Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este MIÉRCOLES 12 de abril para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy MIÉRCOLES 12 de abril

ARIES

Ten cuidado con guardar rencores con personas del pasado, si te hicieron algún daño aprende a perdonarlos, pero ponte firme para no volver a caer ni confiar en ellos, tienes el poder de mandar al carajo todo eso que te lastima o te hace daño. Es probable que te enteres de un chisme el cual te pondrá de muy mal humor, ni te preocupes, recuerda que lo importante es que hablen de ti, ya sea bien o mal pero que hablen.



Salida a fiesta o con amistades, no tomes mucho pues podrías aflojar a la persona equivocada. Chismes y envidias son el pan de cada día, recuerda que a la gente le afecta mucho ver que vas avanzando; carga contigo una medalla de San Benito, te ayudara a no recibir esas energías negativas. La llegada de nuevos amores se aproxima y un cambio en tu economía que te va a dejar grandes ganancias. No te dejes llevar por celos absurdos, si tienes pareja y no crees en ella no vale la pena seguir ahí. Ten cuidado con dolores en espalda bajo y piernas, cuida mucho tus riñones, necesitas tomar más agua y menos productos procesados. Sueños premonitorios se aproximan.

TAURO

Ya no temas a lo que viene, la vida te pagará lo que te quedó a deber en el pasado, te has hecho de corazón muy duro y te has convertido en alguien muy fuerte que ya no cree tan fácil en las personas, se requirió que te mintieran, traicionarán y tiraran al suelo para que pudieras convertirte en lo que eres hoy, no guardes rencor agradece pues gracias a esos golpes lograste salir a flote y convertirte en una persona más segura. En estos días te llegarán grandes noticias que cambiarán la forma de pensar que tenías sobre cierta persona. Es momento de despedirte de todas esas personas que solo te han causado estrés y problemas en tu vida.

GÉMINIS

Podrías entrar en conflicto con una persona que es muy importante para ti debido a que no sabrán acepar varias diferencias, no temas a esas cuestiones y más si estás hecho o hecha de defectos, recuerda que la única manera de que una relación prospere es saber entender a tu pareja o tus amistades. Disfruta más de esos momentos en lugar de amargarte por quien no te merece o solo te causa dolores de cabeza.



Persona del pasado retorna y un cambio super importante te va ayudar a soltar eso que dolió mucho. Si no tienes pareja viene el amor para ti y te manejarás en perra brava, andarás que no querrás que nadie te toque.

CÁNCER

Cuida mucho tu parte sentimental, si tienes pareja no des más de la cuenta porque al final será quien más sufrirá. Persona de piel blanca aparecerá en tu vida y te dejará sorprendido o sorprendida. Te preocupas mucho por el futuro y aún no sabes si estarás en él. Posibilidad de desarrollar sentimientos de amor hacia una amistad, si sientes que eso no va a funcionar no la ilusión recuerda que eres propenso o propensa a que el karma te saque un susto.



Es probable que en este mes te llegue un cambio en lo laboral el cual te va a beneficiar mucho económicamente. No permitas que otras personas se interpongan en tus planes y deseos, recuerda que la vida es corta, aprende a disfrutar los bellos momentos y no quedarte con ganas de nada. No permitas que otras personas te hagan sentir menos de lo que vales, no te equivoques en elegir a tus amistades o amores pues ya bastante la has regado en tu pasado.

LEO

Momento de grandes cambios que te conducirán por caminos bastante certeros en tu vida, pero para esto deberás de quitar a personas que en el pasado fueron muy importantes en tu vida. No te limites en ir por eso que mueve tu vida y tu mundo pues estás a muy poco tiempo de lograr consolidarlo. Es momento de poner los pies en la tierra su quieres hacer realidad tus sueños e ir por lo que quieres porque nada te va caer del cielo. Firmas y acuerdos se ven perfectos el día de hoy para que rindan frutos y las cosas e salgan como quieres y deseas.



Todo tu ser se sacude para que salgan a flote tus más prufundos deseos y verdades. Mercurio, retrógrado te despierta a realidades que cambiarán el rumbo de tu vida. Sabes exactamente ahora con quien puedes contar para realizar tus planes. Te sentirás muy motivado a estudiar y a superarte en la vida.

VIRGO

Momentos de incertidumbre se presentarán pues traerás en tu mente muchos recuerdos de personas que significaron mucho en tu vida. No dejes que la tristeza invadas tu vida pues estas en una etapa algo complicada que no te permitirá avanzar en ningún sentido. Vienen días de grandes cambios en los cuales el amor podría florecer en caso de tener una relación y haber enfrentado ciertos problemas. No dejes que las opiniones de las demás personas te tumben o hagan sentir mal, aprende a que te valga madre lo que piensen o digan e ir luchando por tus sueños y metas sin tener que dar explicaciones a los demás. Cuidado con un amor del pasado que podría aparecer e incomodar tu vida y tu existencia.

LIBRA

Se aburren rápidamente si tienen que dedicarse a una sola cosa por mucho tiempo. Tienen chingos de sueños y son muy idealistas, cuando se enamoran lo dan todo al punto de perder su propia dignidad por su pareja. Por lo general las personas del signo de géminis son personas muy bellas por dentro y fuera. Suelen ser miel sobre hojuelas, pero cuando sobre pasan su paciencia pueden expulsar veneno al punto de chingar sin compasión. Están repletos de energía y tienden a ser muy ambiciosos. Esto los lleva a tener mucha ansiedad y estresarlos más de lo normal. Deben relajarse para poder disfrutar de la vida…

ESCORPIO

Te va a llegar un dinerito extra que te servirá mucho no solo pa salir a distraerte sino para pagar una que otra deuda que no te dejaba dormir o te quitaba el sueño. Viene mucho trabajo, estrés y grandes responsabilidades de las cuales no podrás hacer aún lado; esto acompañado de dinerito pa’ el gasto. Urge que te dejes de flojeras absurdas y hagas una limpieza a conciencia en casa pues solo así lograrás renovar tu ambiente para recibir mejores cosas a tu vida.



Un nuevo amor y un nacimiento en la familia podrían ser la felicidad que necesitas, sin embargo, problemas laborales podrían causarte angustia y estrés. Es momento que te dejes de pendejadas y te pongas las pilas para lograr tus metas. Está por llegar una persona a tu vida muy perra que te va a enseñar chingos de cosas y a cambiar aspectos negativos que tenías y que no querías aceptar.

SAGITARIO

Podrías necesitar mucho a una persona que físicamente ya no está a tu lado sin embargo su presencia espiritual te acompañará por el resto de tus días. No descuides tu salud y cuerpazo criminal pues estás en la mejor etapa de mejorar tu aspecto físico. Se te presentará una oportunidad para entrar en una relación de 3, ya has pasado por esas situaciones antes y la pasaste de la chingada, no caigas en esas fregaderas o de lo contrario quien saldrá lastimado o lastimada serás tú, pues sueles apostar demasiado el corazón, date a respetar y no aflojes la caricia tan rápido o se perderá el encanto y ya no le volverás a ver la cara al o la interesada. No permitas que nadie te baje del nivel que tienes.



Cuídate de exparejas pues se ve un escenario de venganzas y rencores hacia ti, solo aléjate y no des derecho de réplica pues se puede convertir en el cuento de nunca acabar. Aguas con aventuras con personas que no conoces pues podrías exponerte a sufrir alguna infección recuerda de siempre cuidarte y protegerte a la hora de embarrar la brocha. Aguas con los pensamientos inútiles que te estarán ocurriendo en estos días, la felicidad ha llegado, pero has estado distraído o distraída, existe una persona entre tus amistades que te quiere bien y va a buscar la manera de acercarse a ti, no lo o la rechaces pues ahí podría estar la persona que buscas.

CAPRICORNIO

Hay posibilidades de reencuentro con expareja, pero no te preocupes pues solo comprobarás que tus heridas han cicatrizado. Aguas con la manera en que tratas a una amistad pues podría interpretar mal tu amabilidad y comenzar a sentir un sentimiento muy cañón por ti, deja las cosas en claro desde el principio para no lastimarlo o lastimarla. Perdidas de objetos se visualizan en tu escenario. No descuides a tu familia a veces inviertes en personas tontas que no lo merecen. Momento de iniciar la dieta para que te pongas bien perra, ya no esperes un año más es momento de actuar desde ahora.

ACUARIO

Ten cuidado con la forma de expresarte de tus seres queridos pues por tus cambios de humor y la bipolaridad que te andas cargando podrías herirlos. Si tienes pareja está andará algo misteriosa y eso se debe a que tiene ciertas dudas de tu cariño y de una persona que anda muy pegada a ti, ponte las pilas y no seas tan frío o fría, si con quien estás ya no te llena el tanque es momento de decir next. Amor del pasado se presenta en tus sueños. Ese negocio que traes en mente podría resultar, estas en las mejores fechas para echarlo andar. No permitas que comentarios negativos te afecten el día. Podrías sobre pasarlos.



Es importante que no cometas los mismos errores porque se te da mucho tropezar con la misma piedra y eso no es nada sano. Despójate de todo lo que te detiene y no te deja seguir. Vienen días muy buenos a tu vida en los cuales te llenarás de alegría y esperanza. Un familiar necesitará mucho de ti, no le des la espalda. Ten cuidado con el amor de una noche, no se hizo para ti. Ten paciencia con las demás personas, algunas veces explotas sin motivo ni razón. Ya no te eches la culpa de todo lo que sucede a tu alrededor, la gente es muy mendiga y suele aprovecharse de eso, déjate de esas cuestiones y que paguen los platos rotos quien de verdad los rompió. Ten cuidado lo que dices o hablas pues podrías cometer una indiscreción y hacerle daño a personas que son importantes para ti. Ten cuidado con una amistad, andará hablando de ti y contando cosas que le dijiste en secreto. Mejoras económicas y posibilidad de un proyecto de negocio muy pronto. No te recrimines errores que no son tuyos, lo que fue ya fue, vive tu presente.

PISCIS

Un nuevo trabajo o dinero extra se aproxima. Si tienes ya una relación no cometas los mismos errores del pasado, aprende a valorar lo que tienes a tu lado y se más maduro o madura a la hora de tomar decisiones, hay muchos celos y desconfianza que podrían afectar la relación. Amistades nuevas se presentarán en esta semana, muchas de ella se convertirán en personas muy queridas para ti, aprende a valorarlas y no temas abrir tus sentimientos con ellas.



Retorno de expareja, pero solo pa seguir jodiendo. Aguas con subidas de peso, no comas más de la cuenta y haz más deporte pues se te podría estar haciendo bolas el engrudo. No pierdas tu tiempo en quien no te valora ni te muestra cariño ni atención, has estado ocupado u ocupada en atender cuestiones que a la larga sabes que no te están dejando nada de provecho pero que sigues ahí aferrado con algo que no tiene solución ni futuro. Momento de darle vuelo a la hilacha y a la caricia, no te quedes con ganas de disfrutar tu soltería, si ya tienes una relación deja de buscar en otro lado lo que ya tienes en casa. Una persona de piel blanca se acercará a ti, pero podría meterte en problemas, no te confíes de las demás personas tan rápido aprende a conocerlas un poco más.