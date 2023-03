Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este MIÉRCOLES 15 de marzo para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy MIÉRCOLES 15 de marzo

ARIES

Es probable que te lleguen noticias de expareja que te pudieran poner de malas, pero al final del día entenderás que cada quien está donde quiere y debe de estar. Si no estás de acuerdo con algo de tu trabajo o familia no te quedes callado o callada y exprésalo, recuerda que si no hablas jamás serás escuchado o escuchada. Siempre de pie y constante en tus metas y sueños, eso es lo que te ha hecho un ser único y especial, sin embargo, tienes un problema con tu pasado que no te deja avanzar ni seguir, aprende a soltarlo y darte cuenta de que ya fue y ya nada bueno sacarás de ahí más que dolor y amargura. Mantén tu orgullo tranquilo pues dejarlo salir a flote podría hacerte perder personas que son muy importantes para ti, vienen cambios en el área de los dineros pues se visualiza una mejora laboral y cambios en cuestión de horarios y de puestos.

TAURO

Si tienes una relación, discusiones por mal entendido y chisme podría ocasionar un disgusto, no descuides más a tu familia pues son los únicos que meterían las manos al fuego por ti. No cuentes tanto tus planes pues te envuelves en mucha gente envidiosa que podrá afectarte las ideas o salarte cada uno de tus planes. Recuerda que el karma tarde o temprano cobra factura. Tu tranquilidad la encontrarás el día que logres desacerté de todo eso que te afecta o te hace daño, ya no temas más al amor, estás listo o lista para volver a amar y encontrar la felicidad, ten en cuenta que la felicidad no la va a hacer la persona que se encuentre a tu lado sino tú mismo o misma pues así cuando éste o ésta se vaya no volverás a sufrir por una decepción amorosa.

GÉMINIS

Podrías entrar en conflicto con una persona que es muy importante para ti debido a que no sabrán acepar varias diferencias, no temas a esas cuestiones y más si estás hecho o hecha de defectos, recuerda que la única manera de que una relación prospere es saber entender a tu pareja o tus amistades. Disfruta más de esos momentos en lugar de amargarte por quien no te merece o solo te causa dolores de cabeza.



Ten mucho cuidado con comentarios que recibirás por parte de una persona cercana, que no te afecte lo que escuchas, recuerda que las personas cuando no logran superarse o ser mejor que tu suelen aventar el veneno para hacerte sentir de lo peors, la envidia es canija y nunca duerme. Realizarás algún trámite el cual tendrás dudas de que salga como esperas.

CÁNCER

No te conformes con tan poco quien te quiera y aprecie hará todo por entrar en vida quien no, simplemente se irá. Organiza tus tiempos para evitar esos problemas. Probabilidad de ir de viaje con familia o amistades. Es importante que pongas en una balanza tu trabajo tu pareja o amistades pues has descuidado mucho esa parte y podrías ocasionar que se alejen o reclamen por no dedicarles el tiempo adecuado. Andarás rodeado de mucha envidia por parte de amistades, te ha ido muy bien y por esas cuestiones suelen enviarte malas energías, trata de no comer comida que te llegue de personas de las que desconfías, tu sexto sentido te anunciara de quien hay que cuidarse.



Next!!! Si tienes pareja la relación va a mejorar mucho no se compliquen la vida por situaciones tontas, lo mejor será siempre poner las cartas sobre la mesa. En estos días descubrirás la verdad oculta sobre cierta persona, te va a sacar mucho de onda, pero aprenderás el tipo de distancia que deberás de guardar con dicha persona. Estuviste de rodillas, pero la vida te brinda otra oportunidad en la cual sino te pones vivo o viva podrías sufrir otra decepción amorosa la cual será muy complicada.

LEO

Los Leo creen que el mundo solo gira alrededor de ellos, y cuando no reciben respeto, atención, elogios, aplausos y adulación de los demás, su autoestima sufre, su lado más oscuro emerge, y se transforman en una persona que nadie quiere que esté presente, ni en público ni en privado. Bien cabrones y cabronas, se ha de hacer lo que les de su chingada gana, muy desconfiados y desconfiadas, donde ellos estén siempre querrán ser el centro de atención, no aceptan criticas y son de carácter muy fuerte, vengativos a más no poder y suelen cobrársela por triple, en el amor son muy pinche entregados y fieles, aunque hay sus excepciones les encanta la comodidad y vivir bien y viajar mucho.



Todo tu ser se sacude para que salgan a flote tus más prufundos deseos y verdades. Mercurio, retrógrado te despierta a realidades que cambiarán el rumbo de tu vida. Sabes exactamente ahora con quien puedes contar para realizar tus planes. Te sentirás muy motivado a estudiar y a superarte en la vida.

VIRGO

Momentos de incertidumbre se presentarán pues traerás en tu mente muchos recuerdos de personas que significaron mucho en tu vida. No dejes que la tristeza invadas tu vida pues estas en una etapa algo complicada que no te permitirá avanzar en ningún sentido. Vienen días de grandes cambios en los cuales el amor podría florecer en caso de tener una relación y haber enfrentado ciertos problemas. No dejes que las opiniones de las demás personas te tumben o hagan sentir mal, aprende a que te valga madre lo que piensen o digan e ir luchando por tus sueños y metas sin tener que dar explicaciones a los demás. Cuidado con un amor del pasado que podría aparecer e incomodar tu vida y tu existencia.

LIBRA

Eres una persona muy desconfiada y eso se debe a ciertas trabas por las que has pasado desde hace años. Eres muy entregado, crees en el amor a primera vista, siempre tienen proyectos y no te gusta estar estancados, siempre buscarás ir por más para vivir cómodamente, sueles tener muchas personas que te admiran y a la vez te envidian, siempre consigues lo que quieres y cumples promesas, te encanta el sexo y algunas veces caes en tentación a causa de esto, la pornografía nunca falta en tu signo. Eres más bueno que el pan, estás lleno de virtudes y de buenos pensamientos, todo lo que les cause problemas lo rechazas, sin embargo, siempre existirá el libra contrario, quien cobra cada factura a sus enemigos con intereses, suelen atacar el orgullo de las personas. No hay duda de que el lado oscuro de Libra puede ser muy peligroso. Tiene la incapacidad para empatizar con las emociones de los demás y eso combinado con cerebro e inteligencia es una receta para la crueldad. Eres un signo muy fuerte y capaz de lograr lo que te propones sin embargo existe mucha maldad contra tus enemigos, aunque no sabes actuar a la brevedad, sino que esperar el momento oportuno para chingar y cobrar facturas que dejaron pendientes tus enemigos. Sabes controlar y manipular a quienes te rodean y usas estrategias poco comunes para lograr tus objetivos, te es complicado creer en el amor porque sabes que las personas solo buscan sacar un interés o cierto provecho de ti.

ESCORPIO

Es posible que sientas necesidad de recuperar una amistad que perdiste hace tiempo, si está en tus manos solucionar y arreglar ese problema adelante sino manda todo a la ñonga y ya no te detengas por nadie ni te sientas mal que no valdrá la pena. Viene mucho trabajo y mortificaciones, estrés y responsabilidades tanto laborales como en lo que se refiere al ámbito familiar, vete preparando en el área económica porque se avecinan algunos gastos. Si te mandaron a la fregada o en su defecto fuiste tú quien cortó una relación hoy es el día de iniciar de cero, empieza de nuevo y manda todo eso que te preocupa a la mierda. Ya no caigas en provocaciones que podrían fregarte la existencia.

SAGITARIO

Siempre sufriendo, siempre en el suelo, pero a la vez de los signos más fuertes que podrían caer mil veces, pero siempre se levantarán de nuevo más fuertes y con una sonrisa, aunque por dentro se estén desbaratando. No permitas que nuevos cambios en tu trabajo o en tu círculo de amistades te dañen tus días, date la oportunidad de enfrentar lo que venga. Podrías enterarte de chisme nada agradable, ni te estreses recuerda que por algo pasan las cosas, te va a servir para darte cuenta de unas verdades que ya sabías, pero no querías aceptar. Ten cuidado con ciertas personas que te rodean pues podrían meterte en problemas debido a chismes o envidias. Dios te dará una nueva oportunidad, pero tendrás que ser muy inteligente para no volver a cometer los mismos errores.

CAPRICORNIO

No descuides tanto al ser amado o te meterás en una bronca muy perra, pues este o esta te exigirá más atención. Si tienes ya una relación ten cuidado con escándalos o celos hacia tu pareja, no necesitas que te diga cada 10 minutos cuanto te quiere, recuerda que las palabras se las lleva el viento, lo que importa son los hechos.



Encuéntrale sentido a tu vida, te has deprimido mucho por cuestiones que no deberían de ser importantes para ti. Te viene días en los cuales andarás de mucha reflexión. No te dejes caer, no vivas de rodillas y no te culpes por errores que no te pertenecen ni son tuyos, el día que aprendas a valorar lo que tienes y lo que siempre ha estado ahí a tu lado, ese día conocerás la verdadera felicidad. Valora lo que tienes en casa y aléjate de situaciones que te causen estrés.

ACUARIO

Debes aprender a ser humilde y mandar bien lejos a quien te quiera cambiar, no pretendas ser quien no eres ni darle gusto a nadie que no naciste pa eso, quien te quiera te aceptara así gord@, fe@, usad@, dejad@ etc. ¡Bájales 3 rayas a tus productos de gallina de rancho! y ponte las pilas y déjate de flojeras, ve por eso que buscas quieres y deseas, pero pon los pies en la tierra y no alucines cosas que sabes bien que en tu vida lograras tener! no te pasas!! Los negocios de comida son tu fuerte anímate a vender gorditas y garnachas o lo que se te de mejor, no confíes en tus amigas andan de lengua suelta, si estas soltero o soltera excelente fin pa conocer a una persona que te cambiara la manera de ver la vida, será solo faje y caricia quizás, pero te enseñara grandes cosas.

PISCIS

Hay muchas oportunidades de crecimiento en el amor pues te va llegar una oportunidad muy buena que debes de aprovechar, recuerda que la envoltura deberá de ser lo último que te importe, no cometas los mismos errores del pasado y deja que tu corazón y tu cerebro se conecten cuando elijas a la persona que debería de estar en tu vida. Tienes amistades muy fieles sin embargo traes dos que tres que solo te buscan por puro interés y cuando necesitan algo ni se aparecen. Una amistad siente cierta atracción hacia ti, pero le da pena acercarse por miedo a que le rechaces.



Tienes ahora la fuerza que necesitas para llevar a cabo lo que quieras. Mejoras a nivel de trabajo y economías, no te podrás quejar. Disfrutas de estos momentos de bienestar económico pero a la vez haz previsiones para el futuro. Ten mucho cuidado con lo que comes no sea que engordes más de la cuenta. Tu afirmación para el día de hoy: “Todo lo que me sucede es parte del plan Divino de Dios”.