Nana Calistar horóscopo hoy MIÉRCOLES 1 de marzo

ARIES

No esperes que las otras personas hagan lo mismo que tu hagas por ellos o te llevarán grandes sorpresas, recuerda que quien da sin esperar nada a cambio al final terminará cansándose y mandará todo a la goma. Ten cuidado con poner en pedestales a simples mortales pues podrías llevarte grandes sorpresas, nadie merece estar en la cima, recuerda que todos tenemos el mismo valor.



Persona de piel canela se acerca con buenas intenciones. Familiar se enferma nada de gravedad. Aguas con una caída o accidente. No te menos precies ni bajes tu precio por nadie que no vale la pena. Cuida lo que comes y sobre todo tu salud pues estarás expuestos a enfermedades infecciosas sobre todo en la garganta la cual es tu punto débil. No te conformes con tan poco, quien te quiera y aprecie pagará el precio que de verdad vales y no tendrás que bajar tu nivel.

TAURO

Un sinfín de nuevas aventuras llegarán y posibilidades de iniciar relación muy perra llena de atracción y sobre todo amor. No confíes en quien solo te busca cuando necesita un favor, necesitas hacer corte de personal en tu vida y dejar solo a las personas que con hechos te han mostrado fidelidad y han estado contigo en los perores momentos. Los sueños se cumplen, y lo que has pensado y soñado comenzará a hacerse realidad. No trates de aparentar algo que no eres, no es necesario hacerlo, quien te quiera bien te querrá con todas tus virtudes y tus defectos y quien no que le busque que no tienes por qué dar explicaciones ni cambiar tu forma de ser por nadie.



Una persona llegará a tu vida y te va a poner en vibración el asunto, hay muchas posibilidades de encamarte con él o ella sin embargo solo serán fajes de ocasión pues no se visualiza un compromiso estable. Un dinero extra de un pago pendiente está por llegar. Relaciones familiares se fortalecerán. Un sueño te dejará mucho que pensar. Si tienes pareja pon atención a ella pues podría estar mintiendo en ciertas cuestiones para no ponerte de malas. Personas de piel blanca se presenta en tu vida no tendrá buenas intenciones, ten mucho cuidado.

GÉMINIS

Eres de buen corazón, pero también es cierto que quien te daña te las paga y con doble factura, no es momento de ensuciarte las manos, la mejor venganza ha de ser la indiferencia y olvido, deja que la vida se encargue de cobrar factura. Tu buen y noble corazón te van hacer ayudar a una persona que te necesitará en estos días, recuerda que esas acciones se te gratificarán en el futuro.



El tiempo será tu mejor aliado para sanar heridas que no han logrado cicatrizar del todo, personas que llegaron a tu vida y te dejaron una enseñanza quedarán marcadas en tu alma. Muchas posibilidades de que se cancele un proyecto que estaba por llegar debido a malos entendidos.

CÁNCER

Amistad se acerca más a ti probablemente esté arrepentida de ciertas palabras que salieron de su boca y te dañaron. Deja de pensar que el mundo va a actuar como tú quieres, ese no es tu problema, cada uno sabe lo que hace, tu céntrate en lo tuyo. Cuídate de infecciones estomacales y de anginas. Bájale a refrescos y harinas, mucha de tu gordura es por retención de líquidos e inflamación. Tu buen sentido de humor y forma de ver la vida en estos días ayudará mucho atraer a las personas, ten mucho cuidado la manera en que actúas frente a la persona que te interesa podrías dejar mucho que desear.



El recurso económico será siempre importante para ti, pero necesitas cuidarlo mucho más antes que en el futuro sufras las consecuencias, es posible que te lleguen chismes que andan diciendo de ti, no permitas que ya esos comentarios te afecten. Si la persona con la que estás ya no te mueve nada pues no pierdas el tiempo ahí y date la oportunidad de conocer otros mundos. Tu fregado carácter no te ayuda en nada pues en unos días puedes ser el ser más bueno y noble que existe, pero en otro la cageteas bien gacho pues ni tú te aguantas. Si tienes pareja ten cuidado con amistades pues le andan echando los perros.

LEO

Los Leo creen que el mundo solo gira alrededor de ellos, y cuando no reciben respeto, atención, elogios, aplausos y adulación de los demás, su autoestima sufre, su lado más oscuro emerge, y se transforman en una persona que nadie quiere que esté presente, ni en público ni en privado. Bien cabrones y cabronas, se ha de hacer lo que les de su chingada gana, muy desconfiados y desconfiadas, donde ellos estén siempre querrán ser el centro de atención, no aceptan criticas y son de carácter muy fuerte, vengativos a más no poder y suelen cobrársela por triple, en el amor son muy pinche entregados y fieles, aunque hay sus excepciones les encanta la comodidad y vivir bien y viajar mucho.



Todo tu ser se sacude para que salgan a flote tus más prufundos deseos y verdades. Mercurio, retrógrado te despierta a realidades que cambiarán el rumbo de tu vida. Sabes exactamente ahora con quien puedes contar para realizar tus planes. Te sentirás muy motivado a estudiar y a superarte en la vida.

VIRGO

Momentos de incertidumbre se presentarán pues traerás en tu mente muchos recuerdos de personas que significaron mucho en tu vida. No dejes que la tristeza invadas tu vida pues estas en una etapa algo complicada que no te permitirá avanzar en ningún sentido. Vienen días de grandes cambios en los cuales el amor podría florecer en caso de tener una relación y haber enfrentado ciertos problemas. No dejes que las opiniones de las demás personas te tumben o hagan sentir mal, aprende a que te valga madre lo que piensen o digan e ir luchando por tus sueños y metas sin tener que dar explicaciones a los demás. Cuidado con un amor del pasado que podría aparecer e incomodar tu vida y tu existencia.

LIBRA

Cuestiones laborales mejorarán bastante bien, pero recuerda no soltar nada hasta no asegurar algo mejor. Un viaje te va a caer de perlas en próximas fechas, guarda unos centavos pues te van a hacer falta. Tu carácter y las situaciones del pasado son quienes te han moldeado tu forma de ser y esencia, no te sientas mal sino quedan rastros de la persona que fuiste al final la vida misma te preparó para ser tan perro o perra como eres y poder enfrentar el mundo, nunca te arrepientas de lo que has hecho pues esas equivocaciones te han dejado grandes lecciones que no olvidarás. Perdiste lo que más querías y tu orgullo no te ayuda en nada pues si sigues de esa manera perderás más en tu vida y vivirás arrepentido.

ESCORPIO

Una gastritis perra y dolores musculares podrían dañarte la existencia, no comas tantos irritantes pues podrías fregar más tu estómago. No permitas que te manipule nadie, tienes el control de tu vida, la última palabra es tuya, estarás rodeado estos días de personas muy falsas las cuales podrían intervenir para meterte en algún problema. Es probable que comiences a sentir atracción por una persona que conocerás en estos días. Hay varias de tus amistades que se la viven de amargados y critican todo y nada les parece, aléjate de esas personas que nomás te enredan en su veneno y depresión, después ahí andas quejándote y te anda llevando la chingada. No te atontes ni dejes ir al amor de tu vida por alguien que posiblemente conocerás en próximos días, hay una persona que vive lejos de tu ciudad y te anda encendiendo el boiler si ya tienes un compromiso no te metas en camisa de once varas pues se te puede caer el teatrito.

SAGITARIO

Comenzarás a encontrar mucha paz en tu corazón, pues una persona te hará sentir especial y querido o querida. Aguas con caídas y golpes porque te vas a dar un buen porrazo en estos días, debes aprender a dejar atrás rencores y aprender a soltar y perdonar. Cuídate mucho de dolores en espalda y riñones, bájale a los chescos, café y sal pues te están fregando mucho los riñones. A veces te quejas de la vida que llevas, pero no haces ni madres para cambiar eso, sueles ser una persona muy intensa y de carácter muy fuerte al punto de que no te dejas chingar por nadie, esas actitudes te han ayudado a llegar donde estas, no permitas que nadie te cambie tu forma de ser pues es la esencia que te definirá siempre.

Un viaje podría llegar en los días que lleven el número 3 y 5. Vienen cambios muy perros en lo personal pues comenzarás a cambiar drásticamente, te volverás algo más insensible y de poca fé y no es para menos pues te han chingado la existencia, no desquites tus temores y corajes con tu familia o amigos pues podrías cometer un error y perder personas queridas para ti por el carácter en que te andarás manejando. Cambios de actitud comenzarás a reflejarse en ti pues la pendejez quedó atrás, eres de armas tomar y sueles cobrar cada golpe que recibes cuando menos lo esperan, la venganza nunca será algo bueno, pero tú sabes la manera de devolver las traiciones.

CAPRICORNIO

Días en los cuales aprenderás el verdadero valor de la familia, no pierdas tu tiempo y aprovecha lo más que puedas a tus seres queridos, mañana podrías arrepentirte. Trata de escribirle menos a quien te contesta poco, no busques a quien no hace nada pa encontrarte y bájale a los chescos y las harinas pues podrías presentar problemas de inflamación estomacal y aumento de lonjas. Persona de piel blanca te meterá en apuros.



Es momento de ver la vida de otra manera, centra tu energía en eso que mueve tu vida y tu mundo, vienen cambios buenos en la cuestión económica, pero si no te aplicas el dinero se te va a ir como agua de tus manos. Es momento de abrir las puertas de tu corazón y tus sentimientos a esas personas que hacen todo por ti, no seas egoísta. Muchas oportunidades de crecimiento en diversas áreas sobre todo en la cuestión de tu salud, si has estado enfermo o enferma comenzará una racha muy buena llena de cambios.

ACUARIO

Esos asuntos que te traían con el jesus en la boca pasaran a segundo término y entenderás que solo fueron exageraciones y tonterías tuyas. Termina relación de amistad por andar de más con otra persona. Amores del pasado siempre presentes, pero ya no te dañarán como anteriormente lo hacían, estas en una etapa de fortaleza en la cual se te resbalan los malos comentarios. Podría nacer una buena amistad.



Siempre que busques amor cometerás errores pues terminarás equivocándote o terminando con cualquiera que no te merece, necesitas no desesperarte y esperar el momento oportuno para iniciar una relación, aprende a quererte y amarte como persona antes de amar a alguien más. Estarás en una etapa en la cual te sobrará con quien iniciar romance, se inteligente y no le des las nachas al primero o la primera que se te ponga enfrente, valórate más, quien te quiera tendrá que pagar tu precio el cual es bastante elevado. La responsabilidad para ser feliz está en ti y no en las demás personas, deja de lamentarte por errores pasados y ponte los pantalones para enfrentar los lo que está llegando a tu vida.

PISCIS

No temas a decir lo que sientes, si se ofenden es muy su problema, no te guardes ya nada y se más sincero contigo y las personas, recuerda que no decir lo que sientes a la larga puede complicar varias cosas. Vienen muchos cambios en tu estado de ánimo podrían ponerte algo triste al finalizar el día, te preocupa mucho el futuro y sin darte cuenta has dejado de vivir tu presente. Ya no temas a ser feliz, date el tiempo y la oportunidad de serlo con las personas que te rodean. Te vienen cambios importantes en el amor y en lo laboral pues por fin lograrás consolidar una relación estable con persona que conocerás en fechas muy próximas.