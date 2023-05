Como ocurre cada día, es momento de conocer los horóscopos de Nana Calistar quien te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos hoy lunes 8 de mayo las mejores predicciones con humor, para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrás de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

El horóscopo de Nana Calistar para hoy LUNES 8 de mayo

Aries

A veces la vida es injusta pero al final la vida se encarga de poner todo en su lugar. Cambia tu actitud con la vida y disfruta más lo que te rodea, es momento de cambiar la rutina y comenzar a disfrutar lo que la vida te ofrece. Recibirás noticia de x pareja pero te darás cuenta que ya no sientes ni madre por el o ella pues ya no te moverá tus sentimientos ni te afectará sus éxitos o fracasos. Estarás algo pensativo estos días, verás como se les retribuye el esfuerzo a varias personas pero a ti ni madres. No esperes más de esa persona y no intentes cambiar algo de los demás cuando ese mismo defecto lo tienes en casa. Tus metas y sueños se cumplirán poco a poco, de los pocos signos que siempre va tras lo que quiere y necesita. No temes a cambios pero si te desequilibran tu vida. Tienes una idea clara de la vida y quieres disfrutarla lo más que se pueda pues sabes bien que no será eterna. Vienen proyectos en el área del comercio y de contratos.

Tauro

Tu único defecto será dar todo a cambio de nada, recuerda que en el amor tiene que haber reciprocidad sino una de las partes terminará cansándose. Como enemigo tienes las cosas bien en claro, sueles tirarte al piso para que te levanten y una ves de pie tiras el golpe sin importar las consecuencias. No temes a cambios pero si te desequilibran tu vida. Tienes una idea clara de la vida y quieres disfrutarla lo más que se pueda pues sabes bien que no será eterna. Tu único defecto será dar todo a cambio de nada, recuerda que en el amor tiene que haber reciprocidad sino una de las partes terminará cansándose. Tus metas y sueños se cumplirán poco a poco, de los pocos signos que siempre va tras lo que quiere y necesita. Como enemigo tienes las cosas bien en claro, sueles tirarte al piso para que te levanten y una ves de pie tiras el golpe sin importar las consecuencias. Vienen proyectos en el área del comercio y de contratos.

Géminis

Pon los pies en la tierra, a veces te vas hasta las nubes y cuando despiertas de esos sueños te das tu bien golpe no hagas castillos en el aire con personas a quien no le interesas o solo te busca para favores que solo tu puedes cumplir. Ten presente que las amistades no son con quien te vas de garra cada fin de semana sino quien está a tu lado en tus peores momentos, los problemas pasados son pasados, no sigas viviendo de rodillas por cuestiones que ya fueron, tienes una vida bien perra para vivir y disfrutar, no sigas mal gastando tu tiempo con quien no te quiere o valora, mira a tu al rededor y encontrarás lo que buscas para consolidar tu felicidad. No consumas tanto refresco y harinas pues comenzarás a subir de peso muy rápido y te será muy difícil aplicarte para bajarlo. Tu carácter fuerte y dominante es la clave perfecta para que le piensen dos veces antes de querer sobrepasarse contigo, siempre que busques encontrarás. Una vez que te engañen te es difícil volver a confiar sin embargo a veces es bueno dar una segunda oportunidad siempre y cuando esa persona muestre con hechos que en realidad le interesa tenerte en su vida.

Cáncer

Ten presente que la felicidad es momentaria así que aprovecha los momentos que puedas tener felices. Posiblemente te metan en chismes por un consejo o comentario que hiciste sobre una amistad. Ya basta de pensar que nadie te quiere, que no naciste pa tener una relación o que quizás nunca serás feliz. Algunos días cambias de estados de humor demasiado pronto y eso se debe a que no has encontrado la estabilidad y el balance entre lo que quieres y lo que estás haciendo. Aprende a pedir disculpas si fuiste tu él o la culpable. Enfermedades respiratorias o molestias en el estomago podrían aparecer en estos días. No culpes a las demás personas de tus errores y aprende hacerte responsable de tus errores del pasado. No temas a enfrentar a quien solo ha buscado maneras de hacerte daño, fregarte y hacerte sentir culpable. Ten presente que tu no eres el culpable de todo lo que sucede a tu al rededor. No seas victima de tus propias palabras y no hagas promesas que no cumplirás.

Grandes posibilidades de éxito en algún negocio que has tenido en mente. Andarás algo cansado o cansada y desanimado por ciertas cuestiones que han pasado en tu vida, no te quejes y enfrenta lo que la vida te pone como reto, eres bien cabrón o cabrona y sueles dejarte caer esperando que te levanten, no es necesario pues tienes las armas pa fregar a quien te daña y mandar al carajo a quien solo te brinda dolores de cabeza. Eres buena persona, noble y de buenos sentimientos sin embargo has dejado ir oportunidades muy buenas por seguir al lado de quien se convertido en una costumbre para ti. No te arriesgues con quien te da razones para no hacerlo, es momento de poner los pies en la tierra y no dejarte manipular por personas que andan en la vida con cara de mosquitas muertas pero cuando menos lo esperas tiran el golpe. Una boda o bautizo o algo donde sobresalga el color blanco podría presentarse en próximas fechas. No te desanimes si algo no te sale como esperas en estos días la energía planetaria podría ponerte de mal humor y desquitarte con quien no tiene vela en el entierro. Aguas con lo que pienses pues podía cumplirse sobre todo en cuestiones negativas. Dolores en piernas e irritación de estomago será la gota que derrame el bazo. La pendejez es una enfermedad y mientras sigas permitiendo gente estupida en tu vida seguirás viviendo arrastras.

Ya no creas en promesas solo en hechos, no des terceras oportunidades o solo te vas arriesgar a que te vuelvan a jugar el dedo en la boca. Ya no te mal gastes ni inviertas tu tiempo en amistades o personas que solo te buscan para la fiesta. Siempre que te propongas algo lo cumplirás pero no debes de voltear atrás, pues pensar en tu pasado y caídas suele debilitarte y hacer regresar a las mismas fregaderas que te dañaron hace tiempo. Es momento de madurar y acortar tu lista de personas que deben de estar en tu vida pues muchas de ellas no te sirven ni para fregar a su madre. Estarás mejorando animicamente ne estos días, las heridas casi terminan por sanar, no permitas que recuerdos tontos las vuelvan abrir. Satura tu vida de cosas positivas y formatea todo eso que no te permite avanzar o te causa malestar. Siempre fuerte, siempre de pie,siempre optimista. Sin embargo has caído en el juego de otras personas al punto de hacerte daño tu mismo o misma. A la fregada la gente que te busca por interés, no tienes necesidad de soportar eso, debes de ser fuerte y deshacerte de quien te quite tu felicidad y buen animo.

Ten cuidado con amores a distancia pues podrías sufrir una decepción amorosa en estas fechas. Hay posibilidades de cambiar de trabajo o iniciar con un proyecto que te va dejar muy buenas ganancias, no temas arriesgarte eso sí, no sueltes el hueso hasta no asegurar el otro. Tu carácter es bien cambiante pues días amaneces en puro amor y paz y otros días te transformas en mismísimo demonio, cuida y controla más eso pues podrías lastimar a una personas muy querida para ti. Cuídate de traiciones de amistades, son bien hijos de la tostada y pudiera enredarte en chismes y a la larga perjudicarte, en la medida que cierres ciclos del pasado será en la medida que logres avanzar. No pretendas cambiar la manera de pensar de las personas, eres una persona muy estricta y no sueles aceptar equivocaciones, a veces pretendes diseñar a la gente que te rodea a tu manera, recuerda que esos cambios están fuera de tus manos y solo lograrás que te bufen. A veces das todo y te entregas al cien sin esperar nada a cambio, pero quien hace eso se expone a vivir de rodillas pa servir, acostúmbrate a recibir lo que ofreces.

Hay posibilidades de encamarte con una amistad, sin embargo es importante que no confundas el sexo con amor. Quizás la vida ha sido dura, pero muchas de tus equivocaciones se deben a la tontes en la que has caído constantemente, no te permitas cometer los mismos errores, es momento de darle vuelta a la hoja y disfrutar lo que tienes y está llegando. Cuídate mucho de caídas o de aparatos electrónicos pues podrías descomponer alguno. La vida podría poner en tu camino a una persona que en el pasado te hizo mucho daño, entenderás que has superado y ya no existe más odio ni rencor sobre esa persona. El amor es complicado para ti, sueles entregarte al cien y darlo todo cuando logras enamorarte, sin embargo ten presente que el que más sufre es quien ama más. No te comprometas a cosas que no vas a cumplir, recuerda que promesas no cumplidas solo te dejarán quedar mal, cuida mucho la manera de expresarte de tus amigos en público pues podrías cometer una indiscreción y meterte en un problemón.

Aguas con amistades de tu pareja en caso de tener pues estarán metiéndole cosas en la cabeza para crear conflictos entre ustedes. Por momentos del día te cuelgas mucho, sientes que tus planes se los está llevando la fregada y que en cualquier momento vas explotar, no permitas que esos pensamientos pesimistas te dañen, se más valiente para enfrentar las cosas y amárrate los pantalones. Siempre que busques encentrarás sin embargo, a veces descuidad cosas muy importantes por atender otras que no deberían importarte nada. Un amor del pasado podría ser la clave para entender cosas que te están pasando actualmente, recuerda que lo que sucede en tu presente es causa de tus decisiones pasadas. Tal vez no fuiste lo que los demás o esa persona quería, pero no viniste a este mundo a complacer a nada ni nadie, aprende aceptarte y que se te resbalen comentarios negativos que puedan afectar tu autoestima. No seas tan nalguis pronta cuando conoces a alguien, da tiempo de averiguar más sobre esa persona recuerda que si entregar la caricia a la primera te expones a que te voten en seguida y solo te tomen para un rato.

Capricornio

Deja que tus enemigos ladren todo lo que deseen no te metas en mas problemas al final lo que digan es su problema no el tuyo. Te buscará o visitará familiar que tienes mucho de no ver posiblemente vaya de otra ciudad. Vienen oportunidades de cambios de empleo, no sueltes el que tienes hasta asegurar el nuevo. Nuevos amores se aproximan pero quizás no logres identificarlos pues estarás pensando en la persona incorrecta. Debes aprender a mandar a la fregada a personas que te estorban en tu camino para que puedas ver progreso en tu vida. Recuerda que tu corazón es muy noble y ponerlo en las manos de cualquier persona puede ser un error que lamentes mucho así que si estás iniciando una relación toma tus precauciones mi amor. Lunes de frutas y verduras ancina que ve al súper y has tu despensa y cuida mucho tu dieta porque estás en una etapa en la cual podrías estar subiendo de peso sin darte cuenta.

Acuario

Una amistad necesita mucho de ti y le has dado la espalda cuando más lo ha necesitado, recuerda que la vida da vueltas y tarde o temprano la necesitarás. Siempre buscas más y más y la caricia siempre será una parte importante en tu vida. Una amistad tiene interés por ti, pero solo quiere la caricia y después ni adiós te va decir. Te cae mal la gente interesada y floja que se conforma con lo que tiene. Te enteras de infidelidad de amistad y su pareja y no sabrás de qué manera reaccionar. Siempre fuerte, optimista con el corazón en alto, no temes a cambios pues sabes que en ellos radican nuevas oportunidades. Ciclos se cierran en estos días, el amor te sonrío hace tiempo sin embargo las cosas no sucedieron como debían debido a tus miedos e inseguridades, es momento de mandar todo eso bien lejos y bendecir las enseñanzas que te dejaron. Busca la manera de canalizar tu energía en cosas que te dejen algo de provecho. Que hoy lunes tu vida empiece a cambiar para tu bienestar y el de tu familia, momento de desprenderte de todo lo que ya dolió y tanto daño te hizo, recuerda que solo tienes esta vida para ser feliz, ve tras ello y no permitas que gente le deja se interponga en tus planes. Amistad nueva aparecerá en próximas fechas.

Piscis

Momento de cerrar ciclos y ver hacia adelante lo de atrás ya fue y ya pasó, la vida te ha puesto pruebas bien fuertes y siempre has logrado salir victorioso de ellas, sigue así y no te atontes, échale muchas ganas a ese sueño que tienes y se materializará más pronto de lo que te imaginas, quizás podrías sentir necesidad de buscar a quien se fue sin razón alguna, no es momento de reprocharte ni dejarte caer por eso, aprende a vivir el presente y mandar a la fregada esas cuestiones que te detienen en tu camino. No descuides tu vida y tus cosas por nadie, no vale la pena mal gastar tu tiempo en quien no lo merece. Cuida mucho la cuestión de los trámites y pagos pues podrías cometer un error y terminar desfalcándote en él área de los dineros. Cuida más tus piernas, podrías sufrir una lección en próximas fechas. Gente tonta te rodea pero está en ti no aprender sus mañas y ser parte del montón. Debes aprender a saber sobrellevar cada traba que se te presente, te pones muy de malas si la cosas no te salen bien y al final salen pagando justos por pecadores. Date la oportunidad de meditar y de creer cada día un poco más en ti y en tu capacidad de lograr todo lo que desees y te propongas. No te engañes en tus sentimientos y si esa persona que está a tu lado te hace sentir especial dale la oportunidad de entrar en tu vida. Un viaje se planea pero podría no salir como quieres y has esperado. Se cancela evento social.