Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este MARTES 21 de marzo para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy MARTES 21 de marzo

PISCIS

Vienen días de cambios, esta semana estará cargada de cuestiones positivas en lo laboral y en el amor en caso de tener pareja, trata de mejorar la relación y de hacer a un lado problemas del pasado que no te conducen por ningún sitio. No tengas miedo de decir lo que sientes y enfrentar lo que viene pues solo así tu palabra será escuchada y tomada en cuenta. La vida te está dando muchas oportunidades y te pondrá en tu camino a las personas correctas para lograr tus metas. Conocerás a una persona que necesitará mucho de tu ayuda, es el momento de actuar, una luz alumbra tu camino y te dará las armas necesarias para ayudar a quien te lo propongas y dar amor sin medida, aprovecha esta paz interior que comenzarás a sentir para pensar bien sobre tus planes y metas, aléjate de personas negativas y chantajistas que solo quieren aprovecharse de tu ingenuidad y buen corazón. Ten cuidado si tienes una relación pues tu pareja se mostrará algo distante contigo, esto se debe a situaciones o problemas que está enfrentando, pero no quiere contarte, ábrele tu corazón y dale la confianza que necesita.

ACUARIO

No permitas que amores del pasado regresen a tu vida y te causen conflictos, es momento de quitarlos y comenzar a pensar en tu presente y en lo que en realidad importa y te hace feliz. Sino tienen perro que les ladre es porque no quieren, se avecinan personas a sus vidas que conocerán gracias a amistades, harán muy buena química y hay posibilidades de que nazca una bonita amistad para posteriormente convertirse en una relación. En el terreno de los dineros se ve una mejoría, pero necesitan invertir su capital en algo que les dé más y no gastárselo en pendejadas o saliditas que no les dejan ningún provecho solo gordura y más deudas. En cuestiones de salid mejorarás mucho, pero deberás de cuidar un poco más tu alimentación para evitar problemas en el estómago. Tengan cuidado a quien le aflojan pues las enfermedades infecciosas estarán a la orden del día. Cuídate de la monotonía en caso de tener una relación pues esta les está afectando mucho y es quien les está ocasionando todos esos problemas que han venido acarreando de un tiempo para acá, urge mucha comunicación y salir de la misma rutina, sin duda alguna las personas que eran cuando iniciaron esta relación ya no existen, es momento de retomar lo que han abandonado.

CAPRICORNIO

Vienen días de muchos cambios, esta semana estará llena de evolución económica que deberás de aprovechar al máximo para pagar deudas y salir de cuestiones que tienen que ver con pagos. Es momento de salir de la rutina y enfrentarte a nuevas oportunidades que sin duda te ayudarán crecer más como persona y ser humano. No confíes en la primera persona que se te muestre enfrente, duda siempre de su palabra y que los hechos te muestren si es o no de confiar. En la medida que des recibirás, inicias ciclos muy perros en tu vida que te dejarán un gran sabor de boca, comenzarás a dejar atrás ese pasado que tanto te ha fregado y comenzarás a ver esa luz en tu interior que tanto habías necesitado. Podrías pensar mucho en persona de tu pasado recuerda no volver a comer lo mismo o de lo contrario quedarás estancado sin poder avanzar. Trata de quitarte toda esa basura que traes en tus hombros desde hace tiempo, suelta las penas y los problemas y dedícate a ser feliz con lo poco o mucho que tienes, ponte de una buena vez las pilas y cumple cada meta y objetivo que te trazaste para este año. No te dejes llevar por chismes en la familia ni por la mala energía que te estará lanzando una amistad cercana.

SAGITARIO

Posibilidades de que te encames con una expareja, ten cuidado, no te metas en esos shows recuerda que eres muy de enamorarte a la primera vez que sueltas la caricia. Vienen días de muchos cambios laborales los cuales deberás de atender a la brevedad, no te permitas caer o fracasar por nadie al contrario busca la manera de lograr tus metas y objetivos. Viene un evento en puerta en donde te la pasarás muy bien sin embargo van a estar ahí ciertas personas que te caen mal, que te valga madres, jamás bajes tu rostro y si les molesta tu brillo que se pasen a fregar. Una amistad que conociste en estos últimos meses empezará a desarrollar sentimientos muy perros por ti, si no te interesa no formes falsas ilusiones en él o ella, recuerda que la vida te va a cobrar cada golpe que tu sueltes. No confíes en tu buena suerte que te puede traicionar cuando menos lo esperes. Es momento de cambios en tu vida, de decirle adiós al pasado y de centrar tu energía en lo que en realidad importa y vale la pena. No permitas que amores del pasado regresen a tu vida, hay días en esta semana en que estarás recordando a quien fue muy querido para ti.

ESCORPION

Eres un ser noble y de buen corazón, pero a veces te dejas influenciar por las personas equivocadas y eso hace que pierdas tu esencia. Necesitas poner en claro qué es lo que quieres y qué es lo que estás buscando de lo contrario seguirás equivocándote en tu camino, cierra ciclos y manda a la fregada a quien no quiera seguir contigo, a veces llegas a ser manipulador o manipuladora, pero es algo que tienes en tu esencia, trata de buscar la manera adecuada para comunicarte con esa persona que te interesa, no exijas más de lo que estarás dispuesto o dispuesta a ofrecer. El día que aceptes tus limitaciones y defectos ese día las demás personas dejarán de hacerte daño, necesitas algunas veces ser más hijo e hija de la fregada de lo que ya eres, pero solo con esas personas que te están dañando, mándalos a la tostada y sigue tu camino. Vienen días en los cuales deberás de reflexionar mucho sobre tu vida presente para realizar los cambios adecuados los cuales te conduzcan por el logro de objetivos y metas. No te dejes manipular por ciertas personas que te rodean pueden ser amistades o familia porque podrías equivocarte al tomar ciertas decisiones.

LIBRA

No vuelvas a dar entrada a tu vida a quien te traicionó ya una vez y se la ha pasado despotricando sobre ti. No tengas miedo de decir lo que piensas y crees, quien se calla nadie lo escucha, di lo que sientes y si las demás personas no les parece es muy su fregado problema, tu preocúpate por ti y no por las opiniones o pensamientos de las demás personas. Cuida mucho la manera en que actúas con la persona que quieres o amas, los celos son buenos en medida ya que hacen sentir a la pareja importante y querida, pero llegar a los extremos solo ocasionará que te manden a la fregada. Después de la racha fuerte por la que has pasado comenzarás a ver claro y darte cuenta de que tanta friega y malos momentos sirvieron de algo, aprende de las lecciones y de tus errores. Vienen cambios importantes en tu economía aprovéchalos para realizar ese negocio que has querido hacer desde hace tiempo. No permitas que la rutina en relaciones amorosas te afecte más de la cuenta, si tienes una relación ponte las pilas y con las cartas sobre la mesa con tu pareja expresa lo que sientes. Te enteras de chismes dentro de la familia que te pondrán de mal genio.

VIRGO

Empezarás a soltar eso que tanto daño te ha hecho y solo te ha creado un sinfín de ilusiones tontas que no te han servido ni pa picarte tu solo o sola, debes de ser más fuerte y darte cuenta de que quien no te busca es porque no le importas. Vienen días de muchos cambios en los cuales debes enfocarte en tus sueños y metas y hacer a un lado los sueños de los demás, quieres resolverle los problemas a los demás y te olvidas de los tuyos. Últimamente has andado muy lengua suelta y ya no te cuesta trabajo decir lo que sientes y expresar lo que pasa por tu cabeza, haces bien en no tener pelos en la lengua, pero debes de tener cuidado a quien puedes bufar y a quien no porque puedes llegar a ofender o hacer sentir mal a quien ha estado contigo en las buenas y en las malas. Amistades a distancia se fortalecen y conocerás nuevas personas entre ellas 2 que te van a ocasionar problemas por chismes. Aprende a devolver lo que recibes, y abrir bien los ojos para poder percibir las nuevas oportunidades que están por venir a tu vida.

LEO

Manda a la fregada a esas amistades que solo te buscan para la fiesta o el desorden, pero cuando de verdad necesitas unas palabras no salen ni asomarse. No confundas tus sentimientos, necesitas tener bien en claro lo que sientes por esa persona que te trae muy pensativo o pensativa, recuerda que la soledad ha sido muy perra contigo y suele hacerte confundir tus sentimientos, busca la manera de sentirte bien en soledad y apreciar y darte cuenta que no necesitas de un bulto a un lado tuyo para ser feliz, el día que aceptes y vivas feliz así será el tiempo adecuado para iniciar una relación con la persona que consideres que pueda complementarte y hacerte una mejor persona. Vienen cambios muy buenos en tu vida solo no te pierdas en tu camino. Es momento de deprenderte del pasado y decirle adiós a la basura, estas dejando ir las mejores oportunidades de tu vida por seguir atorado o atorada en el pasado. Necesitas ser más bitch a la hora de elegir a tus amistades pues darle entrada en tu vida a cualquier tonto que lejos de ayudarte solo te friega más.

CÁNCER

La felicidad no es eterna sino momentánea así que disfrútala cuando la tengas en lugar de quejarte o dudar si es o no la persona correcta. Aprende a dejar de depositar tu confianza, tu amor y tu integridad en personas que no sirven ni para ir a dañar a su madre. A veces caes en juegos pendejos que lejos de ayudarte a ser feliz solo te deprimen y te dejan un mal sabor de boca. El mundo está lleno de equivocaciones así que date una segunda o tercera oportunidad en el amor, quizás no sea la persona correcta, pero para saberlo tendrás que arriesgarte, no tengas miedo atrévete a intentarlo. Inicias el mes con mucha actitud y ganas de resolver tus problemas del pasado, es buen momento para hacerlo solo no vuelvas a cometer las mismas equivocaciones o de lo contrario no lograrás salir del hoyo. Ten en cuenta que los errores del pasado siempre regresarán en el futuro, pero está en ti no volver a tropezar ni cometer los mismos pinches errores.

GÉMINIS

Aprende a convivir más con esas personas que no te pasan, recuerda que hay que conocer más a las personas antes de emitir juicios sobre ellas. Posibilidades de reencuentro sexual con una amistad. Te cuidado con tus planes, no debes contarlos o solo te expones a que la gente te los sebe con su mala vibra y energía. Es momento de darle vuelta a la página para no cometer los mismos. Ya sufriste mucho en tu pasado, no caigas en las mismas cuestiones de siempre y aprende de los golpes que te diste, eres un ser de segundas y terceras oportunidades, solo recuerda que una oportunidad más es permitir que te vuelvan a dañar. No tengas miedo de ser quién eres, no dejes que otras personas te roben tu esencia y te hagan cambiar tu manera de ser por el simple hecho que no les parece. Deja de quejarte si las cosas no te han salido como esperas, recuerda que sino trabajas y vas por lo que buscas tú mismo nadie lo va a hacer por ti. Vienen cambios importantes en cuestiones laborales, se te presentarán oportunidades que no puedes desaprovechar porque quizás no se repitan. Amores de una noche se harán presentes no te involucres con personas que no te suman nada a tu vida.

TAURO

Es momento de pensar en ti antes que en los demás, deja de querer resolverle la vida a los demás cuando la tuya esta vuelta un 8. Busca la manera de reconciliarte con tu pasado y cerrar esos círculos para evitar que tu futuro no se vea dañado ni afectado por esas mismas tonterías. Hay muchas posibilidades de reencontrarte con amistades con quien te habías distanciados, olvidarán los errores y comenzarán una etapa de amistad más fuerte. Es momento de cuidar tu entorno, no opines de algo que no sabe porque te meterás en problemas. Cuidado con amores de una noche los cuales pudieran traerte ciertos problemas al terminar enamorándote de la persona equivocada. Aprende a no confiar en esa amistad que está muy cerca de ti pues podría darte una puñalada por la espalda. Inicia una semana de reencuentro y nuevas oportunidades, comenzarás a desechar toda esa basura que te había estorbado, deja de quejarte de cuestiones pasadas y aprende de esos errores, debes de tener bien en claro que nadie es responsable de lo que te ha pasado o sucedido pues tú mismo o misma has labrado tu propio destino. Momento de cambios en tu apariencia, un cambio de imagen te vendría perfecto y te haría sentir más seguro.

ARIES

Cuidado con cambios de última hora en la economía, es momento de ahorrar más y de cuidar tus ingresos porque podrías estar desperdiciando tu dinero en cuestiones que no te dejan nada. Es momento de cambios en tu vida, de comenzar a ver más por ti y de concentrarte en lograr tus sueños y metas. La vida es justa y con ella vendrán mejores oportunidades para ti en muchas áreas. Cuidado con enfermedades respiratorias que podrían estar a la orden del día. Una amistad del pasado retorna y vendrá muy mal por cuestiones que le salieron mal y pedirá tu apoyo. Viene un divorcio o una separación en las próximas semanas. Hay días en los cuales quisieras regresar al pasado para no cometer ciertos errores que cometiste, next lo que fue ya pasó y así se quedará mejor procura no volver a caer en las mismas situaciones. Semana de cambios que te van a beneficiar mucho, noticias de dineros en puerta y familia de tierras lejanas te visitará. Debes cuidar mucho tu sentido de humor porque podrías estar pasando por momentos de tristeza y depresión, cuidado con el medicamento que tomes pues podría estar afectando tu sistema nervioso y traer consigo insomnio y la falta de capacidad para concentrarte.