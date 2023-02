Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que hoy te traemos los horóscopos para este LUNES 6 de FEBRERO, para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino gracias a las mejores predicciones con humor que esta pitonisa tiene para ti.

Y es que las predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrás de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

El horóscopo de Nana Calistar para hoy LUNES 6 de FEBRERO

Aries

Posibilidades de mejoras laborales o de cambios en cuento a trabajo o domicilio, cualquier cambio ayudará mucho a que cambie o haya movimientos en tu destino para mejorar en muchos aspectos en este segundo mes del año. Posibilidades de iniciar relación o comenzará a sentirás necesidad de una persona, ten cuidado si esa persona no muestra el mismo interés por ti, podrías terminar enamorándote de la persona equivocada y pasarla verdaderamente mal.

Tauro

Ten mucho cuidado con esperar de más de las personas que sabes solo te han dado dolores de cabeza, la vida está por darte una noticia en la cual las cosas cambiarán repentinamente y tendrás que tomar muchas decisiones. Un viaje se aproxima, una persona de tierras lejanas podría sentir mucha atracción por ti al punto de ir a buscarte y hasta ofrecerte un compromiso. Mucha energía negativa que traes cargando, despiertas muchas envidias de quienes te rodean, aprende a que eso no te afecte y se te resbale, límpiate con fruta y déjala en una esquina en la calle.

Géminis

Mírate en el espejo de tu pasado y pregúntate si has logrado lo que se necesita para hacer feliz y qué te falta para hacerlo en caso de que no los seas. Es momento de creer en las segundas oportunidades en caso de haber pasado una ruptura, se te presentará la oportunidad de enmendar ciertos errores con los que venías cargando desde hace ya un tiempo, no permitas que comentarios tontos de otras personas te dañen tus buenos días.

Cáncer

Muchos cambios que te podrían dañar demasiado si sigues el mismo camino que te ha afectado, nuevos cambios generan nuevos resultados, cambia la estrategia si algo ya no te está funcionando, sea relación trabajo o amistades. Manda al chorizo personas hipócritas que ladran a tus espaldas, pero no saben dar la cara cuando hay que enfrentarlas o ponerlas en su lugar. Si tienes pareja podrías encontrar mentiras y podrías cansarte de eso, ten calma, toma aire y reflexiona, sabrás tomar la mejor decisión.

Leo

Date la oportunidad de conocer nuevas personas y no dependas solo de una pues podrías estar perdiendo el tiempo, lo que tenga que ser será y lo que no a la fregada, recuerda que solo llegaste y solo te irás. Empieza la calma en muchos aspectos de tu vida, tienes subidas y bajadas, pero sigues de pie, te has convertido en uno de los signos más fuertes del zodiaco y eso se debe a que has aprendido de cada una de tus caídas. Cierras ciclos con amistad falsa y te vas a enterar de chismes en los cuales estas involucrada.

Virgo

Días en que comenzarás a sentir atracción por cierta persona que acaba de llegar a tu vida. Viene posibilidades de que te ofrezcan un nuevo jale con mejores ingresos, eso sí, no sueltes lo que tienes hasta tener bien asegurado algo mejor. Deja de pensar en eso que solo te hace daño y achicopala, momento de que empieces a valorar a quien tienes a tu lado. Vienen días en los cuales el amor tocará tu puerta, pero también podría ponerte de malas, no confundas tus sentimientos ni la manera de ver la vida, relájate y toma el toro por los cuernos en cada cosa que realizar para que obtengas los resultados esperados.

Libra

Podrías estar en boca de muchas personas debido a un chisme que empezará a circular sobre ti. Amistad nueva surgirá en próxima fecha y viene por una red social, muchas probabilidades de encamarte con ella o de iniciar una relación, date el tiempo de conocer más a esa persona y estar seguro o segura de lo que quieres y deseas o podrías cometer equivocaciones.

Escorpio

Nunca dudes de lo que puedes conseguir y que otro no lo haya logrado no significa que tú no vayas a poder. Aprende a soltar y dejar ir, que no te afecten las decisiones que toman otras personas, tienes todas las posibilidades de sobrevivir sin ellos así que deja de lamentarte y comenzó por atender tu vida. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no pierdas el piso por aparentar alguien que no eres. Daté el taco y da oportunidad de que te extrañen, si esa persona nomas se hace mensa y no da el primer paso y tú ya lo disté no tienes que seguir ahí esperando.

Sagitario

Tu carácter será tu mejor arma para dañar a quien te quiera ver la cara. Si ya tienes una relación dedica más tiempo a tu pareja, el trabajo no lo es todo así que es momento de ponerte las pilas. Ten presente que lo más importante para ti siempre será tu familia así que no descuides esa parte tan importante de ti. Descubrirás mensajes que te afectarán o dolerán en el alma. Momento de disfrutar y pasar un día super relajado con familia, momento de recordarte que tienes todo para estar bien y salir a flote en todo lo que deseas y quieres.

Capricornio

En cuestión de trabajo podrías perder un dinero o un proyecto o situación no salir del todo bien, no te compliques, todo tiene solución mejor habla en claro con tus superiores. Ya no busques más, date la oportunidad de conocerte como persona antes de entablar cualquier relación o pensar en hacerlo, sueles deprimirte si te va mal en algún ámbito de tu vida y no aprendes de las situaciones o de tus errores, quizás estés estresado o estresada por una noticia que llegará a ti y no sabrás de qué manera actuar.

Acuario

Aprende de los errores y no vuelvas a caer en el lodo por nadie. No te obsesiones con alguien a quien no le interesas o no te quiere en su vida, supéralo y ve otras opciones. Si es necesario cambiar de amistades hazlo, quizás necesites de eso para renovarte en aspectos de relaciones sentimentales y de amistades. Te enterarás de chismes que han estado ladrando unas disque amistades. Ten mucho cuidado con cambios de última hora en el amor que podrían salir de tu zona de confort, el mes de marzo se presta perfecto para que logres sueños y metas y comiences a consolidar eso que tanto has soñado y por mil razones no has cumplido.

Piscis

Amores muy marcados en estos primeros meses del año pero también una traición muy fuerte por parte de quien quieres mucho. Ten cuidado con tus gastos, podrías llenarte de deudas. Amor de una noche se aproxima y será con expareja o amistad, recuerda que tú eres muy de esas o esos. Algunas ocasiones te sentirás un poco decaído o sin ganas de seguir, eso se debe a la falta de sueños sólidos, no esperes llegar al final de la escalera si no eres capaz de subir peldaño por peldaño, mira que de esto se trata la vida.