Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este MIÉRCOLES 1 de febrero para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy MIÉRCOLES 1 de febrero

ARIES

Ya no finjas sentimientos donde no los hay, sino sientes nada por la persona con la que estas o sales no sigas ahí, no hay necesidad de quedar bien por nadie, tu prioridad siembre deberá de ser tú y nadie más. Es probable que vengas pleitos con una amistad debido a que te vas a enterar que anduvo de lengua suelta con otras personas hablando cosas negativas de ti. Te vienen cambios de actitud y posibilidades de muchos viajes, la vida te dará una sorpresa en próximos días que te va a sacar una gran sonrisa. Es probable que en tus sueños se revelen grandes verdades que estaban ocultas o que te negabas a creer.

TAURO

No permitas que deseos pesimistas o errores del pasado te sigan mermando la vida, no seas tan débil para permitir que tonterías sin sentido te quiten el sueño, aprende a soltar y dejar ir y centrar tu mirada en tus metas y sueños. Es momento de que dejes el pasado atrás y si te caes te levantes con más fuerza que nunca, la vida es bella y deberás aprender a disfrutarla con sus altas y bajas.

GÉMINIS

Podrías entrar en conflicto con una persona que es muy importante para ti debido a que no sabrán acepar varias diferencias, no temas a esas cuestiones y más si estás hecho o hecha de defectos, recuerda que la única manera de que una relación prospere es saber entender a tu pareja o tus amistades. Disfruta más de esos momentos en lugar de amargarte por quien no te merece o solo te causa dolores de cabeza.



Persona del pasado retorna y un cambio super importante te va ayudar a soltar eso que dolió mucho. Si no tienes pareja viene el amor para ti y te manejarás en perra brava, andarás que no querrás que nadie te toque.

CÁNCER

Si tu relación ha estado algo confusa y seca, ponle más ganas, recuerda que también requiere mantenimiento, quita de ella lo que la desgaste y aprende a salir a nuevos lugares con tu pareja, la relación ha pasado a la costumbre y monotonía. Cuídate de una amistad del pasado pues está por regresar y no tiene buenas intenciones, buscará sacar información de ti, quiere mermarte la existencia. Te enterarás de que hubo una Party y no fuiste requerido o requerida.

LEO

Los Leo creen que el mundo solo gira alrededor de ellos, y cuando no reciben respeto, atención, elogios, aplausos y adulación de los demás, su autoestima sufre, su lado más oscuro emerge, y se transforman en una persona que nadie quiere que esté presente, ni en público ni en privado. Bien cabrones y cabronas, se ha de hacer lo que les de su chingada gana, muy desconfiados y desconfiadas, donde ellos estén siempre querrán ser el centro de atención, no aceptan criticas y son de carácter muy fuerte, vengativos a más no poder y suelen cobrársela por triple, en el amor son muy pinche entregados y fieles, aunque hay sus excepciones les encanta la comodidad y vivir bien y viajar mucho.

VIRGO

Siempre se echan en cara el pasado y por eso a veces no avanzan ni madres, suelen tener problemas con la soledad pues odian estar solos pero cuando la dominan no querrán dejarla por nadie, son muy amigables y aman un chingos pues son entregados, se reprochan mucho las cosas aunque ellos no hayan sido culpables, les cuesta trabajo volver a confiar en quienes los o las traicionan y no suelen ser vengativos pero cuando les llenan el buche truenan sin piedad en contra del enemigo. Son generosos pero defienden a como sea a las personas amadas, no suelen meter las manos al fuego por nadie solo por quien de verdad vale la pena, defienden la verdad a morir. Muy calientes en la cama y siempre deseosos de sexo.

LIBRA

Libra tiene una enorme inteligencia que, al lado de su capacidad de observación, lo dotan de una enorme intuición que en ocasiones va de la mano de una enorme empatía. Su encanto personal es otro de sus puntos fuertes, puesto que sabe hacer sentir cómodos a el resto. Hay una tendencia en la naturaleza de Virgo a sostenerse “virgen” en el plano cariñoso. Lo que desea decir que a Virgo le cuesta en ocasiones abrirse a las relaciones cariñosas.

ESCORPIO

A medida que pase el tiempo lograrás comprender el por qué las cosas no funcionaron y que muchas veces es mejor estar solo que con alguien que te llenaba de reproches y fregadera y media. Pero necesitas tu poner de tu parte, sino es reciproco está destinado al fracaso. Tu fuerza, determinación y valentía son quienes te han llevado a lograr lo que te propones, no permitas que tus sueños se vean opacados por pensamientos pesimistas de amistades, familia o pareja, cada que te diga alguien que no se puede demuéstrales lo contrario.

SAGITARIO

Posibilidades de un viaje que comenzarás a visualizar en estas fechas. Eres bueno o buena pa decir lo que sientes y expresar de tu ronco pecho lo que te agrada y no te agrada de los demás, aprende a autoevaluarte para que tengas una percepción de ti, busca la manera de cambiar esas cosas que no te parecen, no para complacer a otras personas, sino para mejorar en aspectos débiles de ti. Cuida mucho tus piernas y pecho, podrías enfermarte de una infección en estos días. Grandes cambios se avecinan a tu vida, entre ellos un compromiso o formalidad de algo, si tienes pareja podrían dar un paso muy importante, o le aflojas o te comprometes.

CAPRICORNIO

Deja tu altanería para otra ocasión, centra tu energía y tu tiempo en mejorar esos aspectos que no son buenos para ti o dejan mucho que desear. Un rencuentro amoroso podría ser la clave para que dejes tus sentimientos en claro. Si estas soltero o soltera y no has tenido buena suerte en el amor, es momento de cambiar tu forma de actuar, recuerda que para obtener cambios distintos hay que actuar de manera diferente. No impongas ni trates de cambiar la manera de ser y pensar de las personas pues lejos de beneficiarte solo lograrás que te bufen y dañen por metiche.

ACUARIO

!Andas en seguridad esta semana, te manejas en culatzo criminal y en pierna perra! de que traes pegue no hay duda pero te das el taco y andas en busca de un o una modelo por eso sigues y seguirás solo o sola, deja de exigir tanto y confórmate con lo que caiga que al paso que vas te vas a quedar a vestir santos, mírate en un espejo y piensa a que puedes acceder! recuerda que como esté el sapo osease tú, es como va estar la pedrada, no exijas más!

PISCIS

Podrías necesitar a una persona que físicamente ya no pertenece a este mundo; no te preocupes está bien y te está protegiendo desde donde está. Vienen cambios en el amor en caso de tener pareja pues ciertos chismes de terceras personas podrían poner en duda la relación. Un viaje al extranjero e invitación a fiesta de unas amistades se ve ya en puerta. En lo que respecta a cuestiones de amores tu corazón está más que listo para iniciar una relación, ponte las pilas y date la oportunidad de ser feliz, algunas veces te da muchísimo miedo el intentar algo y no poder consolidarlo.