigo problemas y estrés y que no te ha permitido estar bien y ser feliz, debes depurarte de todo lo negativo qué hay y darte cuenta que solo tienes esta vida para lograr cada meta y cada sueño que tienes.

Cáncer

Es momento de construir sueños y metas y comenzar a explorar nuevos horizontes, la situación económica que se está viviendo no es la más adecuada y con ella vienen muchas pérdidas y cuestiones laborales que te van afectar. Hay una amistad que te tiene mucha envidia y que buscará la manera de shingarte de mil maneras sino te pones listo o lista lo logrará. Cambia tu forma de ser y perspectiva ante la vida, necesitas ser más positivo en todo lo que te rodea para que puedas ver el cambio que quieres, deseas o necesitas. Debes aprender a deslindarte de todo eso que no te deja nada y que solo te causa estrés y problemas. Deja que el mundo ruede y tome su curso tu trata de preocuparte por tus cosas y por sacar los problemas que suceden en tu familia. No te desanimes en tus sueños y metas pero sé más perra que bonita para que no te vuelvan a ver la cara de estupida. Mucha suerte en juegos de azar pero sé muy precavida, tendrás sueños premonitorios muy importantes que te van indicar situaciones que están por suceder.

Leo

Es momento de creer en tu capacidad de lograr todo lo que te propongas, la vida es justa y en poco tiempo irás obteniendo lo que has cosechado, no es momento de perder el tiempo en situaciones que no te dejan nada de provecho, la vida te compensará cada caída y sin darte cuenta te llenaras de situaciones y eventos positivos que te dejarán un gran sabor de boca. Aprende a darle vuelta a la página y a creer más en ti y en tu capacidad de obtener todo lo que te propongas, ten cuidado con amores de una noche y con personas con mala energía o mala vibra pues ahorita estarás como una esponja absorbiendo todo lo que te rodean. No hay necesidad de buscar fuera de casa lo que en ella tienes. Una persona de tu pasado está por aparecer y podría robarte el corazón y hacerte sentir cosas que antes de no había sentido. Debes de cuidar mucho tu autoestima y la manera en que trabajas en el pues al poco tiempo podrías caer en estados depresivos de los cuales será complicado salir.

Virgo

La vida es bella pero tú te has encargado de verla de manera negativa. Muchos movimientos en tu economía algunos de ellos muy positivos, no pretendas minimizar los errores que has cometidos dales el valor que tienen para que puedas aprender de cada uno de ellos. No esperes que las cosas vengan a ti, ve por ellas y lucha por ellas pues de esa manera lograrás obtener lo que necesitas para lograr cuanto te propongas. Cuidado con descuidar la parte de la salud porque será complicado volver a recuperarla, necesita haber un balance en tu vida en todos los sentidos para que puedas estabilizarte porque has andado con mucha carga negativa que lejos de ayudarte te shinga mucho la existencia. Cambia tu manera de pensar, de ser y de creer y busca cuestiones que te dejen ganancia so un crecimiento personal. Aprende a despedirte de esas personas que solo te complicaron la vida y la existencia pues sino lo haces seguirán siendo un dolor de cabeza y seguirán dañando tu vida.

Libra

Es momento que cambies tus pensamientos y te asegures que estos sean positivos, no des pie a chismes, errores y equivocaciones de personas tontas que buscaran desestabilizarte y ponerte muy de malas. Recibirás un dinero extra que te ayudará mucho en el ámbito de lo económico. No seas tan rencoroso o rencorosa con las demás personas, aprende a perdonar, pero eso sí, no vuelvas a tener la misma confianza de personas que ya te lastimaron. Te viene nuevo ciclo cargado de cambios en el área de tus sueños y planes a futuro, entenderás que muchos de ellos son solo simples fantasías. Vienen cambios bastante buenos, ponte perra y ve tras tus metas, oportunidades en el amor un shingo pero nos seas tan exigente o no lograras lo que quieres, bájale dos rayitas a tu carácter porque andarás que ni tu shingada madre te aguanta, despréndete de todo lo que te cause conflicto y ya haya dolido demasiado, amor del pasado estará shingando pero como ya eres bien cul3ra y perra lo mandarás a la ñonga y en moto para que llegue más rápido.

Escorpio

Cambia la manera de actuar con ciertas personas, no merecen tu lastima ni tu ayuda, pues entre más les apoyas más siguen ahí hablando a tus espaldas. Es posible que en estos días andes con los sentimientos encontrados al recordar a una persona que ya no está contigo, agradece el tiempo que estuvieron juntos y sigue tu camino es momento de ser feliz y vivir en homenaje a él o ella. Si tu pareja se muestra fría o indiferente el problema podría estar en la rutina que han llevado hasta hoy, necesitan un viaje, visitar otros lugares y no verse el geta tan seguido o de lo contrario terminarán aburriéndose, si ya viven juntos cambien la rutina de su día a día. Hay muchos cambios en tu estado de ánimo, días te sentirás el o la más feliz y otras no querrás saber de nadie.

Sagitario

Semana en que despotricarás en contra de todas esas personas que se han metido en tu vida o te han hecho algún daño, andarás bien afilado y no te importará en lo más mínimo el daño que puedas causar pues como enemigo esperas el momento indicado para soltar el golpe. Cree en ti y en tus sentimientos y si algo te disgusta y no causa placer mándalo a la mi3rda, estas en una etapa en que te estarás liberando de todo lo que ya dolió y solo buscarás la paz y la tranquilidad en tu vida. En la cuestión de los amores vienen cambios muy importantes, pero no te adelantes a los hechos solo llévate tranquilas las cosas. Vienen movimientos muy perros a tu vida en los cuales conocerás muchas personas y renovarás amistades. La vida te llenará de sorpresas y por fin conocerás el verdadero sentido del amor y la amistad.

Capricornio

Ve por eso que te mueve el piso y te hace sentir especial, la vida te dará grandes sorpresas que no imaginas. Un viaje o salida con amistad en estas fechas te dejará un gran sabor de boca. Cuídate de cambios en tus estados de ánimo pues podrías andar demasiado deprimido al punto de alejar a muchas personas que son importantes para ti. Cuida más tu alimentación pues podrías subir un poco de peso y ahorita no estas para eso. Es momento que cambies tu modo de parecer y enfrentar la vida, has caído en muchos errores y te ha costado entender cada golpe que te ha dado la vida. Es momento de renovarte, un cambio de look te vendría perfecto pues te ayudará a sentirte más seguro. Un familiar se enfermará, pero no será nada de gravedad. Te llegará noticia de una persona importante. Familiares lejanos se pondrán en contacto con tu familia.

Acuario

Trata de comunicarte más con tu pareja en caso de tener pues será la clave para solucionar cualquier problema que estés enfrentando. En el amor hay un escenario bueno, pero debes aprender a confiar de nuevo, si sigues tu vida desconfiando de todo mundo podrías nunca concretar algo estable. Si tienes pareja te espera una noche perrísima, aprovéchala y no tomes actitudes negativas que podrían dañar tu estado de ánimo. Si te mandaron a la fregada o en su defecto fuiste tú quien cortó una relación hoy es el día de iniciar de cero, empieza de nuevo y manda todo eso que te preocupa a la mi3rda. Una amistad podría sufrir un accidente. Es momento de mejorar en esas cuestiones negativas que no te dejan avanzar. Vienen días bastante buenos inclusive viajes que llevarás a cabo en los próximos meses pero deberás de ser muy inteligente para no caer en situaciones que en el pasado te dañaron o alteraron tu paz y me refiero a la cuestión sentimental.

Piscis

Hay una amistad la cual te dejará grandes ganancias, checa algo que tenga que ver con un negocio. Mucho cuidado con dolores en espalda y estómago es momento que prestes atención a tu salud y no lo dejes para mañana. Hay días en los cuales no entenderás el porqué de muchas cosas, pero con el paso de tus días entenderás que fue lo mejor. Familia de tierras lejanas regresa a visitarte y se la pasarán de la mejor manera, debes aprender a tener mayor comunicación con los tuyos para que el lazo de sangre no se vaya perdiendo, recuerda que eres una persona muy cambiante y bipolar que ya uno no sabe cuando te va hallar de buenas. Te llegará mensaje o llamada que te cambiará el día pues la haz estado esperando desde hace algún tiempo.